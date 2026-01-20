全網瘋傳「粉紅發光肌」秘密！MIT三大神級新品強勢洗版，一抹爆水、粗皮換嫩肉，仙女光圈直接開到最大！圖片來源：品牌提供

別再羨慕韓妞那種彷彿掐得出水的透亮感了！三大MIT口碑霸主：嘉丹妮爾、護妍天使、Dr.CINK 不約而同祭出「粉紅系」保養聖品，不只要妳白，更要妳粉嫩、澎潤，亮到彷彿自帶美顏濾鏡！這波讓無數美妝控尖叫的「原地投胎級」新品，看完絕對讓妳荷包失守，只想立刻擁有！

嘉丹妮爾：敏感肌的溫柔救贖，一抹化身「人間水蜜桃」

「粉能亮胜肽澎潤霜」選用高親膚性的複方植物油，打造冰淇淋般輕盈的柔滑質地。圖片來源：品牌提供

如果妳是那種風一吹就泛紅、換季就爛臉的「苦命敏弱肌」，嘉丹妮爾這次獻上的不只是一罐霜，而是一整套「穩膚神隊友」！品牌深知單一產品不夠看，特別精選了「換季穩膚三步驟」，透過簡單有序的層層呵護，把妳的臉蛋寵上天 。

首先用「金盞花舒緩平衡液」為肌膚打底，舒緩不適；接著派出明星商品「舒敏角鯊潤澤精萃」補充油脂與營養；最後，用全新登場的「粉能亮胜肽澎潤霜」完美封存養分 。

嘉丹妮爾推薦3步驟穩膚保養，有效滋潤鎖水、提升彈性，打造澎潤水亮的健康肌膚。圖片來源：品牌提供

這罐新品乳霜核心選用台灣「白花蝴蝶蘭」，結合雙胜肽與玻色因，能溫柔撫平細紋、撐起肌膚彈性 。搭配前兩步驟的鋪墊，最後抹上這層如冰淇淋般輕盈的粉紅乳霜，96.88% 的使用者親證細紋改善。這一整套用下來，直接讓妳從乾癟苦情臉，搖身一變成飽滿彈潤的「人間水蜜桃」！

專為敏感肌設計的MIT植萃保養品牌「嘉丹妮爾」，推出全新「粉能亮胜肽澎潤霜」。張念慈/攝影

必買亮點：專為敏感肌設計的三步驟儀式，從舒緩、修護到封存，全方位養出健康澎潤肌 。

新品售價：粉能亮胜肽澎潤霜 $1,180 / 30ML

護妍天使：自帶粉嫩濾鏡！告別死白，這才是真正的「戀愛系」透光顏

美白這件事，做半套怎麼行？身為「油痘肌專家」的護妍天使，這次跨足美白界不玩單品戰，而是一次霸氣推出全系列新品！打造最完整的居家亮白儀式，不只讓妳白，還要白得有血色、白得讓人想戀愛 。

DermaAngel 護妍天使肌光淨白系列。圖片來源：品牌提供

全新「肌光淨白系列」一口氣備齊了「光透美白精華水」、「淡斑精華」到「亮膚霜」，甚至還有超方便的「爽膚棉」。全系列靈魂成分皆注入了來自粉紅潟湖的「抗光粉紅微藻」與「維他命B12」 。

DermaAngel 護妍天使肌光淨白系列。圖片來源：品牌提供

從第一步精華水開始校色祛黃，接著用含5.5%高濃度校色配方的「淡斑精華」擊退蠟黃，最後用亮膚霜鎖住粉嫩。這一整套「連續技」打下來，7天就能擊退暗沉 ，讓妳的臉蛋不只是像白紙一樣白，而是呈現那種剛運動完、白裡透紅的「好命肌」。

DermaAngel 護妍天使肌光淨白系列。圖片來源：品牌提供

必買亮點：一次擁有完整美白對策，獨特「三重校色科技」與全系列粉紅微藻加持，白得粉嫩透亮。

售價：光透美白淡斑精華 $790 / 30ml。

Dr.CINK米粹姬光神經醯胺水潤安瓶。圖片來源：品牌提供

網路上賣到缺貨、紅到連韓國小姐姐都跨海來搶的「米粹神經醯胺」，竟然推出塗抹版了！Dr.CINK 這次放了大招，將熱銷千萬條的口服保養科技，進化成這瓶「小粉彈」，上市當天直接引發暴動 。

「米粹姬光神經醯胺水潤安瓶」簡直是乾肌的「行動點滴」。運用獨家「米潤肌研賦活科技」，將2%高濃度米粹神經醯胺與日本糖蜜酒粕完美結合 。它的滲透力快到不可思議，一滴下去，肌膚就像久旱逢甘霖般瘋狂吸水，瞬間喝飽喝滿！

Dr.CINK米粹姬光神經醯胺水潤安瓶。圖片來源：品牌提供

不需要繁瑣步驟，白天它是妝前急救神器，讓底妝貼到像第二層皮；晚上則是深層修護膜 。那種由內而外透出來的「姬光」，就像剛做完臉一樣，亮到讓妳懷疑自己是不是偷偷開了燈！

必買亮點：獨家米粹賦活科技，2%神經醯胺極速修護，打造健康光澤肌 。

售價： $890 / 15ml 。