2025-09-27 14:29 國際美容化妝品展
2025台北秋季美容展今日盛大開展！搶先揭密美妝新趨勢，只在9月26-29日台北世貿一館！
2025台北秋季美容保養展美甲美睫博覽會將於9月26日（五）至29日（一）在台北世貿一館隆重登場！
民眾可以搶購彩妝好物和享受多種商品超值優惠，還能一票看多展，同期展出旅遊展。專業證照再暢遊四天，探索最新美容趨勢與技術。
百大知名品牌齊聚，多元展品滿足各界需求，此次展覽涵蓋美容、保養、彩妝、美甲、美睫、紋繡、美體、醫學美容、美容儀器、生技產品、香氛、SPA沙龍用品、OEM/ODM服務等廣泛領域，提供美業人士一站式採購與交流平台。匯集超過百家知名品牌廠商，包括慕可(晶采)、米蘿美甲、龍宇、藝群、安諾萊雅等多家品牌將現場展示最新產品，並提供專業建議，滿足任何參觀者需求與採購平台。
特別推出全新亮點——「新秀專區」，首次聚焦最具潛力的美妝新銳品牌，集結美妝保養、美甲美睫、香氛、療癒小物等多元新品，帶給消費者一場前所未有的「美力尋寶」體驗。「新秀專區」不僅是展覽中的全新區塊，更是美妝新星的集結地。無論是獨立設計品牌、創新配方的保養品，還是深受年輕世代喜愛的療癒系小物，都將在此驚喜亮相。
主打促銷優惠，全館商品一折起，現場展出最強最新產品，並推出多項專屬優惠，吸引消費者到場採購。為回饋消費者，主辦單位特別推出「滿千抽」活動，展期內單筆消費滿千就抽好禮，數量有限，送完為止。現場購票還能參加抽獎，有機會獲得法媚兒頂級保養品。
舞台活動今年也是集結相當豐富有趣的主題讓現場的大家一起來參與，千萬不能錯過！！
香氣，除了能勾起回憶與情緒，還能成為一種「連結彼此」的語言？我們特別設計了一場充滿趣味與啟發的 「香氣共振 × 團隊覺察體驗」。這場體驗不僅僅是嗅覺的冒險，更是一場團隊默契與感知力的考驗。
IACIA 全球藝術文創協會理事長，同時也是 Gold9Studio 創辦人Kimiko黃翊媁老師長期深耕於 調香與香氛藝術領域，並以 跨界文創講師與品牌顧問的身份，與眾多國際頂尖品牌合作，包括 BVLGARI、DIOR、KENZO、聯合利華、誠品松菸等等。她將「文創 × 美學 × 生活風格」完美結合，推廣亞洲獨有的藝術調香文化，足跡遍及國際舞台。
「AI鎂光膜外泌體護膚： 一次體驗，重現年輕光采」
鎂莎蒙有機養護品牌創辦人 /美業資深專家 陳甘老師，告訴您肌膚逆齡秘訣：外泌體 + AI鎂光膜，一片膜即可達醫美級效果，現場案例示範：模特兒上台揭面膜，展示立即效果外泌體知識分享：活化肌膚再生智慧，避免踩雷
2025台北秋季美容保養展美甲美睫博覽會匯集眾多知名品牌與專業技術，將為參觀者帶來豐富的購物體驗與專業知識交流，是所有美業人士及民眾關注最專業的美容展！
展覽資訊▍展覽名稱：2025第35屆秋季國際美容保養展美甲美睫博覽會（Beauty Expo 2025）
▍日期：2025-09-26 ~ 2025-09-29 10:00~18:00
▍地點：台北世貿一館 A區 (台北市信義區信義路五段5號)
▍官方網站：https://expo.udn.com
▍主辦單位：聯合線上