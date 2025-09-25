2025-09-25 17:48 國際美容化妝品展
展後商機不打烊 美業聯合網B2B平台引爆話題
【台北訊】2025年9月26日至29日，秋季美容展將於台北世貿一館盛大登場。今年焦點之一，就是「美業聯合網 Beauty1688」強勢進駐 B區A0802展位，以「展後商機不打烊」為主軸，串聯百大品牌資源，將展現「實體展 × 數位平台」雙軌整合，引爆業界熱議，開啟台灣美業展後商機不中斷的新篇章。
疫情後的產業痛點
疫情過後，台灣美業逐步回溫，但品牌仍普遍面臨三大痛點：
1. 展場曝光僅限四天，合作難以延續；
2. 行銷預算有限，中小品牌缺乏長期推廣力；
3. 展後缺乏連結機制，潛在合作常告中斷。
面對上述挑戰，美業聯合網推出「展後商機不打烊」方案，透過「展場即時曝光 × 數位平台長效佈局」，協助品牌從展場走到全年365天的穩定曝光，打造從「展示 → 曝光 → 成交」的數位展效新模式。
美業聯合網3.0 虛實整合全面升級
今年展會中，美業聯合網3.0 將於展會亮相，率先呈現虛實整合藍圖，即將推出的數位平台備受矚目。平台結合展會即時曝光與線上長效曝光，透過會員制度打造全年不間斷的品牌推廣力道。
升級後的三大亮點包括：
🛒 平台同步上架：展品數位化上線，將觸及全臺上萬家美業店家。
💬 LINE@導購與會員互動：將展會體驗延伸線上，交流更即時。
🌐 365天展覽力：打造「全年不斷線」的合作模式，讓展會效益持續延伸。
不同於一般僅以交易為導向的電商平台，美業聯合網強調以「服務為本」，並整合法律諮詢、展覽協助與國際拓展等資源，為業者提供全方位支援。
創辦人許安毅：把科技變簡單
「我要讓沒有電商經驗的美容師，也能用手機經營品牌。」——創辦人 許安毅執行長 表示。
從經營美容連鎖店，到成為臺灣省女子美容商業同業公會聯合會第十五屆理事長，許安毅理事長深耕美業超過三十年。他的推動歷程勾勒出產業轉型的軌跡：
2020–2022：展覽是推廣產品的重要舞台，若能再結合專業B2B平台，更能延伸展後效益、深化商機。
2022–2023：疫情期間提出「美業元宇宙」，實踐 OMO 虛實整合展覽。
2025：總結多年經驗，打造美業聯合網，成為全臺唯一以「服務為本」為核心的美業B2B平台。
他強調自己不是科技人，而是「把科技變簡單的產業人」，讓美業人真正能依靠數位工具走向國際舞臺。
會員價值：一次參展，全年曝光
透過會員制與平台功能整合，美業聯合網協助業者將展會效益放大：
● 店家：獲得法律法規諮詢、品牌媒合、創業展店指引與最新技術資訊，並享有入會大禮包，絕對值回票價。
● 供應商：可觸及全臺上萬家店家，享有品牌行銷工具、AI 精準媒合、國際展會推廣與專業法律諮詢等服務。
這些服務讓「365天展覽力」不再只是口號，而是展會效益的持續實踐。
展會資訊
📅 展出日期｜2025年9月26日（五）– 29日（一）
📍 展出地點｜台北世貿一館
🔖 展出主題區｜A區 A0802【美業聯合網】
今年秋季美容展，美業聯合網B2B數位平台「展後商機不打烊」方案，展現虛實整合以服務為本的新模式。透過數位平台與產業資源整合，展會效益不再只有四天，而是延伸為365天不中斷的商機。一次參展，全年曝光！美業聯合網B2B平臺成為2025秋季美容展最大亮點。