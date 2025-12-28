2025-12-28 08:47 女子漾 ／編輯周意軒
2026 新鞋趨勢全面啟動！New Balance、LACOSTE、ASICS、 adidas 到ECCO 聯名鞋一次看
2026 年鞋履市場正式進入新世代競速期。從都會正裝混血、Y2K 千禧復興，到專業運動鞋的科技升級與文化聯名回歸，各大品牌不再只談「好不好穿」，而是同步回應風格態度、生活場景與身分認同。本篇一次整理 2026 年最具話題性的全新鞋款與聯名系列，帶你快速掌握下一波鞋櫃趨勢。
New Balance｜經典重構 × 千禧未來感並行
New Balance 持續以潮流視角重構品牌經典，2026 年全新鞋履陣容從都會、機能到 Y2K 概念全面展開。
其中，都會潮流代表 1906 Loafer 迎來全新 5 款配色，以亮面漆皮搭配鱷魚皮紋理壓印，將正裝輪廓與運動基因混血融合，強烈視覺張力讓樂福鞋不再只是「通勤標配」，而是成為態度宣言。
另一款 MT10O 則源自 Minimus Trail 10 越野跑鞋，主打輕量赤足設計，結合戶外機能與俐落外型，讓舒適腳感與日常穿搭同時成立，是近年「低存在感機能鞋」的重要代表。延續 Y2K 美學的 ABZORB 2000 系列，則以 2000 年代跑鞋為靈感起點，透過無接縫解構線條與透氣網布鞋面，搭配自 1993 年問世的 ABZORB 中底科技，將復古記憶與前瞻科技揉合，勾勒出千禧未來感兼具的摩登輪廓。
ECCO 聯名鞋款｜城市與戶外之間的女性機能解答
本季 ECCO 聯名鞋款同步帶來全新演繹，聚焦「女性自在移動」的實穿場景。
BIOM C-TRAIL 系列以撞色拼接設計吸引目光，將淺棕、胭紅與銀色混搭，個性鮮明卻不失都會感；而 BIOM 2.2 TRL 則以金屬亮面反光條交織成菱格紋鞋面，高對比配色讓辨識度瞬間拉滿。
系列涵蓋拉鍊式、繫帶式與套入式高筒靴等鞋型，從通勤、旅行到戶外徒步皆能對應。材質選用 ECCO 頂級牛皮結合科技織物，搭載 BIOM™ 自然律動科技、FLUIDFORM™ 一體成型注塑技術與 PHORENE™ 中底，在輕量回彈與貼合穩定之間取得平衡，讓鞋款真正陪伴女性穿梭城市與自然。
LACOSTE｜新春「馬上」系列，把好運穿上腳
迎接 2026 農曆馬年，LACOSTE 推出全新新春系列，以「好運馬上來」為核心概念，將東方生肖文化與法式運動美學巧妙融合。
設計靈感取自東西方文化共通的「象棋」，棋盤格、鱷魚頭馬形棋子等元素化為細節語彙，呼應「馬走日、躍四方」的吉祥寓意。配色以靈動綠、暖心橘、優雅白與新年紅為主軸，搭配針織提花織帶、金屬拉鍊與立體刺繡工藝，讓節慶鞋款不流於一次性，而是能自然融入日常穿搭。
ASICS｜專業運動鞋的下一次升級
秉持「Sound Mind, Sound Body」品牌理念，ASICS 持續透過專業裝備支持運動員表現。2026 年，ASICS 宣布日本職業排球選手 石川真佑（Mayu Ishikawa） 加入 TEAM ASICS，共同推動青少年排球運動發展。
石川真佑於義大利甲級聯賽賽季期間著用的全新改代 V-SWIFT FF 5 排球鞋，針對鞋面材質、中底結構與大底設計全面升級，強化緩震性能與腳部貼合支撐，兼顧穩定與速度，預計於 2026 年 1 月中正式販售，成為專業運動鞋迷關注焦點。
UNDEFEATED × Nike｜Air Max 95 的文化收官作
UNDEFEATED 與 Nike 以限量聯名 Air Max 95「Medium Olive」 為經典企劃畫下句點。鞋款致敬品牌發源地 La Brea，融入 UNDEFEATED 標誌性的橄欖綠配色，搭配層次豐富的毛麂皮覆蓋層、黑色寶石 Swoosh 與專屬鞋帶扣細節。
鞋底結合清晰可見的大氣墊與 UNDEFEATED 品牌標誌，忠實延續 Air Max 95 經典輪廓。全球限量 2000 雙、獨立編號設定，讓這雙鞋不只是穿搭單品，更具收藏意義。
Willy Chavarria × adidas｜運動經典的文化再詮釋
Willy Chavarria 與 adidas 的聯名系列，持續以文化與身分敘事為核心。
Chavarria Forum 靴款 推出低筒版本，延續 Forum 經典鞋型，透過雕塑感廓形與高端皮革工藝，搭配高抓地力外底與鞋頭、後跟防護帽設計，讓實用主義多了一層精緻態度。
Chavarria Jabbar Low 則向傳奇球星 Kareem Abdul-Jabbar 致意，推出三款配色，左右腳分別飾有「KAREEM」與「WILLY」金箔字樣，翻折鞋舌內外印有專屬標識，完整呈現運動傳承與設計師美學的交會。