《我們六個》天心快50歲還有少女光！靠「這習慣」養出光澤肌

《我們六個》天心快50歲還有少女光！拍戲10小時不脫妝，靠「這習慣」養出光澤肌。圖片來源：天心粉專

《我們六個》劇集創下高收視和討論度，天心的演技再次被網友盛讚：「怎麼可以又穩又亮！」在劇中，她飾演一位失明母親，角色飽滿又壓抑，但卸妝後那張透著光的臉，卻讓人難以相信她已經快50歲。拍戲十小時不脫妝、長年熬夜膚況依舊細緻，天心坦言，她沒有特別仰賴醫美，而是靠讓肌膚「自己修復」的生活習慣與保養哲學。

《我們六個》天心快50歲還有少女光！

拍戲現場燈光強、妝厚又長時間待機，肌膚容易乾、脫皮或暗沉。但天心總能神清氣爽地完成每場戲，讓人驚呼「怎麼皮膚還這麼亮！」她笑著說：「我其實沒做什麼大工程，反而越簡單越好。現在的保養不是求快，而是讓皮膚保持穩定。」

天心習慣每天固定時間睡覺、早上運動、喝水、吃清淡食物，「規律生活是最基本的保養」。工作再忙，她也一定會留一段「Reset時間」，關掉手機、泡澡、敷面膜。「那是一種身心放鬆的儀式，讓自己回到平靜，皮膚自然會跟著變好。」

天心保養祕訣：「讓皮膚自己變好」

她說，以前總想用很多瓶瓶罐罐，希望能快點看到效果；現在反而懂得「少即是多」。「皮膚是會聽話的，只要給它時間和穩定，它自己會修復。」近年她愛上「外泌體保養」，因為那是幫助肌膚自我修復的關鍵成分。

「以前用一般精華液，大概要兩三個月才感覺變化，外泌體產品一星期就能有感，膚況會穩很多，妝也更貼。」天心拍夜戲後，最愛的保養步驟是：「卸妝 → 化妝水 → 外泌體精華 → 輕乳霜」，不靠堆疊而是懂得讓肌膚呼吸。天心也獲艾萬霖生技邀請，成為外泌體保養品「ExoNoa諾亞系列」代言人。

ExoNoa人類外泌體系列（艾萬霖生技）。圖片來源：品牌提供

市面上外泌體產品有哪些？

外泌體（Exosome）是近年最火的「黑科技成分」，原理是幫細胞傳遞修復訊號，促進肌膚自我修護。從醫學再生療程跨入日常保養後，許多品牌陸續推出外泌體新品，2025秋冬更可說是外泌體大爆發。以下是近期討論度最高的幾款外泌體保養品：

1. ExoNoa人類外泌體系列（艾萬霖生技）

台灣首家合法使用「人類外泌體」的品牌，由前衛福部部長林奏延醫師創立。核心技術採用新生兒臍帶間質幹細胞外泌體，傳遞肌膚修復與再生訊息。

推薦組合：化妝水＋精華＋乳霜＋面膜。主打「Reset Your Age」，幫助肌膚恢復彈潤與穩定。

適合族群：膚況不穩、長期熬夜、乾敏肌或想強化肌膚修護力的人。

ExoNoa人類外泌體系列（艾萬霖生技）。圖片來源：品牌提供

2. BELDORA蓓朵娜「瑰泌系列」

主打結合玫瑰植泌＋牛奶外泌體，搭配AC-11®抗老成分與玻色因，專為熟齡肌打造。亮點為香氣柔和、質地奢潤，針對細紋、鬆弛與乾燥肌特別有感。

BELDORA蓓朵娜「瑰泌系列」。圖片來源：品牌提供

3. MIRAE未來美「PDRN外泌體新生精華」

主成分包括鮭魚PDRN × 火山藻微泌體 × 藻針三重修護，適合換季、熬夜或妝不服貼時，作為急救型穩膚精華。

未來美雙11閉眼入手推薦★ PDRN外泌體精華8入囤貨組_原價9,840，雙11限定3,611。圖片來源：品牌提供

4. Neogence霓淨思「外泌體肌因面膜系列」

特色以積雪草、芍藥、人蔘等植物外泌體，分別對應保濕、亮白、緊緻需求；採用28ml高濃度精華液、服貼導入膜布，敷完立即有彈潤感；適合想嘗試外泌體入門保養的上班族與輕熟肌。

Neogence霓淨思「外泌體肌因面膜系列」。圖片來源：品牌提供

專家怎麼說？外泌體這樣用最有效

弘光科技大學化妝品應用系特聘教授張聰民指出，外泌體就像「細胞的快遞包裹」，能攜帶生長因子、胺基酸與RNA，幫助肌膚修復。他提醒，使用時要注意兩點：

1.先穩膚再導入：

若肌膚正處於過敏、泛紅期，可先用保濕噴霧與化妝水打底，待狀況穩定後再使用外泌體精華，避免浪費活性成分。

2.搭配鎖水產品使用：

外泌體屬高活性修護成分，使用後一定要「封水」，例如搭配乳霜或油類，能讓成分在肌底持續發揮作用。

3.時間重於層疊：

不需一次用太多，建議固定早晚使用2次、連續7天後就能看到膚況穩定變亮。