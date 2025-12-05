[桃園中壢]不醒人室×SLAP! 「大人系+咀嚼感」萃取式調酒/經典台味鹽酥雞/酥炸金沙中卷/蒜苗鹹豬肉。啉酒唱歌擱有養身雞湯可喝！

202511 不醒人室×SLAP!

桃園首間結合Cocktail、Mocktail、Shot和KTV的餐酒餐廳「不醒人室×SLAP!」在今年開幕

一樓「不醒人室」是個自由開放的酒吧，有多款創意萃取式調酒

清新茶感、鮮果特調，還有含酒的咀嚼配料，宛如大人版手搖飲料

也有提供無酒精飲料和小吃，無低消、無時間限制，讓您享受放鬆微醺夜晚時光

二樓「SLAP!」則設有獨家線上互動KTV平台，提供酒類與豐盛台菜料理，是同時能享受美食、暢飲兼歡唱的極佳派對選擇

商家名稱：不醒人室(桃園市中壢區中正路111號1樓)

相關連結：FB粉絲專頁 Instagram 菜單連結

營業資訊：週一至五18:00-1:00；週六日18:00-2:00：每月第一週一休

餐點介紹：無酒飲品/萃取式調酒/炸物；無低消/無服務費/無訂位服務 ※禁止酒駕 ※理性飲酒

商家名稱：SLAP!(桃園市中壢區中正路111號2樓)

相關連結：FB粉絲專頁 Instagram

營業資訊：週一二三四日19:00-4:00；週五六19:00-3:00

餐點介紹：酒品/台菜料理；低消NT 500/ 人 ※禁止酒駕 ※理性飲酒

用餐日期：2025.11

▲不醒人室×SLAP! 店面

店面寬不大，但跨兩層樓的巨大海報還是相當顯眼

202511 不醒人室×SLAP!

▲不醒人室 環境

一樓為「不醒人室」酒吧，經過騎樓人行道時都能清楚看到內部空間，是個半開放式的空間

靠近門口處有四組高腳小圓桌，內部還有四人座位

牆邊有餐具、杯套和垃圾桶，看起來都是自行取用和收拾垃圾

(客串演出: Na哥)

202511 不醒人室×SLAP!

▲不醒人室 環境

在這裡提供多種萃取式調酒，也有無酒精飲品和簡單的炸物小吃，因此未成年人、不勝酒力者(如我)也能來吃吃喝喝

沒有低消與服務費、無時間限制，「不醒人室」就是一個無所拘束、想來就來、有位就坐的自助式空開社交場所

不論是來速飲一杯就離開，或在高腳座位上悠閒度過微醺夜晚時光，都很歡迎

(客串演出: J哥)

不醒人室 菜單連結

202511 不醒人室×SLAP!

​

202511 不醒人室×SLAP!

​(左)黑糖粉粿長島冰茶 NT 150 ※禁止酒駕 ※理性飲酒

酒精濃度：10.3%

以多種基酒、可樂和檸檬調配成的經典調酒──長島冰茶，再加入獨家的威士忌黑糖粉粿

黑糖粉粿柔軟且是長形狀，很好以吸管吸食(幾乎不會卡在吸管口)，有微甜不膩的黑糖香，威士忌酒味不會太濃厚

(右)紅柚兮滋味 NT 200 ※禁止酒駕 ※理性飲酒

酒精濃度：15.5%

葡萄柚汁、血橙酒和添加龍舌蘭酒的愛玉，咀嚼愛玉凍同時嚐到液態的血橙酒與固態的龍舌蘭酒，真是即時嘴內現場「調酒」！

加上葡萄柚汁，就像手搖飲料店菜單上常見的「葡萄柚愛玉」的大人版本

我蠻常喝有葡萄柚的果茶類手搖飲料，但這杯「紅柚兮滋味」除了我熟悉的葡萄柚汁以外，也有比較濃厚的酒味，是我喜歡但又不敢再多貪喝的口味

202511 不醒人室×SLAP!

​(左)青色少年仔 NT 200 ※禁止酒駕 ※理性飲酒

酒精濃度：10.4%

有金萱茶的清香茶感、麝香葡萄與青蘋果的帶微酸的清甜果香，還有淡淡的酒味，是我(不擅飲酒且酒量差的體質)覺得相當順口、能輕易駕馭的調酒；加上裡面有我自己在喝果茶類手搖飲時也很愛加購的蘆薈丁，喝調酒又同時咀嚼著軟軟脆脆、有點糖水甜味的蘆薈，就像我平常喝手搖飲，但又多了點微微醺熱的感覺

(右)綠豆椪啤啤 NT 150 👍

酒精濃度：0%

以無酒精啤酒為基底，加入芭樂和芒果汁，上層的奶蓋則是拌入綠豆糕壓成的粉末

奶蓋濕潤綿密且不會很快就消泡，可以慢慢享受，而且綠豆糕粉和奶霜混合，就像綠豆沙牛奶，非常有既食熟悉感！而且質地爽口不滑膩，我非常喜歡；下層的無酒精啤酒也因為加了果汁調和，啤酒花的味道也不會太突出，對我這很少喝酒、不習慣酒精或發酵麥味的人來說非常順口好喝

202511 不醒人室×SLAP!

​酸辣三節雞翅 NT 120

雞翅有分二節翅和小棒腿兩個部分；濃郁醬汁裹附在炸雞翅的麵衣上，微酸微辣，不會刺激，是大眾能接受的辣度醬，而且炸麵衣還是有脆度，不是軟軟糊糊的；雞翅肉質很軟嫩，但略有點冷凍的味道

202511 不醒人室×SLAP!

​台式鹹酥雞 NT 120

一次一小口的塊狀，麵衣乾爽酥脆、厚度剛好，沒有過重椒鹽調味，放涼也不會出油而影響口感，只是變比較軟一點

202511 不醒人室×SLAP!

​日式章魚燒 NT 150

外皮光滑香脆，但是內部餡料較空虛；表面刷上甜甜的日式刷醬、適量美乃滋、柴魚片和海苔粉，口味很不錯，吃巧不吃飽

202511 不醒人室×SLAP!

▲不醒人室 環境

門一側有個「孟婆湯」啤酒龍頭，流出來的就是白開水啦

非常逗趣又兼具必要性的貼心設計，讓人會心一笑





再來介紹在二樓，另一番氣氛的「SLAP!」

SLAP! 菜單連結

202511 不醒人室×SLAP!

▲SLAP! 環境

從一樓內部樓梯通往二樓「SLAP!」，是個有門隔絕的封閉長條空間

前方是個表演舞台，兩側各一整排座位，大約共有三十多個座位

後方則是吧台、電腦音控區

202511 不醒人室×SLAP!

▲SLAP! 環境

店家介紹說他們有目前桃園唯一擁有「V SING」台灣原創APP，讓在場大家都能透過手機線上聊天互動

內建有多種模式，可以唱歌，同時玩遊戲、闖關、比賽和打賞，也能獲得積分來換取獎勵

202511 不醒人室×SLAP!

​醉台味 NT 330 ※禁止酒駕 ※理性飲酒

將台灣常見的飲料、糕餅、甜點元素作為這六杯shot醉台味組合，包含：桂蜜芭樂湯/土鳳梨杏仁冰棒/高粱梅酒/檸檬愛玉/花生牛奶/鳳梨酥鐵觀音

有趣的是，光聞就真的能夠馬上判斷出各自口味，而且還原度超高，尤其當我聞到鳳梨酥和小時候常吃的愛○味牛奶花生，十分驚喜，不禁會心一笑

但因為我酒量不佳，就淺嚐即可，把胃口留在後來上桌的好菜吧

202511 不醒人室×SLAP!

​招牌威士忌火烤雙肉串 NT 300

事先烤好的肉串送到桌上後，店員會現場表演淋著火威士忌，讓威士忌在烤串上再迅速灼燒一回，並且澆淋在底部的綜合蔬菜上，化為濃郁威士忌醬汁

202511 不醒人室×SLAP!

​▲烤串上有豬三層肉、牛五花肉和洋蔥：三層肉肥肉部位嫩Q、瘦肉則稍硬韌，牛五花肉香明顯，洋蔥則保留些許脆度、但已無生嗆辛辣感

而從烤串流到底部醬汁有著很濃厚的醬感，果香中和威士忌的酒韻，我最喜歡搭配放在烤架底部的香菇和甜椒，味道十分般配

202511 不醒人室×SLAP!

​酥炸金沙中卷 NT 280

超大塊的中卷，Q彈、不硬韌難嚼；外層包覆的金沙炸麵衣有鹹蛋黃馥郁獨特香氣，同時享受大口咬下炸物的滿足感，鹹香涮嘴，是CP超高的必點招牌菜

202511 不醒人室×SLAP!

​蒜苗炒鹹豬肉 NT 280

鹹豬肉也是很豪邁的大條豬柳，多為瘦肉，偶爾旁邊挾帶一塊肥肉，也是肥瘦分明；肉質有彈性又夠軟嫩，鹽漬而不死鹹，蒜苗脆嫩且已無生嗆味，炒的調味和油量剛好，整體口味我相當喜歡

202511 不醒人室×SLAP!

​紅燒番茄牛肉麵 NT 300

近期入冬後才上市的新菜色之一；四、五大塊牛肉都是肋條部位，油花豐厚且分布均勻，筋膜和肉都夠柔嫩、好嚼，無乾老到有明顯纖維感；紅燒湯頭很濃，感覺得出油量蠻多的，要趁熱儘早食用避免放涼後影響口感；麵條則是用波浪麵(或稱蕾絲麵、刀削麵)，中脊處較厚、會保留些韌度口感，而兩側邊緣薄軟滑嫩，因此在吸漱和嚼麵時就會享受到多層豐富的口感

[食記。桃園中壢]不醒人室×SLAP! 「大人系+咀嚼感」萃

​杜仲養身雞湯 NT 350

另一道入冬上市的新菜色；也是我覺得最突兀、最不可能出現在酒吧、餐酒館、狂歡派對、宵夜場等場合餐桌上的食物，就是這碗顧健康、滋補養身的燉雞湯！

湯頭的漢方藥膳香氣撲鼻、厚實濃郁，完全不亞於煲湯專賣店；湯中有約四、五塊帶皮帶骨雞腿，肉質彈嫩滑順，骨頭也能輕易與肉分離

很適合在下酒菜與黃湯下肚後，來緩緩情緒、協助平衡身心理

這次來到中壢車站前、2025年新開幕的「不醒人室×SLAP!」前，我原本以為我會感覺格格不入，但事實上我感到十分放鬆與盡興。與其說「不醒人室」是酒吧，半戶外與無過多規則的空間、我覺得以大人味手搖飲料店形容更到位，尤其在調酒中還加了愛玉、蘆薈、粉粿等咀嚼配料，更是顛覆我對調酒的既定印象範圍。位於二樓的「SLAP!」不僅酒單豐富，還有多道台式料理，質感、口味也不錯，在這裡，儘管我僅能小小酌，也能大啖美食和享受放鬆微微醺的夜晚時光





以上。