TWICE Momo 極致秋冬韓系妝容解析：肉桂粉腮紅＋玫瑰奶茶唇，打造韓系顯白美顏

2025-12-01 女子漾／編輯桑泥
TWICE Momo 極致秋冬韓系妝容解析：肉桂粉腮紅＋玫瑰奶茶唇，打造韓系顯白美顏。 圖片來源：IG@momo
TWICE Momo 極致秋冬韓系妝容解析：肉桂粉腮紅＋玫瑰奶茶唇，打造韓系顯白美顏。 圖片來源：IG@momo

當氣溫漸涼，彩妝趨勢也跟著進入了溫柔沉穩的「氛圍感」時代。韓系妝容愛好者快來看這篇！TWICE 成員 Momo 在最近的造型中，完美示範了一種既不失甜美，又極度顯白的韓系妝容，以 肉桂粉腮紅 和 玫瑰奶茶唇 為主調，營造溫柔、顯白又具有氛圍感的韓系氣質妝。

這套妝容的兩大核心元素就是低飽和度的「肉桂粉腮紅」與知性優雅的「玫瑰奶茶唇」。這兩者的巧妙結合，不僅能為亞洲膚色帶來不可思議的顯白效果，更能輕鬆打造出高級又舒適的韓系氛圍感。

秋冬韓系妝容解析：肉桂粉腮紅

圖片來源：IG@momo
圖片來源：IG@momo

圖片來源：IG@momo
圖片來源：IG@momo

Momo 臉上的腮紅偏向中低飽和度的 肉桂/粉橘調，介於橘色與粉色之間。這種色調不會過於甜膩，也不像桃粉那樣活潑，剛好落在柔和、知性的範圍。而肉桂粉腮紅因其帶有橘棕色底調，也是黃皮膚顯白的秘密武器。

圖片來源：IG@momo
圖片來源：IG@momo


秋冬韓系妝容解析：玫瑰奶茶唇

圖片來源：IG@momo
圖片來源：IG@momo

Momo 的唇妝採用柔霧玫瑰奶茶色，融合了溫暖的奶茶色調和一抹玫瑰的紅潤，質地多選擇霧感或光澤適中的類型。根據美妝網站整理，玫瑰奶茶唇色以其低飽和、柔霧的特性，非常襯膚色、帶出成熟卻不強勢的美感。而它與肉桂粉腮紅相互呼應，共同營造出和諧統一的韓系氛圍感妝容。

圖片來源：IG@momo
圖片來源：IG@momo

#美妝 #妝容 #韓系 #秋冬 #唇妝 #腮紅 #彩妝保養 #TWICE

眼鏡救星來了！掌握5招戴眼鏡化妝重點，少脫妝、不卡粉、不呆板

眼鏡救星來了！掌握5招戴眼鏡化妝重點，少脫妝、不卡粉、不呆板

2025-11-16 女子漾／編輯Vera Yang
圖片來源：IG @jennierubyjane、@for_everyoung10
圖片來源：IG @jennierubyjane@for_everyoung10

眼鏡時，眼鏡經常會有在視覺上改變臉部線條、遮住部分輪廓，或者因戴上近視鏡片而看起來眼睛比例變小等情況，進而影響妝容呈現，小編今天為女孩們整理5招「眼鏡妝」上妝重點，專為戴眼鏡的人所設計，掌握這些技巧，就算戴著眼鏡也能擁有活力妝容！

1. 底妝：輕透控油

圖片來源：IG @jennierubyjane
圖片來源：IG @jennierubyjane

戴眼鏡時，因鏡框貼近鼻樑與臉頰，容易在這些位置卡粉或流汗而脫妝。建議底妝選擇質地輕薄、控油度高的粉底液，並且避免一次厚塗，最後還要記得使用蜜粉，針對這兩個部位加強定妝。

2. 眉毛：俐落挑高

圖片來源：IG @dlwlrma
圖片來源：IG @dlwlrma

因為鏡框會略微遮蔽眉毛線條，建議眉毛要畫得高挑一點點，稍微提高眉峰位置，像是繪製野生眉一樣俐落地呈現眉型，這樣在視覺上才能撐起鏡框，即使鏡框遮住眉眼區域，也能讓眼神看起來明亮有神，妝感更出色。

3. 眼影：清透自然

圖片來源：IG @egg204
圖片來源：IG @egg204

建議選擇自然清透的風格，避免過濃的眼影在鏡框中壓縮眼睛比例，可以挑選像是橙棕或暖棕等低飽和色系，能自然放大雙眼，在鏡框下也更有神。另外，可以在下眼線或眼尾內側加上一點點亮色或珠光，提升眼部立體感。

4. 腮紅：提高位置

圖片來源：IG @for_everyoung10
圖片來源：IG @for_everyoung10

如果腮紅位置太低，被鏡框擋住，容易顯得臉部比例短，因此建議將腮紅位置提高到顴骨上方，從顴骨上方向臉部中央輕刷，拉提視覺重心，與眼妝自然銜接，並且選擇自然血色色系，提升整體氣色！

5. 唇妝：重點加強

圖片來源：IG @qqqqqueen
圖片來源：IG @qqqqqueen

眼鏡可能會讓人將視線集中在臉部上半區，因此下半部需要更加強，來做出整體妝容亮點，建議唇色選擇飽和度高、帶有光澤的唇膏，還可以在下唇中心點綴一點點透明亮彩，讓整體妝感更加完整立體。

#唇妝 #造型 #眼鏡 #彩妝保養 #化妝技巧

2025 最新羽絨外套懶人包！平價 UNIQLO、韓星同款 COVERNAT 到 FILA 韓韶禧女神款一次整理

2025 最新羽絨外套懶人包！平價 UNIQLO、韓星同款 COVERNAT 到 FILA 韓韶禧女神款一次整理

2025-11-28 女子漾 /編輯周意軒
2025 最新羽絨外套懶人包！平價 UNIQLO、韓星同款 COVERNAT 到 FILA 韓韶禧女神款一次整理 圖片來源：官方
2025 最新羽絨外套懶人包！平價 UNIQLO、韓星同款 COVERNAT 到 FILA 韓韶禧女神款一次整理 圖片來源：官方

天氣越來越冷，衣櫃裡的羽絨外套是不是也準備「換季升級」？今年秋冬，從平價實穿到韓星同款，再到機能系豪華面料，各大品牌都端出全新羽絨系列，不只保暖，也要時髦。女子漾一次幫你整理 2025 最新必買羽絨外套，無論你是追求韓系街頭、戶外機能，還是上班穿搭百搭耐看，都能找到命定款。

UNIQLO：平價入手高機能羽絨，無縫外套、長版大衣全面升級

UNIQLO 今年再度把「機能羽絨」推上新高度，最大亮點就是 無縫羽絨系列全面升級。

UNIQLO 無縫羽絨連帽外套

使用 750 蓬鬆度高品質羽絨，採用 NANODESIGN™ 技術打造出更柔軟、更高防潑水的新材質。不含 PFAS、保暖度大幅提升，口袋刷毛細節也全部升級。無縫設計可以完整鎖住暖空氣，穿起來更輕、暖、挺。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

UNIQLO 無縫羽絨長大衣

一樣使用 750 蓬鬆度，中長版剪裁更適合通勤族，領口採柔軟枕型包覆，走在冬天的風裡也能感受到被溫柔擁抱的安全感。刷毛口袋＋前襟防水拉鍊細節，都讓它保暖又耐穿，是都市女生最實用的選擇。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

國家地理服飾 National Geographic Apparel：中長羽絨外套

今年秋冬想買「高階機能＋韓系俐落剪裁」的，一定會看到最新 ATLAS 系列。

ATLAS WINDSTOPPER BY GORE-TEX LABS 2L 中長版羽絨外套

人氣男星 傅孟柏 穿上 國家地理服飾 National Geographic Apparel 羽絨外套，旋即成為時尚焦點！他帥氣演繹品牌最新秋冬旗艦系列ATLAS系列，身著 ATLAS WINDSTOPPER BY GORE-TEX LABS 2L 中長版羽絨連帽外套（80:20 波蘭RDS鵝絨），展現都會探險家的瀟灑型格。該系列採用 GORE-TEX WINDSTOPPER 2L 布料，具備卓越防水、防風與高透氣機能，防水深度達 10,000 毫米水柱，在極端氣候下仍能保持乾爽舒適，搭配韓系俐落剪裁，完美襯托傅孟柏的修長身形與沉穩魅力，詮釋機能與時尚兼具的秋冬新樣貌。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

圖片來源：官方
圖片來源：官方

Nike ACG：Lava Loft 羽絨外套，極輕10盎司、掌心可收納

想要輕量高機能？Nike ACG 今年直接端出「越跑越暖」的超輕羽絨。

Lava Loft 羽絨外套

外套重量僅 約 10 盎司（283.5g），填充 700 蓬鬆度羽絨，屬於超高效保暖層。特色是能收進自己的口袋，收起來只比掌心大一點，非常適合越野跑、戶外健行、旅行族。Nike 跑步科技＋ACG 野性精神融合，兼具透氣與耐候性，在多變天氣裡很有安全感。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

圖片來源：官方
圖片來源：官方

COVERNAT：TXT SOOBIN 同款咖啡羽絨，韓劇冬日情侶穿搭必收

韓星穿什麼，台灣就跟著爆紅。COVERNAT 本季請 TXT SOOBIN 親自演繹最新羽絨系列，整個 IG 直接被他的「咖啡羽絨」刷滿。

SOOBIN 同款羽絨（咖啡新色）

以 雙層拼接設計＋奶油米色調，穿起來溫柔又有份量感。另一套黑色羽絨走品牌代表性風格，搭配條紋與灰色休閒褲，完全是韓劇裡男主角走路會自帶濾鏡那種感覺。版型中性、情侶互穿也超合理，是「女孩買了男友也會穿」的那種超值款。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

Discovery Expedition：謝欣穎詮釋短版高領羽絨，城市機能感全面升級

今年 Discovery Expedition 以 Tech for Lifestyle 為核心，把機能剪裁帶進日常穿搭。

全新秋冬系列中的重點單品——BARNSLEY羽絨短版外套，搭載 Discovery 獨家 Heat Core 蓄熱科技，以卓越機能與時尚設計完美融合，體現品牌「Tech for Lifestyle」的核心精神。外層採用多重材質配置，包括防撕裂混紡面料、光澤面料、天然水洗面料與圖案混紡面料，整體以 高密度光澤聚酯纖維 製成，輕盈卻具備優異的防潑水與防風性能。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

短版高領羽絨外套

女裝主打KELLY羽絨外套，短版設計更顯俐落修身，帽沿毛絨飾邊也有點綴的視覺效果。由謝欣穎親自演繹，短版＋高領設計非常修身，穿起來俐落輕盈。定位在「城市探險系女生」，兼具保暖、實穿與時尚份量感。品牌在中南部開出首店，新空間以冷灰、岩石白、金屬框架打造，呈現都市科技 × 自然探索的美學，整體調性與秋冬新品完全一致。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

adidas Golf：TOUR AUTHENTIC 高階系列，Pertex 頂級面料奢華登場

想找「高端、精品感、質感黑白系」的，這款會是你本季最想收藏的羽絨。

TOUR AUTHENTIC 系列

選用 Pertex 頂級面料，是國際認可的高端機能布料，輕、挺、防風，穿起來極簡又高級。以黑白色系為主軸，很像精品高球場裡走出來的「質感系職人」。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

FILA FLOW DOWN：韓韶禧冬日女神款，英國 PERTEX® QUANTUM 光澤外套

本季「最美羽絨」絕對是 FILA 的 FLOW DOWN。

FLOW DOWN 羽絨外套

採用 PERTEX® QUANTUM 高科技布料，布面有漂亮細緻光澤，穿上去會自帶柔焦感。內裡使用 RDS認證羽絨，輕盈、蓬鬆、透氣又保暖。配色推出 Cho-co 棕、Mat-cha 綠、Cream 奶白，全部都是「韓韶禧會穿的顏色」。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

圖片來源：官方
圖片來源：官方

韓韶禧在最新形象廣告中以優雅自信詮釋 FLOW DOWN，完全是今年冬天最能提升氣質的羽絨外套。

Wacky WiLLY：aespa Giselle率先演繹不設限的潮流風暴

基本款短版羽絨蓬蓬外套米白色　圖片來源：官方
基本款短版羽絨蓬蓬外套米白色　圖片來源：官方

全新代言人 aespa 成員 Giselle 加入後，讓 Wacky WiLLY 的品牌熱度持續升溫。她以俐落又帶點繽紛、歡樂的氣場完美詮釋品牌玩味精神，本季秋冬系列延續韓國街頭最新「蓬蓬羽絨外套風（Puffy Trend）」，推出兼具機能與造型感的單品——包括 Giselle 演繹的藍綠抗撕裂輕量外套、咖啡與米白兩色的短版羽絨外套，以及毛絨刷毛外套、酷甜花朵大學上衣、帶標語的休閒衛衣等男女皆可駕馭的保暖單品。整體系列以輕盈保暖材質結合幽默視覺，從 Oversized 羽絨到甜酷衛衣，再到日常混搭，展現韓系冬季街頭時尚多重樣貌，也讓 Giselle 輕鬆穿出專屬的「G Style」。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

日圓甜甜價！2025台日網友都愛美妝榜單出爐：萬名網友推薦21款一篇掌握

日圓甜甜價！2025台日網友都愛美妝榜單出爐：萬名網友推薦21款一篇掌握

2025-11-20 女子漾／編輯張念慈
2025 必買美妝清單在這！@cosme 台灣美妝大賞 4 大榜單一次看：姊妹們照著買，真的不會踩雷。女子漾編輯張念慈/攝影
2025 必買美妝清單在這！@cosme 台灣美妝大賞 4 大榜單一次看：姊妹們照著買，真的不會踩雷。女子漾編輯張念慈/攝影

日圓出現甜甜價，飛到日本搶貨正是時候！2025美妝市場競爭激烈，從「成分透明化」到「韓系勢力」崛起，讓消費者面對新品時更容易產生選擇困難。今年 @cosme統整12 萬件商品數據、逾3萬篇真實心得，正式公布「2025＠cosme 台灣美妝大賞」。榜單從跨國熱銷到長年口碑王全面盤點，是年度最具參考價值的採購指南。

以下一次帶你掌握今年最值得購入的四大榜單：台日共同得賞、綜合賞、新秀賞、殿堂賞，協助美妝愛好者快速鎖定真正好用的明星商品。

2025 必買美妝清單在這！@cosme 台灣美妝大賞 4 大榜單一次看：姊妹們照著買，真的不會踩雷
2025 必買美妝清單在這！@cosme 台灣美妝大賞 4 大榜單一次看：姊妹們照著買，真的不會踩雷

台日共同得賞｜跨海一致推薦的 10 款超級強品

能同時受到台灣、日本 @cosme 網友喜愛，代表產品在成分、使用感、實際效果上都通過雙重驗證。今年共有10款同步上榜：

2025 必買美妝清單在這！@cosme 台灣美妝大賞 4 大榜單一次看：姊妹們照著買，真的不會踩雷
2025 必買美妝清單在這！@cosme 台灣美妝大賞 4 大榜單一次看：姊妹們照著買，真的不會踩雷

LANCÔME 小黑瓶 PRO｜精華 No.1

以穩膚、修護見長，改善暗沉、粗糙、毛孔，長期使用能明顯提升膚況。

GUERLAIN 皇家蜂王乳平衡油精華

油質輕盈、吸收快速，隔天透亮感明顯，是乾肌與熟齡族高度回購的精華油。

圖片來源：@cosme網站
2025 必買美妝清單在這！@cosme 台灣美妝大賞榜單一次看 姊妹們照著買，真的不會踩雷。圖片來源：@cosme網站

Torriden 玻尿酸面膜

妝前急救效果亮眼，敷完立刻水嫩透亮。

LANEIGE 睡美人唇膜

深層軟化唇皮，隔天唇況明顯提升。

圖片來源：@cosme網站
2025 必買美妝清單在這！@cosme 台灣美妝大賞榜單一次看 姊妹們照著買，真的不會踩雷。圖片來源：@cosme網站

DIOR 粉漾潤唇膏

自然提氣色、兼具保濕度，是許多人化妝包的固定班底。

CLARINS 彈潤植萃美唇油

打造玻璃水光唇，疊擦或單擦都受歡迎。

圖片來源：@cosme網站
2025 必買美妝清單在這！@cosme 台灣美妝大賞榜單一次看 姊妹們照著買，真的不會踩雷。圖片來源：@cosme網站

理膚寶水 UVA PRO 新瑰蜜霜（潤色防曬）

保濕不黏膩，潤色自然，日常素顏系必備。

SHISEIDO 超聚光活膚粉底精華

粉底結合精華配方，呈現高級水光感。

圖片來源：@cosme網站
2025 必買美妝清單在這！@cosme 台灣美妝大賞榜單一次看 姊妹們照著買，真的不會踩雷。圖片來源：@cosme網站

LANCÔME 零粉感超持久粉底

控油與遮瑕兼具，混油肌族好評不斷。

KISSME 超！持久抗暈眼線液筆

抗汗、抗暈染能力突出，是開架市場的長年霸主。

圖片來源：@cosme網站
2025 必買美妝清單在這！@cosme 台灣美妝大賞榜單一次看 姊妹們照著買，真的不會踩雷。圖片來源：@cosme網站

綜合賞 TOP 3｜2025 最具實力的年度王者

綜合賞從全站商品中選出最受歡迎的前 3 名，是 @cosme 年度最高榮譽。

第 1 名｜Cetaphil 舒特膚 長效潤膚霜

保濕力強、質地不黏膩，適合乾肌與敏弱肌族。臉部與身體皆可使用，是全台熱銷度與評價皆高的萬用乳霜

第 2 名｜medicube 全效多功能美容儀 Age-R Booster Pro

美容家電首次擠入前三名。提升吸收力、改善緊緻與光澤度，深受網友討論，是 2025 年度最強黑馬。

第 3 名｜LANCÔME 超極限肌因賦活露（小黑瓶 Ultimate）

穩膚力再升級，膚質透亮度、細緻度提升明顯，是精華品類中最具代表性的國民級愛用品。

圖片來源：@cosme網站
2025 必買美妝清單在這！@cosme 台灣美妝大賞榜單一次看 姊妹們照著買，真的不會踩雷。圖片來源：@cosme網站

下半年新秀賞｜2025 最值得關注的話題新品

針對近半年上市、但迅速獲得高評價的產品。

Cellina 雪芙蘭｜純物理溫和防曬乳

質地清爽、不泛白，物理防曬的溫和性受到敏弱族肯定。

Cellina 雪芙蘭｜白茶淨嫩沐浴露

泡沫細緻、香氣清新，清爽不乾澀。

圖片來源：@cosme網站
2025 必買美妝清單在這！@cosme 台灣美妝大賞榜單一次看 姊妹們照著買，真的不會踩雷。圖片來源：@cosme網站

KISSME｜型色眉彩膏 EX

自然顯色、刷頭好操作，是眉彩品類的新亮點。

Helena Rubinstein｜PX50 黑繃帶修護乳霜

訴求修護、改善細紋，熟齡族評價特別高。

SABON｜迷迭香磨砂潔顏凝露

兼具清潔與溫和去角質，肌膚光滑感立刻可見。

圖片來源：@cosme網站
2025 必買美妝清單在這！@cosme 台灣美妝大賞榜單一次看 姊妹們照著買，真的不會踩雷。圖片來源：@cosme網站

殿堂賞｜連年奪冠的經典口碑王

殿堂賞代表產品長期深受用戶信任，是多年來不敗的美妝常勝軍。

2025 必買美妝清單在這！@cosme 台灣美妝大賞 4 大榜單一次看：姊妹們照著買，真的不會踩雷
2025 必買美妝清單在這！@cosme 台灣美妝大賞 4 大榜單一次看：姊妹們照著買，真的不會踩雷

PONY EFFECT｜水透光妝前防護乳 SPF50+

控油、保濕與服貼度兼具，讓底妝更持久不脫妝。

KATE TOKYO｜怪獸級持色唇膏

顯色度佳、持久度高，是開架唇彩的代表性商品。

PAULA’S CHOICE 寶拉珍選｜2% 水楊酸精華液

改善粉刺、細緻膚質，是油肌族的長青愛用品。

美妝觀察趨勢｜三大關鍵字總結 2025 市場走向

2025 年榜單清楚展現三大趨勢：成分透明化、生活型保養、韓系勢力崛起。消費者越來越重視「成分能不能被信任」、「產品是否真正有感」，同時追求身心放鬆與全方位養護，而韓系品牌從面膜到美容家電全面竄紅，更成今年最不容忽視的力量。

2025 必買美妝清單在這！@cosme 台灣美妝大賞 4 大榜單一次看：姊妹們照著買，真的不會踩雷
2025 必買美妝清單在這！@cosme 台灣美妝大賞 4 大榜單一次看：姊妹們照著買，真的不會踩雷

#美妝 #乳霜 #唇彩 #迪奧 #粉底 #面膜 #潤唇膏 #理膚寶水 #聖誕彩妝推薦

2025秋冬唇膏神榜！TOM FORD、PRADA、Bobbi Brown…9大品牌話題新作一次看

2025秋冬唇膏神榜！TOM FORD、PRADA、Bobbi Brown…9大品牌話題新作一次看

2025-11-05 女子漾／編輯張念慈
2025秋冬唇膏神榜！TOM FORD、PRADA、Bobbi Brown…9大品牌話題新作一次看。圖片來源：品牌提供、女子漾編輯張念慈/攝影
2025秋冬唇膏神榜！TOM FORD、PRADA、Bobbi Brown…9大品牌話題新作一次看。圖片來源：品牌提供、女子漾編輯張念慈/攝影

當秋意漸濃，唇膏成為妝容靈魂的關鍵。今年秋冬的唇色主題不再是「越濃越好」，而是回歸內斂高級的光澤層次與柔霧質地的溫潤氣場。不論妳是水光派還是霧面控，從歐美高訂到日韓開架，這9款2025秋冬話題唇膏都能為妳打造專屬風格。

2025秋冬唇膏神榜1. TOM FORD Fucking Fabulous液態唇膏：奢華霧光的極致革新

以「名字即態度」為靈感，TOM FORD的全新Fucking Fabulous液態唇膏開創「固態轉液態」的創新質地。輕盈如霧、滑順如蜜，一抹即顯高訂級光澤。

推薦色F6 Berry冷漿果色與F10 Mocha摩卡棕最具代表性，完美結合都會女性的理性與性感。

TOM FORD Fucking Fabulous 液態唇膏。圖片來源：品牌提供
TOM FORD Fucking Fabulous 液態唇膏。圖片來源：品牌提供

TOM FORD FUCKING FABULOUS液態唇膏。圖片來源：品牌提供
TOM FORD FUCKING FABULOUS液態唇膏。圖片來源：品牌提供

2025秋冬唇膏神榜2.太陽親吻紅毯超性感唇膏：雪映光澤的冬日限定

延續冬日光芒彩妝概念，全新太陽親吻紅毯超性感唇膏結合唇膏的飽滿、唇蜜的亮澤與潤唇膏的柔潤。質地輕盈水潤，富含維他命E與洋甘菊花油，一抹即現雪光流轉的晶透亮澤。靈感取自阿爾卑斯山的日落光景，推出三款限定色：

01 Peak Glamour：莓粉玫瑰色，柔美高雅。

02 Rose D’hiver：暖磚紅色，優雅熱度。

03 Fireside：莓紫色，帶微醺魅力。

搭配純白銀邊包裝，散發節慶雪景般的奢華光彩。

TOM FORD 太陽親吻紅毯超性感唇膏。女子漾編輯張念慈/攝影
TOM FORD 太陽親吻紅毯超性感唇膏。女子漾編輯張念慈/攝影

2025秋冬唇膏神榜3. TOM FORD 極致奢華設計師唇膏：高訂收藏級藝術品

11月限定登場的極致奢華設計師唇膏，堪稱TOM FORD最頂級唇彩作品。以「極致工藝 × 高訂唇色」為核心，採可替換蕊心設計與鋁合金雕刻外殼，將唇膏升級為藝術收藏。

TOM FORD 極致奢華設計師唇膏：高訂收藏級藝術品。女子漾編輯張念慈/攝影
TOM FORD 極致奢華設計師唇膏：高訂收藏級藝術品。女子漾編輯張念慈/攝影

全系列共5款限量色：

56 Design Nude邁阿密粉裸色

57 Taormina Rose西西里玫瑰粉

16 Scarlet Rouge經典史嘉蕾紅

58 Rodeo Red洛杉磯磚紅

59 Madison Mink曼哈頓馥棕

質地柔滑光澤，一抹展現立體層次，外殼印有金色T字標誌，象徵TOM FORD的極致奢華與永續收藏美學。

TOM FORD 極致奢華設計師唇膏：高訂收藏級藝術品。女子漾編輯張念慈/攝影
TOM FORD 極致奢華設計師唇膏：高訂收藏級藝術品。女子漾編輯張念慈/攝影

2025秋冬唇膏神榜4. ADDICTION 癮釉水光嘟嘟唇膏：玻璃光澤打造「怦然唇」

ADDICTION以「Clear Color Technology」實現極致鏡面光澤，推出癮釉水光嘟嘟唇膏。內含90%美容精華，保濕同時撫平唇紋。

主打色#005 Stay Mellow柔光暖橙、#010 Not a Girl深棕色為今年秋冬的高顯白代表，輕抿即顯自然豐潤唇型。

ADDICTION 癮釉水光嘟嘟唇膏。圖片來源：品牌提供
ADDICTION 癮釉水光嘟嘟唇膏。圖片來源：品牌提供

ADDICTION 癮釉水光嘟嘟唇膏。圖片來源：品牌提供
ADDICTION 癮釉水光嘟嘟唇膏。圖片來源：品牌提供

2025秋冬唇膏神榜5. FRESHO2 Lip²晶透感應小豐蜜：開架人氣王的變色魔法

FRESHO2再度延續《方糖家族》的甜美風格，以Lip²晶透感應小豐蜜掀起話題。雙頭設計結合極細唇線筆與pH晶透感應唇蜜，擦上後會依個人酸鹼值轉變色調。

熱門色Bubble Gum粉紅泡泡糖與Soda Pop蘇打軟糖擦起來水潤有光，素顏也能顯氣色，是學生族與上班族的日常救星。

FRESHO2 Lip²晶透感應小豐蜜。圖片來源：FRESHO2提供
FRESHO2 Lip²晶透感應小豐蜜。圖片來源：FRESHO2提供

FRESHO2 Lip²晶透感應小豐蜜。圖片來源：FRESHO2提供
FRESHO2 Lip²晶透感應小豐蜜。圖片來源：FRESHO2提供

2025秋冬唇膏神榜6. 曼秀雷敦 持色霧光潤唇膏：柔霧控的秋冬救星

結合保濕潤澤與柔霧妝效的持色霧光潤唇膏，是今年開架界最大驚喜。柔滑細緻、不顯唇紋，即使乾唇也能輕鬆駕馭。

推薦新色煙燻霧粉與裸霧赤陶，低飽和卻不失氣勢，擦上後彷彿自帶柔焦濾鏡。

曼秀雷敦 持色霧光潤唇膏。圖片來源：品牌提供
曼秀雷敦 持色霧光潤唇膏。圖片來源：品牌提供

2025秋冬唇膏神榜7. NARS × Iris van Herpen 奢慾緞光唇膏：未來感裸粉的高訂藝術

NARS攜手荷蘭設計師Iris van Herpen推出星漾幻境高訂系列，以前衛未來感重新詮釋唇妝。主打色#BLAME裸粉緞光搭配銀色立體雕紋外殼，散發高訂奢華氣場。

光澤細膩如絲綢，單擦柔亮、疊擦更顯立體，是年底節慶派對的完美選擇。

NARS × Iris van Herpen 奢慾緞光唇膏。圖片來源：品牌提供
NARS × Iris van Herpen 奢慾緞光唇膏。圖片來源：品牌提供

NARS × Iris van Herpen 奢慾緞光唇膏。圖片來源：品牌提供
NARS × Iris van Herpen 奢慾緞光唇膏。圖片來源：品牌提供

2025秋冬唇膏神榜8. PRADA Beauty 妄甜香蕉經典潤唇膏：顛覆想像的時尚蕉亮色

PRADA以經典香蕉圖騰為靈感推出妄甜香蕉潤唇膏，以偏光粉金的淡黃色光澤掀起新潮流。

質地輕透水潤，可單擦呈現自然光澤，也能疊加作為打亮棒使用，蕉香氣息與細閃偏光在光影間閃爍，是時髦與玩趣的完美融合。

PRADA Beauty 妄甜香蕉經典潤唇膏。圖片來源：品牌提供
PRADA Beauty 妄甜香蕉經典潤唇膏。圖片來源：品牌提供

PRADA Beauty 妄甜香蕉經典潤唇膏。圖片來源：品牌提供
PRADA Beauty 妄甜香蕉經典潤唇膏。圖片來源：品牌提供

2025秋冬唇膏神榜9. Bobbi Brown 喀什米爾絲絨唇膏：輕奢玫瑰的柔霧質感

Bobbi Brown以喀什米爾絲絨唇膏重新定義秋冬霧感。質地如羊絨般細膩輕盈，保濕同時撫平唇紋。

色選以玫瑰與紅茶棕調為主，Midtown Mauve暖莓棕與Afternoon Tea琥珀棕是最襯亞洲膚色的經典色，散發知性優雅。

Bobbi Brown 喀什米爾絲絨唇膏。圖片來源：品牌提供
Bobbi Brown 喀什米爾絲絨唇膏。圖片來源：品牌提供

Bobbi Brown 喀什米爾絲絨唇膏。圖片來源：品牌提供
Bobbi Brown 喀什米爾絲絨唇膏。圖片來源：品牌提供

10. 3CE 粉漾柔光潤唇膏：韓系裸唇的柔光代表

3CE以「柔光小粉管」定義韓系淡顏裸唇。84%椰子保濕精粹讓雙唇全天潤澤，質地絲滑零黏膩。

代表色#32 聖水洞秋之蜜柚柔暖活潑、#38 弘大熱摩卡深邃摩卡棕，無論素顏或全妝都能完美消化，是首爾女孩唇妝的代名詞。

3CE 粉漾柔光潤唇膏。圖片來源：品牌提供
3CE 粉漾柔光潤唇膏。圖片來源：品牌提供

3CE 粉漾柔光潤唇膏。圖片來源：品牌提供
3CE 粉漾柔光潤唇膏。圖片來源：品牌提供

11. Maybelline 媚比琳 NO.1鎖吻棒新色：絲絨甜點唇，甜進冬日氣氛

媚比琳NO.1鎖吻棒秋冬新色以「絲絨甜點」為靈感，推出#275玫瑰可麗露與#280薔薇馬卡龍。

霧中帶光的質地宛如奶油甜點，一抹即顯色。獨家「水光鎖色科技」讓妝效維持16小時不沾杯不掉色，搭配蘆薈與維他命E成分，實現乾冷冬季也不乾裂的「水光奶油唇」。

Maybelline 媚比琳 NO.1鎖吻棒新色。圖片來源：品牌提供
Maybelline 媚比琳 NO.1鎖吻棒新色。圖片來源：品牌提供

Maybelline 媚比琳 NO.1鎖吻棒新色。圖片來源：品牌提供
Maybelline 媚比琳 NO.1鎖吻棒新色。圖片來源：品牌提供

#光澤 #開架 #唇妝 #潤唇膏 #NARS #Dior #PRADA #2025秋冬 #FreshO2 #Maybelline

看韓國穿搭博主示範！2025 秋冬必備「 5 大時尚單品」這樣穿顯瘦又時髦

看韓國穿搭博主示範！2025 秋冬必備「 5 大時尚單品」這樣穿顯瘦又時髦

2025-11-18 女子漾／編輯桑泥
看韓國穿搭博主示範！2025 秋冬必備「 5 大時尚單品」這樣穿顯瘦又時髦。 圖片來源：IG@yunnnie
看韓國穿搭博主示範！2025 秋冬必備「 5 大時尚單品」這樣穿顯瘦又時髦。 圖片來源：IG@yunnnie

韓國時尚之所以能風靡亞洲，關鍵在於他們擅長利用單品創造「高比例」與「不經意的氛圍感」。今年秋冬想穿出韓系氛圍感但又不想踩雷？小編幫大家準備好了今年秋冬最不能錯過的 5 大單品，往下看教你如何像韓國博主一樣，將這些必備單品化為顯瘦又吸睛的秋冬穿搭公式，在冷冷的天氣也能美美出門又時髦！

必備單品 1：皮革外套

圖片來源：IG@yunnnie
圖片來源：IG@yunnnie

韓國時尚博主們今年秋冬幾乎人手一件皮革外套，營造高級帥氣的中性風就靠它！無論是短版皮衣、飛行夾克，或是長版皮革風衣，建議選擇柔軟、不過度挺為主，顏色上除了基本灰色外，今年也建議可以入手一件酒紅色系，更有個性。


必備單品 2：軟糯針織衫

圖片來源：IG@yunnnie
圖片來源：IG@yunnnie

寬鬆針織依然是秋冬第一名人氣單品，選擇大地色系去做搭配能更符合秋冬氛圍！建議選擇軟糯混紗、微落肩或前短後長的剪裁，讓整體更有造型感，打造溫柔韓系小姐姐風！


必備單品 3：立體肩線西外

圖片來源：IG@yunnnie
圖片來源：IG@yunnnie

要打造都會韓系女孩感的必備外套就是立體肩線西外了！韓國博主中流行的西裝外套除了寬大的 Boyfriend Style，今年還有這款「立體肩線」的新都會剪裁，不僅能修飾頭肩比例，也能拉長整體線條。


必備單品 4：奶黃色長版大衣

圖片來源：IG@yunnnie
圖片來源：IG@yunnnie

大地色永遠是秋冬不可或缺的色系，但今年的關鍵是「奶油、摩卡、燕麥色」這種低飽和柔霧色調，建議可入手一件奶黃色長大衣，輕易搞定通勤與日常穿搭，整體氣場大大提升！


必備單品 5：中筒靴

圖片來源：IG@yunnnie
圖片來源：IG@yunnnie

今年除了過膝長靴外，中筒長靴更是必備單品，它能修飾腿型的效果，露出一小部分的肌膚則能創造輕盈感，搭配長版針織裙，可讓靴子的頂部線條若隱若現，增加穿搭的層次與神秘感。

#秋冬 #單品 #氛圍 #韓國 #韓系 #時尚博主 #韓妞穿搭 #流行穿搭

