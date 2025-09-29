從香氣出發，重新遇見純粹的自己 在世界流轉的紛擾聲中，我們總在尋找一股能沉澱心靈的力量。

雪蓮香氣提供

Snow Lotus 精油成為這股療癒的源頭，以「六香之氣」譜出自然與人心相遇的詩篇。 真實出發，只為保留香氣的原始力量 Snow Lotus 由藥草學專家 Peter Holmes 創立，他親自從全球小農和工匠蒸餾者處採購精油原料，堅持倫理採集、永續栽培、小批量蒸餾，確保精油未經稀釋或污染，品質純粹如初。

雪蓮香氣提供

這些工匠級精油獲得 Ecocert、Qualité France、USDA NOP 等國際有機認證，是「工匠精油」的典範。 六香之氣，描繪內在風景

1. 穿透調 Pungent 猶如晨光穿透薄霧，白千層、尤加利、薑等辛香植物油氣喚醒思緒，帶來專注力與活力。一抹香氣，像為疲憊的靈魂注入清明的能量。

2. 柑橘調 Lemony 檸檬尤加利、檸檬香茅散發清爽明亮的柑橘香，彷彿一縷陽光進駐日常，使壓抑的情緒得以歸零，撫平疲憊與焦慮，迎向嶄新開始。

3. 青綠調 Green 植物的新鮮綠意透過薄荷、薰衣草、鼠尾草散發，彷彿呼吸一口森林，身心甦醒，讓停滯的情緒與思緒重新流動。

4. 甘甜調 Sweet 甜橙、依蘭、玫瑰天竺葵的甜美氣息，如同回到童年無憂的記憶場景，在香氣中找到那份久違的純淨感與撫慰感。

5. 木質調 Woody 檀香、雪松一如大地的呼吸，厚實而穩定。它們讓身心落地，感受支持的力量，仿佛在滿是浮躁的生活中為思緒降溫。 6. 根系調 Rooty 岩蘭草、廣藿香沉蘊而深沈，如同植物的根紮在深處，撫平不安與浮動，讓我們在香氣中找到真正的內在穩定。

香氣，是與心靈的柔性對話 Snow Lotus 不僅製造香氣，更是透過香氣，喚醒人們失落的感官與情緒連結。這些全光譜精油保留了植物最完整的化學成分與生命活性，讓身心與植物能量產生共振。對於芳療師與生活美學愛好者而言，它們是日常暖呈與專業療癒的必備之選。

雪蓮香氣提供

在香氣中重獲平衡 當你選擇一瓶 Snow Lotus 精油，是選擇相信「香氣可以說話」，它述說自然的律動，傾聽人心的悸動。穿透調為你清醒，柑橘調為你提神，青綠調為你注入生命力，甘甜調喚回柔軟，木質調帶來安定，根系調帶回根基。六香如詩，在日常撫慰煩躁，在儀式中重建自我。 Snow Lotus 精油，在你匆忙的生活當中，輕輕埋下一顆能讓心靈落葉歸根的種子，讓香氣成為你與自然、自己最和諧的連結。