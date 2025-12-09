2025-12-09 11:02 FunTime旅遊比價
在大巨蛋看演唱會前後肚子餓嗎？東區周邊美食大集合！
東區作為台北最熱鬧的商圈，範圍涵蓋了忠孝敦化站、國父紀念館站、台北大巨蛋等，餐廳多到不知如何選擇嗎？這次小編以捷運國父紀念館站出發，整理了幾間東區必吃的美食店家，從居酒屋、拉麵店、咖啡店到餐酒館全都應有盡有～只是部分店家座位較少，大家如果有看到喜歡的記得事先訂位，才不會撲空呦！
PASTAIO 手工義大利麵 光復店
隱身於東區巷弄中的PASTAIO，是間由米其林二星主廚坐鎮指導的手工義大利麵店。有別於一般的義大利麵店，PASTAIO堅持採用手工自製生義大利麵條，光是面條種類就多達八種以上，包含直麵、螺旋麵、貓耳麵、貝殼麵、波浪麵等應有盡有。除了義大利麵以外，店內也有販售開胃菜、分享盤、沙拉、湯品、甜點以及調酒等副食，不僅吃得巧還吃得飽～
小編小提醒：PASTAIO生意非常好，有興趣的民眾記得事先預約才不會撲空呦！
營業時間：12:00-16:00、17:00-22:00（最後點餐時間為21:00）
交通：捷運國父紀念館站2號出口步行約5分鐘
地址：台北市大安區光復南路290巷32號
Okaeri お帰り 你回來啦拉麵
拉麵粉看過來！「Okaeri お帰り 你回來啦拉麵」是間主打豚骨風味的拉麵店，店內位置不多，加上高評價的美味程度，想吃可是要早早來排隊呢！拉麵方面主要提供辛口豚骨、醬油風味、黑蒜油豚骨、濃蒜豚骨與一般經典豚骨五種口味，都是以豚骨為基底做變化，其中黑蒜油豚骨拉麵更是每日限量販售，非常特別！麵條也可以依個人喜好選擇軟硬與粗細度，吃起來相當滿足～
營業時間：11:30-14:00、17:30-21:00（週一、二公休）
交通：捷運國父紀念館站1號出口步行約5分鐘
地址：台北市大安區延吉街60號
Toast Chat
Toast Chat是間位在捷運國父紀念館站附近的寵物友善咖啡廳，店內共有五隻貓咪，每隻貓咪都超有個性，對於喜歡貓的朋友來說，是個身心療癒的好地方～而店內主要販售早午餐拼盤、千層麵、燉飯、炸物、甜點與咖啡飲品，其中最受歡迎的主食就是水波蛋系列早午餐，在微濕軟的法式吐司上，加上半熟的水波蛋，最後淋上香稠濃郁的荷蘭起司醬，一口咬下，超級滿足！重點是Toast Chat沒有用餐時間限制，想坐多久就坐多久，對於貓奴來說絕對是一大享受呀！
小編小提醒：為了用餐環境品質，Toast Chat不接待12歲以下的小朋友呦～
營業時間：平日12:00-22:00、假日12:00-16:30；17:30-22:00
交通：捷運國父紀念館站2號出口步行約5分鐘
地址：台北市大安區光復南路290巷58號
Book ing bar 東區店
內行人才懂的神祕酒吧！藏身於東區巷弄中的Book ing bar，是許多人深夜小酌聊天的藏身地。店內空間乾淨舒服，有提供大型多人的包廂、沙發座位區、高腳椅桌以及吧台區。調酒選擇上許多創意酒款，像是水果系列、調酒師特調、經典推薦等，如果是第一次去，小編推薦大家可以從經典推薦開始，不想喝太濃的朋友，也可選擇接受度較高的水果系列～另外，店內也有許多好吃的開胃下酒菜，無論是情侶約會還是朋友聚餐都很適合呦～
營業時間：19:00-02:00
交通：捷運國父紀念館站2號出口步行約7分鐘
地址：台北市大安區仁愛路四段345巷15弄10號1樓
柒息地 延吉店
位在東區延吉街上的柒息地，是知名串燒店「柒串燒」旗下的新品牌。餐點結合串燒與居酒屋，提供的食物種類相當多種，串燒價格全都銅板價，其中最為知名的就是店內加入十幾種配方、費時7.5小時熬煮製成的秘製醬料，吃起來鹹鹹甜甜，就連胡椒粉都是使用上等胡椒粒製作而成，超級用心！除了串燒之外，店內也有販售香魚、扇貝、天使紅蝦、干貝、生蠔等日式小物及酒水，只是店內座位不多，如果客滿的話，也可以選擇外帶回家吃呦！
營業時間：18:00-01:30
交通：捷運國父紀念館站1號出口步行約5分鐘
地址：台北市大安區延吉街99號
嵩SUNG 台北大安
從嵩SUNG的店外到店內都能看到整遍高質感的珊瑚色牆面，是許多網美們最喜愛的打卡點～這間餐酒館非常適合慶生，只要消費滿1,500元，就會送一份提拉米蘇及拍立得照片，超有氣氛！來這裡一定要點義大利麵及燉飯，小編特別推薦「法式黑松露油封鴨腿燉飯」，濃郁黑松露與米飯完美融合，上方的大塊油封鴨腿，肉質軟嫩，鴨肉味香氣十足！別忘了一定要點個飲品，每個品項都是店家的特別特調，不管是茶類還是果汁，每一杯都能喝出不一樣的驚喜！
營業時間：12:00-16:00；17:00-23:30
交通：捷運國父紀念館站1號出口，步行約2分鐘
PPM Cafe&Bar
走在延吉街的街頭，這間「PPM Cafe&Bar」在住宅巷弄內顯得格外顯眼～整體走的是摩登美式風格，大片的落地窗外總是可以看到正在打卡的人，店內的愜意氛圍讓人好想坐在這裡待一下午。推薦必點義大利麵、酸奶優格炸雞，尤其是蛤蜊辣椒麵，蛤蜊大顆又多汁，蒜香辣味的醬汁帶點蛤蜊的鮮甜，配上Q彈有勁的麵條，超唰嘴！酸奶優格炸雞的炸雞被炸得金黃酥脆，配上塔塔醬，讓整體風味更清爽，因為麵的份量不多，所以加上炸雞後剛剛好。不僅好吃又好拍，從白天到晚上都很適合來～
營業時間：12:00-21:30
交通：捷運國父紀念館站1號出口，步行約4分鐘
秦味館
「秦味館」是在地人激推的陝西風味料理餐廳，主打各式道地的麵食與料理，一踏進店內就能聞到濃濃的香料氣息～最受歡迎的招牌料理非「油潑麵」莫屬，手工麵條寬厚又Q彈，淋上滾燙的熱油後香氣瞬間爆發，一吃下去是滿滿的Q滑口感與香料香氣，超級過癮！還有酸嗆土豆絲、羊肉泡饃、新疆香酥羊肉串等經典小吃，每一道都充滿濃濃的陝西風味，最後甜點一定要點「蒙古炸奶豆腐」，好吃到立刻成為是大人、小孩們的心頭好。份量多又實在，想一次吃到多道菜的話，建議可以多約多一點人一起吃！
營業時間：11:30-14:30；17:30-21:30（週一公休）
交通：捷運國父紀念館站2號出口，步行約5分鐘
玖仰久仰Jiuyang 大巨蛋門市
什麼～吃熱炒還能配珍奶？玖仰久仰就位在台北大巨蛋的B1地下街，可以說是精緻版的平價熱炒，想吃台菜又想找個適合聚餐的地方，玖仰久仰絕對可以列入首選名單！從炒青菜、炒飯、炸物、水餃、拌麵，每一樣都是台灣人愛吃的經典料理。更特別的是，餐廳內還能點到手搖店裡才會出現的飲料，這時候當然是要來杯珍奶呀！不管是菜色還是飲品，不僅品項豐富，價格也很親民，是小資族們聚餐的好選擇！
營業時間：11:00-21:30
交通：捷運國父紀念館站直通，步行約3分鐘
