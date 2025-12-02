agnès b. 攜手法國羅浮宮打造Louvre膠囊系列　經典名畫躍於服飾 讓藝術流動於日常

文／克拉大

agnès b. 今年秋季與法國羅浮宮攜手合作推出Louvre膠囊系列。設計師Agnès特別選擇法國古典主義風景畫家克勞德洛蘭（Claude Gellée，亦稱 Claude Lorrain，1600-1682）兩幅羅浮宮館藏作品，向這位風景畫大師致敬。一系列服裝與配件綻放獨特的光影及詩意，運用精準剪裁及布料印製，呈現迷人而富流動性的魅力。

Agnès女士時常以攝影為創作靈感，將捕捉下的影像轉化為布料上印花，建立藝術與日常穿著之間的連結。此次與羅浮宮的合作，她再度運用獨特的圖像印製技術，使典藏於博物館的經典風景在服飾上躍動，展現藝術之美在生活中延續的可能。

對Agnès女士而言，羅浮宮是她夢想萌芽之地。11歲那年，她被義大利畫家提香（Titian）的名作《戴手套的男子》（Man with a Glove）深深吸引，也在畫中人物越過畫框的凝視裡，看見藝術的力量。這段經驗成為她日後美學風格的基石，也開啟她對展覽與策展的想像。

“這些奇幻的景致，彷彿越過海平面、超越界線，使人更能擁抱並接納與眾不同。Lorrain所開啟的風景意象令人驚嘆，我衷心喜愛。“ — Agnès

向風景畫大師致敬 兩幅經典作品化為設計靈感

克勞德洛蘭（Claude Lorrain）以受羅馬鄉村和古典神話啟發的理想風景繪畫而聞名，在此次膠囊系列中，Agnès女士選擇《Seaport at Sunset》和《Landscape with Shepherd》兩幅相互對應的畫作，湛藍的天空與紅褐色的山峰，一條河流蜿蜒流向山谷深處的港口，船隻在那裡與地平線相接，構築出詩意十足的想像空間。

一向熱愛大海及海岸景致的Agnès女士，更為畫作中超越界線的“彼岸”意象所吸引。她也從中看見自己嚮往的創作精神 — 引發想像的氛圍、喚醒感官感受、保留令人追求探索的神秘感，以及和諧的平衡狀態。

透過印製技術，這兩幅畫作被重新呈現於服裝、絲巾和旅行袋上，讓經典作品重新煥發魅力和感染力，古典美學再次滋養觀賞者的靈魂與想像。冷暖色交互映照、古典與現代相遇，讓Louvre膠囊系列成為永恆之作。

羅浮宮當代藝術節目執行長 Donatien Grau 與 Agnès女士的對談摘錄

Grau：妳還記得第一次參觀羅浮宮的情景嗎？

Agnès：我大概11、12歲的時候第一次走進羅浮宮。當時，我被《戴手套的男子》（Man with a Glove）吸引得停下腳步。這幅畫最奇妙的地方，是畫中人物似乎正看向畫框之外，而我恰好站在他的左側。瞬間好像畫與我之間有了連結，我很喜歡那種畫外彷彿還有更寬闊世界的感覺。

Grau：妳為這次合作選擇洛蘭（Lorrain）的作品，似乎出乎許多人意料？

Agnès：我一直很喜歡Lorrain的風景畫，他筆下的開闊空間讓人著迷。一系列作品中，有溫暖、也有冷冽的色調，蘊含無窮想像力。

Lorrain經常在畫面下方描繪人物望向遠方海景。有趣的是，他似乎想呈現人們凝視風景的樣子 — 而我也開始和他們一起凝視、一起做夢。畫中那種開放感與深度，對我來說，甚至有點近似「迷幻（psychedelic）」魅力。

Grau：妳對當代藝術情有獨鍾，但這次合作卻以古典作品為主？

Agnès：我既是造型師也是藝廊經營者，從 1983 年起我就開設畫廊，展出攝影、素描、繪畫與雕塑作品。羅浮宮現今的古典作品，在創作當時也曾是「當代藝術」。正因如此，它們被珍惜、保存至今。

我認為最重要的是，在時間流轉中，這些曾被人熱愛、尊敬並悉心守護的作品，如今依然讓每個有幸觀賞的人深受感動。

克勞德洛蘭（Claude Lorrain） — 光影與風景的經典

法國古典主義代表畫家克萊德熱萊（Claude Gellée, 1600-1682），人稱克勞德洛蘭（Claude Lorrain），是美術史上公認的「風景畫」宗師。

洛蘭雖然出生於法國洛林省，但自年輕時（約1615年）即長住於義大利的羅馬。17世紀初的羅馬正值第二次文藝復興時期，對風景畫的發展引人注目。洛蘭在那裡結識許多來自歐洲各地的藝術家，並在此創作環境中迅速成長，建立起偉大畫業。他經常與同代畫家如赫爾曼范斯瓦內維爾特（Herman Van Swanevelt）、彼得范萊爾（Pieter Van Laer）及尼古拉普桑（Nicolas Poussin），走訪坎帕尼亞地區寫生，觀察自然光影，完成「理想風景」的古典風景畫。理想風景一詞源自17世紀末，洛蘭的作品依據自然景象並注重自然氛圍的塑造，為牧歌風格代表。

對洛蘭而言，風景畫不只描繪場景，更需呈現故事發生的場域與氛圍，並傳達其情緒和詩意。他致力於自然的研究，喜愛描繪河畔與海邊風光，構圖重視秩序和平衡。創作題材常結合風景、神話及宗教故事。在面對光線的自然情境下，令畫面產生一種獨特的寧靜和諧氛圍，對18、19世紀印象派畫家產生深遠影響。