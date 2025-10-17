韓國人氣演員 진영成為CHOOSYU台灣代言人　開啟韓系清新美肌新篇章

韓國新銳美妝公司HANGO COSMETIC 旗下人氣品牌 CHOOSYU 宣布正式邀請 韓國演員 진영（Jinyoung） 出任台灣區品牌代言人。此次合作象徵品牌國際化進程的重要里程碑，也預示著一股融合「韓系清新 × 自然光感」的美肌風潮即將席捲亞洲。

CHOOSYU 以「Choose You——選擇成為最自然的自己」為品牌精神，主打溫和、低敏的護膚產品系列，專為現代都會女性設計，讓肌膚在日常生活中也能綻放健康光澤。品牌全系列包含 面霜、眼霜、洗臉、去角質等多項護膚產品，並將於今年下半年推出全新氣墊與精華，以創新配方實現「自然光感美肌」的品牌願景。

진영 以清新乾淨的形象與多元魅力廣受亞洲粉絲喜愛，無論在音樂、戲劇或電影領域皆展現出色實力。品牌表示：「진영身上那種自信又溫暖的能量，正完美詮釋CHOOSYU希望傳遞的自然美學理念。」

母公司 HANGO COSMETIC 近年積極拓展海外市場，除台灣外，也成功進入越南、泰國等東南亞國家，並於今年由公司代表 胡嘉琪（HU JIA CHI） 獲頒 『全球青商潛力之星』 殊榮，再次印證品牌在國際市場上的發展潛力與領導力。

HANGO COSMETIC 以創新配方、嚴格品質控管及「健康的美」為核心理念，持續推動韓系美學走向全球。隨著 진영 正式成為台灣區品牌代言人，CHOOSYU 將陸續推出專屬合作形象廣告與亞洲區限定活動，透過音樂與影像的跨界共鳴，讓更多消費者感受到「只屬於自己的光」。

HANGO COSMETIC 表示：「我們期待透過 진영 的正面形象，讓更多亞洲消費者了解CHOOSYU的品牌價值——真正的美，來自選擇做自己。」