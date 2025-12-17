盤點 2025 秋冬「動物紋」球鞋全面回歸！從豹紋、斑馬紋到乳牛紋，EPT 台中快閃直接燒到不行 圖片來源：官方

如果你以為動物紋只適合走浮誇路線，那 2025 秋冬的潮流趨勢，會徹底刷新你的想像。從時裝週一路燒到街頭，豹紋、斑馬紋、乳牛紋全面回歸，而且不再只是裝飾，而是成為「日常也能穿」的主角元素。這波動物紋風潮，不只國際運動品牌跟進，連韓國超人氣潮流品牌也全面投入。

韓國超人氣潮流品牌 EPT（East Pacific Trade）今年在台北中山區開設台灣首間旗艦店後，迅速成為潮人圈的熱門話題。緊接著，EPT 宣布於 2025 年 12 月 12 日至 2026 年 1 月 6 日期間限定，正式進駐瑪黑家居 LaLaport 台中店，打造品牌首間中南部三週限定快閃店，也象徵 EPT 正式將韓系街頭能量帶進台中。

EPT 台中快閃亮點一次看：塗鴉 NIBBLE × 動物森林系列首度曝光

這次快閃店以品牌經典塗鴉角色 NIBBLE 為核心，現場打造鏡面自拍區與互動打卡裝置「Nibble 翻轉 two」，完成指定任務即可獲得限定塗鴉兔貼紙，讓逛店本身就像一場潮流體驗。

鞋款部分同步展示 2025 秋冬「動物森林」系列，將乳牛紋、動物肌理等自然元素融入 EPT 經典鞋型，視覺上保留街頭個性，但在色調與材質上更適合秋冬穿搭，不會過度張揚，卻依然有存在感。

SANTOS 與 FAT 系列皆強化紋理層次與材質表現，讓動物紋不再只是圖案，而是成為整雙鞋的風格核心。更吸睛的是，快閃期間首度獨家引進備受關注的「聖水洞限定系列」，搭載韓國人氣「萬步鞋」等級的 EPT 獨家 Ortholite® 四層鞋墊，主打長時間穿著也能維持輕盈舒適，建議售價 NTD$3,800，僅限快閃期間販售，售完即止。

動物紋球鞋爆款盤點，這一季真的沒有低調選項，不只EPT，2025 秋冬各大品牌也全面押寶動物紋，從優雅到街頭、從復古到運動風，每一雙都各有擁護者。

Puma Speedcat Ballet Wild：豹紋芭蕾舞鞋紅到缺貨不是沒有原因

第一雙一定要提的，就是目前依然一鞋難求的 Puma 爆款芭蕾舞鞋 Speedcat Ballet Wild。這雙鞋將賽車鞋的薄底結構，結合芭蕾舞鞋的柔美線條，直接把「運動 × 優雅」融合到極致。

豹紋瑪莉珍設計以細緻豹紋布料搭配深棕色拼接，雙交叉鬆緊帶讓整體更像舞鞋而非球鞋，在野性與甜美之間取得剛剛好的平衡，也難怪成為社群洗版等級的話題款。

adidas Originals SL 72 OG：復古跑鞋遇上豹紋，低調派也能入坑

如果你對豹紋有興趣，但又不想一眼就太高調，adidas Originals SL 72 OG 會是安全又好搭的選擇。低筒輪廓重現復古跑鞋風格，輕盈的 EVA 中底提供良好避震，搭配流線型橡膠底，穿感與外型都在線。

這次推出兩種版本，一款是整雙豹紋搭配橘色細節，視覺衝擊感十足；另一款則是全黑設計中隱約注入豹紋元素，把野性收斂得恰到好處，特別適合第一次嘗試動物紋的人。

Nike Field General：不只豹紋，連斑馬紋都端上來了

Nike Field General 原本就以復古美式橄欖球鞋型受到關注，這一季更直接把動物紋玩到新高度。除了豹紋版本外，還罕見推出斑馬紋設計，帆布與斑馬紋毛料拼接，讓整雙鞋在材質上就先贏一半。

顆粒感十足的鬆餅鞋底，強化復古運動氛圍，搭配動物紋後反而更有美式街頭感，是那種一穿上就很有態度的鞋款。

VANS 動物斑紋系列：三種紋路一次到位，新手也能輕鬆駕馭

VANS 這次直接端出豹紋、斑馬紋、長頸鹿紋三種動物斑紋，讓不同風格的人都能找到適合自己的版本。如果想嘗試新風格，又不想太張揚，經典的 Classic Slip-On 豹紋黑色滑板鞋，是最不容易出錯的選項。

簡單輪廓加上動物紋點綴，不會搶走整體穿搭焦點，卻能默默增加層次感，也難怪成為不少人入門動物紋的第一雙。