凍齡保養【AMELIORAGE 時光修復】精華油 × 乳霜-極致雙重修護，肌膚油水達到最佳平衡，維持穩定健康狀態。

來來來，喜歡各種嘗試的保養控本人我，最近遇到了一個頗厲害的產品。

來自德芙生醫與國家級研究院共同研發的

AMELIORAGE 時光修復 精華油（Revinity Oil） × 乳霜（REGENIGHT），

如果你跟我一樣，肌膚開始明顯感受到，

比以前乾、容易暗沉，

尤其熬夜的隔天，整個超糟的氣色直接呈現出來，

不妨試試AMELIORAGE 時光修復系列，懶人也能輕鬆保養。

AMELIORAGE 乳霜 小黑球

AMELIORAGE的包裝，都是走極簡沉穩路線，

無論乳霜還是精華油，外包裝都採用黑白相間的設計。

打開外盒，可愛的小圓瓶，一樣是上黑下白，小巧可愛。

AMELIORAGE 時光修復 精華油

精華油的外包裝則是與乳霜相反的上白下黑，

有人跟我一樣，很在乎這些設計的小細節嗎?

哈哈!總之我自己是蠻喜歡這種巧思的。

打開外盒，銀白瓶身搭配霧面質感，放在梳妝台上就很有「保養儀式感」。

AMELIORAGE 時光修復 實際使用

分享一下我平常如何保養，洗完臉以後，我會先使用精華油。

打開瓶蓋時能聞到淡淡的植萃香氣，不濃不刺鼻，

有種放鬆感，特別適合夜間保養時使用。

給大家看一下精華油多好吸收，只需要擠上2~3 滴，在掌心搓熱後按壓全臉。

質地很輕盈，不像一般精華油那樣厚重或悶黏，

吸收速度快，擦完後肌膚滿滿透潤的觸感。

上完精華油之後，再擦含有REGENIGHT的乳霜。

乳霜的質地綿密柔滑，不厚重卻相當滋潤。

與精華油搭配起來，就像替肌膚加上一層「隱形鎖水膜」。

而且它的味道很好聞，聞起來雖香，又不是很濃的香料味，

輕柔的香氣，像是乾淨棉質裡的微風香，溫柔卻不張揚。

AMELIORAGE 時光修復 推薦心得

實際照表操課，大概只用一周左右，就會有明顯的感覺。

我自己最有感的，便是隔天早上起床時，臉的柔軟與彈性。

我也會把它當妝前精華油使用，讓底妝更服貼、粉感更自然。

乳霜我個人真的特別推薦，可說是保養櫃裡必備的保濕乳霜 。

有時比較懶，我會直接把精華油跟乳霜放在掌心混合，大約1：1的比例，

質地變得更滑順、超好推開。

混合後使用感會更輕盈，保濕力不減，真的是很好的修護精華。

AMELIORAGE 時光修復 相關資訊

到了中熟齡，保養不只是滋養，修復與抗老突然變成很重要的課題，

讓AMELIORAGE 時光修復，成為妳輕鬆凍齡的好夥伴。

AMELIORAGE 時光修復

官網：www.dermafountain.com

Facebook：https://www.facebook.com/enzymesecret

Instagram：https://www.instagram.com/dfon_bio/