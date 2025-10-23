Z世代跑鞋新潮流！Jisoo也愛Alo，HOKA、On崛起Nike、NB地位不保？圖片來源：官方

在Z世代眼中，跑鞋早已不只是運動工具，而是「時尚態度」的延伸。從BLACKPINK成員Jisoo腳上的 Alo 跑鞋，到時裝週上大放異彩的 HOKA，再到被歐美跑者狂推的瑞士品牌 On，這股「新跑鞋風潮」正快速取代 Nike、New Balance 的傳統霸主地位。跑步變潮、運動變美，Z世代用行動定義了屬於他們的「跑鞋文化革命」。

一、HOKA：從越野山徑到伸展台，飛行感美學大爆發

誕生於留尼旺島峽谷的 HOKA Mafate 系列，原本是為超級馬拉松而生，鞋底厚實、步伐輕盈，被跑者暱稱為「會飛的跑鞋」。如今這雙越野跑鞋不只征服山林，也登上伸展台。

今年 HOKA 與台灣高端機能品牌 oqLiq 攜手登上 2025 臺北時裝週開幕秀，以《INTERLACE｜交錯場》為主題，讓 Mafate Lifestyle 系列結合城市與山野的力量，成為「時尚越野」的代表作。從等高線紋理到厚底飛行結構，HOKA 把跑步鞋變成潮流語言，也讓一雙鞋同時能征服伸展台與戶外賽道。

二、On：跑步科技與極簡設計兼具，瑞士製造的「雲上跑感」

瑞士品牌 On 的跑鞋，以獨創的 CloudTec® 緩震系統打出名號。最新推出的 Cloudsurfer 第二代，不僅輕盈透氣，還重新設計了幾何中底結構，讓腳跟到腳尖的過渡更流暢。

許多歐美跑者形容：「穿上 On，就像在雲上奔跑。」而在時尚圈，這雙鞋也成為通勤與運動之間的完美橋樑。像是跑團「Sad Girl Track Club」的創辦人 Izzy Seidel 就曾在《Vogue》受訪時說：「Cloudsurfer 是那種你會想穿去喝咖啡的訓練鞋。」

On 把「跑鞋」重新定義成「生活鞋」，不只是性能，更是一種自信與節奏的象徵。

三、Alo：Jisoo也上腳！從瑜伽品牌跨界跑鞋市場，時尚女孩最愛

以瑜伽服起家的 Alo Yoga 近年強勢跨足跑鞋市場，主打「輕盈又有型」的都會運動風。這雙鞋的外型延續 Alo 一貫的極簡高質感設計，採用 70% 回收材料製成，兼具環保與時尚。

Jisoo 私下就多次被拍到穿著 Alo 鞋現身普拉提教室與機場，被粉絲大讚「就連運動都這麼美」。Alo 的跑鞋特別適合短程訓練或健身後的輕跑，鞋底偏硬但極具支撐性，正好符合現代女孩「從瑜伽墊到街頭」的自由節奏。