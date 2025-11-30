精華液能擦全臉嗎？眼周要注意什麼？專家：4招檢查方法、4大不適用成分

許多人習慣把精華液擦在全臉，但眼周真的適合嗎？《FJ豐傑生醫》化妝品研發師朱靜慧提醒，眼周肌膚是全臉最薄、也最易老化的地方，如果保養品選錯，不僅幫不上忙，還可能讓乾燥或不舒服。

朱靜慧也分享了簡單的4招檢查方法、與4大不適用成分，幫助大家快速判斷產品是否適合眼周使用，避免誤踩刺激成分，協助提供較溫和的使用感受。

精華液使用指南：4招判斷眼周是否可擦

研發師提醒，保濕型精華多為較溫和的配方，但如果含有易刺激的成分，就不適合塗抹在眼周肌膚。想要細緻呵護眼周，建議選擇眼部專用精華，或依照研發師整理的4大判斷步驟來挑選：

步驟1：是否有明確標註「眼周可用」，或是「避開眼周」 這是最直接的判斷依據。如果產品包裝或說明書上標示 「眼周可用」，通常代表品牌已針對敏感肌進行安全測試，相對使用起來更安心。

這是最直接的判斷依據。如果產品包裝或說明書上標示 「眼周可用」，通常代表品牌已針對敏感肌進行安全測試，相對使用起來更安心。 步驟2：確認精華液種類精華液針對不同功效類型，使用於眼周的注意事項如下：

保濕型精華液： 部分保濕類型成分較常被用於眼周，為細緻肌膚提供基礎保濕。

部分保濕類型成分較常被用於眼周，為細緻肌膚提供基礎保濕。 酸類煥膚精華（如高濃度A醇、果酸）： 不建議使用於眼周，以免造成乾燥或引起不適。

不建議使用於眼周，以免造成乾燥或引起不適。 強效美白精華液： 眼周肌膚較敏感，建議避免塗抹，降低刺激與乾燥風險。

眼周肌膚較敏感，建議避免塗抹，降低刺激與乾燥風險。 抗老精華液：視產品成分而定，建議選擇標示可用於眼周或專為眼部設計的產品。

步驟3：產品含有哪些成分？ 精華液能不能擦眼周，關鍵就在成分。像玻尿酸、胜肽、維他命B5這類溫和保濕成分，眼周一般都可以用。但含高濃度酸類（AHA、BHA）、酒精或人工香精的產品，就不建議塗在眼周，避免敏感或刺激。

精華液能不能擦眼周，關鍵就在成分。像玻尿酸、胜肽、維他命B5這類溫和保濕成分，眼周一般都可以用。但含高濃度酸類（AHA、BHA）、酒精或人工香精的產品，就不建議塗在眼周，避免敏感或刺激。 步驟4：直接詢問該產品客服如果光看包裝或成分表還不確定精華液能不能用在眼周，最保險的方法就是問品牌客服。

眼周精華液安全建議：4大刺激成分要避開

眼周肌膚敏感，使用精華液時需避開以下成分：

DMDM Hydantoin（DMDM 海因） 常用作防腐劑，屬於甲醛釋放體。對敏感族群可能較不友善。

常用作防腐劑，屬於甲醛釋放體。對敏感族群可能較不友善。 香精（Fragrance） 常見香精如：檸檬烯、芳樟醇、香茅醇，成分表通常只標示「Fragrance」，但眼周屬於較脆弱的肌膚區，建議避開使用香精成分。

常見香精如：檸檬烯、芳樟醇、香茅醇，成分表通常只標示「Fragrance」，但眼周屬於較脆弱的肌膚區，建議避開使用香精成分。 酒精（Alcohol） 揮發性高，塗於眼周部分使用者可能感到刺激，長期使用可能導致乾燥。

揮發性高，塗於眼周部分使用者可能感到刺激，長期使用可能導致乾燥。 酸類（Acids）包含杏仁酸、水楊酸、果酸（AHA）、A 酸（Retinoic Acid），具有一定刺激性，塗在敏感部位可能較容易感到不適

圖說：眼周保養需專注精準，成分安全才是真正保養力

正確護理眼周：健康、柔嫩、自然光彩

眼周的細紋像是歲月留下的小故事，魚尾紋自然會出現，別太焦慮。保養的重點在於維持日常的舒適度與良好使用感受，而不必過度追求完全沒有紋路。

研發師建議，避開DMDM海因、香精、酒精、酸類等刺激成分，挑選溫和精華或眼部專用產品，並留意標示與成分，才能真正給眼周肌膚溫柔呵護。

免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。

延伸閱讀：

．FJ豐傑生醫-部落格專欄

．精華液可以擦眼周嗎？專家一次說清楚．眼睛保養必備5大招

原文出處：精華液可以擦眼周嗎？專家教你避開4種易刺激的NG成分

https://woman.udn.com/woman/story/123165/9169701?utm_source=facebook&utm_medium=udngpower&utm_campaign=fbpost