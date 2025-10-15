瑪莉珍鞋回歸全面大爆發！2025最紅瑪莉珍品牌盤點，百搭好走又時髦，日常穿搭一秒升級~圖/女子漾製圖

今年最紅的鞋不是球鞋，也不是高跟鞋，而是氣質與舒適兼具的「瑪莉珍鞋」！2025開春一到，各大品牌紛紛推出話題瑪莉珍新作，從經典復刻、設計師聯名，到甜酷混搭風格通通有，無論妳是文青、街頭女孩，還是職場穿搭控，都能找到一雙命定瑪莉珍鞋！以下編輯精選 5個時尚品牌強推的瑪莉珍鞋，從 Dr. Martens 到 ECCO、Puma、Adidas，再到 Onitsuka Tiger x Patou 聯名款，款款都值得納入今年的穿搭清單！

1. Dr. Martens Elphie 系列：芭蕾+叛逆，一鞋多穿太圈粉！

Elphie ll芭蕾平底鞋。圖/Dr. Martens提供

馬汀女孩站出來！Dr. Martens 以經典 Elphie 系列推出全新「Elphie II 芭蕾平底鞋」與「Elphie MJ 瑪莉珍鞋」，完美把少女芭蕾元素與馬汀不羈風格結合。兩色選擇：低調百搭的黑色 Virginia 皮革，還有帶珠光感的粉嫩 Shift 皮革，都搭配增高厚底與標誌性黃色縫線，時髦之外還超修腿！

馬汀Elphie瑪莉珍。張念慈/攝影

Elphie II 還特別加入可自由綁繫的綁帶設計，無論纏上腳踝打造浪漫芭蕾風，還是讓綁帶自然垂墜，走一個法式慵懶路線都好看，完全是今年的「斜槓瑪莉珍鞋」代表！

2. ECCO MARGOT：詮釋低調奢華的生活品味

倪妮著用款【MARGOT】女鞋 暗寶石紅 5,980元 限量指定店櫃販售 圖片來源：官方

ECCO以不同風格演繹老錢風的優雅底蘊，MARGOT 瑪莉珍芭蕾舞平底鞋，鞋面嚴選散發典雅亮澤的頂級漆皮，除了黑色、冰白色外，也有復古低調的綠色以及暗寶石紅色，其中有部分款式更以細緻的金屬鍊條裝飾鞋帶，搭配加厚鞋墊與輕量的PU鞋底，兼顧時尚與舒適，無論日常出差或約會盡顯低調奢華。

倪妮著用款【MARGOT】女鞋 暗寶石紅 5,980元 限量指定店櫃販售 圖片來源：官方

3. Puma Speedcat Ballet 系列：甜酷芭蕾遇上賽車魂！

Puma Speedcat芭蕾舞鞋。圖/PUMA

誰說瑪莉珍鞋只能走少女路線？Puma 超狂的 Speedcat Ballet 系列，直接把芭蕾舞鞋和賽車鞋融合，打造甜中帶辣的混搭新美學。金屬光澤款、白底黑線款等多種配色選擇，讓妳從街頭到派對都能穿出高回頭率！

Puma Speedcat芭蕾舞鞋。圖/PUMA

4. Adidas Samba 瑪莉珍款：經典麂皮頭+魔鬼氈超實穿！

adidas Originals Samba Mary Jane。圖/adidas Originals

Adidas 將經典不敗的 Samba 系列也改版推出瑪莉珍鞋款！保留標誌性麂皮鞋頭與橡膠大底，卻將鞋帶換成更好穿脫的魔鬼氈設計，時髦度再升級。整體外型簡約又實用，休閒感與優雅感兼備，根本是「每週都想穿」的高CP值萬用鞋。

5. Onitsuka Tiger x Patou 聯名：MEXICO 66 變身芭蕾鞋超夢幻！

PATOU聯名款MEXICO 66 BALLERINA。圖/Onitsuka Tiger

Onitsuka Tiger 為了慶祝品牌75週年，與法國時尚品牌 Patou 聯手推出聯名作——MEXICO 66 BALLERINA，把經典運動鞋注入芭蕾元素，變身成超有質感的透氣瑪莉珍鞋。獨特的剪裁與柔軟材質，加上品牌標誌線條設計，不僅輕盈舒適，更是細節滿滿的設計款，時尚派女孩絕對要搶一雙！

PATOU聯名款MEXICO 66 BALLERINA。圖/Onitsuka Tiger

從甜美芭蕾風、機能派、街頭潮流到優雅復古，各大品牌都在2025年全力搶攻「瑪莉珍鞋宇宙」，不只是造型搶眼，連機能性與舒適度都再升級。如果你還在煩惱哪雙鞋能百搭、穿得久又拍照好看，那就把這幾雙加入購物車，妳的春夏穿搭靈感，從一雙瑪莉珍開始！