Jisoo 秋季妝容進化！韓系清冷感煙燻妝容教學，打造高級魅惑眼神。 圖片來源：IG@sooyaaa__

隨著秋天的到來，妝容也該換季了！BLACKPINK 成員 Jisoo 的妝容向來以乾淨、優雅的甜美妝感著稱，而她前陣子在社群上分享的照片竟以小煙燻妝容亮相，融合微微暈染的眼影與低調色調，不僅保留韓系清透感，更讓妝容增添了許多成熟又魅惑的高級氣息。

Jisoo 秋季妝容進化！韓系清冷感煙燻妝容示範。 圖片來源：IG@sooyaaa__

Jisoo 秋季妝容進化！韓系清冷感煙燻妝容示範。 圖片來源：IG@sooyaaa__

這種清冷感小煙燻妝容不僅能放大雙眼，更帶有一絲神祕的女人味。許多人擔心煙燻妝會顯得老氣或過於濃重，只要掌握以下幾個小技巧，你也可以嘗試這款清冷感小煙燻妝容！

眼影層次暈染

選擇深色系大地色眼影盤（米棕、灰棕、柔咖啡色），先用淺色打底，再用深一階的棕色沿著眼尾暈開，最後在睫毛根部用深咖或灰黑色加強。重點是「由淺到深」漸層，避免色塊生硬。

內斂眼線

不同於歐美煙燻妝強烈的拉長線條，小煙燻妝強調「內眼線」與「下眼線」。用深咖啡眼線筆輕點於睫毛縫隙，眼尾微微下垂，營造溫柔感。

Jisoo 秋季妝容進化！韓系清冷感煙燻妝容示範。 圖片來源：IG@sooyaaa__

眉型自然有型

眉毛是小煙燻妝的關鍵配角，推薦使用霧面眉粉塑造微粗平眉，營造 Jisoo 同款韓系氣質。

柔和唇色

避免與煙燻眼妝搶戲，唇色以裸粉、豆沙或乾燥玫瑰色為主。這些顏色既能平衡煙燻妝的深邃感，又符合秋季氛圍！

Jisoo 秋季妝容進化！韓系清冷感煙燻妝容示範。 圖片來源：IG@sooyaaa__

Jisoo 的小煙燻妝容示範，展現了秋季妝容的成熟與柔和，不僅適合舞台與時尚場合，也能自然延伸到日常。對於想在今年秋天嘗試不同妝感的女生來說，這是一個既時髦又高級的選擇！