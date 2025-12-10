2025-12-10 11:50 FunTime旅遊比價
這樣才不會走冤枉路！東京原宿逛街攻略，竹下通、明治通、表參道路線整理
原宿是個充滿新潮與時尚的購物寶地，商圈多以服飾為主，有古著、潮牌、精品等商店，而原宿商圈涵蓋竹下通、明治通與表參道等街道，今天FunTime小編就來介紹兩種不同的購物路線，第一次來的朋友不妨可以參考參考！光是原宿還逛不夠的話，也可以去銀座、新宿、澀谷...等熱門區域逛逛，想知道所有的逛街資訊就到東京旅遊全攻略看看吧～
東京原宿購物路線推薦
年輕族群首選的購物路線
原宿車站→竹下通→明治通→貓街
國際精品匯聚的購物路線
明治神宮前（原宿）→表參道→青山
東京原宿重點區域
原宿車站
從JR原宿車站的東口出站後，就有許多好逛又好買購物商城，像是車站正對面的「@COSME TOKYO」美妝店，這裡聚集了各式美妝、藥妝大牌，連Jo Malone香水、Sabon磨砂膏等人氣商品在這裡都買得到！而緊鄰在旁的「With HARAJUKU」百貨商場，則是有日本首間都會型店面的「IKEA原宿」以及大人小孩的都愛的「UNIQLO」旗艦店，非常好逛！
推薦購物：@COSME TOKYO美妝、With HARAJUKU百貨
竹下通
大家若想直接前往竹下通，也能從JR原宿車站的竹下口出站，一出來就能看見竹下通的入口，這裡匯聚了各式各樣風格的時尚店鋪，有古著、潮牌等風格，各種流行款式超吸睛！FunTime小編建議貨比三家不吃虧唷！另外，這裡還隱藏了許多必吃美食、便宜的百圓商店、超好逛的藥妝店，形形色色的人群在這裡流動，相當壯觀！
推薦購物：DAISO大創、靴下屋、ALTA綜合商場、CUTE CUBE HARAJUKU商場、Chicago二手古著
推薦美食：Marion Crepes可麗餅、Totti Candy Factory彩虹棉花糖
明治通
竹下通走到底，就會來到與明治通交叉的十字路口，看到對面New Balance之後，從一旁的巷子繼續往前走，就能來到延伸至表參道的「裏原宿」小巷，若是想直接從潮牌小店開始逛，也可以直接搭乘地鐵到明治神宮前站，這裡有許多流行服飾品牌，像是Supreme、Stüssy、RAMIDUS等潮流品牌，想逛古著、百貨的朋友這裡也都有！
推薦購物：ABC MART、ZARA、3COINS百元商店、Tokyu Plaza百貨
推薦美食：Eggs’n Thing奶油鬆餅、bills鬆餅、Red Rock牛排丼、Kaffir Lime泰國菜
明治神宮前（原宿）
地鐵明治神宮前站位於原宿及表參道之間，從這裡開始購物逛街不管是前往竹下通還是青山都相當推薦！從地鐵出口一來，就能看見各式商場百貨，這裡除了可以逛Laforet、TOKYU PLAZA等大型百貨，還可以吃到世界第一早餐bills，連ABC MART也有唷！
推薦購物：ABC MART、3COINS百元商店、Tokyu Plaza百貨
推薦美食：Eggs’n Thing奶油鬆餅、bills鬆餅、Red Rock牛排丼、Kaffir Lime泰國菜
表參道
位在Laforet與TOKYU PLAZA百貨前與明治通交會的林蔭大道，就是表參道。這條道路上有許多品牌旗艦店與精品店，每棟建築都極具特色，其中包含Louis Vuitton、Chanel、Dior、BURBERRY以及Hermes等精品店，尤其是由建築大師安藤忠雄設計的「表參道HILLS」，狹長型建築相當特別，可是這個區域最具代表性的地標唷！
推薦購物：Flying Tiger Copenhagen平價生活雜貨店、KIDDY LAND玩具店、Apple Store、表參道HILLS
推薦美食：邁泉（まい泉）炸豬排
東京原宿購物推薦
＠cosme TOKYO
來到東京當然不能少的行程就是爆買美妝、保養～這間位於原宿車站對面的＠cosme TOKYO總共有3層樓，琳瑯滿目的日本爆款商品，不知道該買什麼的人，可以直接參考架上幫你標示好的人氣排名。想買專櫃彩妝品的話，裡面也設有一些專櫃品牌的櫃位，直接拿來試用也不會有壓力。建議女生們來這邊一定要多留點時間，小心一逛就走不出去，真的會不小心買到剁手手呀！
地址：東京都涉谷區神宮前1丁目14−27
交通：搭地鐵至「原宿」站步行1分鐘
營業時間：11:00-21:00
3COINS 原宿店
各位小資族們一定都知道這間百元商店3COINS原宿旗艦店，因為價格大部分只需要三個銅板所以取名叫3COINS，是不是超可愛！想得到的超實用生活用品在這邊都可以找到，像是生活雜貨、彩妝配飾、兒童玩具、寵物用品通通都有，商品顏色也大多是採用溫柔的奶茶色，而且價格也都非常親民～真心推薦大家可以來這邊挖寶！
地址：東京都渉谷區神宮前6-12-22 秋田ビル1F
交通：搭地鐵至「原宿」站徒步約10分鐘
營業時間：11:00-22:00
東京原宿美食推薦
NUMBER SUGAR
剛好在找東京伴手禮嗎？那你千萬不能錯過這間手工牛奶糖「NUMBER SUGAR」！牛奶糖的口味有12種可以選擇，無論是禮盒裝或單顆買都可以，很適合一次分送給很多人～小編私心推薦NO.2 SALT鹽味，濃而不膩的焦糖香配上海鹽，鹹甜交織的滋味在嘴裡散開，超級唰嘴！口感有點軟軟的，完全不用擔心太硬不好咬，絕對不能錯過這個高級感滿滿的甜點。
地址：東京都涉谷區神宮前5-11-11 1F
交通：搭地鐵至「表參道」站A1出口步行5分鐘
營業時間：11:00-19:00
bills 表參道
bills在東京也開了許多分店，除了有鬆餅可以當作下午茶，其實也有早午餐的選擇，所以早上或下午來都很適合～最多人點的就是香蕉蜂蜜奶油鬆餅，鬆餅整體蓬鬆柔軟，內層帶點濕潤綿密的口感，融化的奶油加上甜甜的蜂蜜，真的好幸福！吃過的人都說會願意再回訪一次～
小編小提醒：因用餐人數眾多，建議提前先去線上訂位
地址：東京都涉谷區神宮前4-30-3東急プラザ 表参道原宿7F
交通：搭地鐵至「原宿」站步行約4分鐘
營業時間：8:30-22:00
AFURI
想到東京一定要吃的拉麵，當然就是AFURI超有名的柚子鹽拉麵啦！跟以往經常吃的豚骨、味噌口味不同，柚子鹽的湯頭是採用山泉水、雞油、柚子烹煮而成，湯頭清爽又溫潤，入口還帶有淡淡的柚香，真的忍不住想多喝上幾口～建議可以再多點一碗叉燒飯，炙燒過的叉燒香氣撲鼻，油脂恰到好處，配上白飯根本是下飯神級組合，不知不覺就能把整碗吃得精光！
地址：東京都涉谷區千駄ヶ谷3-63-1グランデフォレスタ1F
交通：搭地鐵至「原宿」站步行只需3分鐘
營業時間：10:00-23:00
