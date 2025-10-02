2025-10-02 20:01 金亮亮部落客吃喝玩樂趣
您的驚喜已送達！桃園大江購物中心改裝開箱：隨處有驚喜裝置藝術＋改裝新風貌＋超強品牌優惠等你拆！｜一座悠遊的遊逛街城
桃園最推薦的購物中心、全年免費停車，帶你從早逛到晚也不覺得累
這次我們特別空出一整天，專程走訪桃園最好逛的大江購物中心
鎖定人氣餐廳、改裝新品牌、甜點與最新特賣資訊
把好吃、好玩、好買一次收進行程，享受完整的一站式購物體驗！
一進門就被這季的【綠意仙境－蔬果之旅】療癒到了！日常的小黃瓜、番茄、玉米、茄子通通變大
彷彿走進童話蔬果園。現場還有小農市集與休憩區，大人小孩都能邊拍照邊放鬆
來大江就是要吃美食！這次我們選擇了超人氣港點品牌【點點心】
明亮的用餐空間、可愛的小豬公仔和滿桌的港點，讓人食指大動
雙人套餐包含：XO醬臘味蒸飯、香煎蘿蔔糕、晶瑩鮮蝦餃、豬仔流沙包、芋香蘿蔔仔、白灼時蔬以及兩杯港式凍檸茶
四人套餐更澎湃：蔥油雞扒撈丁、XO醬臘味蒸飯、香煎蘿蔔糕、韭黃鮮蝦腸粉、晶瑩鮮蝦餃、芋香蘿蔔仔、豬仔流沙包
千層叉燒酥、三小菠蘿油、白灼時蔬、鮮貝香菇雞煲湯、富貴碗仔翅、芋圓港式西米露(2份)、港式凍檸茶(4杯)
XO醬臘味蒸飯，米飯吸飽了XO醬的濃郁鮮香，吃的到臘腸的甜味和干貝的鮮味，拌開後香氣撲鼻，讓人忍不住一口接一口
香煎蘿蔔糕外皮煎得金黃酥脆，裡頭蘿蔔絲細緻綿密，單吃或沾辣醬都超對味
晶瑩鮮蝦餃，蝦餡超飽滿，咬下去能聽到脆口的彈牙感，搭配晶透薄皮，入口滑嫩，完全是港式點心的經典代表作
豬仔流沙包，可愛的造型讓人捨不得吃，掰開時流沙奶黃內餡緩緩流出，鹹甜濃郁、奶香十足，孩子和大人都會愛
芋香蘿蔔仔，外型做成可愛的胡蘿蔔模樣，外皮酥香、口感輕盈
咬開是細緻綿密的芋泥餡，香氣濃郁、甜度剛剛好，是視覺和味覺都充滿驚喜的小點心
白灼時蔬，新鮮青菜燙得剛剛好，保留爽脆口感，吃起來清爽解膩，是整桌的綠色平衡
港式凍檸茶，茶底濃郁帶點回甘，檸檬酸香讓口腔瞬間清爽，喝一口立刻把油膩感洗掉，超適合配點心
蔥油雞扒撈丁，雞扒煎到外皮焦香，肉質軟嫩，蔥油香氣讓人食慾大開，拌著撈丁麵吃，每一口都滿足
韭黃鮮蝦腸粉，腸粉皮滑嫩不易斷，蝦仁脆口，韭黃清香提味，不沾醬汁就很夠味
千層叉燒酥，酥皮層層分明，入口鬆脆，叉燒內餡鹹甜剛好，吃完滿嘴留香
三小菠蘿油，迷你版菠蘿油超可愛，外殼酥脆，內夾冰涼牛油，鹹甜交融，入口瞬間幸福感爆棚
鮮貝香菇雞煲湯，湯頭濃郁鮮甜，喝得到干貝和香菇的天然鮮味，雞肉燉得軟嫩，整碗喝完暖胃又滿足
富貴碗仔翅，勾芡滑順濃稠，帶著濃郁海味，每一口都料多滿滿
芋圓港式西米露，西米露入口滑順，搭配Q彈芋圓，甜度剛好，是完美收尾的甜品
對我來說，【點點心】永遠是那個讓人吃得開心、拍得療癒的愛店，每次來都不想錯過！
從港點到甜點，每一口都能感受到用心的手藝與滿滿的幸福感，不論是雙人約會、家庭聚餐，或是好友聚會，都非常適合
全桃獨家LIFEHOHO，Romane 的小東西都很可愛，設計充滿創意和童趣
這些小小的角色和商品能為平凡的生活增添樂趣和感動，讓人看了會心一笑，心情也跟著變好
Roborock 的掃地機器人，現場展示了很先進的技術，功能強大又貼心
身為全球三大品牌，確實能感受到他們在產品上的專業與品質，讓打掃家務變得更輕鬆
小米智慧宅AI家電專區為桃園大江授權店，商品種類非常多元，從手機到各種智慧家庭產品，應有盡有
逛這裡會覺得科技離生活很近，而且產品設計簡約又實用，完美體現了「享受科技的樂趣」這個願景
GBF改裝後的氛圍更有質感，逛起來動線流暢、每一區都很有主題感
全台首發 百貨獨家ASA PERFUME，各大國際香氛一次試聞到底
站在櫃位前，每聞一瓶香水都忍不住幻想自己每天都能噴不同香味，隨時切換心情！
kila kila快時尚飾品，十足療癒小物，每週都有新款，商品時尚可愛，很容易讓人逛著逛著就手滑買了一堆～
全桃獨家PROMESSA ，隸屬點睛品旗下的鑽飾訂製品牌。現場可以了解完整的訂製流程
能感受到品牌對品質與工藝的嚴謹要求，對鑽飾愛好者而言是一次高質感的體驗
EMPHASIS 以創新材質與精緻工藝展現獨特美學，將珠寶提升為風格宣言，值得親臨櫃點細細品味。
Z世代品牌街 最具話題的年輕人一條街真的名副其實，每個櫃位都超吸睛！
ROBINMAY、D+AF、AIR SPACE、YBG、RHINOSHIELD：服飾、鞋包、3C 配件應有盡有
這條街真的很像一口氣把最熱門的網紅品牌搬到現場，完全是年輕人聚集的時尚基地
全桃獨家BLANK SPACE，這裡的極簡風格讓人感到很舒服，沒有太多複雜的設計，反而能靜下心來挑選
他們的自有品牌服飾和生活選品都很有質感，真的體現了「留白」的美學，讓人找到屬於自己的生活品味
逛Lowrys Farm就像在尋找日常穿搭的靈感，他們的衣服實穿又好搭，加入了一些流行元素
讓休閒服飾也能穿出時尚感，這裡的單品很適合每個人衣櫃，感覺可以穿很久也不會過時
AS GOODS複合櫃的設計很有趣，一次能看到BYHUE和MISS 21這兩個高人氣品牌，品項選擇很豐富
這裡的商品都很具話題性，能一次滿足不同風格的需求，相當好逛！
any SiS的甜美優雅風格很吸引人，設計精緻卻又不會過於誇張
雖然是高質感路線，但價格還算合理，讓人感覺可以用實惠的價格穿出與眾不同的品味
HAPPY FACE「怪可愛」的設計風格非常吸睛，繽紛的色彩和童趣的角色充滿活力
這裡的鞋子和配件都充滿想像力，真的像品牌理念說的，能把「微笑」和「幸福感」傳遞到生活中
Vacanza的飾品設計精緻，充滿儀式感，讓人覺得佩戴飾品不只是裝飾，更是一種自我寵愛的象徵
2F迎來2025年最大規模改裝，27個品牌全新登場，從日系簡約、韓系潮流到配件品牌，逛起來就像穿搭遊樂場
這層樓讓人忍不住停下來一間一間逛，搭配靈感直接被激發，超適合想找「整套Look」的人
想不到刮鬍刀也能這麼講究！FREED的產品充滿英倫紳士的復古美學，將實用工具變成一種生活儀式
精湛的工藝和頂級材質，讓刮鬍子不再是例行公事，而是一種自我寵愛的時刻，買來送老公或爸爸都好適合
全桃獨家ONE BOY HOME，把機能性從戶外帶進居家，這個概念很新穎～
機能居家服飾和用品兼具舒適與功能，讓你在家也能有高品質的生活體驗，是個很聰明的品牌延伸
全桃獨家ONE BOY的機能服飾非常實穿，從布料到設計都講究細節，穿起來舒適，又兼具時尚感
讓機能服飾不再只是運動用途，而是可以融入日常生活的單品，「穿比不穿還涼」廣告slogan深植我心
南桃獨家ISPO+簡直是運動愛好者的天堂！各種知名品牌的運動裝備應有盡有
從機能服飾到登山裝備，可以一站購足，對於熱愛運動的人來說，這裡提供了非常豐富的專業選擇
全桃獨家MONTBELL的產品充滿了創辦人「輕量且迅速」的理念，登山裝備和服飾的設計都很專業
能感受到品牌對戶外活動的熱情和專業度，讓登山愛好者可以安心地進行戶外冒險
全桃獨家CHECK2CHECK櫃位理念很有趣，強調「時尚與品質都經得起Double Check」
這裡的商品選擇都很不錯，讓人可以輕鬆選到有品味又耐用的生活單品
全桃獨家Mars Co.的休閒褲穿起來很舒適有型，剪裁和用料都很適合台灣人
從設計到製造都親自把關，讓人感覺買到的產品是真正為消費者量身打造的
全桃獨家Hurley品牌精神很有感染力，充滿了對海洋文化的熱愛與創新
他們的產品不僅適合海邊，也融合了街頭潮流元素，適應台灣多變氣候，設計實用又帥氣
ECCO的鞋子外型簡約時尚，而且穿起來非常舒適，身為全球頂尖的皮革供應商
他們的產品確實展現了優越的品質，將北歐設計的美學與功能性完美結合
改裝後的3F更有「運動＋生活休閒」的氛圍，逛起來好像在挑選自己的生活態度，超適合下班來走走
全桃獨家Doris行李箱展現了對品質的極致追求，能感受到品牌為了做出一個堅固耐用的好箱子
付出了許多心血和時間，這樣的產品不僅是旅行工具，更像是一個可以信賴的夥伴
全桃獨家TLCSTORE卡若特，這個櫃位簡直是卡通迷的天堂！所有商品都是正版授權
從SNOOPY、嚕嚕咪到哥吉拉，各種角色都有。設計實用又有質感，讓人忍不住想把喜歡的卡通人物帶回家
全桃獨家萬國eminent的行李箱看起來就很耐用，設計新穎又時尚
使用高科技PC材料，讓人對品質很有信心，擁有一咖這樣的行李箱，旅途會變得更輕鬆自在
行李箱專區最齊全就在大江！真心覺得大江完全是行李箱控的天堂，挑選各種尺寸、材質、品牌一次到位
每次看著整排整齊的行李箱，我的內心都想尖叫：「我要全部搬回家！」
下一波新櫃將於 9/25 登場，敬請期待！**商品/價格依店櫃實際為主
這款「饅饅經典小拼盤」真是太棒了！一次能吃到多種人氣蛋糕口味，完全是選擇障礙者的福音
蛋糕的甜度恰到好處，完全不會膩，讓人可以一口接一口，特別適合和姐妹們一起分享
無論是當作悠閒的下午茶，或是野餐時的甜點，都是絕佳的選擇，不僅美味也讓聚會的氣氛更加甜美愉快
五樓的戶外空中廊道，不只是個看夜景的地方，更是一個可以讓人放鬆放空的好去處
來大江購物別急著回家，留點時間給這個屬於夜晚的秘密基地吧～
特賣活動
11/5-11/23 GBF水池廣場 ADIDAS特賣
12/12-12/28 GBF水池廣場 NIKE特賣
【2025大江週年慶EDM】：https://www.metrowalk.com.tw/EDMsale/2025_Anniversary.html
各樓層特色提供參考：
5F：全台唯一SBC星橋國際影城、戶外空中廊道(巨型白鹿)、童趣休息區。
4F：南桃園獨家誠品書店、GiGO LED幻彩空橋、名畫風洗手間。
3F：空橋假日音樂表演(15:00-16:30 & 18:30-20:00)、鐵樹裝置藝術(紅&白)、叢林風洗手間、電梯門廳休息椅。
2F：童裝區兒童休息椅、哺集乳室&爸爸休息區。
1F：快時尚H&M、ZARA；年輕品牌一條街；輕奢名品點睛品、PROMESSA
鎮金店、萬寶龍 零界線混搭配置、電梯門廳打卡景點、希臘風造景
GBF：MUJI無印良品、北台灣唯一三星全體驗旗艦店、桃園獨家餐廳群
水池/巨型白鹿造景、紅酒箱牆(北側洗手間)、原木風造型走道(南側洗手間)、戶外噴水池廣場
＊全國唯一三大歐系品牌all here！H&M和ZARA及歐洲最棒SBC星橋國際影城！
H&M和ZARA破天荒同年同月進駐同一商場，成為北台灣唯一兩大快時尚聚集地
SBC星橋國際影城更是全國最大國際影城，座位數超過4千多個！
＊全國唯一XYZ世代店家齊聚一堂！2F特色店櫃：HAPPY FACE、Vacanza
anySiS、AS GOODS、BLANK SPACE、FAIRLADY、POU DOU DOU
TIARA TIARA GOODS、AIR SPACE PLUS、QUEENSHOP、uniarts、LaMode
共同打造不一樣的大江生活圈，桃園XYZ世代一站購足的寶藏地點！
大江購物中心不只是購物商場，更是一座悠遊的遊逛街城！從裝置藝術、主題餐廳、改裝新櫃、甜點到特賣
無論是桃園親子一日遊、情侶約會、朋友聚餐，都能一次滿足～～
桃園最美購物中心果然名不虛傳，推薦大家來體驗全新改裝重磅回歸的驚喜氛圍！
每次來到大江，總覺得時間過得特別快，從早上進來一路吃美食、逛品牌，到傍晚在空中廊道吹風看夜景
完全不會覺得累，比起單純的購物中心，大江更像是一個能滿足生活各種小確幸的地方
不論是吃一頓療癒的港點、挑選喜歡的小物，還是單純找個角落放鬆，都能找到屬於自己的樂趣
這也是為什麼我常常想再來逛，因為每一次都能發現新驚喜，讓人心情變好～～～
大江購物中心
地址：320桃園市中壢區中園路二段501號
營業時間：週日至週四11:00–22:00；週五週六11:00–22:30
FB粉專：https://www.facebook.com/Metrowalk
IG帳號：https://www.instagram.com/metro__walk/
全年免費停車：開車來完全不用煩惱停車費
☆歡迎加入金亮亮部落客吃喝玩樂社群☆
Facebook：https://www.facebook.com/pickupuu/
Instagram：https://www.instagram.com/pickupuuu/
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數