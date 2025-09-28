【佳思優整形醫美診所｜敦北旗艦】美國音波2代 極透+真實體驗｜Karen的下顎線救星

2025-09-28

有沒有過這種瞬間？

就在某個當下，覺得⋯咦，下顎線呢？

明明以前線條俐落，怎麼現在好像多了一點柔和（？）還是模糊的輪廓⋯

難道是生活磨平了我的稜角，順便模糊了我的下顎線😧

我就是在一次自拍時，發現下顎線少了那種俐落感，讓我忍不住懷疑是不是年齡正默默在影響我的臉型線條。

說真的，我是一個怕針、怕痛、怕恢復期的人。

簡單來說，我是一個非常不希望任何侵入性項目的人！

真的非必要，非必要，任何要縫合、要休養的療程，對我來說直接掰掰。

所以當我決定要做點什麼時，第一條件就是：非侵入式、恢復期短、日常生活不受影響。

結果在做功課的過程中，我就鎖定了非侵入式、生活不中斷的選擇，也因此注意到「美國音波2代 極透+（Ultherapy）」

最後選擇在 佳思優整形醫美診所｜敦北旗艦完成體驗。

佳思優整形醫美診所｜敦北旗艦

📍 地址：105039台北市松山區敦化北路8號1、2樓

📞 電話：0800-060-111

💻 官方網站：佳思優整形醫美診所

🫶🏻粉絲專頁：https://www.facebook.com/JustYouAestheticClinic

• 專業諮詢：醫師會仔細評估臉型比例與想改善的部位

• 客製化施作：依部位選擇不同探頭深度與能量

• 舒適度佳：全程有護理師陪同，並使用麻藥降低不適感

• 交通便利：位於台北市松山區敦化北路，捷運、公車都方便到達（台北小巨蛋對面）

為什麼我選美國音波2代 極透+？

其實最重要的一點就是，美國音波第 2 代痛感，比起前一代大大降低了許多！

美國音波本來就是醫美界很有名的非侵入式拉提儀器，第 2 代在探頭設計和能量穩定度上又更精準，可以針對不同部位選擇不同深度的探頭，例如臉部輪廓、額頭或頸部等。

很多人說它很適合想改善臉部輪廓、又不想動刀動槍的人，過程中皮膚表面沒有傷口，聽起來超對我胃口。

美國音波2代 極透+的原理是用高能聚焦超音波把能量傳到不同深度的皮膚層，刺激底層作用，而不是在表皮動手腳，所以皮膚表面看不到傷口。

加上佳思優整形醫美診所｜敦北旗艦在諮詢時 鄒政家 醫師會依個人臉型設計施作計劃，不是一種能量打全臉，而是量身訂製，所以安全感大大提升。

▪️私心推薦：鄒政家 醫師

鄒醫師真的很細心，對於臉部的線條會仔細分析，注意到我大小臉也會幫我做條數的規劃，很貼心！

選擇美國音波2代 極透+的原因

1. 無傷口 — 做完當天就能直接去喝咖啡、上班。

2. 探頭專屬設計 — 不同部位用不同深度，像下顎線、臉頰、額頭、脖子，都能更精準照顧。

3. 變化自然 — 不是馬上變一張新臉，而是漸漸讓人覺得狀態更好。

適合美國音波2代 極透+的人

以我的觀察，如果你跟我一樣：

• 想改善臉部輪廓，不想開刀或打針

• 工作忙、社交多，沒有時間修復

• 覺得臉型有點鬆、線條不夠俐落

• 喜歡自然、不突兀的變化

那它可能會很適合你。

為什麼選佳思優整形醫美診所｜敦北旗艦？

原因很簡單：

• 醫師先仔細評估我的臉型和需求，告訴我下顎線和臉頰該用哪種深度的探頭(鄒政家 醫師真的很仔細)

• 環境乾淨、隱私性高，不用擔心進進出出被打擾

• 過程中會邊解釋邊操作，對我這種第一次的人來說很安心

美國音波2代 極透+｜施作過程分享

一開始會先卸妝、清潔、上麻藥。

正式開始後，探頭會貼在皮膚上，傳送高能量超音波到皮膚底層。

感覺是微微的熱感加上一點點的「緊緊感」，對怕痛的人來說還在可以接受的範圍。

整個過程大概 40–60 分鐘，結束後臉上頂多有點紅，隔天就幾乎看不出剛做過什麼。

重點是，我甚至當天打完就去慶祝父親節🤣完全沒人發現我剛做醫美。

整個過程中，基本上我個人是幾乎沒有感覺到疼，因為我本身皮膚很薄，所以我臉部有通感都會很明顯，醫師操作的過程中真的沒有太大的感覺！

美國音波2代 極透+｜做完後的感覺

因為美國音波2代 極透+是漸進式變化，所以不是馬上就「砰」出現一條新的下顎線。

但在後續的日子裡(醫師說大概2-3個月)，照鏡子時會覺得輪廓更乾淨、下顎線的線條慢慢回來了。

對我來說，這種自然、沒壓力的變化，比立刻大改臉更舒服。

如果你跟我一樣，不想動刀、又想在日常中慢慢找回俐落輪廓（如果也怕痛的話），美國音波2代極透+真的是一個值得考慮的選擇。

施作日期：2025.08.08 原圖

一個月後：2025.09.12 原圖

施作日期：2025.08.08 原圖

一個月後：2025.09.12 原圖

施作日期：2025.08.08 原圖

一個月後：2025.09.12 原圖

佳思優整形醫美診所｜敦北旗艦做，專業、細心又安心，對第一次嘗試的人很友好。

佳思優｜美國音波2代 極透+施作流程

1. 諮詢與評估

先進行臉部拍照紀錄，醫師會根據我的需求（加強下顎線）設計施作範圍與探頭深度。

過程中醫師會解釋原理、注意事項，讓我清楚療程是怎麼進行的。

2. 上麻藥

雖然是非侵入式，但能量作用時會有熱感與緊繃感，上麻藥可以降低不適。等待時間大約20-30分鐘。

3. 施作過程

醫師會一邊施打一邊詢問感受，下顎線的部位對我來說比較有感，我個人是覺得越靠近骨頭的地方，感覺越明顯！

整體過程含諮詢時間，依範圍不同，大約1-2小時左右。

4. 完成與日常

做完當天沒有傷口或明顯紅腫，皮膚表面的微紅感隔天就消退了，生活完全不受影響。

美國音波2代 極透+對於想要改善輪廓線條、又不想開刀的人來說，是個值得考慮的方案。

在佳思優的施作過程中，從諮詢到結束都讓我覺得安心，醫師的手法精準，護理人員全程細心照顧。

我們不說什麼療效啊，但以我的感受來說，這是一個安全、無創傷、恢復期短的選擇，特別適合需要低干擾日常生活的人。

如果你跟我一樣想讓下顎線更俐落、輪廓更明顯，但又害怕在臉上動刀動槍，美國音波2代 極透+會是個很友善的選擇。

在佳思優整形醫美診所｜敦北旗艦的體驗讓我覺得專業又貼心，過程舒適、生活不中斷，也讓我現在拍照不用再把臉扭來扭去！

佳思優整形醫美診所｜敦北旗艦

📍 地址：105039台北市松山區敦化北路8號1、2樓

📞 電話：0800-060-111

💻 官方網站：佳思優整形醫美診所

🫶🏻粉絲專頁：https://www.facebook.com/JustYouAestheticClinic

#美國音波2代 #Ultherapy #下顎線 #非侵入式醫美 #音波拉提 #台北醫美 #佳思優整形醫美診所 #敦北旗艦 #臉部輪廓 #自然變化 #拉提 #保養 #臉部線條

跟著KarenW.品味人生

跟著KarenW.品味人生

2024食尚玩家駐站部落客。 谷歌嚮導10級2268萬瀏覽。 慢活‧趣旅行特約部落客編輯群。 波波黛莉Popdaily小編輯。 Potato media創作者。 痞客邦百萬部落客

#皮膚 #美容展 #彩妝保養 #整形醫美

炎夏解放雙腳！輕便好走10款「運動風涼鞋」推薦：UGG、PUMA、NIKE、TEVA機能與時尚兼具

炎夏解放雙腳！輕便好走10款「運動風涼鞋」推薦：UGG、PUMA、NIKE、TEVA機能與時尚兼具

2025-09-23
圖：Dr. Martens、UGG、teva
圖：Dr. Martens、UGG、teva

炎炎夏日，想兼顧清爽與時尚？一雙好走的「運動風涼鞋」絕對是必備單品！無論是搭配襪子打造層次感，還是直接穿出率性休閒風，輕便透氣的設計讓雙腳自在呼吸，同時為整體造型注入活力氛圍。本篇精選多款人氣運動涼鞋，從機能性強的專業品牌到時髦百搭的設計款，滿足不同場合需求，快來挑選你的命定款，這個夏天，讓雙腳享受涼爽與時尚的完美平衡！

運動風涼鞋推薦1：UGG

UGG GoldenGlow涼鞋，NT,280 圖片來源：UGG
UGG GoldenGlow涼鞋，NT,280 圖片來源：UGG

去年春夏季UGG涼鞋銷量冠軍回來了！這款鞋子採用 TPU 鞋面，並貼心設計了 100% 再生聚酯纖維製成的後拉環，方便穿脫。為了提供更穩固舒適的穿著體驗，它配備了可調式腳踝魔鬼氈帶和可調式後腳跟魔鬼氈帶，輕鬆調整至最合適的鬆緊度。鞋內襯則採用 100% 再生聚酯纖維，兼顧舒適與環保。中底和大底皆採用創新的甘蔗製成 EVA 材質，不僅提供良好的緩震效果，更為永續發展盡一份心力。

運動風涼鞋推薦2：PUMA

PUMA Hypnotic Sandal 果凍涼鞋，NT2,480元
PUMA Hypnotic Sandal 果凍涼鞋，NT2,480元

PUMA Hypnotic Sandal 果凍涼鞋，NT2,480元 圖片來源：PUMA
PUMA Hypnotic Sandal 果凍涼鞋，NT2,480元 圖片來源：PUMA

PUMA 全新推出的 Hypnotic Sandal 果凍涼鞋系列擁有果凍般的 Q 彈舒適腳感，選用 Softride 舒適柔軟中底，以輕量材質搭配貼合足型的包覆設計，在悶熱夏季也能穿得自在又清爽。四款飽和的療癒系配色包含溫柔系女孩心動的「焦糖奶棕」、極簡控必收的「質感全黑」，到城市感代表「濃厚抹茶」與經典百搭「黑白配色」，無論是城市日常、海邊踏浪或週末出遊，這雙涼鞋都能完美融入各種穿搭。

運動風涼鞋推薦3：Nike

Nike Calm涼鞋，NT2,500元 圖片來源：Nike
Nike Calm涼鞋，NT2,500元 圖片來源：Nike

這款涼鞋設計貼心，採用魔鬼氈鞋面束帶，方便快速穿脫，紋理鞋床提供優異抓地力，有效防止足部滑動。親水泡棉外層易於清潔，保持乾爽，而橡膠外底即使在濕滑地面上也能提供卓越抓地力，每一步都安心穩健。

運動風涼鞋推薦4：TEVA

TEVA Hydratrek Sandal CT 樹蛙機能護趾涼鞋，NT3,980元 圖片來源：TEVA
TEVA Hydratrek Sandal CT 樹蛙機能護趾涼鞋，NT3,980元 圖片來源：TEVA

Hydratrek Sandal CT 專為水域冒險而生的全新輕量護趾涼鞋，以樹蛙的六角形細胞吸盤為其設計靈感，鞋底採用樹蛙吸盤形狀設計並加深大底的刻紋，搭配30%再生蜘蛛橡膠大底採用排水溝槽設計，能在潮濕地面上提供出色的抓地力。EVA 輕薄中底，能提供更貼近地面的穩定性，包覆性優異的護趾楦頭專為高強度水上活動打造，快速繫帶更方便穿脫，絕佳的排水及透氣性提升舒適的穿著體驗，讓你停不下玩遊戶外的腳步。

運動風涼鞋推薦5：KEEN

KEEN NEWPORT RETRO，NT3,680元 圖片來源：KEEN
KEEN NEWPORT RETRO，NT3,680元 圖片來源：KEEN

這款涼鞋採用人體工學鞋床設計，能有效提升穿著舒適度，搭配鎖定彈性鞋帶，穿脫更加輕鬆便利。鞋款搭載絕佳支撐的高密度EVA中底，以及提供優異抓地力的剃刀式鞋紋橡膠大底。更棒的是，它不含對環境有害的PFCs全氟化合物，並採用ECO ANTI-ODOR抑菌科技，穿得安心又舒適。

運動風涼鞋推薦6：FILA

此款運動涼鞋兼具運動機能與休閒風格，獨特的護趾設計為足部提供額外保護，材質輕盈舒適，並具備一定的耐磨性和透氣性，適合日常穿著及輕度運動。

FILA PEITO 中性護趾運動涼鞋，NT2,680元 圖片來源：FILA
FILA PEITO 中性護趾運動涼鞋，NT2,680元 圖片來源：FILA

運動風涼鞋推薦7：Charles & Keith

Charles & Keith 雙帶厚底涼鞋，NT 2,190元 圖片來源：Charles & Keith
Charles & Keith 雙帶厚底涼鞋，NT 2,190元 圖片來源：Charles & Keith

可以調節長度的雙帶設計再也不用擔心鞋子不合腳，鋸齒狀厚底增添行走摩擦力，穿著低調但超耐看的涼鞋，大步走在街頭的自信模樣讓人好喜歡。

運動風涼鞋推薦8： adidas

Charles & Keith 雙帶厚底涼鞋，NT 2,190元 圖片來源：Charles & Keith
Charles & Keith 雙帶厚底涼鞋，NT 2,190元 圖片來源：Charles & Keith

這款 adidas Terrex Hydroterra Light 運動涼鞋結合輕量材質和易於調整的魔鬼氈黏扣帶，避震中底和橡膠大底提供全天候舒適腳感，是款適合夏日冒險的水陸兩用輕量涼鞋。

運動風涼鞋推薦9：fitflop

GEN-FF可調式織帶涼鞋NT4,850元 圖片來源：fitflop
GEN-FF可調式織帶涼鞋NT4,850元 圖片來源：fitflop

可調式織帶皮革後帶涼鞋＋鞋面尼龍皮革材質，魔鬼粘的設計任何腳型皆可穿搭，輕量防滑橡膠鞋底搭配經典MicrowobbleboardTM三密度微搖板中底，經過人體測試，中底分為前中後三段不同密度一體成型，可分散足部壓力，前後微搖板船型設計，在行走時擁有高穩定性，經APMA美國足部醫學協會認證，有足弓、拇指外翻問題的人可試試。

運動風涼鞋推薦10：Dr. Martens

漁夫涼鞋NT6,680元 圖片來源：Dr. Martens
漁夫涼鞋NT6,680元 圖片來源：Dr. Martens

馬汀將經典再現！熱銷逾30年的漁夫涼鞋以「San Archive Fisherman」全新回歸，推出黑與棕褐兩色。鞋面採用質感 ISA Plush Reverse 皮革編織設計，搭配拉絲銀色金屬扣環與麂皮鞋墊，並以經典 固特異工藝與黃色延條縫線收邊，細節滿載匠心。孔洞設計兼具透氣與包覆，不露腳趾依然清爽舒適，讓雙腳自在呼吸。無論都市通勤或戶外漫步，都能兼顧時尚與實穿，是悶熱夏季不可或缺的百搭鞋款。

【本文為造咖授權提供】

#時尚 #UGG

《瑞草洞》文佳煐纖細曲線養成5個秘訣！把握黃金時間自然瘦

《瑞草洞》文佳煐纖細曲線養成5個秘訣！把握黃金時間自然瘦

2025-09-08
圖片來源：IG@m_kayoung
圖片來源：IG@m_kayoung

近期與韓劇男神李鐘碩攜手合作《瑞草洞》的文佳煐，曾因演出《女神降臨》而擄獲許多粉絲的心，身高 169 公分體重 46 公斤的她，纖細的身形比例，加上精緻完美臉蛋，尤其有著一雙筆直修長的腿部線條令人超羨慕，讓人不禁想知道，私底下的她都怎麼變美跟維持好身材，此篇為大家總整理文佳煐分享過的纖瘦曲線養成秘訣，從以下 5 個習慣開始，並搭配飲食與運動，不僅可以快速瘦身，同時打造理想體態，由裡到外保持渾然天成的迷人魅力。

《瑞草洞》文佳煐纖細比例養成秘訣大公開01.不刻意節食

圖片來源：IG@m_kayoung
圖片來源：IG@m_kayoung

文佳煐曾經提到， 14 歲出道的她以往也試過極端減肥法，比如一天只吃一餐或者斷食，導致心情變得相當低落，而且恢復飲食之後還很容易復胖，所以後來她更換成均衡又健康的飲食習慣，並搭配運動才是維持理想身材的不二法則。

《瑞草洞》文佳煐纖細比例養成秘訣大公開02.固定運動

圖片來源：IG@m_kayoung
圖片來源：IG@m_kayoung

把運動當成興趣的文佳煐，不僅練芭蕾、騎馬、攀岩、高爾夫，也熱愛爬山與皮拉提斯，難怪她長期能維持纖細又緊緻的曲線，每天固定運動也能增加身體代謝，讓肌膚更年輕有光澤。

《瑞草洞》文佳煐纖細比例養成秘訣大公開03.習慣泡澡

圖片來源：IG@m_kayoung
圖片來源：IG@m_kayoung

私底下非常喜歡泡澡的文佳煐，曾分享在跑步或肌肉緊繃的狀態，會透過泡澡來達到放鬆、加速血液循環，一週大約會泡 4 - 5 次，然後在搭配瑜伽滾輪幫助伸展，雕塑曲線同時還很舒壓。

《瑞草洞》文佳煐纖細比例養成秘訣大公開04.多喝水

圖片來源：IG@m_kayoung
圖片來源：IG@m_kayoung

喝水的重要性，相信大家已經耳熟能詳，每天補足身體所需水份，可以消水腫

且保持肌膚水潤光澤，喝水的好處多多，減肥的大家千萬別忘記。

《瑞草洞》文佳煐纖細比例養成秘訣大公開05.早餐吃堅果與優格

圖片來源：IG@m_kayoung
圖片來源：IG@m_kayoung

每天早上的第一餐，文佳煐選擇半顆蘋果、優格、杏仁堅果為主，另外也會補充足夠蛋白質，能增加飽足感之外，也避免吃得太簡單而嘴饞，以低熱量又健康的食物開啟美好的一天。

#瑞草洞 #文佳煐 #藝人大小事

醫美沒效、撐不久？醫美達人「6款保養神器」從術後修護到延長效果

醫美沒效、撐不久？醫美達人「6款保養神器」從術後修護到延長效果

2025-09-23
醫美沒效？撐不久？關鍵在術後保養！選對醫美級保養品延長效果。圖片來源：品牌提供
醫美沒效？撐不久？關鍵在術後保養！選對醫美級保養品延長效果。圖片來源：品牌提供

「剛做完醫美，皮膚亮到發光；結果幾週後，乾癢、泛紅全回來！」這是許多網友在網路討論區的共同心聲。醫美療程雖然能短期讓肌膚煥然一新，但本質是「破壞後再修復」的過程，如果術後沒有做好修護，皮膚屏障反而會越來越脆弱，不僅效果維持不久，還可能提早步入敏感老化循環。

專家提醒，醫美只是讓肌膚「破壞再重建」的開始，術後關鍵就是「修復＋強韌」，以下推薦6款醫美級保養新品，幫你延長醫美效果，讓肌膚回到健康穩定狀態。

1. 修麗可 A.G.E. 活膚緊緻霜

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

被譽為「醫美加速器」的修麗可 A.G.E.活膚緊緻霜，是許多皮膚專科醫師指定的術後保養首選。產品核心鎖定「逆轉糖老化」，結合18%普拉斯鏈™、莓果類黃酮與甘草次酸，能一邊促進膠原蛋白新生，一邊抑制糖化終產物對膠原纖維的傷害，從根本延長緊緻與彈性的維持時間。

臨床實證顯示，在醫美療程後搭配使用，僅需兩週即可大幅縮短恢復期，加速膠原增生，實現「9倍緊緻重塑」效果。針對電音波、雷射等破壞式重建療程，這款乳霜不僅能舒緩發炎、減少暗沉，還能長效支撐新生膠原的品質，是術後想要「效果看得見、也留得住」的最佳修復神隊友。

2. SK-II 肌源賦能煥顏系列

SK-II今年全新升級「肌源賦能煥顏系列」，推出明星新品「澎彈大紅球」活膚霜，鎖定肌膚老化第一現形處「蘋果肌」。品牌研究發現老化從蘋果肌鬆弛開始，進而引發法令紋與輪廓下垂，因此透過PITERA™、致臻芍藥凝萃與專研香豆酸精粹，幫助全臉恢復緊緻、澎彈與飽滿。臨床數據顯示，使用兩週即可讓蘋果肌緊實提升7.8mm，四週更能明顯改善法令紋與嘴角線條。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

3. OZIO 蜂王乳A醇緊緻精華EX

來自日本的抗老專家 OZIO，以「溫和高效」為核心，結合0.3%純A醇、植物來源補骨脂酚與新世代A醇HPR，協同作用達到撫紋、提亮與毛孔細緻效果。更添加5種胜肽與7種神經醯胺，幫助術後受損肌膚快速修護、補水鎖水。代言人王宇婕直言：「用完後膚況亮到像會發光！」對於醫美術後想嘗試A醇卻怕刺激的人，是理想的進階選擇。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

4. ARTISTRY 雅芝 時光金耀系列

強調「長壽美學」的時光金耀系列，包括精華凝露、眼霜、乳霜，攜手德國慕尼黑工業大學合作，導入植物幹細胞精萃、水飛薊萃取及24K金複合物。特別針對術後修復三大關鍵期「啟動新生、滋養茁壯、促進更新」，全面支持肌膚恢復力。臨床數據顯示，僅需3天即可讓肌膚彈性提升157%，不僅能延續醫美效果，更能強化膚況基底。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

5. 理膚寶水 極效B5彈潤超修復精華（#B5小藍瓶）

被封為「無針水光瓶」，理膚寶水小藍瓶運用獨家「修復型玻尿酸」，能深導滲透逼近真皮層，快速修復醫美後的發炎損傷，並啟動膠原蛋白生成。臨床實測顯示，使用後1小時修復力提升76%，8週後淡化深層紋高達81%，特別適合敏感肌與術後脆弱期使用。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

6. Dior 迪奧 精萃再生微導眼凝萃

迪奧科研團隊將肌膚研究分為12大青春指標，並鎖定「營養學」作為眼周抗老關鍵，發現長期3C使用會加速眼周紋路與鬆弛。全新《精萃再生微導眼凝萃》特別添加14倍濃度的玫瑰微營養胜肽複合物，並融合岡維拉玫瑰花果萃取中的銅元素，能有效提升眼周緊緻度與光澤，從根源預防動態紋生成。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

產品搭載「360°彈性微導按摩壓頭」，鑲嵌11顆陶瓷微導珍珠，能降溫舒緩、同時精準作用於眉間紋、魚尾紋與眼下細紋，達到零死角撫紋效果。結合冷觸-1.5°C的設計，不僅能釋放眼周疲勞，也幫助活性成分深入滲透，是集修護、舒緩與緊緻於一身的高訂級眼周逸品。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

#肌膚 #A醇 #皮膚 #煥顏 #法令紋 #修麗可 #王宇婕 #醫美療程 #理膚寶水 #彩妝保養

這波不囤對不起自己！週年慶「加大容量組」懶人包　保養、彩妝、香水一次看

這波不囤對不起自己！週年慶「加大容量組」懶人包　保養、彩妝、香水一次看

2025-09-12
圖片來源： IG＠cledepeaubeaute、＠shiseido
圖片來源： IG＠cledepeaubeaute、＠shiseido

一年一度的百貨週年慶又來啦！每到周年慶一定要搶購各大百貨的「加大容量限定組」，容量翻倍、贈品爆棚、價格直接腰斬，錯過真的會搥心肝！今天編輯整理今年最強的週年慶必搶加大組，一次囤好一年份，保養之路不再斷貨焦慮～

超划算周年慶組合1： IPSA流金水大滿貫組

號稱濕敷神器的IPSA流金水，今年週年慶直接祭出200ml×2再送30ml×10的超狂組合，總容量高達430ml，平均1ml只要$3.7，天天濕敷也不心疼。原價$5,080，現在只要$2,610，濕敷控快囤。

IPSA 週年慶_預購會限定_流金水大滿貫組。圖片來源：品牌提供
IPSA 週年慶_預購會限定_流金水大滿貫組。圖片來源：品牌提供

超划算周年慶組合２：　資生堂紅妍山茶花精華買1送1

紅妍精華這次祭出50ml買一送一超浮誇組，原價$8,700、週年慶只要$4,350。兩人一起分裝使用，CP值爆表，還能互相督促保養，快揪閨蜜一起買。

資生堂 山茶花修護精華排隊組 NT 4,350 [買一送一! 開打首四日排隊組合]。圖片來源：品牌提供
資生堂 山茶花修護精華排隊組 NT 4,350 [買一送一! 開打首四日排隊組合]。圖片來源：品牌提供

超划算周年慶組合3：怡麗絲爾膠原A醇超能撫紋精華加大版

Jolin欽點愛用的怡麗絲爾膠原A醇超能撫紋精華，今年週年慶限量推出加大22g版本，比平常多出7g，價格卻依舊佛心$2,500。想和天后一樣擦出緊緻澎彈肌，這波真的不能錯過。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

超划算周年慶組合4：肌膚之鑰精萃光采激光晶露II 1+1組

號稱「水光玻璃肌養成神器」的激光晶露II，這次一次推出75ml×2加大容量組，再加上滿滿贈品堆成禮盒山，總價值近$35,880，週年慶價只要$22,500，保養控看了都心動。

肌膚之鑰預購會限定 週慶合圖_加大激光瓶 1+1 組。圖片來源：品牌提供
肌膚之鑰預購會限定 週慶合圖_加大激光瓶 1+1 組。圖片來源：品牌提供

超划算周年慶組合5：肌膚之鑰精質乳霜1+1奢寵組

被譽為「貴婦乳霜天花板」的精質乳霜，週年慶限時50ml×2超豪華大組，總價值$72,034，指定百貨週年慶再享9折只要$44,550，頂級乳霜派的囤貨首選。

肌膚之鑰預購會限定 週慶合圖_頂級乳霜 1+1 奢寵組。圖片來源：品牌提供
肌膚之鑰預購會限定 週慶合圖_頂級乳霜 1+1 奢寵組。圖片來源：品牌提供

超划算周年慶組合6：NARS持光妝前雙入組

專為上妝前打造光澤膚感的NARS裸光亮顏妝前凝乳，這次週年慶推出30ml×2特惠組，只要$3,150，還送迷你精華水50ml，底妝控一定要先卡位。

NARS 持光妝前雙入組 優惠價NT3,150 價值NT4,000。圖片來源：品牌提供
NARS 持光妝前雙入組 優惠價NT3,150 價值NT4,000。圖片來源：品牌提供

超划算周年慶組合7：NARS後台專業遮瑕雙入組

後台指定的明星遮瑕——妝點甜心遮瑕蜜，週年慶推出6ml×2組合只要$2,160，再送迷你遮瑕+旅行刷，體積輕巧帶出門，旅遊補妝神隊友非它莫屬。

NARS 後台專業遮瑕雙入組 優惠價NT2,160 價值NT3,630。圖片來源：品牌提供
NARS 後台專業遮瑕雙入組 優惠價NT2,160 價值NT3,630。圖片來源：品牌提供

超划算周年慶組合8：IPSA ME極致修護加量組

IPSA熱賣的ME極致修護自律循環液，這次週年慶直接祭出67折超狂加大容量，組合包含50ml正貨＋50ml補充瓶，再加贈9ml×2迷你瓶，總容量高達118ml，原價$8,732、現在只要$5,850。跟媽媽一起入手剛剛好，一起把膚況養回穩定健康狀態。

IPSA 週年慶_預購會限定_ME極致修護加量組。圖片來源：品牌提供
IPSA 週年慶_預購會限定_ME極致修護加量組。圖片來源：品牌提供

超划算周年慶組合9：IPSA修護歸0精華限定組

被網友封為「膚況急救神品」的修護歸0精華，週年慶推出買2送1多送50ml超佛心組，內含50ml×2正貨＋50ml補充瓶，總價值$9,000、特價只要$5,400。姊妹或同事一起分，一人一瓶超划算，換季修護零負擔。

IPSA 週年慶 修護精華限定組。圖片來源：品牌提供
IPSA 週年慶 修護精華限定組。圖片來源：品牌提供

超划算周年慶組合10：醉象多胜肽緊緻抗老霜1+1組

歐美名人圈愛用的醉象這次也加入戰局！多胜肽緊緻抗老霜50ml×2只要$2,880，等於67折就能買到100ml，緊緻抗老、彈潤光澤一次到位，醫美錢可以先省下來。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

超划算周年慶組合11：NARCISO傾我淡香精禮盒

在社群上話題不斷的NARCISO傾我淡香精，週年慶推出90ml+10ml限量組，特價$4,500，溫柔木質花香搭配隨身小香，隨時補香也能優雅不間斷。

NARCISO RODRIGUEZ傾我淡香精禮盒。圖片來源：品牌提供
NARCISO RODRIGUEZ傾我淡香精禮盒。圖片來源：品牌提供

超划算周年慶組合12：ISSEY MIYAKE一生之水女性香水禮盒

經典花香系代表的一生之水，週年慶推出100ml+25ml大容量組，特價$4,550，清透優雅的香氣，是香氛控必收的長青款。

ISSEY MIYAKE一生之水女性香水禮盒。圖片來源：品牌提供
ISSEY MIYAKE一生之水女性香水禮盒。圖片來源：品牌提供

超划算周年慶組合13：TORY BURCH玩轉之境淡香精禮盒

TORY BURCH今年話題新品「玩轉之境」也推出90ml+10ml+7.5ml超值組，週年慶特價$4,550，清新花果香氣輕盈又有記憶點，入門也很適合。

TORY BURCH 玩轉之境淡香精禮盒。圖片來源：品牌提供
TORY BURCH 玩轉之境淡香精禮盒。圖片來源：品牌提供

#保養 #新品 #美妝 #週年慶

《妳和其餘的一切》金高銀高級感穿搭時髦秘訣！5套私服範本一定要筆記

《妳和其餘的一切》金高銀高級感穿搭時髦秘訣！5套私服範本一定要筆記

2025-09-23
圖片來源：IG@ggonekim
圖片來源：IG@ggonekim

近日於 Netflix 新上線韓劇《妳和其餘的一切》，播出後便引起熱烈討論話題，此劇由金高銀、朴智賢共同主演，講述一部關於友情、愛情與兩人各自內心刻畫的故事，精湛的對手戲不僅讓人看了超入迷之外，金高銀充滿高級感的美貌，加上纖細衣架子的比例，讓人不禁想關注她私底下的穿搭，而金高銀私服經常以優雅和知性單品，運用不繁複的方式混搭出率性時髦感，想知道她有哪些造型秘訣嗎？一起從以下 5 套搭配盤點，一起穿出令人為之一亮的注目時尚吧。

《妳和其餘的一切》金高銀高級感私服穿搭靈感範本01.

圖片來源：IG@ggonekim
圖片來源：IG@ggonekim

打開金高銀的 IG 可以發現，她常常以西裝外套為搭配，透過不同衣著加乘出多變風格樣貌，例如透過同色系穿衣巧思，內搭絲質緞面上衣與西裝長褲，衣襬的不規則垂墜使細節充滿焦點。

《妳和其餘的一切》金高銀高級感私服穿搭靈感範本02.

圖片來源：IG@ggonekim
圖片來源：IG@ggonekim

毛呢外套 + 牛仔褲輕鬆營造一股率性街頭感，加上金高銀一頭極短男孩頭，看起來非常時尚且有型，不論是參加哪種場合這樣穿都很合適。

《妳和其餘的一切》金高銀高級感私服穿搭靈感範本03.

圖片來源：IG@ggonekim
圖片來源：IG@ggonekim

在出遊或逛街的時候，金高銀選穿一件白色襯衫，加入背心與黑色長褲，不繁複的混搭方式簡約又俐落，隨性戴上墨鏡就很好看。

《妳和其餘的一切》金高銀高級感私服穿搭靈感範本04.

圖片來源：IG@ggonekim
圖片來源：IG@ggonekim

平時雖然比較少看到金高銀穿亮色系的單品，但有時候她也會選擇像是紅色的開襟衫加休閒長褲，呈現出法式的優雅氛圍，另外上衣可以選合身或短版，瞬間讓比例更加纖細修長。

《妳和其餘的一切》金高銀高級感私服穿搭靈感範本05.

圖片來源：IG@ggonekim
圖片來源：IG@ggonekim

如果想展現帶點男孩風的造型時，不妨參考金高銀運用寬鬆格紋襯衫與寬牛仔褲混合，便能製造中性休閒的街頭感受，再戴上棒球帽使造型更完整。

#造型 #金高銀 #高級感 #穿搭靈感 #流行穿搭 #妳和其餘的一切

18+