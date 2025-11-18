【找到那瓶「全方位的精華」｜MUMETII沐美緹 後生元極緻養膚精華｜Karen的真實體驗分享】

2025-11-18 13:49 跟著KarenW.品味人生

如果你跟我以前一樣，是那種桌上永遠有好幾瓶精華，尋尋覓覓，抱著神農嚐百草的心態，卻始終沒遇到那瓶「命定款」

那一定試試我用了3瓶的MUMETII沐美緹『後生元極緻養膚精華』

你就會懂：

找到能穩穩陪著我、又能乖乖跟所有保養品相處的精華有多感動🫶🏻✨

這次想跟你們分享的是我近期真心很常用的：

MUMETII沐美緹『後生元極緻養膚精華』

這瓶精華不是急救型那種立刻有感的華麗登場，而是那種「每天早晚累積、默默讓膚況變舒服的那種穩定感」

（就是那種「肌膚乖乖的」，你懂吧！那種開心感？就是那個！）

🌿 MUMETII｜從追求完美，到回到最本質的養膚

基本上年輕的時候，用什麼保養品真的都可以，也不曾出太大問題。

但我發現邁入輕熟階段，開始不能太隨性，尤其是這臉皮用久了，真的多多少少會開始容易敏感、乾癢，飲食不慎還會影響，像是粉刺、痘痘之類的⋯⋯

在這樣隨意保養下去，反而變成肌膚負擔🫠

而 MUMETII 的理念剛好打中我：

✔️ 不追求快速感

✔️ 從補水、鎖水開始

✔️ 建立肌膚自己的底子

✔️ 可以融入原有保養流程

✔️ 敏弱肌也能安心的溫和成分組合

用起來的氛圍不是「我要拚保養！」

而是「好啦來～我溫柔對待你一下。」那種舒心感覺。

✨ 後生元極緻養膚精華：我的使用心得（無法停止回購那種）

✔ 質地：清爽、吸收快、不黏、不卡

我最怕那種黏完還要給它 1 分鐘才敢上後續保養的精華。

這瓶完全不會！

一下就吸進去，疊什麼都不打架。

而且我試過跟我原本愛用的保養油 + 防曬 + 底妝一起用，妝感會更服貼那種（不是宣稱、是真心使用感！）

✔ 每天用 × 累積感明顯

像最近在換季，臉比較容易乾乾起皮不太穩，這瓶就是那種「陪我把膚況拉回舒適範圍」的角色。

不是那種一天馬上亮的誇張，而是：

欸？最近好像比較柔、比較舒服、比較好上妝耶？

是這樣的累積感⋯

✔ 安心成分，疊擦也不挑人

這瓶的 6 大關鍵成分我超愛：

• 後生元

• 超微分子玻尿酸

• 大分子玻尿酸

• 維他命 B5

• 六胜肽

• 天然萃取（小黃瓜、柑橘果皮）

對我來說，能穩定融入日常保養、不需要大幅調整步驟，就是好用的保養品。

真的有做到「無腦養膚」

忙也能用、懶也能用、膚況不穩時更要用。

🌈 更期待的是 新品準備上市！請直接加入願望清單📝

這次跟品牌主理人聊過才知道：

後生元系列還不只這瓶精華！

接下來還會推出另外兩項新品，完全是走「全套穩膚」的路線。

▪️ MUMETII沐美緹 後生元晶透養膚露（即將上市）

第一道保養很重要，而這瓶的概念是：

讓肌膚比較清爽舒適，讓後續保養更能乖乖吸收。

適合像我夏天容易毛孔感比較明顯的肌膚。

▪️ MUMETII沐美緹 後生元煥采養膚乳（即將上市）

這瓶我個人超期待！

因為是一瓶就能補水 × 保濕 × 滋潤 × 有舒服的潤澤感。

走那種「一瓶完成外油內乾」的方向。

加上它整系列走「穩膚」概念，

如果你是喜歡「簡單保養、越少越好」這兩瓶真的超值得期待。

MUMETII沐美緹｜簡單保養不代表效果隨便

我常常被問：「Karen 你真的有天天認真保養嗎？」

坦白說⋯沒有🤣

但我有做到一件事：

挑可以每天使用、也願意每天用的保養品。

MUMETII 的後生元精華就是我這陣子「固定會想用」的那瓶。

不是因為華麗、不是因為大聲，而是因為好相處、好吸收、好累積。

如果你正在找一瓶能陪你長久走下去的人生基礎精華（講得很像談戀愛🤣），

我會把這瓶列入「可以放心試試」清單。

然後新品上市那兩瓶……

我等不及一起疊擦用看看了！

跟著KarenW.品味人生

跟著KarenW.品味人生

2024食尚玩家駐站部落客。 谷歌嚮導10級2268萬瀏覽。 慢活‧趣旅行特約部落客編輯群。 波波黛莉Popdaily小編輯。 Potato media創作者。 痞客邦百萬部落客

#肌膚 #新品 #美容展 #保養品 #彩妝保養

2025秋冬唇膏神榜！TOM FORD、PRADA、Bobbi Brown…9大品牌話題新作一次看

2025秋冬唇膏神榜！TOM FORD、PRADA、Bobbi Brown…9大品牌話題新作一次看

2025-11-05 16:29 女子漾／編輯張念慈
2025秋冬唇膏神榜！TOM FORD、PRADA、Bobbi Brown…9大品牌話題新作一次看。圖片來源：品牌提供、女子漾編輯張念慈/攝影
2025秋冬唇膏神榜！TOM FORD、PRADA、Bobbi Brown…9大品牌話題新作一次看。圖片來源：品牌提供、女子漾編輯張念慈/攝影

當秋意漸濃，唇膏成為妝容靈魂的關鍵。今年秋冬的唇色主題不再是「越濃越好」，而是回歸內斂高級的光澤層次與柔霧質地的溫潤氣場。不論妳是水光派還是霧面控，從歐美高訂到日韓開架，這9款2025秋冬話題唇膏都能為妳打造專屬風格。

2025秋冬唇膏神榜1. TOM FORD Fucking Fabulous液態唇膏：奢華霧光的極致革新

以「名字即態度」為靈感，TOM FORD的全新Fucking Fabulous液態唇膏開創「固態轉液態」的創新質地。輕盈如霧、滑順如蜜，一抹即顯高訂級光澤。

推薦色F6 Berry冷漿果色與F10 Mocha摩卡棕最具代表性，完美結合都會女性的理性與性感。

TOM FORD Fucking Fabulous 液態唇膏。圖片來源：品牌提供
TOM FORD Fucking Fabulous 液態唇膏。圖片來源：品牌提供

TOM FORD FUCKING FABULOUS液態唇膏。圖片來源：品牌提供
TOM FORD FUCKING FABULOUS液態唇膏。圖片來源：品牌提供

2025秋冬唇膏神榜2.太陽親吻紅毯超性感唇膏：雪映光澤的冬日限定

延續冬日光芒彩妝概念，全新太陽親吻紅毯超性感唇膏結合唇膏的飽滿、唇蜜的亮澤與潤唇膏的柔潤。質地輕盈水潤，富含維他命E與洋甘菊花油，一抹即現雪光流轉的晶透亮澤。靈感取自阿爾卑斯山的日落光景，推出三款限定色：

01 Peak Glamour：莓粉玫瑰色，柔美高雅。

02 Rose D’hiver：暖磚紅色，優雅熱度。

03 Fireside：莓紫色，帶微醺魅力。

搭配純白銀邊包裝，散發節慶雪景般的奢華光彩。

TOM FORD 太陽親吻紅毯超性感唇膏。女子漾編輯張念慈/攝影
TOM FORD 太陽親吻紅毯超性感唇膏。女子漾編輯張念慈/攝影

2025秋冬唇膏神榜3. TOM FORD 極致奢華設計師唇膏：高訂收藏級藝術品

11月限定登場的極致奢華設計師唇膏，堪稱TOM FORD最頂級唇彩作品。以「極致工藝 × 高訂唇色」為核心，採可替換蕊心設計與鋁合金雕刻外殼，將唇膏升級為藝術收藏。

TOM FORD 極致奢華設計師唇膏：高訂收藏級藝術品。女子漾編輯張念慈/攝影
TOM FORD 極致奢華設計師唇膏：高訂收藏級藝術品。女子漾編輯張念慈/攝影

全系列共5款限量色：

56 Design Nude邁阿密粉裸色

57 Taormina Rose西西里玫瑰粉

16 Scarlet Rouge經典史嘉蕾紅

58 Rodeo Red洛杉磯磚紅

59 Madison Mink曼哈頓馥棕

質地柔滑光澤，一抹展現立體層次，外殼印有金色T字標誌，象徵TOM FORD的極致奢華與永續收藏美學。

TOM FORD 極致奢華設計師唇膏：高訂收藏級藝術品。女子漾編輯張念慈/攝影
TOM FORD 極致奢華設計師唇膏：高訂收藏級藝術品。女子漾編輯張念慈/攝影

2025秋冬唇膏神榜4. ADDICTION 癮釉水光嘟嘟唇膏：玻璃光澤打造「怦然唇」

ADDICTION以「Clear Color Technology」實現極致鏡面光澤，推出癮釉水光嘟嘟唇膏。內含90%美容精華，保濕同時撫平唇紋。

主打色#005 Stay Mellow柔光暖橙、#010 Not a Girl深棕色為今年秋冬的高顯白代表，輕抿即顯自然豐潤唇型。

ADDICTION 癮釉水光嘟嘟唇膏。圖片來源：品牌提供
ADDICTION 癮釉水光嘟嘟唇膏。圖片來源：品牌提供

ADDICTION 癮釉水光嘟嘟唇膏。圖片來源：品牌提供
ADDICTION 癮釉水光嘟嘟唇膏。圖片來源：品牌提供

2025秋冬唇膏神榜5. FRESHO2 Lip²晶透感應小豐蜜：開架人氣王的變色魔法

FRESHO2再度延續《方糖家族》的甜美風格，以Lip²晶透感應小豐蜜掀起話題。雙頭設計結合極細唇線筆與pH晶透感應唇蜜，擦上後會依個人酸鹼值轉變色調。

熱門色Bubble Gum粉紅泡泡糖與Soda Pop蘇打軟糖擦起來水潤有光，素顏也能顯氣色，是學生族與上班族的日常救星。

FRESHO2 Lip²晶透感應小豐蜜。圖片來源：FRESHO2提供
FRESHO2 Lip²晶透感應小豐蜜。圖片來源：FRESHO2提供

FRESHO2 Lip²晶透感應小豐蜜。圖片來源：FRESHO2提供
FRESHO2 Lip²晶透感應小豐蜜。圖片來源：FRESHO2提供

2025秋冬唇膏神榜6. 曼秀雷敦 持色霧光潤唇膏：柔霧控的秋冬救星

結合保濕潤澤與柔霧妝效的持色霧光潤唇膏，是今年開架界最大驚喜。柔滑細緻、不顯唇紋，即使乾唇也能輕鬆駕馭。

推薦新色煙燻霧粉與裸霧赤陶，低飽和卻不失氣勢，擦上後彷彿自帶柔焦濾鏡。

曼秀雷敦 持色霧光潤唇膏。圖片來源：品牌提供
曼秀雷敦 持色霧光潤唇膏。圖片來源：品牌提供

2025秋冬唇膏神榜7. NARS × Iris van Herpen 奢慾緞光唇膏：未來感裸粉的高訂藝術

NARS攜手荷蘭設計師Iris van Herpen推出星漾幻境高訂系列，以前衛未來感重新詮釋唇妝。主打色#BLAME裸粉緞光搭配銀色立體雕紋外殼，散發高訂奢華氣場。

光澤細膩如絲綢，單擦柔亮、疊擦更顯立體，是年底節慶派對的完美選擇。

NARS × Iris van Herpen 奢慾緞光唇膏。圖片來源：品牌提供
NARS × Iris van Herpen 奢慾緞光唇膏。圖片來源：品牌提供

NARS × Iris van Herpen 奢慾緞光唇膏。圖片來源：品牌提供
NARS × Iris van Herpen 奢慾緞光唇膏。圖片來源：品牌提供

2025秋冬唇膏神榜8. PRADA Beauty 妄甜香蕉經典潤唇膏：顛覆想像的時尚蕉亮色

PRADA以經典香蕉圖騰為靈感推出妄甜香蕉潤唇膏，以偏光粉金的淡黃色光澤掀起新潮流。

質地輕透水潤，可單擦呈現自然光澤，也能疊加作為打亮棒使用，蕉香氣息與細閃偏光在光影間閃爍，是時髦與玩趣的完美融合。

PRADA Beauty 妄甜香蕉經典潤唇膏。圖片來源：品牌提供
PRADA Beauty 妄甜香蕉經典潤唇膏。圖片來源：品牌提供

PRADA Beauty 妄甜香蕉經典潤唇膏。圖片來源：品牌提供
PRADA Beauty 妄甜香蕉經典潤唇膏。圖片來源：品牌提供

2025秋冬唇膏神榜9. Bobbi Brown 喀什米爾絲絨唇膏：輕奢玫瑰的柔霧質感

Bobbi Brown以喀什米爾絲絨唇膏重新定義秋冬霧感。質地如羊絨般細膩輕盈，保濕同時撫平唇紋。

色選以玫瑰與紅茶棕調為主，Midtown Mauve暖莓棕與Afternoon Tea琥珀棕是最襯亞洲膚色的經典色，散發知性優雅。

Bobbi Brown 喀什米爾絲絨唇膏。圖片來源：品牌提供
Bobbi Brown 喀什米爾絲絨唇膏。圖片來源：品牌提供

Bobbi Brown 喀什米爾絲絨唇膏。圖片來源：品牌提供
Bobbi Brown 喀什米爾絲絨唇膏。圖片來源：品牌提供

10. 3CE 粉漾柔光潤唇膏：韓系裸唇的柔光代表

3CE以「柔光小粉管」定義韓系淡顏裸唇。84%椰子保濕精粹讓雙唇全天潤澤，質地絲滑零黏膩。

代表色#32 聖水洞秋之蜜柚柔暖活潑、#38 弘大熱摩卡深邃摩卡棕，無論素顏或全妝都能完美消化，是首爾女孩唇妝的代名詞。

3CE 粉漾柔光潤唇膏。圖片來源：品牌提供
3CE 粉漾柔光潤唇膏。圖片來源：品牌提供

3CE 粉漾柔光潤唇膏。圖片來源：品牌提供
3CE 粉漾柔光潤唇膏。圖片來源：品牌提供

11. Maybelline 媚比琳 NO.1鎖吻棒新色：絲絨甜點唇，甜進冬日氣氛

媚比琳NO.1鎖吻棒秋冬新色以「絲絨甜點」為靈感，推出#275玫瑰可麗露與#280薔薇馬卡龍。

霧中帶光的質地宛如奶油甜點，一抹即顯色。獨家「水光鎖色科技」讓妝效維持16小時不沾杯不掉色，搭配蘆薈與維他命E成分，實現乾冷冬季也不乾裂的「水光奶油唇」。

Maybelline 媚比琳 NO.1鎖吻棒新色。圖片來源：品牌提供
Maybelline 媚比琳 NO.1鎖吻棒新色。圖片來源：品牌提供

Maybelline 媚比琳 NO.1鎖吻棒新色。圖片來源：品牌提供
Maybelline 媚比琳 NO.1鎖吻棒新色。圖片來源：品牌提供

｢女子漾｣愛自己的每個樣子！
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#光澤 #開架 #唇妝 #潤唇膏 #NARS #Dior #PRADA #2025秋冬 #FreshO2 #Maybelline

眼鏡救星來了！掌握5招戴眼鏡化妝重點，少脫妝、不卡粉、不呆板

眼鏡救星來了！掌握5招戴眼鏡化妝重點，少脫妝、不卡粉、不呆板

2025-11-16 12:49 女子漾／編輯Vera Yang
圖片來源：IG @jennierubyjane、@for_everyoung10
圖片來源：IG @jennierubyjane@for_everyoung10

眼鏡時，眼鏡經常會有在視覺上改變臉部線條、遮住部分輪廓，或者因戴上近視鏡片而看起來眼睛比例變小等情況，進而影響妝容呈現，小編今天為女孩們整理5招「眼鏡妝」上妝重點，專為戴眼鏡的人所設計，掌握這些技巧，就算戴著眼鏡也能擁有活力妝容！

1. 底妝：輕透控油

圖片來源：IG @jennierubyjane
圖片來源：IG @jennierubyjane

戴眼鏡時，因鏡框貼近鼻樑與臉頰，容易在這些位置卡粉或流汗而脫妝。建議底妝選擇質地輕薄、控油度高的粉底液，並且避免一次厚塗，最後還要記得使用蜜粉，針對這兩個部位加強定妝。

2. 眉毛：俐落挑高

圖片來源：IG @dlwlrma
圖片來源：IG @dlwlrma

因為鏡框會略微遮蔽眉毛線條，建議眉毛要畫得高挑一點點，稍微提高眉峰位置，像是繪製野生眉一樣俐落地呈現眉型，這樣在視覺上才能撐起鏡框，即使鏡框遮住眉眼區域，也能讓眼神看起來明亮有神，妝感更出色。

3. 眼影：清透自然

圖片來源：IG @egg204
圖片來源：IG @egg204

建議選擇自然清透的風格，避免過濃的眼影在鏡框中壓縮眼睛比例，可以挑選像是橙棕或暖棕等低飽和色系，能自然放大雙眼，在鏡框下也更有神。另外，可以在下眼線或眼尾內側加上一點點亮色或珠光，提升眼部立體感。

4. 腮紅：提高位置

圖片來源：IG @for_everyoung10
圖片來源：IG @for_everyoung10

如果腮紅位置太低，被鏡框擋住，容易顯得臉部比例短，因此建議將腮紅位置提高到顴骨上方，從顴骨上方向臉部中央輕刷，拉提視覺重心，與眼妝自然銜接，並且選擇自然血色色系，提升整體氣色！

5. 唇妝：重點加強

圖片來源：IG @qqqqqueen
圖片來源：IG @qqqqqueen

眼鏡可能會讓人將視線集中在臉部上半區，因此下半部需要更加強，來做出整體妝容亮點，建議唇色選擇飽和度高、帶有光澤的唇膏，還可以在下唇中心點綴一點點透明亮彩，讓整體妝感更加完整立體。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower

Fb：https://www.facebook.com/udnGpower

IG：https://www.instagram.com/udnGpower
#唇妝 #造型 #眼鏡 #彩妝保養 #化妝技巧

小紅書熱門秋冬髮色指南！盤點8款韓系柔霧髮色推薦：焦糖棕、牛奶棕、栗子棕...仙氣滿滿，不漂也能超顯白！

小紅書熱門秋冬髮色指南！盤點8款韓系柔霧髮色推薦：焦糖棕、牛奶棕、栗子棕...仙氣滿滿，不漂也能超顯白！

2025-11-15 13:00 女子漾／編輯Vera Yang
圖片來源：小紅書 一一、MILBON糯米
圖片來源：小紅書 一一MILBON糯米

秋冬換季之時是許多人想換髮色的時候，但每次想換髮色又怕傷髮、怕布丁頭、怕顯黃，這時，韓系柔霧髮色正是安全又高級的解方。小編為女孩們盤點8款今年秋冬小紅書最熱門的韓系髮色，以柔霧棕色系為主，是低飽和、顯白、又能自然融於原髮色的質感選擇，一起換上吧！

1. 焦糖棕

圖片來源：小紅書 上海髮型設計藤野造型奕銘
圖片來源：小紅書 上海髮型設計藤野造型奕銘

焦糖棕具有暖調與輕微光澤感，非常適合亞洲人的膚色，當光線照射時，髮絲散發淡淡光澤感，讓整體氣色看起來更明亮，而且長出新髮也不突兀，後續維護壓力較低，或者可以在染髮時請髮型師稍微加深髮根顏色，髮尾處帶亮，形成自然漸層效果。

2. 牛奶柔棕

圖片來源：小紅書 YUKINIAN ISOM
圖片來源：小紅書 YUKINIAN ISOM

牛奶柔棕是一種低飽和的淺棕色，帶有奶霧質感，看起來柔軟且不過度亮眼，非常適合想換髮色但不想大改造的人，不需漂髮也能擁有奶霧質感。

3. 栗子棕

圖片來源：小紅書 臭髒髒包
圖片來源：小紅書 臭髒髒包

栗子棕是比較深一點的暖棕色，更具沉穩感，很適合秋冬季節，而且不容易褪色顯黃，屬於染後維持期較為友善的選擇，完全不擔心出現布丁頭。

4. 摩卡棕

圖片來源：小紅書 代
圖片來源：小紅書

摩卡棕與今年年度代表色「摩卡慕斯」相呼應，融合了咖啡色與焦糖色元素，是一款較中性的髮色，平時搭配冷調妝容，能讓整體造型更有質感。

5. 焦糖粉棕

圖片來源：小紅書 請叫我柚子小姐
圖片來源：小紅書 請叫我柚子小姐

焦糖粉棕比焦糖棕再多了一點橘調，整體色調更活潑明亮，很適合膚色偏白或想提升活力感的人，在陽光下能透出閃閃發亮的光澤感，在灰暗的冬日中拉提氣色。

6. 奶茶灰棕

圖片來源：小紅書 天津TITI髮色推薦
圖片來源：小紅書 天津TITI髮色推薦

在低飽和的柔霧棕中加入一些灰調元素，是每年到了秋冬換季染髮時都非常受歡迎的髮色，褪色後也很好看。但若膚色偏黃或偏深，建議先諮詢髮型師，可以加入一點點暖調色彩，避免顯得暗沉。

7. 榛果灰棕

圖片來源：小紅書 我是拼多多新人
圖片來源：小紅書 我是拼多多新人

榛果灰棕是一款帶有明顯灰調但又保有暖棕底色的髮色，它能修飾偏黃或偏紅膚色，讓膚色視覺更乾淨、顯白。

8. 焦糖奶茶棕

圖片來源：小紅書 NINI^
圖片來源：小紅書 NINI^

將焦糖棕與奶茶灰棕融合，有淡淡的光澤蜜感，也有一點奶霧感，既溫柔又高級。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower

Fb：https://www.facebook.com/udnGpower

IG：https://www.instagram.com/udnGpower
#染髮 #小紅書 #秋冬髮色

盤點最新care bears聯名！從CASETiFY 到PAZZO服飾、盲盒一次收藏

盤點最新care bears聯名！從CASETiFY 到PAZZO服飾、盲盒一次收藏

2025-11-14 20:36 女子漾 /編輯周意軒
盤點最新care bears聯名！從CASETiFY 到PAZZO服飾、盲盒一次收藏~圖片來源：官方
盤點最新care bears聯名！從CASETiFY 到PAZZO服飾、盲盒一次收藏~圖片來源：官方

跨世代的 Care Bears 今年完全沒有要放過粉絲，從手機殼、服飾到盲盒，全都推出史上最療癒版本。三大品牌一次聯手，把童年回憶、可愛能量與「每天都值得被愛」的正能量徹底點滿。若你也是被 Care Bears 陪著長大的一代，今年真的不能錯過。

Care Bears x CASETiFY：史上最萌電子配件登場

圖片來源：官方
圖片來源：官方

這次 CASETiFY 把彩虹熊搬進全系列電子配件裡，以 水彩畫風＋經典肚子徽章 打造療癒度爆表的收藏品。

發售日：11/17 正式上市（即日起可加入優先購買名單）
銷售通路：CASETiFY 台灣官方網站、CASETiFY STUDiO

圖片來源：官方
圖片來源：官方

多款客製化手機殼：把童年印在殼上

粉絲能將 名字、短句、照片 放進 Care Bears 印花裡，打造專屬的「彩虹熊陪伴日記」。與朋友一起做成友情殼也超應景。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

毛絨耳機收納包：軟萌到想尖叫

推出 歡樂熊、生氣熊、分享熊 三款造型，採柔軟絨毛設計，外型就是一隻迷你 Care Bear。本身就是療癒系小物，以彩色串珠打造三款人氣熊，戴在手機側邊繽紛感爆棚，是能瞬間提升心情的點綴配件。

手機殼吊飾盲盒：最容易上癮的小收藏

圖片來源：官方
圖片來源：官方

盲盒內是精緻迷你熊吊飾，還有機會抽到 限量 Cheer Bear 歡樂熊特別版。小巧可愛，貼手機就像有彩虹熊陪你走路。

PAZZO × Care Bears：穿上最甜的夏日熊熊日常

發售日：8/4 全台門市與官網限量販售

PAZZO 這波把 Care Bears 做到超實穿，一口氣推出 8 款 TEE、帽子、領巾、背心短褲套裝、刺繡襯衫、長筒襪 等多款單品。版型不只好穿，細節也滿到不行，像是愛心鈕釦、小熊刺繡、雲朵色調、水彩印花等，都完美抓住 Care Bears 的軟萌靈魂。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

主打：愛心洗舊印花TEE（NT.990）厚磅棉＋復古洗舊感，是甜酷女孩必收款。白、鐵灰、粉三色都百搭。

雲朵星星印花TEE（NT.990）Friend Bear 飄在雲上，藍白層次很夏天。細緻印花搭配寬鬆版型，隨便穿都好看。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

櫻桃愛心熊熊印花TEE（NT.590）＋棒球帽（NT.690）Tenderheart Bear 化身櫻桃甜心，穿起來就是「可愛氣質女孩」的代名詞。棒球帽刺繡精緻到會讓人想買兩色。

泡泡主題系列TEE（NT.990）單色泡泡印刷、線稿感設計，比繽紛款更低調，是懂穿女孩會選的款式。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

POPMART Zsiga × Care Bears：愛心小熊盲盒強勢登台

發售日：台灣已正式上市！

POPMART 與 Care Bears 合作推出 13 款聯名盲盒＋隱藏版，從手辦到毛絨吊飾應有盡有，粉絲形容：「這次根本是 Care Bears 大軍。」

圖片來源：官方
圖片來源：官方

最搶手：毛絨吊飾三款Zsiga 穿上 Care Bears 毛絨熊裝，每款帽子可拆、關節可動。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

隱藏版：未知驚喜讓人每天都想再開一盒

圖片來源：官方
圖片來源：官方

不論是睡覺熊、匠心熊、明夢熊，每款都有情緒主題，收藏起來像是在蒐集一整座 Care Bears 心情宇宙。

#盲盒 #療癒 #配件 #女孩 #彩虹熊 #Pazzo #POPMART #CASETiFY #CareBears

時尚圈公認的高級感！5套「藍 x 棕」配色公式，早秋穿出優雅氛圍

時尚圈公認的高級感！5套「藍 x 棕」配色公式，早秋穿出優雅氛圍

2025-10-28 17:06 女子漾／編輯Sydney

當大地色系持續延燒、丹寧元素再次成為衣櫃主角時，藍與棕的配色悄悄成為新一季的關鍵組合，它不像黑白那樣絕對，也不如粉與綠般張揚，卻在冷暖之間取得極致平衡，藍帶來理性、清冷的基調，而棕則提供了溫潤與深度，造型自然流露出一種「高級但不刻意」的氣質，以下五組搭配，正好示範了這種細膩的對比感。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

｜Outfit 1

首套以麂皮棕外套搭配淡藍丹寧，輪廓乾淨俐落，帶點復古的70年代氣息。腰線收窄、肩膀略有結構感，強調身形線條；而牛仔褲的刷色則帶出柔光感的藍。這樣的藍與棕，沒有明顯對比，反而像是同一光譜的不同溫層。配上細條領巾與墨鏡，整體散發一種低調的華麗

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

｜Outfit 2

一件剪裁寬鬆、帶有光澤感的棕色毛絨短外套，提供了強烈的視覺暖度與柔軟質感，腰部的抽繩設計巧妙地勾勒出腰線，內搭一件藍白條紋襯衫作為基底，讓藍色在領口與袖口處自然展現，下半身是休閒的寬版丹寧褲，以及棕色系的手提袋與鞋款，將棕色調在下半身延續，這套穿搭的成功在於，它利用毛絨的奢華感平衡了丹寧的休閒，並透過「藍x棕」的呼應，創造出毫不費力的高級感。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

｜Outfit 3

棕色系的針織開襟背心，單釦的設計讓其看起來更像一件溫柔的針織上衣，內搭一件休閒寬版的淺藍色襯衫，讓藍色在領口和下襬處自然延伸，外面再疊穿一件同色系的棕色西裝外套，完美打造出三層次的秋日暖意Ｍ下半身的灰藍色寬版西裝褲，維持了整體的知性鬆弛感。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

｜Outfit 4

皮革飛行員夾克作為外層，其硬挺的輪廓定調了造型的酷感，內層則巧妙地疊穿了海軍藍圓領衫與藍白條紋襯衫，讓藍色調由內而外層層遞進。下半身是高腰的深色寬版丹寧褲，與夾克的棕色形成經典的秋日對比，頭上的印花頭巾與棒球帽，則為整體造型注入了雅痞的休閒感。這套穿搭的重點在於利用材質（皮革、棉布、丹寧）的混搭，豐富了「藍x棕」配色的層次與風格張力。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

｜Outfit 5

藍色襯衫作為基底，帶著一種乾淨、理性的氣質；外層的麂皮拼羊羔外套則注入秋冬的暖度，兩者在材質上形成對比卻又彼此呼應，下身以深靛色寬褲延伸藍色調的層次，褲腳微微反摺，露出藍白運動鞋，讓造型在穩重中透出輕快節奏，棕色皮革包的光澤成為整體視覺重心，既呼應外套的暖調，也平衡了丹寧的隨性。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
#丹寧 #造型 #穿搭 #背心 #內搭 #流行穿搭

