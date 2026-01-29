禁忌無花果、危險木質花香！2026「三款撩人新香」穿上隱形戰袍讓魅力全情綻放。圖片來源：品牌提供

當深夜的微風拂過頸間，哪一種香氣能瞬間點燃他眼底的暗火？2026年的香氛界不再溫柔，而是選擇了大膽越界。從成熟欲滴的禁忌果實，到綻放在午夜的野性花卉，2026有三款新香將香氛化作無形的撩撥，讓妳的每一次呼吸，都成為一場讓人無法自拔的犯罪。

TOM FORD 情慾無花果：定格在成熟臨界點的「肉體蜜香」

張念慈/攝影

如果慾望有氣味，那一定是 TOM FORD「情慾無花果（Figue Érotique）」。

這不只是一瓶香水，它是關於「熟成」的危險隱喻。當那一抹獨家的Kadota無花果蜜香在空氣中爆發，就像是果實熟透至裂開、汁液滿溢的瞬間。前調的佛手柑還帶著一絲偽裝的清純，但隨之而來的黑糖與廣藿香，卻像是一雙溫熱的手，在妳的肌膚上游移、沉澱。

同步推出的限量彩妝，更是一場紅紫色的視覺挑逗。「絲絨霧光唇膏」那抹紅棕色調，抹上雙唇的瞬間，就像剛親吻過熟透的果實，讓人忍不住想一親芳澤。

張念慈/攝影

LOEWE 這次將香氛推向了藝術與肉慾的巔峰。「匠心傳世系列」將珍稀香材凝鍊成靈魂的語言，尤其是那款「酒韻香草淡香精」，簡直是感性的最高傑作。

這不是少女般的甜膩香草，而是浸泡在干邑酒液中、帶著微醺醉意的感性氣息。粉紅胡椒的大膽辛辣，像是在冷靜的外表下藏著一顆叛逆的心；而「沉烏沁柑」則展現了另一種張力——神祕沉香與苦橙的碰撞，如同在黑暗的森林裡尋找一絲光亮，深邃得讓人想不斷靠近，探尋那層層堆疊的木質密碼。

每一瓶都配上手工吹製、帶有呼吸感氣泡的玻璃瓶身，這不只是香水，更是妳梳妝台上最私密的藝術品。

Narciso Rodriguez 綻放淡香精：在自我覺醒中「全情盛開」

有一種性感，來自於對自我的絕對掌控。「all of me floral 綻放淡香精」顛覆了傳統花香的矯情，它是一場關於「盛開」的壯麗儀式。

新鮮荔枝的清甜與粉紅胡椒的跳動，像是初見時的心跳加速；中調的波本天竺葵與茉莉，則在妳的肌膚上交織成一束狂放的花叢。最致命的是基調的「乳感麝香」，它與癒創木融合後，會化作一層若有似無的薄紗，緊緊貼合妳的體溫。那種香氣，不是為了取悅他人，而是為了讓妳在每一次舉手投足間，都散發出讓人無法忽視的自信光芒。