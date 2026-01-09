2026 新年新衣怎麼買？運動品牌adidas、CONVERSE 、Crocs馬年限定款一次盤點 圖片來源：官方

每到農曆年前，「新年穿新衣」就成了最有儀式感的一件事。2026 年適逢馬年，各大運動品牌不約而同把「奔騰、節奏、自由、向前」作為設計關鍵字，推出結合生肖寓意與日常穿搭的新年限定系列。不只紅得喜氣，也更強調實穿與風格延續，讓新春單品不再只是過年限定，而是真正能一路穿進日常的時尚選擇。

以下就一次盤點 2026 年最受矚目的運動品牌馬年過年款，看完就知道新年第一套該怎麼選。

adidas × adidas Originals｜「新年有信念」馬年限定系列

adidas 以「新年有信念」為 2026 新春主題，將馬年象徵的奔騰能量轉化為「步步向上」的生活態度。系列設計融合新中式風格與運動輪廓，透過生肖圖騰、仿馬毛三條線、金色馬蹄鐵等細節，讓節慶意象自然融入日常穿搭。

林柏宏擔任 adidas 形象大使，以黑紅配色新春造型詮釋沉穩又有力量的男性穿搭；adidas Originals 則由林柏宏攜手楊謹華演繹「經典向前、立馬當先」，將紅色從節慶符號轉化為全年都能駕馭的時髦元素。

女裝系列在俐落運動風中加入甜美元素，短版連帽上衣、仿麂皮翻領外套與高腰小喇叭褲，讓新春穿搭不只喜氣，也更顯比例。童裝則以吉祥圖騰與快穿鞋款設計，延續「新年有信念」的精神，陪孩子自在探索新一年。

Crocs｜馬年開運穿搭，厚底直接拉長比例

Crocs 把 2026 馬年玩得更有態度，直接喊出「誰說過年只能乖乖牌」。CNY 系列主打高比例厚底設計，Bae Crimson Gallop 復古厚底洞洞鞋以 6 公分高度修飾身形，而 Stacked Crimson Gallop 則以 7 公分存在感，成為走春、聚會的視覺焦點。

整體設計將馬年元素放進潮流語境中，不強調傳統符號，而是鼓勵穿出真實自我。對於想在過年穿搭中多一點玩心與個性的族群來說，Crocs 是最不受框架限制的選擇。

瑞士 On 昂跑｜「新年自有節奏」馬年限定系列

On 昂跑為馬年提出截然不同的詮釋，跳脫奔馳與衝刺的刻板印象，轉而以「New Year, Your Pace」作為核心概念，強調找到屬於自己的節奏。

馬年限定系列選用復古棕、月光灰與深紅色調，營造溫暖而內斂的新春氛圍。Cloudsurfer Max、Cloudmonster Void 與 Cloud 6 三款經典鞋型推出限定配色，滿足跑者與生活風格族群不同需求。抽象化的馬蹄與鬃毛幾何圖騰低調點綴，讓新年祝福藏在細節裡，適合不愛高調紅色、卻重視質感的穿搭族群。

CONVERSE｜馬上「起飛」系列，新年穿搭更有想像力



CONVERSE 以「飛馬」作為馬年主題，將速度感與自由意志注入鞋履與服飾設計。Chuck 70、Run Star Trainer 等鞋款加入可拆式流蘇、金色馬蹄 D 型環與新年紅配色，在經典輪廓中創造節慶亮點。

服飾系列則以刺繡與徽章細節呈現新年祝福，從翻領外套、立領夾克到高領毛衣，都保留街頭感同時兼顧節慶氛圍，適合想在過年穿搭中保有個性與層次的人。

2026 年的運動品牌新年限定款，已經不只是「過年穿一次」的應景單品，而是把祝福、節奏與風格一起帶進新一年的日常生活。