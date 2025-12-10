華山週末限定!不用披風也能當英雄?2025寫信馬拉松華山超Q展覽開箱免費造型雞蛋糕

終於熬到禮拜五了!身為一個每天被 KPI 追著跑、靈魂快要乾枯的社畜,下班後唯一的救贖就是去華山文創園區晃晃,試圖用一點文藝氣息來填補被工作掏空的腦袋。

原本只是想買杯燕麥奶拿鐵續命,順便看看有什麼新展覽,結果走到中2附近,眼球瞬間被一抹超亮眼、超ㄎㄧㄤ的霓虹色塊給吸住了。

那是種很台、很有力道,卻又充滿童趣的設計風格,仔細一看,原來是設計師廖小子操刀的主視覺!

大大的標語寫著「呼叫內心的英雄」。

但也就是這股莫名的反差萌,加上空氣中飄來一股甜甜的蛋奶香,我的雙腳就像被施了魔法一樣,不自覺地踏進了這個名為「2025 寫信馬拉松」的場域。

老實說,以前聽到「人權」兩個字,直覺反應就是嚴肅、沈重,好像進去就要聽一場令人眉頭深鎖的演講。

但這裡完全打破了我的刻板印象。

現場氛圍意外地 Chill,與其說是展覽,不如說是一場關於愛與勇氣的派對。

華山週末限定!不用披風也能當英雄?2025寫信馬拉松華山超

華山週末限定!不用披風也能當英雄?2025寫信馬拉松華山超

華山週末限定!不用披風也能當英雄?2025寫信馬拉松華山超

華山週末限定!不用披風也能當英雄?2025寫信馬拉松華山超

這裡豎立著好幾座大型展板,每一座都承載著一個地球另一端正在發生的真實故事。

華山週末限定!不用披風也能當英雄?2025寫信馬拉松華山超

華山週末限定!不用披風也能當英雄?2025寫信馬拉松華山超

我停在關於南非的展區前,視線對上了一張小男孩的照片,他叫 Unecebo Mboteni。

如果不說,你會以為這只是一張普通的家庭照,但他卻因為學校的衛生設施太簡陋,不慎掉進旱廁裡溺斃了,那年他才五歲。

看到這段文字,心臟像是被什麼東西狠狠揪了一下。

這太荒謬了,在我們煩惱午餐要吃什麼的時候,世界的某個角落,竟然有孩子連上廁所這件最基本的小事,都得賭上性命。

這不是意外,這是政府失職造成的悲劇,而他的家人至今還在等待一個道歉。

華山週末限定!不用披風也能當英雄?2025寫信馬拉松華山超

華山週末限定!不用披風也能當英雄?2025寫信馬拉松華山超

華山週末限定!不用披風也能當英雄?2025寫信馬拉松華山超

旁邊還有另一個來自宏都拉斯的故事,一位叫璜・洛佩斯 Juan López 的環境捍衛者,為了保護家鄉的河流和森林不被破壞性開採,挺身而出反抗大財團,結果卻慘遭謀殺。

這些故事聽起來很遙遠,甚至有點殘酷,但站在那裡的當下,我並不感到絕望。

因為我看見周圍有好多像我一樣剛下班的上班族、背著書包的學生,甚至是牽著手的情侶,大家都靜靜地讀著,然後默默地走向寫信區,拿起筆。

華山週末限定!不用披風也能當英雄?2025寫信馬拉松華山超

華山週末限定!不用披風也能當英雄?2025寫信馬拉松華山超

華山週末限定!不用披風也能當英雄?2025寫信馬拉松華山超

我也找了個空位坐下來,桌上擺滿了各式各樣的明信片、信紙,還有五顏六色的麥克筆。

看著桌上的範本,我猶豫了一下。我的英文程度大概只夠應付工作郵件,要寫信去向政府抗議或是安慰家屬,真的行嗎?

但我轉念一想,文字雖然有語言的隔閡,但「心意」是沒有國界的啊!如果寫不出華麗的詞藻,那就用畫的吧!

我不是畫家,線條甚至有點歪七扭八,但我畫得很認真。

華山週末限定!不用披風也能當英雄?2025寫信馬拉松華山超

華山週末限定!不用披風也能當英雄?2025寫信馬拉松華山超

華山週末限定!不用披風也能當英雄?2025寫信馬拉松華山超

我想像著,無論是為新聞自由而出聲的攝影記者賽佐.泰克(Sai Zaw Thaike),還是勇於說出他人不敢說的真相的索妮亞.達赫瑪妮(Sonia Dahmani)在悲傷的日子裡收到這張來自台灣的卡片,看到可愛的小動物跟貓貓狗狗,是不是能讓她緊鎖的眉頭稍微舒展一點點?

怕只有一秒鐘的安慰也好。

這時候,我覺得自己不像是在寫信,比較像是在打包一份名叫「勇氣」的禮物。

其實寫信馬拉松最迷人的地方就在這裡,它不需要你是法律專家,也不需要你是英文老師。

你只要帶著一顆真誠的心,用你最舒服的方式——無論是寫幾個簡單的句子,還是畫一隻貓——你的聲音就有力量。

就像料理一樣,最昂貴的食材不一定最好吃,用心烹調的家常菜往往最暖胃。

華山週末限定!不用披風也能當英雄?2025寫信馬拉松華山超

華山週末限定!不用披風也能當英雄?2025寫信馬拉松華山超

華山週末限定!不用披風也能當英雄?2025寫信馬拉松華山超

華山週末限定!不用披風也能當英雄?2025寫信馬拉松華山超

寫完實體信後,工作人員告訴我,其實這一切比我想像得更簡單。

如果你今天趕時間,或者回到家後突然想起了某個故事,隨時隨地都可以參與。

我看著旁邊的立牌,上面有個大大的 QR Code,只要用手機掃描一下,就能進入線上連署頁面。

華山週末限定!不用披風也能當英雄?2025寫信馬拉松華山超

華山週末限定!不用披風也能當英雄?2025寫信馬拉松華山超

華山週末限定!不用披風也能當英雄?2025寫信馬拉松華山超

這真的太適合我們這種手機成癮的現代人了!你可以躺在沙發上敷面膜的時候連署,也可以在等捷運的空檔聲援,甚至是在馬桶上(誤)滑手機時,都能順手做件好事。

原來,「寫信馬拉松」不是一個僅限於這幾天的活動,它更像是一種隨身攜帶的生活態度。

離開前,我去兌換了活動限定的小貼紙,上面也是廖小子設計的超酷圖樣。

走出華山,外面的天色已經接近黃昏了,台北的街頭依舊車水馬龍,霓虹燈閃爍。

微風吹來有點涼意,但我摸摸口袋裡的那張貼紙,心裡卻覺得暖烘烘的。

那種感覺很奇妙,明明身體因為上一整天班而疲憊,但心靈卻像是剛充飽電一樣滿足。

我想,這就是為什麼我們需要「呼叫內心的英雄」。

這個世界有時候真的很爛,充滿了不公不義,讓我們覺得自己很渺小、很無力。

但當你看到現場那一疊疊準備寄往世界各地的信件,你會知道你並不孤單。

每一個簽名、每一張醜醜的貓咪塗鴉,都是我們對抗冷漠的方式。

華山週末限定!不用披風也能當英雄?2025寫信馬拉松華山超

華山週末限定!不用披風也能當英雄?2025寫信馬拉松華山超

華山週末限定!不用披風也能當英雄?2025寫信馬拉松華山超

另外,相信大家很常會有這樣的疑惑:我這樣寫信真的有用嗎?只是寫信真的有效嗎?

感覺信件就好像一顆投入大海的小石頭一樣,絲毫起不到作用,國際特赦組織也因此特別設置了聲援對象的回饋!

看到是真的會很感動阿!

寫完將明信片交給工作人員,就可以看要兌換糖果還是雞蛋糕!

華山週末限定!不用披風也能當英雄?2025寫信馬拉松華山超

身為資深吃貨,這誘惑誰頂得住?拿到手的時候我忍不住驚呼,這也太精緻了吧!

華山週末限定!不用披風也能當英雄?2025寫信馬拉松華山超

華山週末限定!不用披風也能當英雄?2025寫信馬拉松華山超

華山週末限定!不用披風也能當英雄?2025寫信馬拉松華山超

華山週末限定!不用披風也能當英雄?2025寫信馬拉松華山超

有的印著「AMNESTY 寫信馬拉松」的字樣,有的則是這次活動主視覺裡的可愛怪獸造型。

大口咬下那個剛出爐的雞蛋糕,外皮烤得酥酥脆脆,內餡軟Q又紮實,熱騰騰的蛋香在嘴裡炸開,瞬間療癒了我疲憊的胃。

那一刻我突然覺得,或許所謂的英雄不需要會飛,也不用有雷射眼,只要像這樣,是一個願意停下腳步、願意分享溫度、甚至只是願意吃一塊雞蛋糕來支持好事的平凡人,我們其實都擁有一種改變世界的能力。

這雞蛋糕不只是食物,它更像是一個溫暖的邀請,讓你卸下心防,準備好去聆聽那些來自遠方的故事。

華山週末限定!不用披風也能當英雄?2025寫信馬拉松華山超

華山週末限定!不用披風也能當英雄?2025寫信馬拉松華山超

這場在華山的實體活動只有短短三天,也就是 12/5 到 12/7,如果你這週末剛好沒事,真的非常推薦你去走走。

去吃個好吃的雞蛋糕,去看看那些色彩斑斕的設計,然後試著坐下來,花五分鐘,畫一張圖或寫幾句話。

相信我,那種「給予」的快樂,比在百貨公司週年慶搶到特價商品還要持久、還要真實。

啊,如果你人不在台北,或是這幾天剛好要加班(拍拍),別忘了我剛說的,這是一場馬拉松,不是百米衝刺。

隨時隨地,拿出你的手機搜尋「2025 寫信馬拉松」,線上連署也一樣充滿力量。

讓我們一起當個平凡卻溫暖的英雄吧!不為了別的,就為了讓世界某個角落的眼淚,能少流一滴滴。