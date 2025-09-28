【佳思優整形醫美診所｜敦北旗艦】美國音波2代 極透+真實體驗｜Karen的下顎線救星

有沒有過這種瞬間？

就在某個當下，覺得⋯咦，下顎線呢？

明明以前線條俐落，怎麼現在好像多了一點柔和（？）還是模糊的輪廓⋯

難道是生活磨平了我的稜角，順便模糊了我的下顎線😧

我就是在一次自拍時，發現下顎線少了那種俐落感，讓我忍不住懷疑是不是年齡正默默在影響我的臉型線條。

說真的，我是一個怕針、怕痛、怕恢復期的人。

簡單來說，我是一個非常不希望任何侵入性項目的人！

真的非必要，非必要，任何要縫合、要休養的療程，對我來說直接掰掰。

所以當我決定要做點什麼時，第一條件就是：非侵入式、恢復期短、日常生活不受影響。

結果在做功課的過程中，我就鎖定了非侵入式、生活不中斷的選擇，也因此注意到「美國音波2代 極透+（Ultherapy）」

最後選擇在 佳思優整形醫美診所｜敦北旗艦完成體驗。

佳思優整形醫美診所｜敦北旗艦

📍 地址：105039台北市松山區敦化北路8號1、2樓

📞 電話：0800-060-111

💻 官方網站：佳思優整形醫美診所

🫶🏻粉絲專頁：https://www.facebook.com/JustYouAestheticClinic

• 專業諮詢：醫師會仔細評估臉型比例與想改善的部位

• 客製化施作：依部位選擇不同探頭深度與能量

• 舒適度佳：全程有護理師陪同，並使用麻藥降低不適感

• 交通便利：位於台北市松山區敦化北路，捷運、公車都方便到達（台北小巨蛋對面）

為什麼我選美國音波2代 極透+？

其實最重要的一點就是，美國音波第 2 代痛感，比起前一代大大降低了許多！

美國音波本來就是醫美界很有名的非侵入式拉提儀器，第 2 代在探頭設計和能量穩定度上又更精準，可以針對不同部位選擇不同深度的探頭，例如臉部輪廓、額頭或頸部等。

很多人說它很適合想改善臉部輪廓、又不想動刀動槍的人，過程中皮膚表面沒有傷口，聽起來超對我胃口。

美國音波2代 極透+的原理是用高能聚焦超音波把能量傳到不同深度的皮膚層，刺激底層作用，而不是在表皮動手腳，所以皮膚表面看不到傷口。

加上佳思優整形醫美診所｜敦北旗艦在諮詢時 鄒政家 醫師會依個人臉型設計施作計劃，不是一種能量打全臉，而是量身訂製，所以安全感大大提升。

▪️私心推薦：鄒政家 醫師

鄒醫師真的很細心，對於臉部的線條會仔細分析，注意到我大小臉也會幫我做條數的規劃，很貼心！

選擇美國音波2代 極透+的原因

1. 無傷口 — 做完當天就能直接去喝咖啡、上班。

2. 探頭專屬設計 — 不同部位用不同深度，像下顎線、臉頰、額頭、脖子，都能更精準照顧。

3. 變化自然 — 不是馬上變一張新臉，而是漸漸讓人覺得狀態更好。

適合美國音波2代 極透+的人

以我的觀察，如果你跟我一樣：

• 想改善臉部輪廓，不想開刀或打針

• 工作忙、社交多，沒有時間修復

• 覺得臉型有點鬆、線條不夠俐落

• 喜歡自然、不突兀的變化

那它可能會很適合你。

為什麼選佳思優整形醫美診所｜敦北旗艦？

原因很簡單：

• 醫師先仔細評估我的臉型和需求，告訴我下顎線和臉頰該用哪種深度的探頭(鄒政家 醫師真的很仔細)

• 環境乾淨、隱私性高，不用擔心進進出出被打擾

• 過程中會邊解釋邊操作，對我這種第一次的人來說很安心

美國音波2代 極透+｜施作過程分享

一開始會先卸妝、清潔、上麻藥。

正式開始後，探頭會貼在皮膚上，傳送高能量超音波到皮膚底層。

感覺是微微的熱感加上一點點的「緊緊感」，對怕痛的人來說還在可以接受的範圍。

整個過程大概 40–60 分鐘，結束後臉上頂多有點紅，隔天就幾乎看不出剛做過什麼。

重點是，我甚至當天打完就去慶祝父親節🤣完全沒人發現我剛做醫美。

整個過程中，基本上我個人是幾乎沒有感覺到疼，因為我本身皮膚很薄，所以我臉部有通感都會很明顯，醫師操作的過程中真的沒有太大的感覺！

美國音波2代 極透+｜做完後的感覺

因為美國音波2代 極透+是漸進式變化，所以不是馬上就「砰」出現一條新的下顎線。

但在後續的日子裡(醫師說大概2-3個月)，照鏡子時會覺得輪廓更乾淨、下顎線的線條慢慢回來了。

對我來說，這種自然、沒壓力的變化，比立刻大改臉更舒服。

如果你跟我一樣，不想動刀、又想在日常中慢慢找回俐落輪廓（如果也怕痛的話），美國音波2代極透+真的是一個值得考慮的選擇。

施作日期：2025.08.08 原圖

一個月後：2025.09.12 原圖

施作日期：2025.08.08 原圖

一個月後：2025.09.12 原圖

施作日期：2025.08.08 原圖

一個月後：2025.09.12 原圖

佳思優整形醫美診所｜敦北旗艦做，專業、細心又安心，對第一次嘗試的人很友好。

佳思優｜美國音波2代 極透+施作流程

1. 諮詢與評估

先進行臉部拍照紀錄，醫師會根據我的需求（加強下顎線）設計施作範圍與探頭深度。

過程中醫師會解釋原理、注意事項，讓我清楚療程是怎麼進行的。

2. 上麻藥

雖然是非侵入式，但能量作用時會有熱感與緊繃感，上麻藥可以降低不適。等待時間大約20-30分鐘。

3. 施作過程

醫師會一邊施打一邊詢問感受，下顎線的部位對我來說比較有感，我個人是覺得越靠近骨頭的地方，感覺越明顯！

整體過程含諮詢時間，依範圍不同，大約1-2小時左右。

4. 完成與日常

做完當天沒有傷口或明顯紅腫，皮膚表面的微紅感隔天就消退了，生活完全不受影響。

美國音波2代 極透+對於想要改善輪廓線條、又不想開刀的人來說，是個值得考慮的方案。

在佳思優的施作過程中，從諮詢到結束都讓我覺得安心，醫師的手法精準，護理人員全程細心照顧。

我們不說什麼療效啊，但以我的感受來說，這是一個安全、無創傷、恢復期短的選擇，特別適合需要低干擾日常生活的人。

如果你跟我一樣想讓下顎線更俐落、輪廓更明顯，但又害怕在臉上動刀動槍，美國音波2代 極透+會是個很友善的選擇。

在佳思優整形醫美診所｜敦北旗艦的體驗讓我覺得專業又貼心，過程舒適、生活不中斷，也讓我現在拍照不用再把臉扭來扭去！

佳思優整形醫美診所｜敦北旗艦

📍 地址：105039台北市松山區敦化北路8號1、2樓

📞 電話：0800-060-111

💻 官方網站：佳思優整形醫美診所

🫶🏻粉絲專頁：https://www.facebook.com/JustYouAestheticClinic

#美國音波2代 #Ultherapy #下顎線 #非侵入式醫美 #音波拉提 #台北醫美 #佳思優整形醫美診所 #敦北旗艦 #臉部輪廓 #自然變化 #拉提 #保養 #臉部線條