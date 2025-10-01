時空膠囊保養品【Charlotte 夏洛特 超時空美肌膠囊】-秋冬RESET保養好幫手，滿足肌膚渴望的養分。每天一粒輕鬆保養，穩定膚況的關鍵。

2025-10-01 13:27 鍾小殷的幸福玩樂趣

每到秋冬或者換季，肌膚又開始不聽話了。

暑假過後，保養品跟著變換，幾乎已是我每年的功課。

明明一層又一層的補水保養，卻依然覺得肌膚乾燥、緊繃，

甚至隔天一覺醒來，臉還是粗糙、缺乏光澤。

最近入手了Charlotte 夏洛特 超時空美肌膠囊，開始為秋冬超前部署。

用了一陣子，對於肌膚鎖水度的提升，很有感。

Charlotte 夏洛特 超時空美肌膠囊 品牌簡介

CHARLOTTE夏洛特是來自一家傳承三代的保養品製造商，

2020年以前都是替國際大品牌研發生產。

後來因為疫情來了，讓品牌創辦人決定留在台灣，推出夏洛特品牌。

品牌理念很簡單，

讓科技與精準濃度的完美結合，將修護提升為一種科學。

Charlotte 夏洛特 超時空美肌膠囊 開箱體驗

Charlotte 夏洛特 超時空美肌膠囊一瓶50顆裝，

整體乾淨俐落，又不失高級感，極簡的美學設計。

以膠囊的型態，每一顆膠囊宛如一滴晶瑩的水珠，

外層柔滑細緻，帶著微微珠光感。

我從以前就很喜歡時空膠囊的設計，小巧飽滿，

有種隨時準備好，為肌膚補充滿滿黃金養分的感覺。

Charlotte 夏洛特 超時空美肌膠囊 實際使用

我現在每天晚上保養，都習慣使用一顆。

油卻不膩，快速吸收，

是我用超時空美肌膠囊最大的感受。

直接看照片比較有感，素顏照直接來一張。

肌膚細紋浮現得特別明顯，

現在因為天氣尚未變冷，還沒有過於乾燥的問題，

但只要一入冬，我很容易因為空氣乾冷而泛紅、粗糙，

怎麼補水都覺得沒有用。

連續使用一段時間後， 膚況比較穩定，

最明顯的，是早晨照鏡子時， 臉頰摸起來不再乾巴巴。

帶著光澤與彈潤，除了妝好上以外，妝也能撐得比較久。

Charlotte 夏洛特 超時空美肌膠囊 推薦心得

使用了 Charlotte 夏洛特 超時空美肌膠囊一陣子，

我覺得最值得推薦的原因是—它真的能讓肌膚回到穩定狀態。

用了之後，皮膚變得比較細緻有彈性，早上起床照鏡子也覺得氣色有改善。

因為它主要的核心成分-神經醯胺，幫助修復皮膚屏障，提升保濕鎖水力。

修復再生則是有氫化卵磷脂復，

最後加上油菜籽甾醇，穩定膚況。

再來是膠囊設計，單顆新鮮、用量剛剛好，

外出攜帶超級方便，省去了瓶瓶罐罐。

懶人輕便保養法，出國只需拿一個小夾鏈袋，

五天丟五顆，七天放七顆，

去幾天就拿幾顆，十分省事。

Charlotte 夏洛特 超時空美肌膠囊 購買資訊與體驗優惠

肌膚的不穩定或者乾燥，其實有時並不是因為缺水，而是缺油。

Charlotte 夏洛特 超時空美肌膠囊，正是修護這層黃金屏障的鑰匙。

夏洛特 超時空美肌膠囊

https://yht-bio.com//register?referrer=MDkyMzMwOTcxNw==

鍾小殷的幸福玩樂趣

鍾小殷的幸福玩樂趣

鍾小殷的幸福玩樂趣

喜歡用文字紀錄生活中的任何事物。身份是普通上班族、鍾小姐、林太太與苳苳媽。食尚玩家駐站部落客、媽媽經駐站作家、暢NEWS駐站作家。七年級中段班，一家三口，帶著小孩在現實裡，努力樂活。

#肌膚 #美容展 #彩妝保養 #修復肌膚 #冬季皮膚保養

炎夏解放雙腳！輕便好走10款「運動風涼鞋」推薦：UGG、PUMA、NIKE、TEVA機能與時尚兼具

炎夏解放雙腳！輕便好走10款「運動風涼鞋」推薦：UGG、PUMA、NIKE、TEVA機能與時尚兼具

2025-09-23 11:25 造咖
圖：Dr. Martens、UGG、teva
圖：Dr. Martens、UGG、teva

炎炎夏日，想兼顧清爽與時尚？一雙好走的「運動風涼鞋」絕對是必備單品！無論是搭配襪子打造層次感，還是直接穿出率性休閒風，輕便透氣的設計讓雙腳自在呼吸，同時為整體造型注入活力氛圍。本篇精選多款人氣運動涼鞋，從機能性強的專業品牌到時髦百搭的設計款，滿足不同場合需求，快來挑選你的命定款，這個夏天，讓雙腳享受涼爽與時尚的完美平衡！

運動風涼鞋推薦1：UGG

UGG GoldenGlow涼鞋，NT,280 圖片來源：UGG
UGG GoldenGlow涼鞋，NT,280 圖片來源：UGG

去年春夏季UGG涼鞋銷量冠軍回來了！這款鞋子採用 TPU 鞋面，並貼心設計了 100% 再生聚酯纖維製成的後拉環，方便穿脫。為了提供更穩固舒適的穿著體驗，它配備了可調式腳踝魔鬼氈帶和可調式後腳跟魔鬼氈帶，輕鬆調整至最合適的鬆緊度。鞋內襯則採用 100% 再生聚酯纖維，兼顧舒適與環保。中底和大底皆採用創新的甘蔗製成 EVA 材質，不僅提供良好的緩震效果，更為永續發展盡一份心力。

運動風涼鞋推薦2：PUMA

PUMA Hypnotic Sandal 果凍涼鞋，NT2,480元
PUMA Hypnotic Sandal 果凍涼鞋，NT2,480元

PUMA Hypnotic Sandal 果凍涼鞋，NT2,480元 圖片來源：PUMA
PUMA Hypnotic Sandal 果凍涼鞋，NT2,480元 圖片來源：PUMA

PUMA 全新推出的 Hypnotic Sandal 果凍涼鞋系列擁有果凍般的 Q 彈舒適腳感，選用 Softride 舒適柔軟中底，以輕量材質搭配貼合足型的包覆設計，在悶熱夏季也能穿得自在又清爽。四款飽和的療癒系配色包含溫柔系女孩心動的「焦糖奶棕」、極簡控必收的「質感全黑」，到城市感代表「濃厚抹茶」與經典百搭「黑白配色」，無論是城市日常、海邊踏浪或週末出遊，這雙涼鞋都能完美融入各種穿搭。

運動風涼鞋推薦3：Nike

Nike Calm涼鞋，NT2,500元 圖片來源：Nike
Nike Calm涼鞋，NT2,500元 圖片來源：Nike

這款涼鞋設計貼心，採用魔鬼氈鞋面束帶，方便快速穿脫，紋理鞋床提供優異抓地力，有效防止足部滑動。親水泡棉外層易於清潔，保持乾爽，而橡膠外底即使在濕滑地面上也能提供卓越抓地力，每一步都安心穩健。

運動風涼鞋推薦4：TEVA

TEVA Hydratrek Sandal CT 樹蛙機能護趾涼鞋，NT3,980元 圖片來源：TEVA
TEVA Hydratrek Sandal CT 樹蛙機能護趾涼鞋，NT3,980元 圖片來源：TEVA

Hydratrek Sandal CT 專為水域冒險而生的全新輕量護趾涼鞋，以樹蛙的六角形細胞吸盤為其設計靈感，鞋底採用樹蛙吸盤形狀設計並加深大底的刻紋，搭配30%再生蜘蛛橡膠大底採用排水溝槽設計，能在潮濕地面上提供出色的抓地力。EVA 輕薄中底，能提供更貼近地面的穩定性，包覆性優異的護趾楦頭專為高強度水上活動打造，快速繫帶更方便穿脫，絕佳的排水及透氣性提升舒適的穿著體驗，讓你停不下玩遊戶外的腳步。

運動風涼鞋推薦5：KEEN

KEEN NEWPORT RETRO，NT3,680元 圖片來源：KEEN
KEEN NEWPORT RETRO，NT3,680元 圖片來源：KEEN

這款涼鞋採用人體工學鞋床設計，能有效提升穿著舒適度，搭配鎖定彈性鞋帶，穿脫更加輕鬆便利。鞋款搭載絕佳支撐的高密度EVA中底，以及提供優異抓地力的剃刀式鞋紋橡膠大底。更棒的是，它不含對環境有害的PFCs全氟化合物，並採用ECO ANTI-ODOR抑菌科技，穿得安心又舒適。

運動風涼鞋推薦6：FILA

此款運動涼鞋兼具運動機能與休閒風格，獨特的護趾設計為足部提供額外保護，材質輕盈舒適，並具備一定的耐磨性和透氣性，適合日常穿著及輕度運動。

FILA PEITO 中性護趾運動涼鞋，NT2,680元 圖片來源：FILA
FILA PEITO 中性護趾運動涼鞋，NT2,680元 圖片來源：FILA

運動風涼鞋推薦7：Charles & Keith

Charles & Keith 雙帶厚底涼鞋，NT 2,190元 圖片來源：Charles & Keith
Charles & Keith 雙帶厚底涼鞋，NT 2,190元 圖片來源：Charles & Keith

可以調節長度的雙帶設計再也不用擔心鞋子不合腳，鋸齒狀厚底增添行走摩擦力，穿著低調但超耐看的涼鞋，大步走在街頭的自信模樣讓人好喜歡。

運動風涼鞋推薦8： adidas

Charles & Keith 雙帶厚底涼鞋，NT 2,190元 圖片來源：Charles & Keith
Charles & Keith 雙帶厚底涼鞋，NT 2,190元 圖片來源：Charles & Keith

這款 adidas Terrex Hydroterra Light 運動涼鞋結合輕量材質和易於調整的魔鬼氈黏扣帶，避震中底和橡膠大底提供全天候舒適腳感，是款適合夏日冒險的水陸兩用輕量涼鞋。

運動風涼鞋推薦9：fitflop

GEN-FF可調式織帶涼鞋NT4,850元 圖片來源：fitflop
GEN-FF可調式織帶涼鞋NT4,850元 圖片來源：fitflop

可調式織帶皮革後帶涼鞋＋鞋面尼龍皮革材質，魔鬼粘的設計任何腳型皆可穿搭，輕量防滑橡膠鞋底搭配經典MicrowobbleboardTM三密度微搖板中底，經過人體測試，中底分為前中後三段不同密度一體成型，可分散足部壓力，前後微搖板船型設計，在行走時擁有高穩定性，經APMA美國足部醫學協會認證，有足弓、拇指外翻問題的人可試試。

運動風涼鞋推薦10：Dr. Martens

漁夫涼鞋NT6,680元 圖片來源：Dr. Martens
漁夫涼鞋NT6,680元 圖片來源：Dr. Martens

馬汀將經典再現！熱銷逾30年的漁夫涼鞋以「San Archive Fisherman」全新回歸，推出黑與棕褐兩色。鞋面採用質感 ISA Plush Reverse 皮革編織設計，搭配拉絲銀色金屬扣環與麂皮鞋墊，並以經典 固特異工藝與黃色延條縫線收邊，細節滿載匠心。孔洞設計兼具透氣與包覆，不露腳趾依然清爽舒適，讓雙腳自在呼吸。無論都市通勤或戶外漫步，都能兼顧時尚與實穿，是悶熱夏季不可或缺的百搭鞋款。

【本文為造咖授權提供】

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
造咖

造咖

「造咖」打造年輕人需要的多元、創意、數位內容，包括理財賺錢、串流娛樂、生活流行、美妝健身，不僅要滿足18-35歲讀者群在生活上的各種資訊需求，也要讓每個人都能造就自己，成為自己心中理想的咖！

#時尚 #UGG

醫美沒效、撐不久？醫美達人「6款保養神器」從術後修護到延長效果

醫美沒效、撐不久？醫美達人「6款保養神器」從術後修護到延長效果

2025-09-23 16:47 女子漾／編輯張念慈
醫美沒效？撐不久？關鍵在術後保養！選對醫美級保養品延長效果。圖片來源：品牌提供
醫美沒效？撐不久？關鍵在術後保養！選對醫美級保養品延長效果。圖片來源：品牌提供

「剛做完醫美，皮膚亮到發光；結果幾週後，乾癢、泛紅全回來！」這是許多網友在網路討論區的共同心聲。醫美療程雖然能短期讓肌膚煥然一新，但本質是「破壞後再修復」的過程，如果術後沒有做好修護，皮膚屏障反而會越來越脆弱，不僅效果維持不久，還可能提早步入敏感老化循環。

專家提醒，醫美只是讓肌膚「破壞再重建」的開始，術後關鍵就是「修復＋強韌」，以下推薦6款醫美級保養新品，幫你延長醫美效果，讓肌膚回到健康穩定狀態。

1. 修麗可 A.G.E. 活膚緊緻霜

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

被譽為「醫美加速器」的修麗可 A.G.E.活膚緊緻霜，是許多皮膚專科醫師指定的術後保養首選。產品核心鎖定「逆轉糖老化」，結合18%普拉斯鏈™、莓果類黃酮與甘草次酸，能一邊促進膠原蛋白新生，一邊抑制糖化終產物對膠原纖維的傷害，從根本延長緊緻與彈性的維持時間。

臨床實證顯示，在醫美療程後搭配使用，僅需兩週即可大幅縮短恢復期，加速膠原增生，實現「9倍緊緻重塑」效果。針對電音波、雷射等破壞式重建療程，這款乳霜不僅能舒緩發炎、減少暗沉，還能長效支撐新生膠原的品質，是術後想要「效果看得見、也留得住」的最佳修復神隊友。

2. SK-II 肌源賦能煥顏系列

SK-II今年全新升級「肌源賦能煥顏系列」，推出明星新品「澎彈大紅球」活膚霜，鎖定肌膚老化第一現形處「蘋果肌」。品牌研究發現老化從蘋果肌鬆弛開始，進而引發法令紋與輪廓下垂，因此透過PITERA™、致臻芍藥凝萃與專研香豆酸精粹，幫助全臉恢復緊緻、澎彈與飽滿。臨床數據顯示，使用兩週即可讓蘋果肌緊實提升7.8mm，四週更能明顯改善法令紋與嘴角線條。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

3. OZIO 蜂王乳A醇緊緻精華EX

來自日本的抗老專家 OZIO，以「溫和高效」為核心，結合0.3%純A醇、植物來源補骨脂酚與新世代A醇HPR，協同作用達到撫紋、提亮與毛孔細緻效果。更添加5種胜肽與7種神經醯胺，幫助術後受損肌膚快速修護、補水鎖水。代言人王宇婕直言：「用完後膚況亮到像會發光！」對於醫美術後想嘗試A醇卻怕刺激的人，是理想的進階選擇。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

4. ARTISTRY 雅芝 時光金耀系列

強調「長壽美學」的時光金耀系列，包括精華凝露、眼霜、乳霜，攜手德國慕尼黑工業大學合作，導入植物幹細胞精萃、水飛薊萃取及24K金複合物。特別針對術後修復三大關鍵期「啟動新生、滋養茁壯、促進更新」，全面支持肌膚恢復力。臨床數據顯示，僅需3天即可讓肌膚彈性提升157%，不僅能延續醫美效果，更能強化膚況基底。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

5. 理膚寶水 極效B5彈潤超修復精華（#B5小藍瓶）

被封為「無針水光瓶」，理膚寶水小藍瓶運用獨家「修復型玻尿酸」，能深導滲透逼近真皮層，快速修復醫美後的發炎損傷，並啟動膠原蛋白生成。臨床實測顯示，使用後1小時修復力提升76%，8週後淡化深層紋高達81%，特別適合敏感肌與術後脆弱期使用。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

6. Dior 迪奧 精萃再生微導眼凝萃

迪奧科研團隊將肌膚研究分為12大青春指標，並鎖定「營養學」作為眼周抗老關鍵，發現長期3C使用會加速眼周紋路與鬆弛。全新《精萃再生微導眼凝萃》特別添加14倍濃度的玫瑰微營養胜肽複合物，並融合岡維拉玫瑰花果萃取中的銅元素，能有效提升眼周緊緻度與光澤，從根源預防動態紋生成。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

產品搭載「360°彈性微導按摩壓頭」，鑲嵌11顆陶瓷微導珍珠，能降溫舒緩、同時精準作用於眉間紋、魚尾紋與眼下細紋，達到零死角撫紋效果。結合冷觸-1.5°C的設計，不僅能釋放眼周疲勞，也幫助活性成分深入滲透，是集修護、舒緩與緊緻於一身的高訂級眼周逸品。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#肌膚 #A醇 #皮膚 #煥顏 #法令紋 #修麗可 #王宇婕 #醫美療程 #理膚寶水 #彩妝保養

《瑞草洞》文佳煐纖細曲線養成5個秘訣！把握黃金時間自然瘦

《瑞草洞》文佳煐纖細曲線養成5個秘訣！把握黃金時間自然瘦

2025-09-08 23:34 女子漾／編輯Layla陳亭希
圖片來源：IG@m_kayoung
圖片來源：IG@m_kayoung

近期與韓劇男神李鐘碩攜手合作《瑞草洞》的文佳煐，曾因演出《女神降臨》而擄獲許多粉絲的心，身高 169 公分體重 46 公斤的她，纖細的身形比例，加上精緻完美臉蛋，尤其有著一雙筆直修長的腿部線條令人超羨慕，讓人不禁想知道，私底下的她都怎麼變美跟維持好身材，此篇為大家總整理文佳煐分享過的纖瘦曲線養成秘訣，從以下 5 個習慣開始，並搭配飲食與運動，不僅可以快速瘦身，同時打造理想體態，由裡到外保持渾然天成的迷人魅力。

《瑞草洞》文佳煐纖細比例養成秘訣大公開01.不刻意節食

圖片來源：IG@m_kayoung
圖片來源：IG@m_kayoung

文佳煐曾經提到， 14 歲出道的她以往也試過極端減肥法，比如一天只吃一餐或者斷食，導致心情變得相當低落，而且恢復飲食之後還很容易復胖，所以後來她更換成均衡又健康的飲食習慣，並搭配運動才是維持理想身材的不二法則。

《瑞草洞》文佳煐纖細比例養成秘訣大公開02.固定運動

圖片來源：IG@m_kayoung
圖片來源：IG@m_kayoung

把運動當成興趣的文佳煐，不僅練芭蕾、騎馬、攀岩、高爾夫，也熱愛爬山與皮拉提斯，難怪她長期能維持纖細又緊緻的曲線，每天固定運動也能增加身體代謝，讓肌膚更年輕有光澤。

《瑞草洞》文佳煐纖細比例養成秘訣大公開03.習慣泡澡

圖片來源：IG@m_kayoung
圖片來源：IG@m_kayoung

私底下非常喜歡泡澡的文佳煐，曾分享在跑步或肌肉緊繃的狀態，會透過泡澡來達到放鬆、加速血液循環，一週大約會泡 4 - 5 次，然後在搭配瑜伽滾輪幫助伸展，雕塑曲線同時還很舒壓。

《瑞草洞》文佳煐纖細比例養成秘訣大公開04.多喝水

圖片來源：IG@m_kayoung
圖片來源：IG@m_kayoung

喝水的重要性，相信大家已經耳熟能詳，每天補足身體所需水份，可以消水腫

且保持肌膚水潤光澤，喝水的好處多多，減肥的大家千萬別忘記。

《瑞草洞》文佳煐纖細比例養成秘訣大公開05.早餐吃堅果與優格

圖片來源：IG@m_kayoung
圖片來源：IG@m_kayoung

每天早上的第一餐，文佳煐選擇半顆蘋果、優格、杏仁堅果為主，另外也會補充足夠蛋白質，能增加飽足感之外，也避免吃得太簡單而嘴饞，以低熱量又健康的食物開啟美好的一天。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#瑞草洞 #文佳煐 #藝人大小事

《妳和其餘的一切》金高銀高級感穿搭時髦秘訣！5套私服範本一定要筆記

《妳和其餘的一切》金高銀高級感穿搭時髦秘訣！5套私服範本一定要筆記

2025-09-23 22:41 女子漾／編輯Layla陳亭希
圖片來源：IG@ggonekim
圖片來源：IG@ggonekim

近日於 Netflix 新上線韓劇《妳和其餘的一切》，播出後便引起熱烈討論話題，此劇由金高銀、朴智賢共同主演，講述一部關於友情、愛情與兩人各自內心刻畫的故事，精湛的對手戲不僅讓人看了超入迷之外，金高銀充滿高級感的美貌，加上纖細衣架子的比例，讓人不禁想關注她私底下的穿搭，而金高銀私服經常以優雅和知性單品，運用不繁複的方式混搭出率性時髦感，想知道她有哪些造型秘訣嗎？一起從以下 5 套搭配盤點，一起穿出令人為之一亮的注目時尚吧。

《妳和其餘的一切》金高銀高級感私服穿搭靈感範本01.

圖片來源：IG@ggonekim
圖片來源：IG@ggonekim

打開金高銀的 IG 可以發現，她常常以西裝外套為搭配，透過不同衣著加乘出多變風格樣貌，例如透過同色系穿衣巧思，內搭絲質緞面上衣與西裝長褲，衣襬的不規則垂墜使細節充滿焦點。

《妳和其餘的一切》金高銀高級感私服穿搭靈感範本02.

圖片來源：IG@ggonekim
圖片來源：IG@ggonekim

毛呢外套 + 牛仔褲輕鬆營造一股率性街頭感，加上金高銀一頭極短男孩頭，看起來非常時尚且有型，不論是參加哪種場合這樣穿都很合適。

《妳和其餘的一切》金高銀高級感私服穿搭靈感範本03.

圖片來源：IG@ggonekim
圖片來源：IG@ggonekim

在出遊或逛街的時候，金高銀選穿一件白色襯衫，加入背心與黑色長褲，不繁複的混搭方式簡約又俐落，隨性戴上墨鏡就很好看。

《妳和其餘的一切》金高銀高級感私服穿搭靈感範本04.

圖片來源：IG@ggonekim
圖片來源：IG@ggonekim

平時雖然比較少看到金高銀穿亮色系的單品，但有時候她也會選擇像是紅色的開襟衫加休閒長褲，呈現出法式的優雅氛圍，另外上衣可以選合身或短版，瞬間讓比例更加纖細修長。

《妳和其餘的一切》金高銀高級感私服穿搭靈感範本05.

圖片來源：IG@ggonekim
圖片來源：IG@ggonekim

如果想展現帶點男孩風的造型時，不妨參考金高銀運用寬鬆格紋襯衫與寬牛仔褲混合，便能製造中性休閒的街頭感受，再戴上棒球帽使造型更完整。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#造型 #金高銀 #高級感 #穿搭靈感 #流行穿搭 #妳和其餘的一切

秋季法式慵懶風這樣穿：一件「針織外套」搞定初秋高級感穿搭！

秋季法式慵懶風這樣穿：一件「針織外套」搞定初秋高級感穿搭！

2025-09-27 00:39 女子漾／編輯桑泥
秋季法式慵懶風這樣穿：一件「針織外套」搞定初秋高級感穿搭。 圖片來源：Pinterest
秋季法式慵懶風這樣穿：一件「針織外套」搞定初秋高級感穿搭。 圖片來源：Pinterest

微涼的秋風吹來，天氣早晚轉涼，正是換季穿搭的最佳時機。如果說秋天衣櫥只能擁有一件單品，那絕對必須是針織外套。它不僅柔軟舒適、親膚保暖，更能輕鬆應對多變的早秋天氣。無論是作為防曬外套、層次穿搭，或是簡單單穿，一件針織外套都能為造型增添慵懶隨性的氛圍，同時還能完美遮肉顯瘦！針織外套可說是秋季不可或缺的「百搭王」。

搭配簡約 T-Shirt ＋ 牛仔褲：日常隨性風

針織外套搭配簡約 T-Shirt ＋ 牛仔褲。 圖片來源：Pinterest
針織外套搭配簡約 T-Shirt ＋ 牛仔褲。 圖片來源：Pinterest

最經典的搭法莫過於在針織外套內搭一件白色或灰色 T-Shirt，下身選擇牛仔褲或運動褲，既舒適又俐落。這種「簡約休閒穿搭」不僅適合學生族群，更是日常不廢腦的穿搭首選。


搭配洋裝：甜美少女風

針織外套搭配洋裝。 圖片來源：Pinterest
針織外套搭配洋裝。 圖片來源：Pinterest

針織外套搭在一件洋裝或吊帶裙外，更凸顯女性的甜美與針織外套的溫柔感。若選擇 Oversized 針織外套，還能打造慵懶氛圍，適合初秋午後咖啡廳的拍照穿搭。這也是韓系穿搭博主與小紅書博主們最常示範的簡約 Look！


針織外套單穿：簡約高級感

針織外套單穿。 圖片來源：Pinterest
針織外套單穿。 圖片來源：Pinterest

不少時尚穿搭博主會將針織外套扣上扣子，直接單穿搭配高腰牛仔褲或皮裙，營造小性感又不失俐落的造型。短版設計的針織外套特別適合這種穿法，可以將整體比例直接提高。


混搭不同材質：營造豐富層次感

針織外套混搭不同材質。 圖片來源：Pinterest
針織外套混搭不同材質。 圖片來源：Pinterest

針織外套混搭不同材質。 圖片來源：Pinterest
針織外套混搭不同材質。 圖片來源：Pinterest

如果想讓針織外套穿搭更具時尚感，可以嘗試混搭不同材質的單品，創造出更豐富的視覺層次。如圖中針織外套再搭一件皮衣外套、或是麂皮材質單品，這種異材質混搭能讓整體造型看起來更有趣、更具個性！

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
#單品 #百搭 #秋冬 #造型 #防曬 #高級感 #針織外套 #穿搭靈感 #流行穿搭

