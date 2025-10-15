毛孔清潔好物分享｜洗面乳也是泥膜？Olive Young熱銷，懶人必備的韓國純素清潔保養品｜FULLY保濕泥膜開箱

誰說當一個精緻的女生一定要花很多時間？身為一個常常忙到連保養都想偷懶、又不喜歡瓶瓶罐罐的人，我最怕那種步驟太多、洗完還要再擦好幾層保養品的流程。

前陣子在 Olive Young 的排行榜上，發現了一款超適合懶人囤貨的FULLY 保濕泥膜系列。這款連李多慧都推薦的保濕泥膜，來自韓國純素保養品牌 FULLY，不只能厚敷一層當深層泥膜，在洗掉前加點水搓揉後還能變成洗面乳；如果平常趕時間，也能直接當作洗面乳使用。

這種「一膜兩用」的設計真的太貼心，讓清潔和保養變得更輕鬆。難怪FULLY 保濕泥膜系列 一上市就引起討論，綠番茄潔膚泥膜拿下排行榜第一名，紅番茄果醬潔膚泥膜 和 米糊營養潔膚泥膜 也都成了許多愛用者推薦的日常清潔選擇。

綠番茄潔膚泥膜｜毛孔也能輕鬆呼吸

這款FULLY 綠番茄潔膚泥膜是品牌裡的超人氣商品，上市才半年就賣出十四萬條，還拿下韓國 Olive Young 不分類排行榜第一名，讓我一入手就迫不及想要試試看。

打開的那一刻，能聞到很淡、很乾淨的氣味，沒有人工香料的味道，只有一點原料本身的清新氣息。質地是滑順的乳霜狀，帶有一點水潤感，不會乾得一塊一塊，推開時細緻又服貼。

成分裡用了六種不同粒徑的複合泥土，能幫助吸附多餘油脂與清除毛孔裡的老廢角質；同時搭配番茄鹼、維他命 C 和玉米薄荷粉末，在清潔的同時也能調理膚觸，讓臉摸起來更平滑。

第一次用的時候，我選擇厚敷大約三分鐘，接著在洗掉前加一點水搓揉。那個瞬間真的有點驚喜，泥膜會慢慢轉化成細緻的泡沫，從滑順變成柔軟的潔膚感。洗完之後，臉上沒有緊繃或乾澀的感覺，反而像剛做完深層清潔一樣，整張臉都變得很透氣。

我特別注意到鼻翼和下巴這兩個容易堆積粉刺的地方，摸起來比平常更滑、更乾淨。隔天上妝時，底妝也明顯更服貼。它的清潔力屬於「剛剛好」的那種，能帶走髒污，卻不會讓臉覺得被過度清潔。

使用前近拍，可見毛孔較明顯，整體狀況偏油。

我通常會每兩三天敷一次，如果想特別加強鼻頭的部分，就會厚敷約五分鐘再洗掉；其他時候就直接當洗面乳使用。

整體來說，這款綠番茄泥膜特別適合混合性或偏油膚況的人，尤其是有白頭、黑頭粉刺困擾的族群。如果你的臉容易出油，又不想洗完變得乾乾的，這款真的值得試試。

厚敷使用後近拍，看起來更乾淨，整體膚面更平滑透氣。

紅番茄果醬潔膚泥膜｜砂糖顆粒與果凍質地的溫柔對話

紅番茄果醬潔膚泥膜和綠番茄潔膚泥膜雖然一樣都是泥膜，但質地乍看之下更像草莓果醬，帶著水感的凝膠狀，閃著微微光澤。細看能發現裡頭藏著細緻的砂糖顆粒，散發出番茄葉氣息的清新綠葉花香，味道自然又輕盈。

這款泥膜採用「溫和去角質又不刺激」的配方，可以當作洗面乳使用，也能當成水洗面膜。砂糖顆粒在推開時會慢慢融化，帶來柔滑的磨砂觸感，不僅不會覺得刺激，反而像是在做一場溫柔的按摩。

紅番茄果醬潔膚泥膜使用起來很溫和，是一款可以每天使用的洗面乳。在洗臉前先打溼全臉，取適量於手心搓開，讓果凍質地化成細緻的泡沫，再輕輕畫圈清潔全臉。當砂糖顆粒在手中逐漸融化時，可以感受到堆積的角質被溫柔帶走，洗淨後臉摸起來滑順又清爽。

每隔兩三天，我會把它當作水洗面膜使用，厚敷在臉上約一分鐘再洗淨。那段短暫的停留時間，反而像是一場放鬆的小儀式，洗掉時能聞到淡淡的綠葉香氣，整張臉都透著自然的光澤。

我特別喜歡它在洗淨那一刻留下的觸感，既滑又清爽，沒有一般去角質產品常見的緊繃感。比起單純的清潔，它更像是讓整張臉都重新放鬆下來。

米糊營養潔膚泥膜｜濃稠米香裡的溫柔潔淨感

三款泥膜中，我對米糊營養潔膚泥膜的第一印象就是「溫潤」。它的質地比前兩款更濃稠一些，帶著 Q 彈的米糊觸感，推開時柔軟細緻，像在手心裡化開的米漿。味道也相當溫和，是淡淡的米香氣，帶著一點潔淨的安心感。

這款泥膜的配方是弱酸性、低刺激的設計，以米糠水與純米胚芽成分調製而成，在清潔的同時能維持臉部的柔潤感，不會有乾澀。整體的觸感比綠番茄的清爽和紅番茄的細砂感都更滑順一些，特別適合想讓臉放鬆的日子使用。

我平常會把它當成洗面乳使用，先打溼全臉，取適量於手心搓開，再輕輕畫圈按摩。它的泡沫不是那種豐厚型，而是細密、柔滑的質地，洗完之後臉會留下淡淡的柔潤感。

有時候我也會把它當作水洗面膜，在臉上厚敷約一分鐘再洗淨。那短短的一分鐘就像給臉一個喘息的空間，洗掉後會覺得整體觸感變得更柔軟、有光澤。

米糊營養潔膚泥膜的魅力在於那份「乾淨中帶著溫度」的平衡。它不像強效清潔那樣明顯，卻能讓臉在最舒適的狀態下被細緻照顧，是三款裡我最想在結束忙碌一天後使用的一款。

懶人保養也能有儀式感｜FULLY一膜兩用泥膜三款使用心得

三款泥膜各有自己的個性。綠番茄潔膚泥膜偏向清爽系，清潔力最明顯，適合想讓臉徹底透氣的日子；紅番茄果醬潔膚泥膜則介於清潔與溫和之間，帶著細緻的砂糖顆粒與綠葉香氣，用起來既療癒又放鬆；而米糊營養潔膚泥膜則是三款中最柔軟的一款，主打細緻清潔與溫潤觸感，洗完後會留下淡淡的米香與柔潤的滑順感。

如果要選出最喜歡的一款，我會選綠番茄潔膚泥膜。它的潔淨感最明顯，使用後整張臉都變得清爽透氣，特別適合在長時間外出、化妝或出油較多的日子使用。紅番茄和米糊則是我在想放慢節奏、想讓臉休息時會選的搭檔。

我很喜歡 FULLY這系列「一膜兩用」的設計，不需要準備太多瓶瓶罐罐，就能依照當天的狀態選擇質地與使用方式。對我這種懶人來說，這樣的保養方式既簡單又有儀式感。

FULLY 目前在台灣暫時沒有實體門市或進駐藥妝店，不過可以直接在FULLY台灣官網下單訂購，通常約三個工作天內就能收到包裹，整體購買流程相當順暢外，也能在FULLY 官方蝦皮賣場購買喔！

品牌資訊

FULLY｜官方網站｜FB粉絲專頁｜IG粉絲專頁｜官方蝦皮賣場