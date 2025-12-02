DINOTAENG再度萌翻！AIR SPACE LADY、萬國通路雙聯名同步開跑

今年冬天，DINOTAENG 的 Marshville 村民正式「雙線出擊」！不只能在旅行途中陪你，連在家耍廢、外出穿搭都能一路被療癒。這次 DINOTAENG 分別攜手萬國通路 eminent、AIR SPACE LADY 推出兩大聯名，從行李箱、抱枕毯，到房屋桌曆、絨毛拖鞋、冬季針織，一次滿足粉絲的所有收藏魂。

萬國通路 eminent × DINOTAENG：旅人必收「短尾矮袋鼠旅行組」

如果你是 QUOKKA 粉，這組真的會讓你毫不猶豫按下「全包」。萬國通路 eminent 本季帶來 DINOTAENG 旅遊主題行李箱系列，以 KK83 圓潤外型搭配 Marshville 村民的暖萌插畫，BOBO、QUOKKA 直接登上箱面，可愛到像把插畫世界裝進行李裡。每一咖都附贈 絨毛防塵套＋MARSH 束口袋，把行李箱收起來也很療癒。

最讓人失守的，是這次同步推出的 QUOKKA 造型兩用抱枕毯。外型就是你一眼認出的那隻戴著帽子的短尾矮袋鼠，柔軟蓬鬆，抱著像冬天的被窩瞬間長腳。打開後是一條暖綿小毯子，還能掛在行李箱拉桿上，實用又萌度爆表。

還有 DINOTAENG 行李束帶＋立體絨毛刺繡貼紙，讓你的行李箱直接變成全機場最可愛的存在。另外，萬國通路在品牌觀光工廠打造了 DINOTAENG 主題打卡區，投影互動、角色場景通通有，粉絲可以一路拍到手機沒電。展區即日起至 12/31 免費入場。

AIR SPACE LADY × DINOTAENG：穿上 BOBO、QUOKKA，一起過最柔軟的冬天

AIR SPACE LADY 則以「冬季居家、小旅行」為主題，把 Marshville 完整搬進穿搭裡。這次的實拍照片一曝光就讓粉絲失控，因為可愛度根本已經到「必須下單」的程度。

絨毛拖鞋：看到就融化

照片裡的兩款拖鞋是這次最大亮點：

白色是 Q 彈小熊樣貌、咖啡色版則是經典 QUOKKA 穿毛帽造型，鞋面立體耳朵＋紅色毛帽細節超精緻。

毛感鬆軟，穿上去就像把腳塞進棉花糖裡，完全是冬天必備的幸福感來源。

冬季針織：走出去就是 Marshville 村民本人

從照片可見 AIR SPACE LADY 這次推出多款溫柔色系的 毛茸茸針織外套、V 領長版毛衣、奶油系圓領毛衣，設計上直接把 BOBO、QUOKKA 繡在胸前或正面，穿上去就像帶著牠們一起散步。

白色毛衣搭配粉色褲子，是日系冬季的軟萌氛圍；深綠色 V 領針織則更有冬日露營的故事感，搭長靴完全能拍寫真。

必收周邊：房屋桌曆、貼紙組一次滿足少女心

圖片裡的 小屋造型 2026 桌曆，是 AIR SPACE LADY VIP / SVIP 才能獲得的滿額贈。翻開桌曆，每一頁都是 Marshville 角色在冬季小鎮活動的可愛插畫，擺在桌上就像擁有一個迷你村落。還有消費即贈的 QUOKKA 家族雪地遊戲貼紙，Q 到心臟爆擊。

12月滿額贈活動一次看

AIR SPACE LADY 聯名活動同步推出多款專屬贈品：

不限金額：贈《QUOKKA家族雪地遊戲貼紙》乙份

單筆滿 NT$3,800：贈《DINOTAENG造型絨毛拖鞋》乙雙

VIP / SVIP（12/15 起）：單筆滿 NT$2,026 贈《2026年房屋造型桌曆》乙本

數量有限，送完為止。