頭皮乾癢、雪花、髮絲脆弱？專家：冬季頭皮保濕的黃金法則

當我們忙著為臉部肌膚換上滋潤的乳霜，迎接乾冷的冬季時，您是否曾留意過，頭皮也正在經歷一場「隱形危機」？

許多愛美與注重保養的人會發現，一入冬，頭髮開始出現乾枯、斷裂的現象，更惱人的是，頭皮也變得容易發癢，肩上不時會落下一片片如「雪花」般的皮屑。這往往不只是單純的乾燥，還可能與頭皮表面的保護機制變得較為脆弱有關。

認識頭皮屏障：頭皮健康的「城牆」

頭皮是相對容易受到環境與年齡變化影響的部位，且擁有比臉部更密集的毛囊與皮脂腺。健康的頭皮擁有一層完整的皮脂膜和角質層，這就是我們常說的「頭皮屏障」。這層屏障肩負兩大使命：

1.鎖水保濕：阻止內部水分蒸發，維持頭皮的柔韌度。

2.抵禦外敵：抵抗環境中的刺激物、微生物和氣溫變化。

冬季時，低溫與低濕度可能讓皮脂分泌量改變，若再加上長期以較高水溫洗頭，容易帶走較多天然油脂，讓頭皮保護層處於較不穩定的狀態。當頭皮表層含水量不足時，較容易感到乾癢或緊繃，視覺上也可能伴隨頭皮屑與髮絲看起來較乾澀、易毛躁等狀況。

冬季頭皮保濕的黃金法則：像呵護臉部一樣對待它

想在冬季讓頭皮維持相對舒適，建議從日常清潔與保養習慣調整著手，協助維持頭皮表面的穩定狀態。

以下是冬季頭皮保養的建議作法：

‧溫和清潔，降低刺激：

避免使用清潔力過強的洗髮精，選擇溫和、不含過多刺激性成分的產品。洗髮時的水溫可控制在約36°C～38°C的溫熱區間，過高水溫可能增加對頭皮與皮脂層的負擔。

‧加強保濕，維持頭皮舒適感：

臉部會擦精華液，頭皮也需要！可選用含有玻尿酸、胺基酸等保濕成分的頭皮精華液或滋養水，重點塗抹在易乾燥的頭皮區塊，並輕柔按摩。

‧均衡油脂，避免過度：

雖然頭皮需要油脂保護，但並非越油越好。如果頭皮乾癢仍合併出油，可能是一種「代償性出油」。應選擇能幫助平衡頭皮油脂和水分的產品，而非一味追求去油或極度滋潤。

了解頭皮現況的輔助工具：頭皮檢測儀提供的數據參考

過去多半是依個人主觀感受判斷頭皮狀態，如今透過專門設計的頭皮檢測設備，可以多一份影像與數據作為保養規劃的參考。Reality愛麗緹頭皮檢測儀產品總監陳亭君表示，檢測設備可提供肉眼較難看清的放大影像與數據，作為了解頭皮狀態的參考：

‧直觀影像：

高解析度鏡頭可放大觀察頭皮表面的紋理、毛孔周圍附著物及局部肌膚狀態，讓使用者更直觀了解目前外觀情形。

‧水油數據：

儀器可測量頭皮表面的油脂與含水量變化，數值可作為調整日常清潔與保養重點的參考，例如在水分偏低、油脂偏高時，提醒使用者多留意保濕與清潔方式的拿捏。

‧效果追蹤：

無論是專業養護前後或居家保養過程中，使用者都可透過定期檢測觀察頭皮與髮絲外觀上的變化，作為調整保養方式與產品選擇的參考依據。

過頭皮檢測設備，能在主觀感受之外多一份客觀數據，幫助使用者更了解當下頭皮狀態，並參考這些資訊調整產品與保養步驟，讓冬季養護更有方向。

免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。

