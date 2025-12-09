彰化「卦山耶誕Holiday」12/13-14登場 市集、音樂、趣味競賽嗨翻卦山村

2025-12-09
卦山村12/13-14將化身超夢幻耶誕小鎮。　圖：彰化縣政府／提供
卦山村12/13-14將化身超夢幻耶誕小鎮。　圖：彰化縣政府／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】為迎接聖誕節到來，彰化縣政府將於12/13（六）至12/14（日），連續兩天在卦山村舉辦「2025卦山耶誕 Holiday」活動。屆時卦山村將搖身一變成為充滿濃厚節慶氛圍的夢幻小鎮，透過璀璨燈飾與悠揚樂聲，邀請民眾一同度過暖心的週末假期。

為活絡節慶氣氛並促進觀光消費，活動期間每日15:00-20:00，現場將串聯在地優質商家舉辦「耶誕市集」，網羅耶誕限定甜點、香料熱紅酒、日式壽司、造型雞蛋糕及手作工藝品。此外，現場更邀請偽大叔樂團主唱林宥丞 Yoson、Holiday 樂團成員喬喬 JoJo、圓仔花樂團等藝人輪番獻唱；更有派對音樂品牌 How Soulful Music（RJ.DJ）帶來的華語金曲，搭配精心佈置的聖誕打卡裝置，為冬夜譜出最浪漫的樂章。

▲「2025卦山耶誕 Holiday」活動邀請民眾共度溫馨佳節。　圖：彰化縣政府／提供
▲「2025卦山耶誕 Holiday」活動邀請民眾共度溫馨佳節。　圖：彰化縣政府／提供

為了增添活動趣味性，縣府今年特別規劃兩場趣味競賽，名額有限，歡迎挑戰，12/13（六）「耶誕老公公熱舞派對競賽」，限額30名，參賽者需穿上黑色上衣、戴上耶誕帽，化身最潮聖誕老公公，大跳魔性「碰恰恰」舞步，點燃現場歡樂氣氛。12/14（日）「耶誕大力超人挑戰賽」，限額30名（限18歲以上），考驗挑戰者的肌力與極限。兩場競賽的前三名可獲得全聯禮券600元、500元、300元，凡報名並完成比賽者，皆可獲得「迷你甜甜圈小禮盒」一份。

此外，適合親子同樂的「耶誕老公公趣味互動秀」也即將登場，限額50名，大小朋友攜手闖關就有機會獲得小禮物並與聖誕老公公合影留念，活動名額有限，趣味競賽報名資訊請參閱 https://reurl.cc/LQWbYa。誠摯邀請大小朋友，把握週末假期攜家帶眷來到卦山村，聽音樂、看比賽、品嚐美食逛市集。期待共度最難忘的「2025卦山耶誕 Holiday」。

彰化縣政府持續帶來一系列精彩的活動，歡迎大家到彰化旅遊。12/14晚間在縣立美術館廣場點亮聖誕樹，當日16:00有彰化縣音樂河社會福利協會辦理的園遊會及精彩舞台表演。12/20晚上在彰化縣立體育場舉辦「2025彰化歲末演唱會」、12/27「2026彰化月影燈季」開燈，展出至明年03/01止，精彩可期。相關活動資訊，請上「彰化縣政府全球資訊網」查詢，彰化愈來愈精彩，請大家拭目以待。

#浪漫 #聖誕樹

❤台中❤新地標【臺中綠美圖】~☆自然人文★完美融合

❤台中❤新地標【臺中綠美圖】~☆自然人文★完美融合

2025-11-23 19:54 Belinda的玩美甜蜜窩

#台中新地標

#臺中綠美圖❤

由妹島和世與西澤立衛所組成的SANAA建築事務所

及臺灣劉培森建築師事務所攜手設計

臺中市立美術館、圖書館共構文化場館

試營運時平日去的~人潮還可以

擺拍什麼的都還算順暢

由八座立方量體組成

量體間各自獨立卻又彼此連接

以流動&通透做為設計核心

將自然光與公園綠意被柔和的引進室內

使用者的身影也透過薄膜般的建築外殼

轉換為極具活力的動態色彩

完美融和公園與室內的交流

空透的建築設計

視線可穿透建築物各空間

也是種蠻特別的視覺饗宴~!!

中美館為當代美術館

高27公尺單一玻璃展廳

各常設展廳及特別展廳

擬深根在地並培植年輕藝術家

是當代藝術及在地藝術交流的重要基地!!

圖書館的設計採分齡分棟

兒童、青少年及樂齡使用

有獨立空間卻又彼此串連

館藏結合藝術文化與在地特色

超過五十萬冊的圖書與電子書

是間充滿人文特色的閱讀知識殿堂~!!

圖書館內座位區超多且寬敞

傳統大書桌、沙發區、時尚鋼琴烤漆椅等

燈光充足，且多處提供充電

應該會吸引不少學生、上班族

來此讀書或趕報告吧~

戶外也有不少裝置藝術

鵝黃色的甜甜圈椅超可愛

坐起來感覺頗奇妙

但不難坐就是~!!

#臺中綠美圖#臺中市立美術館#臺中市立圖書館#臺中新地標

這些竟然在監獄做的？10大監獄美食出爐，第 5 名被台灣國寶狂讚是「全台最好吃」

這些竟然在監獄做的？10大監獄美食出爐，第 5 名被台灣國寶狂讚是「全台最好吃」

2025-11-27
這些竟然在監獄做的？10大監獄美食出爐，第 5 名被台灣國寶狂讚是「全台最好吃」。圖片來源：宜蘭新聞網、矯正機關自營產品展售商城- 法務部
這些竟然在監獄做的？10大監獄美食出爐，第 5 名被台灣國寶狂讚是「全台最好吃」。圖片來源：宜蘭新聞網、矯正機關自營產品展售商城- 法務部

大家知道「台灣監獄美食」嗎？指的不是在監獄裡可以吃的美食，而是受刑人學習技能後製作的烘焙點心、醬料等，可以透過「矯正機關自營產品展售商城」購買，熱門商品包含臺中監獄的狀元糕、彰化監獄的蛋黃酥、臺北監獄的辣味豆干等等，在社群平台台上也有大量的討論度，今天女子漾為大家盤點那些神秘又好吃的「監獄美食」，一起來看！

2025 台灣監獄美食推薦總整理：品項、價格、哪裡買⋯一次看！

台灣監獄美食推薦 1. 台北女子看守所「重乳酪蛋糕」

台北女子看守所的「重乳酪蛋糕」十分有名！完全走實力派路線，無添加防腐劑、零加水，用的是澳洲進口乳酪，一層一層全靠手工打造，入口就是濃、香、純三連擊，減糖配方不甜膩，底部還有酥脆餅乾，好吃到不知不覺吃光光。無論送禮或自己吃，都很適合，當作辦公室下午茶也是超適合，平價又美味！

台北女子看守所「重乳酪蛋糕」，210 元。圖片來源：FB @法務部矯正署臺北女子看守所
台北女子看守所「重乳酪蛋糕」，210 元。圖片來源：FB @法務部矯正署臺北女子看守所

台灣監獄美食推薦 2. 桃園女子看守所「黃金泡菜」

這款桃園女子看守所的「黃金泡菜」也是綁上名！主打嚴選天然食材，搭上特別研發的「南瓜 × 味噌」金色醬汁，色澤明亮、讓人食指大動，入口是清爽系路線，微酸微甜不會膩，連不敢吃重口味的人都可以接受～全程無防腐劑、無人工色素，乾淨配方吃起來超安心，不管是拌麵、配飯還是單吃，都是那種會不小心一口接一口的！

桃園女子看守所「黃金泡菜」袋裝 200 元，罐裝 160 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部
桃園女子看守所「黃金泡菜」袋裝 200 元，罐裝 160 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部

台灣監獄美食推薦 3. 桃園女子看守所「南棗核桃軟糖」

桃園女子監獄的「南棗核桃軟糖」甜而不膩、爽口不黏牙，既滿足味覺，也討喜視覺與口感享受，選用天然食材，不添加人工香料或防腐劑，每一口都能吃出健康與純粹的美味，是下午茶或零食時刻的理想小點！

桃園女子監獄「南棗核桃軟糖」，180 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部
桃園女子監獄「南棗核桃軟糖」，180 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部

台灣監獄美食推薦 4. 花蓮看守所「土鳳梨酥」

花蓮看守所的「土鳳梨酥」不只外觀好看又好吃～採用台南關廟的台鳳 2 號、3 號及台農 17 號土鳳梨熬煮而成，酸甜適中、果肉纖維豐富；原味鳳梨餡則選用金鑽鳳梨搭配冬瓜，比例完美，甜而不膩、鳳梨香氣滿滿。外皮選用天然食材與頂級安佳無鹽奶油，不添加防腐劑，外酥內軟，每一口都讓人停不下來！

花蓮看守所「土鳳梨酥」，280 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部
花蓮看守所「土鳳梨酥」，280 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部

台灣監獄美食推薦 5. 台中監獄「狀元糕」

台中監獄得的狀元糕在網路上討論度非常高！選用綠豆簧手工研磨、壓模成型，口感鬆軟綿密、風味獨特，老少咸宜，冰涼後更是清爽可口。曾獲臺灣國寶級書法家周良敦讚譽，特別題字「天下最好吃的綠豆糕在臺中監獄」，更增添文化價值。包裝以紅金為主色、黑底襯托，喜氣洋洋，自用送禮都超合適！

台中監獄「狀元糕」，170 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部
台中監獄「狀元糕」，170 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部

台灣監獄美食推薦 6. 台東監獄「鮮奶吐司」

台東監獄的「鮮奶吐司」網友們紛紛讚譽有加，甚至被搶購至時常缺貨！這款鮮奶吐司選用新鮮鮮奶製作，口感紮實又香甜，百吃不膩！不只美味，價格也超親民，是每天早餐、下午茶甚至宵夜的最佳選擇，簡單一片就能療癒味蕾，平價又安心，CP 值滿分。

台東監獄「鮮奶吐司」，50 元。 圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部
台東監獄「鮮奶吐司」，50 元。 圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部

台灣監獄美食推薦 7. 宜蘭監獄「蛋黃酥」

宜蘭監獄「蛋黃酥」使用帶土鹹鴨蛋，搭配嚴選食材純手工製作，每一顆都是滿滿心意！紅土鹹蛋黃濃郁厚實，酥皮選用進口無水奶油，烘烤出完美黃金比例的層次口感。無論自用或中秋送禮，都能讓人一口就感受到滿滿幸福與誠意！

宜蘭監獄「蛋黃酥」，380 元。圖片來源：宜蘭新聞網
宜蘭監獄「蛋黃酥」，380 元。圖片來源：宜蘭新聞網

台灣監獄美食推薦 8. 台南監獄「貝果」

台南監獄的「貝果」也很值得嘗試看看！堅持使用實在原料，每一顆貝果都經過揉壓、攪拌、烘烤，注入滿滿靈魂。遵循正統發酵手法，呈現自然麵香與彈牙嚼勁，多種口味任君挑選，讓每一口都能感受到手作的誠意與香氣，完美開啟一天的美味時光！

台南監獄「貝果」，20 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部
台南監獄「貝果」，20 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部

台灣監獄美食推薦 9. 嘉義監獄「3Q 餅」

嘉義監獄的 3Q 餅名稱就有感謝之意！酥脆特製餅皮包裹軟 Q 麻糬，內餡層層驚喜：新鮮豬肉鬆、鹹蛋黃、紅豆泥交織出鹹香甜的多層次滋味，每一口都能吃到烘烤後的香酥脆，再搭上紐西蘭進口無鹽奶油與低筋麵粉的紮實口感，完全不加人工香料、防腐劑。無論送禮還是自用，都是滿滿心意的最佳首選！

嘉義監獄「3Q 餅」，340 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部
嘉義監獄「3Q 餅」，340 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部

台灣監獄美食推薦 10. 屏東監獄「醬油」

屏東監獄的「醬油」選用非基因改造黃豆，經過 365 天慢慢發酵熟成，每一滴都凝聚了數十年釀造經驗。傳統手工精釀，香氣濃郁、層次豐富，是料理界的極品神器，無論拌飯、沾醬還是烹煮，都能瞬間提升風味，讓人一試成主顧！

屏東監獄「醬油」，70 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部
屏東監獄「醬油」，70 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部

以上產品都可以在矯正機關自營產品展售商城官網買到，不過要特別注意不是任何時候都有的，有興趣的讀者可以有空就到官網看看，選擇自己喜歡的商品，支持台灣矯正署的產品！最後亦可延伸閱讀：盤點台灣人騎機車載過最誇張的 10 大物品：床架、充氣游泳池⋯簡直沒有極限！

#烘焙 #蛋黃酥 #美食推薦

【懶人包】2025 機場必買清單：免稅優勢、限定商品到最後補貨...旅客最常購物的10大原因

【懶人包】2025 機場必買清單：免稅優勢、限定商品到最後補貨...旅客最常購物的10大原因

2025-11-28
網友提供
網友提供

別再滑手機了！候機時間也能逛到失心瘋

你是否也有過這種衝動？登機前那段空檔突然很想「大逛一圈」機場，彷彿不逛就會錯過什麼。可能是旅人模式啟動，心情鬆了，想好好犒賞自己；也可能早已鎖定目標，準備趁免稅價入手心頭好，享受只有機場才有的購物快感。

其實在桃園機場，候機時間完全能變成一場迷你「購物微旅行」！補齊愛用品、挑機場限定販售商品、帶走代表城市的小禮物；有些人喜歡在登機前買點東西，為旅程留下獨特記憶；也有人用「最後一逛」替旅程收個漂亮尾。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，整理出「機場旅客十大購物原因」，並加碼推薦桃園機場的話題好物，替旅程增加一個會想起來就微笑的瞬間！

No.1 免稅吸引力

翻攝官網／昇恆昌

翻攝官網／昇恆昌走進機場免稅店，最迷人的從來不是華麗的裝潢，而是那種「市區絕對找不到」的價格魔力。除了果粉熱愛的iPhone能用免稅價格帶走外，美妝控也常在這裡挖到寶，省去百貨周年慶排隊的疲憊，就能買到最新的熱門保養，例如蘭蔻超極限肌因精華露150ml，連玩具迷喜歡的POP MART、Noodoll這裡也有。

對習慣逛百貨、精打細算的人來說，免稅店就像城市裡的「靜音版天堂」：沒有喧囂、沒有推擠，只剩下讓人心情變好的好價格。有人分享「出國出境前先買好，回國再領取好簡單」。另外，還有部落客提到，「昇恆昌免稅購物網24小時都能在線上挑選商品」、「要特別注意一下，註冊、刷信用卡結帳以及到時候領取的人都要同一個」。

小提醒：如果你也想趁免稅價入手心頭好，其實流程蠻簡單！以桃園國際機場為例，只要在航班起飛前45天到24小時內，上昇恆昌免稅購物網下單即可。出國當天完成海關證照查驗後，記得在起飛前1至2小時到離登機門最近的商品服務中心提貨。不想帶著飛？也能選擇寄放，等回國再一次領取。

No.2 幫朋友代購

網友提供

翻攝官網／昇恆昌只要踏進機場，大家心裡的小劇場大概都一樣：「要不要順便幫朋友帶點什麼？」代購彷彿成了出國前的指定任務，其中最容易讓人失手的就是免稅限定款，像是Roots推出的T恤，胸前那個超醒目的「TAIWAN」字樣，不只穿起來有型，更像是把家鄉自豪地穿在胸口，走到哪裡都很拉風。

如果你是在桃園第二航廈，更不能錯過C10候機室旁的文萃市集。這裡聚集一堆台灣在地品牌，主打永續、文化、創新，逛起來比買伴手禮還有趣。STANCAVE TW的「DV TAIWAN」棒球衣和帽TEE更是人氣王，簡單、俐落又超有台灣精神，很多人一看到就默默拿著合適尺寸拿去結帳。自留很驕傲，送禮更體面。

No.3 犒賞自己

網友提供

網友提供忙了一整年，偶爾也該替自己按下「犒賞鍵」。尤其出國旅行時，走進機場免稅店那一刻，心情真的會突然變很放鬆，像是正式向日常說聲「辛苦了」！

不論是想買台Nintendo Switch 2在旅途中打發時間、入手一個百搭的COACH Brooklyn Hobo、看一看昇恆昌珠寶的鑽石項鍊，還是默默把Grand Seiko名錶納入人生清單，挑一件自己真心喜歡的小物，就像替未來的自己準備一份小確幸，網友表示「 最近想入手ysl唇釉或脣膏犒賞自己， 打算在桃園機場昇恆昌免稅店入手」。

小提醒：出國血拼要記得最新規定！財政部關務署提醒，若入境時攜帶的自用品完稅價格超過3萬5,000元，就要主動走紅線申報，買得開心之餘，也別忘了讓通關更順利。

No.4 出國儀式感

網友提供

翻攝官網／昇恆昌旅行真正開始的瞬間，不是在按下訂票鍵的那天，其實是在護照蓋章、準備過海關的那一刻。逛免稅店挑一件只在這裡買得到的小物，特色零食、限量酒款、或旅行限定飾品，就像替旅程加上一段專屬的開場儀式。

像TOM FORD私人調香系列的神祕東方禮盒，就是不少旅人出國前最愛買的旅行香氣。沉香、烏木與檀木的層次混合，彷彿踏出國門的那秒就能成為更迷人的自己。而Swarovski的Symbolic項鍊Travel Retail限定款，也常被當成「旅行穿搭開運小物」，讓整趟旅程從造型開始就亮了起來。

No.5 收藏機場限定版商品

翻攝官網／昇恆昌

翻攝官網／昇恆昌對不少旅人來說，會在機場特別逛一圈，其實就是為了那些「只在這裡才買得到」的限定版。機場的魅力，不只是免稅，而是那種錯過就真的沒有、回市區也找不到的稀有感。

像昇恆昌與金門酒廠合作推出的「金酒窖藏恆久紀念酒」，就是典型的機場限定版。用9年陳釀調和、經坑道熟成，風味從草本、烏梅到微甘尾韻層層堆疊；黑金瓶身勾勒出的台灣輪廓，也讓人一看就知道這是專為旅人打造的設計。不是因為多貴，而是因為「只有在機場才遇得到」，自然成了很多人旅行前會想帶走的紀念。

噶瑪蘭台灣之韻系列「海洋」單一麥芽威士忌也是如此，限量、免稅獨賣、帶著島國風味，正是會讓旅客在登機前猶豫一秒、最後還是乖乖打包的類型。

No.6 送家人朋友禮物

昇恆昌提供

網友提供機場購物的最大樂趣，就是替家人朋友挑一份「從旅途中帶回來的心意」。免稅店的商品不但包裝精緻、種類齊全，還能買到不少市區買不到的限定款，讓送禮變得輕鬆又有面子。

如果想送實用的，逛免稅店買個歐舒丹Lucky 8護手霜套組、Victoria Secret睡袍、Tory Burch飾品、Dr. Wu與提提研的保養品組合或阿原的艾草皂都很棒！也許正是因為這些貼心的小禮物，讓人感受到旅行的延續，不只是買東西，而是帶一點溫度回家，網友表示「想到免稅店的小香組合」、「免稅店買的芒果凍有被喜歡」。

No.7 職場交際伴手禮

網友提供

網友提供臨時有商務行程、來不及準備伴手禮時，機場其實是職場交際的救援站。無論是送同事、合作夥伴或海外客戶，都能在這裡找到兼具品味與代表性的禮物。像國立故宮博物院推出的「翠玉小白菜刺刺金螢版」小物，或結合茄芷袋、台灣夜市與小吃元素的刺繡零錢包，既實用又富含在地文化，很適合作為展現誠意的小禮。

桃園機場第二航廈C10候機室旁的博物館商店更是亮點之一。這裡集合文化部所屬多家館所的文創商品及出版品，彷彿機場中的小型藝術展，讓旅客也能輕鬆選到格調出眾的商務伴手禮。

值得一提的是，茄芷袋甚至曾被香港旅遊網站評為最有「接地氣」的台灣時尚單品！耐用、輕便、防水，難怪深受文青與海外旅客喜愛。網友分享，「耐用、輕便又防水的特性，無論當購物袋或日常使用都極具特色。」

No.8 肚子餓、嘴饞

昇恆昌提供

網友提供候機時最怕的不是無聊，而是肚子突然開始咕咕叫。這時去機場商店「覓食」一下，很多人甚至會直接買一包塞進隨身包，打算在飛機上邊吃邊耍廢，瞬間讓旅程從味蕾開始變美好。

像被米其林必比登點名、昇恆昌與博仁堂聯手推出的「府城五香脆蝦餅」，就是那種一打開就秒被搶光的等級——香、脆、涮嘴，完全停不下來。如果想吃更有氣質的點心，「無二」系列的堅果餅（粉、紅、3號）走的是低調精緻路線，一片滿嘴香，超適合在候機室慢慢享受。甜點控則不能錯過涵碧樓監製的「紅玉厚餡蛋捲」，茶香、奶香一次到位，帶回家當伴手禮也不會失手。

No.9 補買旅行用品

昇恆昌提供

網友提供出門旅行最怕的就是金魚腦突然發作，不是忘了帶保養品，就是忘了帶充電線；更慘的是怕認床睡不好、腸胃在出國第一天就鬧脾氣。別緊張，過海關後其實還有「最後補救站」：機場的旅行用品天堂。像是免稅限定的GABA雙層錠、益生菌粉包等小小一包的健康補給品，超適合塞在隨身包裡。時差太重？吃太好？腸胃卡關？這些小幫手能讓你的旅程重新開機。

至於最常被忘記、又超困擾的吹風機問題，如果你怕飯店那種「吹半小時還是濕的」弱弱風，可以在機場直接入手KINYO全球電壓無刷吹風機。電壓自動切換、無國界可用，馬達安靜又有力，重點是90度可摺疊、收納方便，塞進行李都不佔位。

No.10 花光旅遊金

網友提供

網友提供旅程來到尾聲時，口袋裡常會剩下一些零星的外幣或旅遊金，不多，卻也捨不得帶回家放到遺忘。這時機場就成了旅人最後的「消化站」，把剩下的旅遊金湊一湊，換個小紀念品或小點心，不但不浪費，還能添上一個溫暖的收尾。

不少網友分享自己的「花光外幣妙招」，像機場超熱門的台灣伴手禮，舊振南的小金磚鳳梨酥、武子靖的黑金鳳梨酥，或是海邊走走的機場限定款蛋捲，都是每次回國都會被朋友敲碗想吃的好物！喜歡喝茶的人，收到阿里山烏龍茶等高山茶更是滿心歡喜。其他人也提到，「去機場書店買明信片留念也不錯」、「當作特別的收藏、換給要去旅行的朋友，還可以在機場購物買點小東西」、「在當地機場免稅店全部梭掉補差額」。

#機場 #伴手禮 #保養品

🎄聖誕水晶球大集合🔮 全家獨家 限量是殘酷的 ͟͟͞͞➳ 購買指定商品就能獲得

🎄聖誕水晶球大集合🔮 全家獨家 限量是殘酷的 ͟͟͞͞➳ 購買指定商品就能獲得

2025-11-27
圖／文 : VVN
圖／文 : VVN

又到了收藏水晶球的聖誕節了！

這次全家推出超多可愛又有氛圍的水晶球，來找找自己喜歡的款式吧❄️

先來分享我獲得的明治Meiji水晶球，有雪人⛄️、聖誕樹🎄、雪花❄️ 還有迷你巧克力🍫

再來是，好時Hershey’s，藍色款和咖啡色款，都好想擁有喔！！！

可口可樂的更可愛了！

還有更多選擇～

心動不如馬上行動～～～ 這麼可愛的水晶球們，就在全家超商唷！


VVN 小安

VVN 小安

💁🏻‍♀️歡迎來到VVN的快樂天地 喜歡簡單快樂的紀錄生活~ 我們一起吃美食 and 開心旅遊吧! ❤️IG: VVN.WA2EAT ❤️YouTube Channel: VVN WA!

#開箱 #聖誕節 #超商新品 #可口可樂 #全家Familymart

星巴克買一送一最新優惠！連喝3天超划算，必點人氣飲品菜單一次看

星巴克買一送一最新優惠！連喝3天超划算，必點人氣飲品菜單一次看

2025-12-08
星巴克買一送一最新優惠！連喝3天超划算，必點人氣飲品菜單一次看 圖片來源：女子漾編輯拍攝和官方
星巴克買一送一最新優惠！連喝3天超划算，必點人氣飲品菜單一次看 圖片來源：女子漾編輯拍攝和官方

年底最期待的「星巴克買一送一」來了。星巴克公告 12 月 8 日至 12 月 10 日連續 3 天推出「星享成雙 好友分享日」活動，只要於 11:00–20:00，星禮程會員在門市購買 兩杯大杯（含）以上、冰熱口味一致的指定飲品，就能直接享受買一送一優惠。如果你正打算揪同事開喝、或是想暖暖身體，這次的優惠非常值得把握。以下也整理出本期最受討論的必點飲品，特別是今年的季節限定耶誕風味，一次看清楚怎麼喝最划算。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

小資的救星！！這次連續3天開喝超划算別錯過。依照星巴克官網公告，12/8（一）到12/10（三）推出「星享成雙 好友分享日」買一送一優惠活動，活動期間的11:00-20:00星禮程會員至星巴克門市購買二杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的指定飲料，即可享有買一送一優惠。

季節限定飲品：耶誕味一次收齊

今年星巴克推出三款話題度極高的聖誕限定，不只有薄荷巧克力香，也有濃郁太妃甜味與台味星冰樂，趁買一送一喝最划算。

季節限定：薄荷風味摩卡

圖片來源：官方
圖片來源：官方

耶誕節必喝招牌。濃醇摩卡與薄荷糖漿結合，加入鮮奶後鋪上奶油和拐杖糖碎粒，喝起來濃甜中帶清爽，是最具節慶儀式感的風味。

中杯150／大杯165

季節限定：太妃核果風味那堤

圖片來源：官方
圖片來源：官方

香甜的太妃核果糖漿搭配奶泡與太妃蜜糖碎片，是螞蟻人每年必等的耶誕風味。口感濃郁卻不膩，是冬天很療癒的一杯。

中杯150／大杯165

季節限定：芝麻杏仁豆腐星冰樂

圖片來源：官方
圖片來源：官方

用芝麻醬與杏仁豆腐打造的台味星冰樂，一入口就是熟悉的古早味。杏仁豆腐的綿密與芝麻的香氣融合，限定登場時總會引起搶喝風潮。

中杯140／大杯160

經典人氣必點：怎麼喝都不會錯

馥列白

圖片來源：官方
圖片來源：官方

想讓咖啡味更明顯？那就點馥列白。使用 ristretto 短濃縮讓咖啡香氣更集中、甜感更突出，是懂喝的人常點的款式。

中杯140／大杯155

醇濃抹茶那堤

圖片來源：官方
圖片來源：官方

採用日本純抹茶製作，濃郁卻不苦，可調整甜度、甚至無糖也很好喝。抹茶控永遠回購的一杯。

中杯140／大杯155

福吉茶那堤

圖片來源：官方
圖片來源：官方

焙茶搭配蒸奶的暖香組合，味道溫順、茶韻明顯，是許多人冬天固定會點的口味。

中杯140／大杯155

星冰樂系列：甜控必喝的冰涼選項

巧克力可可碎片星冰樂

圖片來源：官方
圖片來源：官方

經典不敗。摩卡醬、鮮乳、可可碎片打造濃郁巧克力味，加上奶油與摩卡醬，層次超豐富。

中杯130／大杯150

摩卡可可碎片星冰樂

圖片來源：官方
圖片來源：官方

比巧克力可可碎片更大人風味。加入咖啡後味道更耐喝，甜度也更平衡，星冰樂愛好者必收。

中杯155／大杯175

特調風味系：想喝特別的選這區

鹹焦糖風味氮氣歐蕾

圖片來源：官方
圖片來源：官方

氮氣讓口感超綿密，搭配鹹焦糖的濃厚香氣，是許多人喝過後列入愛單的特別款。

中杯170／大杯190

焦糖瑪奇朵

圖片來源：官方
圖片來源：官方

星巴克長青熱銷款。香草糖漿、蒸奶與濃縮咖啡堆疊，再淋上焦糖醬，甜香與微苦完美平衡。

中杯145／大杯160

#咖啡 #芝麻 #香氣 #療癒 #星冰樂 #鹹焦糖 #星巴克

