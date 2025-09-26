「AI香氛染髮」5分鐘實測效果太犯規？婆媽瘋搶「這盒神物」！

染髮這件事，過去總與刺鼻氣味、耗時等待劃上等號。然而近期在論壇 Threads 上，一則關於「AI香氛染髮」的貼文，意外引爆網友熱議。原來是一名網友的父親突然表示想染頭髮，還拿出與 GPT 的互動內容，引得原 PO打趣：「如果遇到我爸上街訪，應該會笑死！」沒想到留言串中，不少人都一致提到「566 AI香氛染髮」的神奇體驗。

圖/AI生成示意圖

「根本就是懶人救星，洗完頭顏色就上去了，五分鐘就搞定，」有網友直呼。另一位網友則分享幫媽媽染髮的經驗，結果發現自己完全派不上用場，因為操作步驟就像洗頭一樣簡單，抹上去等個十分鐘就完成，「而且還會散發淡淡香氣，真的像做SPA一樣舒服。」

與傳統兩劑式染髮劑不同，這款AI香波染採用獨特的「Aroma Immersion」沉浸式香氛染髮體驗，主打快速上色與溫和漸進。使用者不必擔心染劑滴落或染得滿身狼狽，質地綿密、好控制，白髮能自然被遮蓋，髮絲則顯得更加蓬鬆、黑亮。更重要的是，染髮過程不再充斥刺激氣味，而是讓人彷彿置身在香氛館裡做護理，享受愉悅的沉浸體驗。

圖片來源：耐斯企業官網

根據消費者親身體驗後分享，最大的驚喜不只是上色速度超快和味道舒服自然，還有「髮質」的改善。染後髮絲依然柔順、帶光澤，與傳統染髮後乾澀、毛躁的印象截然不同。背後的秘密來自多重護髮成分：亞麻提取物有效遮蔽白髮，瑞士黑皮諾葡萄萃能鎖住顏色減少退色，芝麻胜肽與有機摩洛哥堅果油則提升保濕度與柔順度，甚至添加專利防護舒敏成分，幫助強化頭皮屏障、減少不適感。

圖片來源：耐斯企業官網

圖片來源：耐斯企業官網

隨著居家染髮市場持續成長，這款強調「快、香、溫和」的產品，成功抓住了忙碌上班族與注重形象的銀髮族的需求。從「會洗頭就會染髮」的便利，到「五分鐘見效」的效率，再到「邊染邊護」的貼心設計，都顛覆了人們對染髮的想像。

目前「566 AI香氛染髮」已在全聯、屈臣氏、寶雅、大全聯及momo等各大電商平台販售。業界人士指出，這股AI帶來的染髮革命，將成為未來髮妝市場的一大趨勢。