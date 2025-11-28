2025-11-28 11:30 陳唯君
從健身品牌到全民運動推手!可爾姿一次拿下三項國家認證 引領台灣動起來!
台灣可爾姿(Curves)18年來以「推動全民運動」為核心目標，今年成功取得三項政府認證：包括「運動企業認證」、「企業聘雇運動指導員授證」，以及多家加盟店陸續獲得「職場健康促進認證」。這三項重要里程碑，顯示可爾姿不只是一家女性健身品牌，更是推動全民運動、提升國人健康的積極力量。
可爾姿獲「運動企業認證」：以身作則推動企業健康文化
可爾姿倡導養成「30分鐘高效燃脂訓練」的科學運動習慣，也早已成功建立完善的內部員工運動制度，並於今年正式通過運動部全運署辦理的運動企業認證。這是目前企業界重要的永續與健康指標，象徵企業真正落實運動友善環境。
可爾姿人資管部協理許雅鈞表示，員工的健康，就是企業帶動全民健康的第一步。可爾姿透過內部運動支持計畫、鼓勵員工每月在可爾姿健身房運動4小時，即享有運動補貼，還可提早1小時下班安排運動，平時也舉辦瑜珈、拳擊有氧、流行舞蹈、桌球、筋膜放鬆等社團課程，希望以具體行動示範企業如何推動運動健康文化，並向社會傳達「健康是企業責任的一部分，也是永續經營的核心。」
參與國家「聘雇運動人員計畫」：以專業人才帶動全民運動升級
可爾姿今年同步參與體育署推動的「聘雇運動指導員計畫」，並正式獲得授證。此計畫旨在鼓勵企業引進具備運動訓練、運動科學、體能專業背景的人才，將專業直接轉化為提升全民運動效益的力量。透過專業運動人才的加入，可爾姿能更具體提升教練及整體員工的專業訓練、進而推動更安全有效的運動環境。可爾姿副總經理陳映如說：「全民運動應建立在科學與專業的基礎上，聘用運動人才能讓專業力量走進每個人的生活。」
加盟店接力通過健康職場認證：打造全台健康社區網絡
今年更有多家可爾姿加盟店透過完善的員工照顧、健康制度建立與工作環境優化，陸續取得職場健康促進認證。這不僅代表門店管理符合健康與安全要求，更象徵可爾姿持續擴大更茁壯的健康社區網絡。而每年全台參與人數最多、規模最大、專屬女性的可爾姿「女神增肌減脂賽」，也將在12月開始報名，可爾姿用行動證明，推動全民運動的力量，正在每一個日常中發生。
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數