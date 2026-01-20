2026-01-20 15:32 女子漾／編輯張念慈
貴氣千金開運清單！2026金馬年限定：嬌蘭淡香精、肌膚之鑰激光瓶、蕾莉歐義式香氛盒
2026象徵熱情、力量與奔放的「金馬之年」，各大品牌無不使出渾身解數，將傳統生肖寓意轉化為令人屏息的藝術珍品。從嬌蘭鑲嵌施華洛世奇水晶的殿堂級蜂印瓶，到肌膚之鑰聯手當代藝術家打造的激光瓶，再到蕾莉歐充滿義式浪漫的紅運禮盒，每一款都美得讓人心跳漏一拍，準備好讓妳的荷包徹底失守，迎接一整年的光采與富貴！
L'ERBOLARIO蕾莉歐：義式植萃的紅運祝福 讓好運香氣滲透生活
來自義大利的國民香氛品牌L'ERBOLARIO蕾莉歐，則用最溫暖的植萃香氣為妳的日常生活增添儀式感。首推寓意「紅運當頭」的「紅石榴寶石禮盒」，內含潔膚凝膠、沐浴膠與植物皂，紅石榴的抗氧化能量與象徵富饒的香氣，是送禮送到心坎裡的絕佳選擇，特價1,380元 。若喜歡異國情調，以柑橘與椰棗交織的「丹吉爾星光閃爍香氛禮盒」，能帶來溫暖清新的果香，彷彿置身地中海的陽光下 。
蕾莉歐更貼心推出自選禮盒，「馬上開心」與「馬上幸福」組合，讓妳能依據對方的喜好挑選草本沐浴乳與洗髮精，特價788元起，CP值高到讓人想囤貨 。此外，春節期間回櫃還有多重驚喜，包含「駿馬奔騰限定春聯」大放送，以及消費滿額的抽抽樂活動，有機會將價值6,000元的正貨帶回家，讓妳從沐浴到居家空間，每一處都散發著被幸運之神眷顧的迷人氣息 。
法國嬌蘭：顛峰造極的珠寶工藝 獻上王者般的奢華香氛
如果說有一款香水能代表極致的尊榮，那絕對是嬌蘭今年的「非凡之作」。為了迎接金馬年，嬌蘭聯手巴黎珠寶工作室L'Atelier Truscelli，讓傳奇的「蜂印瓶」換上令人驚豔的炙紅色玻璃新裝。
瓶身上那枚由24K真金鍍層打造的馬首雕飾，手工鑲嵌了79顆施華洛世奇水晶，駿馬的眼神由杏仁形切割水晶點亮，鬃毛則隨著水晶流光飛揚，全球限量僅1,786瓶，台灣更是極其珍稀地僅有18瓶配額。這款名為「摯紅幸運淡香精」的香氣，以前調的玫瑰胡椒與生薑開啟辛辣活力，中調揉合馥郁玫瑰與木蘭，最後以雪松與白麝香收尾，層次豐富得如同高級訂製服般貼合肌膚 。
除了殿堂級收藏，嬌蘭也將經典的「藝術沙龍幽夜白芷淡香精」換上金燦騰馬限量包裝。這款靈感源自《天鵝湖》的香氛，將苦澀白芷與甜美香草完美交織，瓶身綴以金色駿馬圖騰與手感錘紋蓋面，售價13,600元，是香迷們絕對不能錯過的年度收藏 。現在於官網及LINE禮物消費，還能享有繁複精緻的「金燦騰馬禮盒包裝」，讓送禮的心意隨著駿馬奔騰 。
肌膚之鑰：以藝術之圓啟動光采 激光瓶與精質乳霜的絕美變身
頂級保養品牌肌膚之鑰Clé de Peau Beauté，今年春節選擇用藝術來說話。攜手中國當代藝術家姜淼，將東方圓融之美與現代能量注入瓶身設計。藝術家以其標誌性的「圓」為核心，結合古代馬具「當盧」的紋飾，在紅金光澤層疊的包裝上描繪出飛躍的金馬，象徵著新年的團圓與生生不息 。
被無數保養控奉為神級單品的「激光瓶」精萃光采激光晶露，換上這襲華麗紅裝，彷彿為肌膚注入第一道晨光，喚醒肌底的潛在能量，50mL售價8,500元。抗老界的巔峰之作「精質乳霜」，更是以100道細膩工序揉合60種精萃配方，夜間修復力強大到讓人感動，限量藝術版50mL售價25,000元，絕對是犒賞自己一年辛勞的終極選擇 。
