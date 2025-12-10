冬季皮膚乾癢難耐？醫師：缺脂性皮膚炎保養方式、就醫時間

天氣一冷，許多人小腿、手臂開始脫屑、發癢，愈抓愈紅，晚上甚至癢到睡不著。這類俗稱「冬季癢」的症狀，多屬於「缺脂性皮膚炎」，與皮膚乾燥、油脂不足、屏障受損密切相關。只要在清潔、保濕與環境調整上做出正確改變，多數人可能會感覺症狀逐漸緩解。

為什麼冬天容易出現缺脂性皮膚炎？

缺脂性皮膚炎（xerotic eczema）是一種因角質層油脂與水分流失而引起的濕疹。冬天氣溫下降時，皮膚表面血流量與皮脂腺活動都會減少，使皮膚更容易乾燥、脫屑與龜裂，加上濕度低、水分蒸發快，乾癢症狀就更明顯。年長者、原本皮膚偏乾者、長期待在冷氣房者，或習慣用熱水久洗的人，皮膚屏障較弱，尤其容易在冬季反覆發作。

正確的日常保養是缺脂性皮膚炎管理重要的一部分

針對缺脂性濕疹，適當且正確的保養方式常被視為管理症狀的重要基礎，四季皮膚科黃勇學醫師指出，首先不能過度清潔，冬天較不會流汗，可以減少洗澡次數，或只洗局部、重點部位，建議盡量用淋浴方式、不要泡澡（也不要泡溫泉），也要記得沐浴時水溫也不能過高；另外，清潔用品建議用無皂或低皂鹼的產品，避免溶解皮脂腺的油脂，使皮膚更乾燥，或使用含油脂成分較高的滋潤型產品，如沐浴油。

同時也應多補充水分，多喝水，但老年人睡前不要飲水過量，避免夜間起床上廁所影響精神。若寒流來，室內有使用暖氣，應使用加濕器以維持相對溼度。

保濕的習慣非常重要，患處一天要多抹幾次乳液，乳液可選用低敏、含有神經醯胺成分，有助於維持皮膚屏障與舒緩乾燥不適；為避免粗糙衣物摩擦使症狀惡化，可選擇純棉的貼身衣物，也避免用毛毯。

什麼時候需要就醫？

若調整保養仍無明顯改善，或已出現紅腫、滲液、夜間劇癢影響睡眠，建議儘早至皮膚科就診。醫師會依症狀使用外用藥膏、短期口服藥物控制發炎。

重點是「修復屏障」，不是壓抑癢感

缺脂性皮膚炎不是一兩次保濕就能完全改善，而是需要規律的清潔調整與長期保濕。搔癢時避免以指甲抓癢，可用輕拍或冰敷取代，以免造成傷口感染。只要遵循正確保養原則，多數冬季乾癢問題在調整保養後，可能逐漸獲得舒緩。

