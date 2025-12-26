乾唇人必收！秋冬唇妝怎麼畫才好看？完整教學＋3 款話題唇膏推薦。圖片來源：編輯張念慈/攝影、品牌提供

一到秋冬，唇妝往往比底妝還難搞。冷風、低濕度、室內暖氣輪流上場，嘴唇不是乾裂起皮，就是顏色卡紋顯老。其實多數人不是唇膏買錯，而是「畫法還停在夏天」。只要調整步驟、選對質地，乾唇一樣能駕馭霧面，還能比水光唇更耐看。以下先從實用教學開始，再帶你看今年秋冬討論度最高的3款唇膏怎麼選。

M‧A‧C 輕親雲霧保濕唇膏。編輯張念慈/攝影

秋冬唇妝完整教學：乾唇也能畫得好看

1、上妝前一定要「軟化唇況」

秋冬畫唇妝最常犯的錯，就是直接上唇膏。正確做法是先薄擦一層護唇產品，靜置一到兩分鐘，讓乾燥角質被軟化，再用面紙輕輕按壓掉多餘油分。這一步的重點不是油亮，而是讓唇面回到平整狀態，後續顏色才不會卡紋。

左：【Bobbi Brown】晶鑽極嫩潤色護唇膏、右：晶鑽桂馥修護潤唇精華。圖片來源：品牌提供

2、輕校正唇色，妝感立刻乾淨

乾冷天氣容易讓唇色偏暗，如果直接上色，唇膏會顯髒、顯黃。可以用遮瑕或底妝餘粉輕拍在唇中央，薄薄一層就好，目的是降低原唇色存在感，讓唇膏顯色更準。

3、薄擦＋按壓，比一次厚塗更重要

秋冬唇妝建議「兩次薄擦」。先上一層唇膏，再用指腹輕輕按壓，讓顏色吃進唇紋中，視需要再疊第二層。這樣畫出來的唇妝更服貼，也比較不會隨時間乾裂。

4、刻意模糊唇線，看起來更年輕

冷天氣的唇妝趨勢是柔焦而非銳利。畫完後用指腹稍微暈開唇線，尤其是上唇邊緣，能降低乾唇帶來的銳利感，整體看起來更溫柔、不顯老。

5、最後只在唇中央補水

如果嘴唇特別乾，最後可以在唇中央「點」一點護唇油或透明唇蜜，增加立體感即可，避免整片塗開破壞霧感。這一步常被忽略，卻是秋冬唇妝耐看度的關鍵。

3款適合乾唇話題唇膏

1. M·A·C｜把後台「模糊唇」變成日常

M‧A‧C 輕親雲霧保濕唇膏、唇頰慕斯。圖片來源：品牌提供

輕親雲霧系列可以說是為「不想花太多力氣畫唇妝」的人而生。這個系列的核心概念是模糊與暈染，質地非常輕，接近空氣感，上唇後不會有厚重定型的感覺。

M‧A‧C 輕親雲霧唇頰慕斯。編輯張念慈/攝影

不論是保濕唇膏還是唇頰慕斯，都能自然柔焦唇線與唇紋，就算唇況不完美，也能畫出一種「好像天生就這麼好看」的雲霧妝感。色選橫跨奶茶、紅棕、玫瑰與冷調裸色，特別適合秋冬日常、偽素顏妝，或是乾唇新手入門霧面唇妝。

M‧A‧C 輕親雲霧保濕唇膏。圖片來源：品牌提供

M‧A‧C 輕親雲霧唇頰慕斯。圖片來源：品牌提供

2. Bobbi Brown｜把保濕藏進霧面裡

喀什米爾絲絨唇膏是今年秋冬「乾唇圈」討論度最高的關鍵字之一。它最大的特色在於質地設定，不走傳統粉感重的霧面，而是偏向絲絨、柔霧路線，上唇後會有一層輕柔包覆感，能自然填補細小唇紋。

實際使用上，薄擦時顏色柔和、氣色感很好，疊擦也不容易卡在唇紋縫隙裡，對唇況不穩定的人非常友善。色選以玫瑰、乾燥玫瑰、茶棕為主軸，整體偏低飽和卻顯氣色，是那種「不管今天妝多淡，都不會出錯」的安全牌。特別適合通勤族、日常妝派，或是想嘗試霧面卻怕乾的人。

Bobbi Brown：喀什米爾絲絨唇膏。圖片來源：品牌提供

3. YSL Beauty｜深色唇妝也能不顯老

奢華煙管柔霧唇膏走的是完全不同的路線。YSL 把秋冬唇妝的重點放在「氣場」，但同時解決了霧面最怕的乾卡問題。配方中加入高比例保養成分，實際擦起來的滑順度明顯高於一般霧面唇膏，唇紋存在感會被壓低。

YSL全新【奢華煙管柔霧唇膏】有16款色號。圖片來源：品牌提供

它特別適合想在秋冬擦紅棕、酒紅、深豆沙色的人。即使是飽和度偏高的色號，也不容易顯老或顯唇況差。加上煙管外型本身就帶有強烈時尚符號，對於需要在正式場合、聚會或夜晚妝容中撐住氣勢的人來說，是很有存在感的一支唇膏。

YSL全新【奢華煙管柔霧唇膏】有16款色號。圖片來源：品牌提供