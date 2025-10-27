《我們六個》天心快50歲還有少女光！靠「這習慣」養出光澤肌

2025-10-27 14:28 女子漾／編輯張念慈
《我們六個》天心快50歲還有少女光！拍戲10小時不脫妝，靠「這習慣」養出光澤肌。圖片來源：天心粉專
《我們六個》天心快50歲還有少女光！拍戲10小時不脫妝，靠「這習慣」養出光澤肌。圖片來源：天心粉專

我們六個》劇集創下高收視和討論度，天心的演技再次被網友盛讚：「怎麼可以又穩又亮！」在劇中，她飾演一位失明母親，角色飽滿又壓抑，但卸妝後那張透著光的臉，卻讓人難以相信她已經快50歲。拍戲十小時不脫妝、長年熬夜膚況依舊細緻，天心坦言，她沒有特別仰賴醫美，而是靠讓肌膚「自己修復」的生活習慣與保養哲學。

《我們六個》天心快50歲還有少女光！拍戲10小時不脫妝，靠「這習慣」養出光澤肌。圖片來源：天心粉專
《我們六個》天心快50歲還有少女光！拍戲10小時不脫妝，靠「這習慣」養出光澤肌。圖片來源：天心粉專

《我們六個》天心快50歲還有少女光！

拍戲現場燈光強、妝厚又長時間待機，肌膚容易乾、脫皮或暗沉。但天心總能神清氣爽地完成每場戲，讓人驚呼「怎麼皮膚還這麼亮！」她笑著說：「我其實沒做什麼大工程，反而越簡單越好。現在的保養不是求快，而是讓皮膚保持穩定。」

天心習慣每天固定時間睡覺、早上運動、喝水、吃清淡食物，「規律生活是最基本的保養」。工作再忙，她也一定會留一段「Reset時間」，關掉手機、泡澡、敷面膜。「那是一種身心放鬆的儀式，讓自己回到平靜，皮膚自然會跟著變好。」

《我們六個》天心快50歲還有少女光！拍戲10小時不脫妝，靠「這習慣」養出光澤肌。圖片來源：天心粉專
《我們六個》天心快50歲還有少女光！拍戲10小時不脫妝，靠「這習慣」養出光澤肌。圖片來源：天心粉專

天心保養祕訣：「讓皮膚自己變好」

她說，以前總想用很多瓶瓶罐罐，希望能快點看到效果；現在反而懂得「少即是多」。「皮膚是會聽話的，只要給它時間和穩定，它自己會修復。」近年她愛上「外泌體保養」，因為那是幫助肌膚自我修復的關鍵成分。

「以前用一般精華液，大概要兩三個月才感覺變化，外泌體產品一星期就能有感，膚況會穩很多，妝也更貼。」天心拍夜戲後，最愛的保養步驟是：「卸妝 → 化妝水 → 外泌體精華 → 輕乳霜」，不靠堆疊而是懂得讓肌膚呼吸。天心也獲艾萬霖生技邀請，成為外泌體保養品「ExoNoa諾亞系列」代言人。

ExoNoa人類外泌體系列（艾萬霖生技）。圖片來源：品牌提供
ExoNoa人類外泌體系列（艾萬霖生技）。圖片來源：品牌提供

市面上外泌體產品有哪些？

外泌體（Exosome）是近年最火的「黑科技成分」，原理是幫細胞傳遞修復訊號，促進肌膚自我修護。從醫學再生療程跨入日常保養後，許多品牌陸續推出外泌體新品，2025秋冬更可說是外泌體大爆發。以下是近期討論度最高的幾款外泌體保養品：

1. ExoNoa人類外泌體系列（艾萬霖生技）

台灣首家合法使用「人類外泌體」的品牌，由前衛福部部長林奏延醫師創立。核心技術採用新生兒臍帶間質幹細胞外泌體，傳遞肌膚修復與再生訊息。

推薦組合：化妝水＋精華＋乳霜＋面膜。主打「Reset Your Age」，幫助肌膚恢復彈潤與穩定。

適合族群：膚況不穩、長期熬夜、乾敏肌或想強化肌膚修護力的人。

ExoNoa人類外泌體系列（艾萬霖生技）。圖片來源：品牌提供
ExoNoa人類外泌體系列（艾萬霖生技）。圖片來源：品牌提供

2. BELDORA蓓朵娜「瑰泌系列」

主打結合玫瑰植泌＋牛奶外泌體，搭配AC-11®抗老成分與玻色因，專為熟齡肌打造。亮點為香氣柔和、質地奢潤，針對細紋、鬆弛與乾燥肌特別有感。

BELDORA蓓朵娜「瑰泌系列」。圖片來源：品牌提供
BELDORA蓓朵娜「瑰泌系列」。圖片來源：品牌提供

3. MIRAE未來美「PDRN外泌體新生精華」

主成分包括鮭魚PDRN × 火山藻微泌體 × 藻針三重修護，適合換季、熬夜或妝不服貼時，作為急救型穩膚精華。

未來美雙11閉眼入手推薦★ PDRN外泌體精華8入囤貨組_原價9,840，雙11限定3,611。圖片來源：品牌提供
未來美雙11閉眼入手推薦★ PDRN外泌體精華8入囤貨組_原價9,840，雙11限定3,611。圖片來源：品牌提供

MIRAE 未來美首度攜手人氣萌系品牌 Bunni Konbiny兔子便利商店，以三大人氣角色——Mayo（美奶滋）、Mogu（蘑菇）、Mame（豆豆） 打造療癒系生活聯名組合，推出三款超高顏值日常實用小物：「午睡毯」、「伸縮皮票夾」、「吊飾購物袋」。10月27日起只要在指定通路、滿額即贈——雙11期間限定，數量有限送完為止！

未來美攜手Bunni Konbiny 推出三款超高顏值日常實用小物「午睡毯」、「伸縮皮票夾」、「吊飾購物袋」雙11活動期間指定通路購買未來美商品，滿額即贈。圖片來源：品牌提供
未來美攜手Bunni Konbiny 推出三款超高顏值日常實用小物「午睡毯」、「伸縮皮票夾」、「吊飾購物袋」雙11活動期間指定通路購買未來美商品，滿額即贈。圖片來源：品牌提供

未來美攜手Bunni Konbiny 推出三款超高顏值日常實用小物「午睡毯」、「伸縮皮票夾」、「吊飾購物袋」雙11活動期間指定通路購買未來美商品，滿額即贈。圖片來源：品牌提供
未來美攜手Bunni Konbiny 推出三款超高顏值日常實用小物「午睡毯」、「伸縮皮票夾」、「吊飾購物袋」雙11活動期間指定通路購買未來美商品，滿額即贈。圖片來源：品牌提供

4. Neogence霓淨思「外泌體肌因面膜系列」

特色以積雪草、芍藥、人蔘等植物外泌體，分別對應保濕、亮白、緊緻需求；採用28ml高濃度精華液、服貼導入膜布，敷完立即有彈潤感；適合想嘗試外泌體入門保養的上班族與輕熟肌。

Neogence霓淨思「外泌體肌因面膜系列」。圖片來源：品牌提供
Neogence霓淨思「外泌體肌因面膜系列」。圖片來源：品牌提供

專家怎麼說？外泌體這樣用最有效

弘光科技大學化妝品應用系特聘教授張聰民指出，外泌體就像「細胞的快遞包裹」，能攜帶生長因子、胺基酸與RNA，幫助肌膚修復。他提醒，使用時要注意兩點：

1.先穩膚再導入：

若肌膚正處於過敏、泛紅期，可先用保濕噴霧與化妝水打底，待狀況穩定後再使用外泌體精華，避免浪費活性成分。

2.搭配鎖水產品使用：

外泌體屬高活性修護成分，使用後一定要「封水」，例如搭配乳霜或油類，能讓成分在肌底持續發揮作用。

3.時間重於層疊：

不需一次用太多，建議固定早晚使用2次、連續7天後就能看到膚況穩定變亮。

#天心 #霓淨思 #蓓朵娜 #我們六個 #彩妝保養 #外泌體保養

美容院的霓虹燈招牌，為什麼用紅、白、藍三種顏色？

美容院的霓虹燈招牌，為什麼用紅、白、藍三種顏色？

2025-10-13 22:08 巧比。針線包

我們常在髮廊美容院外頭看見的旋轉紅白藍燈柱（英文叫 barber pole），這三色的組合不完全是裝飾而已，它還有一段特別的歷史背景。

在中世紀歐洲，理髮師（barber）不只是剪頭髮，還兼做放血、拔牙、縫合等醫療工作。當時理髮師常在店外掛出一根有紅白條紋的柱子作為招牌。

*紅色：象徵血液（放血療法時的血）

*白色：象徵繃帶、紗布

*藍色：後來在英國、美國出現的版本中加入，代表靜脈血或美國國旗顏色，帶有「現代醫療」或「國家象徵」意味。

後來這款「紅白藍」相間的柱子，逐漸演變成霓虹燈或旋轉燈形式，同時向路人宣告「歡迎光臨營業中的理髮院」。藉由轉呀轉產生的顏色變化，感受動靜之間的視覺錯覺，也似乎象徵髮型美容、親切貼心的服務。

台灣與某些華人地區，早期的「理髮院」提供按摩、美容的服務，因此這個「紅白藍旋轉燈」就被視為「身體與外貌改造」的象徵，用來吸引顧客注意、傳遞「整理、變美、換新」的感受。

下次路過「紅白藍旋轉燈」時，希望您能記得這個小故事唷。

巧比。針線包

巧比。針線包

我的靈魂住了一個老男孩，幼稚的心至老方休吧。 撰稿文章以自我生活經驗抒發延伸，加入我奇幻神遊如夢似真的錯覺，開啟第二人生「 等到荒廢青春 用盡體溫 才開始悔恨」。mail box：charby1971@gmail.com

#美容 #紅色 #潮流美髮

《許我耀眼》戲外更精彩！陳偉霆跳過認愛與何穗升格當爸媽！解密國際超模何穗「不費力」的高級感私服穿搭

《許我耀眼》戲外更精彩！陳偉霆跳過認愛與何穗升格當爸媽！解密國際超模何穗「不費力」的高級感私服穿搭

2025-10-21 21:56 女子漾／編輯桑泥
《許我耀眼》戲外更精彩！陳偉霆跳過認愛與何穗升格當爸媽！解密國際超模何穗「不費力」的高級感私服穿搭。 圖片來源：微博＠William威廉陈伟霆
《許我耀眼》戲外更精彩！陳偉霆跳過認愛與何穗升格當爸媽！解密國際超模何穗「不費力」的高級感私服穿搭。 圖片來源：微博＠William威廉陈伟霆

近日娛樂圈投下一枚重磅喜訊！因陸劇《許我耀眼》人氣再度攀升的香港男星陳偉霆，無預警在微博宣布與國際超模何穗已升格當爸媽！兩人「跳過認愛、直接生子」的爆炸性官宣，瞬間登上熱搜榜首，讓粉絲又驚又喜。

這對男神與超模的組合，不僅顏值爆表，身高和時尚品味更是天花板級別。作為曾經連續多年登上維多利亞的秘密（Victoria's Secret）大秀的中國超模，何穗的私服穿搭一直都是時尚圈的教科書。除了戀情話題外，何穗一向以她的高級穿搭品味受到矚目，從紅毯女神到私下 OOTD，都完美詮釋「優雅＋氣場」的超模魅力。

何穗私下穿搭風格：極簡、乾淨卻超有氣場

圖片來源：IG＠hesui923
圖片來源：IG＠hesui923

圖片來源：IG＠hesui923
圖片來源：IG＠hesui923

身為維多利亞的秘密超模，何穗的時尚功力自然不在話下。不同於伸展台上華麗性感的造型，她私下偏愛極簡與高級感穿搭。她經常以針織上衣＋牛仔褲或西裝外套套裝出鏡，整體造型乾淨俐落，卻依舊不失女人味。


T 台女神的街頭日常

圖片來源：IG＠hesui923
圖片來源：IG＠hesui923

何穗的日常穿搭常被街拍攝影師捕捉。無論是在國外時裝週現場，還是回國後的街拍日常，她的造型總能精準拿捏「舒適與時尚」的平衡，不在伸展台上的她也依舊保持著高級感與超模氣場。

圖片來源：IG＠hesui923
圖片來源：IG＠hesui923

圖片來源：IG＠hesui923
圖片來源：IG＠hesui923


兩人升格爸媽後的全新篇章

圖片來源：微博＠William威廉陈伟霆
圖片來源：微博＠William威廉陈伟霆

陳偉霆與何穗這對「男神＋超模」組合，不僅顏值超級在線，也代表著成熟時代的「高質感愛情」典範。粉絲紛紛留言祝福：「這基因太強大！」、「請馬上登上時尚封面！」外界也預測，兩人未來可能將攜手登上時尚雜誌封面或家庭風格時尚版面，開啟時尚圈新話題，令粉絲都相當期待。

圖片來源：微博＠William威廉陈伟霆
圖片來源：微博＠William威廉陈伟霆

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
#何穗 #戀情 #時尚 #紅毯 #陳偉霆 #高級感 #時裝週 #許我耀眼 #私服穿搭 #維多利亞的秘密

Wacky WiLLY台灣首店必買清單！台北信義A11限定4大單品＋開幕好禮一次看

Wacky WiLLY台灣首店必買清單！台北信義A11限定4大單品＋開幕好禮一次看

2025-10-03 23:25 女子漾／編輯周意軒
Wacky WiLLY台灣首店必買清單！台北信義A11限定4大單品＋開幕好禮一次看~ 圖片來源：女子漾編輯拍攝、官方
Wacky WiLLY台灣首店必買清單！台北信義A11限定4大單品＋開幕好禮一次看~ 圖片來源：女子漾編輯拍攝、官方

韓國火紅潮流品牌 Wacky WiLLY 終於來了！10月4日正式插旗台北信義新天地A11館，這家以「玩味時尚，無限可能」為精神的潮牌，一開幕就吸引大批潮人朝聖。除了女團 aespa 成員Giselle 化身最新代言人，品牌更祭出 台灣限定款服飾與開幕限定活動，讓人荷包準備大失守。到底有哪些必買重點？這份清單先幫你整理好！

1. 台灣限定4大設計：從珍奶到機車日常

這次 Wacky WiLLY 以台灣人最熟悉的日常為靈感，推出4款專屬限定單品，把在地文化玩進潮流：

珍珠奶茶款：甜美又俏皮，根本少女心必收。

機車通勤款：寫實又有態度，讓穿搭更接地氣。

跨國旅行款：把台灣人愛旅遊的特色放進設計裡。

台味小趣味款：把幽默元素穿上身，吸睛度爆棚。

2. Giselle同款秋冬新品：玩轉「Feeling like a Kiky」

2025秋冬新品以「Feeling like a Kiky」為主題，透過Wacky WiLLY的招牌角色 KIKY 打造系列服飾。單品設計既能上班通勤，又能假日混搭，從舒適剪裁到大膽圖樣，完全符合年輕世代「要自在也要有態度」的潮流需求。Giselle同款更是鐵粉必收！

圖片來源：官方
圖片來源：官方

2. Giselle同款秋冬新品：玩轉「Feeling like a Kiky」

2025秋冬新品以「Feeling like a Kiky」為主題，透過Wacky WiLLY的招牌角色 KIKY 打造系列服飾。單品設計既能上班通勤，又能假日混搭，從舒適剪裁到大膽圖樣，完全符合年輕世代「要自在也要有態度」的潮流需求。Giselle同款更是鐵粉必收！

圖片來源：官方
圖片來源：官方

3. 超萌巨型KIKY：開幕打卡點

不只是服飾，店外還加碼設置巨型KIKY公仔，開幕期間還會在A11一樓「驚喜現身」。這波打卡熱點必然洗版社群，時尚迷一定要來拍一張！

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

4. 開幕限定活動：滿額抽、再送夢幻一卡通

開幕週更有驚喜活動：

單筆消費滿 NT$1,490 → 可參加扭蛋，獲得限量徽章或KIKY、LILY鑰匙圈。

單筆消費滿 NT$3,990 且完成社群打卡 → 直接帶走 KIKY 3D一卡通鑰匙圈，萌到爆還超實用。

IVE 張員瑛、Jennie 示範秋季外套穿搭！風衣、毛毛外套、針織外套⋯5 款必收趨勢盤點

IVE 張員瑛、Jennie 示範秋季外套穿搭！風衣、毛毛外套、針織外套⋯5 款必收趨勢盤點

2025-10-26 04:14 女子漾／編輯桑泥
IVE 張員瑛、Jennie 示範秋季外套穿搭！風衣、毛毛外套、針織外套⋯5 款必收趨勢盤點。 圖片來源：IG@for_everyoung10, @jennierubyjane
IVE 張員瑛、Jennie 示範秋季外套穿搭！風衣、毛毛外套、針織外套⋯5 款必收趨勢盤點。 圖片來源：IG@for_everyoung10, @jennierubyjane

季節轉換時，外套絕對是衣櫃中最值得投資的單品。而一件對的秋季外套，不僅能有效禦寒，更能瞬間決定整體的風格與氣場。不論是偏愛極簡風、都會風還是中性風，今年秋季的重點只有一個：「用一件好外套，決定整體造型氛圍。」往下看 IVE 張員瑛Jennie 如何示範秋季外套穿搭，學習穿出高級感與時髦氛圍！

編輯推薦

ㄧ、毛毛外套

圖片來源：IG@jennierubyjane
圖片來源：IG@jennierubyjane

圖片來源：IG@jennierubyjane
圖片來源：IG@jennierubyjane

Jennie 這套以灰色長版毛毛外套內搭簡約針織上衣與牛仔褲，將外套當作整體穿搭重點，營造出可愛氛圍卻又不失氣場。


二、針織外套

圖片來源：IG@for_everyoung10
圖片來源：IG@for_everyoung10

溫柔慵懶的針織外套是打造法式優雅風的利器，張員瑛這套以柔和的奶油色針織外套內搭紅色格紋洋裝，完美展現了針織外套是「不經意的性感」和「高級慵懶」的必備單品。


三、皮革外套

圖片來源：IG@jennierubyjane
圖片來源：IG@jennierubyjane

圖片來源：IG@jennierubyjane
圖片來源：IG@jennierubyjane

想為秋天造型注入酷帥與個性，一件皮革外套絕對是你的必備！Jennie 的皮衣造型可說是完美詮釋「酷女孩穿搭」，從短版皮衣到騎士風設計，皮革外套能立即為整體造型增添質感，成為展現個性和酷感的最佳選擇。


四、西裝外套

圖片來源：IG@for_everyoung10
圖片來源：IG@for_everyoung10

圖片來源：IG@for_everyoung10
圖片來源：IG@for_everyoung10

2025 秋季，Oversized 西裝外套依然是職場與日常的首選。可參考張員瑛這套西裝外套套裝，以同色系穿搭是最簡單的搭配，整體既俐落又氣場十足。


五、長版風衣外套

圖片來源：IG@jennierubyjane
圖片來源：IG@jennierubyjane

風衣是每年秋季的時尚擔當，，而長度過膝的超長版風衣，更是營造優雅氣場的最佳單品。選擇經典的卡其色、米色或黑色，簡單搭配一件牛仔褲即可散發高級氣質，造型更顯修長。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
#穿搭 #造型 #單品 #秋冬 #IVE #張員瑛 #針織外套 #流行穿搭 #Jennie #BLACKPINK

趙露思穿搭太會了！《許我耀眼》造型盤點：顯瘦甜美穿搭技巧全公開

趙露思穿搭太會了！《許我耀眼》造型盤點：顯瘦甜美穿搭技巧全公開

2025-10-02 09:55 女子漾 /編輯周意軒
圖片來源：微博@許我耀眼
圖片來源：微博@許我耀眼

趙露思主演的《許我耀眼》不只劇情吸睛，她在劇中的每一套服裝更是女孩們的穿搭範本。從辦公室到日常、從約會到聚會，趙露思一共換上超過 50 套造型，每一套都兼具「顯瘦」與「甜美」，完美詮釋如何把衣櫃裡的基本款穿出女主角光環。以下就來拆解趙露思的穿搭技巧，讓妳在日常生活中也能輕鬆復刻。

1. 趙露思親自打造「許妍」妝容，清爽耐看零距離感

圖片來源：微博@許我耀眼
圖片來源：微博@許我耀眼

先說妝容，《許我耀眼》中的許妍不走濃妝艷抹路線，而是以清透自然為主。趙露思本人更親自設計角色妝容並親自上妝，強調立體輪廓與光澤肌底，妝感乾淨、五官更精緻，搭配不同場景調整眼妝與唇色，既展現氣場又不失少女感，超適合上班日常參考！

圖片來源：微博@許我耀眼
圖片來源：微博@許我耀眼

2. 「50套造型」大解密！甜妹→OL→貴婦風，一劇包辦妳的衣櫃靈感

在《許我耀眼》中，趙露思徹底演繹了「行走的時尚櫥窗」，從校園感滿滿的甜妹穿搭，到職場俐落的 OL 風，再進化成氣場全開的貴婦風格，光是一部戲就示範了女孩衣櫃該有的完整進化史。無論妳想要顯瘦、想要優雅，還是追求甜美可愛，都能在趙露思的 50 套造型中找到靈感，堪稱今年秋冬最實用的穿搭教科書。

圖片來源：微博@許我耀眼
圖片來源：微博@許我耀眼

圖片來源：微博@Her_趙露思
圖片來源：微博@Her_趙露思

3. 顯瘦穿搭技巧：小細節打造修長感

趙露思的「顯瘦心機」藏在服裝線條與比例設計裡。

大U領與V領上衣：不論是白襯衫還是洋裝領口，低領口設計能延伸頸部線條，瞬間讓臉部比例更修長。

高腰褲裙＋收腰設計：上合下寬的穿搭公式，強調腰線、拉長腿部比例，讓身形更苗條。

皺摺與花苞裙：巧妙隱藏腹部與臀部的小肉肉，營造優雅又顯瘦的氛圍。

同色系穿搭：例如全白或全黑的組合，既能整合比例，又能展現清爽時髦感。

圖片來源：微博@許我耀眼
圖片來源：微博@許我耀眼

圖片來源：微博@許我耀眼
圖片來源：微博@許我耀眼

4. 高貴元素點綴：小巧思讓造型更出眾

在《許我耀眼》中，趙露思不只是「瘦得好看」，她更懂得用配件與妝髮放大可愛氣質。

髮型：鯊魚夾盤髮、大腸圈馬尾，簡單又能增添俏皮感。

飾品：蝴蝶結髮飾、珍珠耳環、手鍊，低調卻能瞬間提升甜美度。

妝容：走淡顏系路線，底妝輕薄通透，下眼影用米色或淺棕暈染，讓眼神更溫柔放大。

圖片來源：微博@許我耀眼
圖片來源：微博@許我耀眼

圖片來源：微博@Her_趙露思
圖片來源：微博@Her_趙露思

5. 三大風格示範：女主角感隨時上線

趙露思在劇中的穿搭橫跨多種場景，每一種都值得套用到日常生活。

職場幹練風：真絲領巾襯衫＋修身長褲＋西裝外套，搭配同色系包鞋，優雅又專業。

圖片來源：微博@許我耀眼
圖片來源：微博@許我耀眼

圖片來源：微博@Her_趙露思
圖片來源：微博@Her_趙露思

#造型 #時尚 #寬褲 #趙露思 #穿搭靈感 #許我耀眼

18+