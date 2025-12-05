2025-12-05 09:49 冠婷生活趣
198元沖繩生啤酒無限暢飲！988元77道無限點，捷運站美食餐廳推薦_最新吃到飽價格
台北大安區聚餐餐廳推薦_狗一下居食酒堂忠孝店─忠孝復興捷運站美食餐廳推薦，198元沖繩生啤酒無限暢飲！988元77道無限點，直火噴香串燒、吃過會想念的日本料理，喜歡多樣化日式料理、居酒屋氛圍的朋友們可以收入大安區居酒屋口袋名單_狗一下居食酒堂忠孝店最新吃到飽價格，大安區日本料理餐廳推薦
文章目錄
- 關於狗一下居食酒堂忠孝店
- 狗一下居食酒堂忠孝店在哪裡
- 狗一下居食酒堂忠孝店環境與餐點特色
- 988元77道無限點
- 直火炭烤串燒
- 自製午仔魚一夜干
- 狗一下居食酒堂忠孝店交通與停車資訊
- 狗一下居食酒堂忠孝店交通指引
- 狗一下居食酒堂忠孝店環境開箱
- 狗一下居食酒堂忠孝店製餐區
- 狗一下居食酒堂忠孝店用餐區
- 狗一下居食酒堂忠孝店自助區
- 狗一下居食酒堂忠孝店吃到飽必點推薦
- 無限制點餐時間菜色推薦
- 988元吃到飽方案
- 明太子玉子燒
- 鮭魚卵軍艦
- 自製午魚一夜干
- 清酒大蛤
- 鮮香菇炒水蓮
- 明太子桂丁土雞菲力串燒
- 1388元吃到飽方案
- 海鱺刺身四切
- 炙燒鮭魚肚握
- 巨大海蝦毛毛蟲壽司
- 軟殼蟹手捲
- 炙烤鹽蔥牛舌
- 消費資訊
- 狗一下居食酒堂忠孝店吃到飽推薦嗎
- 狗一下居食酒堂忠孝店最新優惠活動資訊
- 10人用餐，送沖繩生啤3000ml
- Google評論升級飲料暢飲
- 狗一下居食酒堂忠孝店最新吃到飽價位
- 台北大安區聚餐餐廳推薦相關資訊
- 品牌資訊
關於狗一下居食酒堂忠孝店
「台北大安區聚餐餐廳推薦、忠孝復興捷運站美食餐廳推薦、忠孝敦化捷運站美食餐廳推薦」
「大安區居酒屋口袋名單、大安區日本料理餐廳推薦」
狗一下居食酒堂忠孝店在哪裡
狗一下居食酒堂忠孝店位於台北市大安區敦化南路一段190巷18號，台北市大安區熱鬧的忠孝敦化商圈美食餐廳推薦之一，近忠孝復興捷運站、忠孝敦化捷運站、東區地下街，附近有捷運站、公車站、機車停車格、汽車收費停車場。
狗一下居食酒堂忠孝店環境與餐點特色
988元77道無限點
988元吃到飽方案77道無限點、1388元吃到飽方案98道無限點、1688元吃到飽方案107道無限點。
直火炭烤串燒
現點現做直火串燒，保有居酒屋水準！
即使是吃到飽，串燒也是由師傅在吧台前的烤爐上現烤，可以清楚看到燒烤過程；串燒溫度夠，口感與調味沒有因為是吃到飽而犧牲品質。
自製午仔魚一夜干
自製自曬午仔魚一夜干，加上師傅精湛的烤功，完整保留了魚肉鮮美，吃起來沒有腥味或土味。
狗一下居食酒堂忠孝店交通與停車資訊
大眾運輸：台北捷運忠孝復興捷運站4號出口、忠孝敦化捷運站7號出口，走路5分鐘。
機車：忠孝東路四段77巷、101巷路邊機車停車格。
汽車：復興實驗高級中學附設地下停車場，走路6分鐘；168停車聯盟大安室內停車場，走路8分鐘。
狗一下居食酒堂忠孝店交通指引
位在台北市大安區忠孝敦化商圈的狗一下居食酒堂忠孝店，周邊有捷運站、公車站、機車停車格、汽車收費停車場，擁有相當便捷的大眾運輸、好停車。
狗一下居食酒堂忠孝店環境開箱
跟姊妹聚餐當天，搭乘捷運到忠孝敦化捷運站下車後，從7號出口走路不到5分鐘即抵達狗一下居食酒堂忠孝店。
狗一下居食酒堂忠孝店營業時間為：
11：30~14：30；17：00~22：30。
狗一下居食酒堂忠孝店製餐區
採開放式設計，可以看到師傅現切生魚片、製作握壽司、在炭火上烤製串燒、烤魚的過程，近距離感受熱氣和香氣。
為了確保料理的新鮮度、熱度，採現點現做方式出餐，上餐速度算快，沒有銜接不上中斷用餐等太久的感覺。
狗一下居食酒堂忠孝店用餐區
用餐座位多為四人方桌，桌面空間足夠擺放多道吃到飽菜色。
紅燈籠、清酒瓶、日文海報等日本元素妝點空間，整體氣氛熱鬧、活潑，非常適合飲酒、用餐、聊天。
狗一下居食酒堂忠孝店自助區
+48元無酒精飲料無限暢飲
+198元金牌台灣啤酒、沖繩原裝生啤酒無限暢飲
+348元清酒、燒酒、沙瓦無限暢飲
狗一下居食酒堂忠孝店吃到飽必點推薦
無限制點餐時間菜色推薦
鮮蝦卵手捲、蝦卵手捲、蟹棒手捲、龍蝦沙拉手捲、蟹肉茶碗蒸、珍菇味噌湯、越光米飯
其他品項14分鐘可點一輪，一輪為人數*2道，例如：兩位用餐，等於一輪可點4道料理；三位用餐，等於一輪可點6道料理，依此類推。
988元吃到飽方案
明太子玉子燒
一口咬下就出汁！
鬆軟滑嫩、細嫩多汁的明太子玉子燒。
熱騰騰帶有日式高湯香氣的玉子燒，加上鹹甜適中味道濃郁的明太子醬，口感層次相當豐富。
鮭魚卵軍艦
顆顆晶瑩剔透，入口後有爆漿感的鮭魚卵軍艦。
一口一顆享受在嘴裡化開的飽滿鮮甜，沒有腥味或死鹹感，仔細品嚐獨特的海洋風味。
自製午魚一夜干
烤製一番後，達到金黃酥脆口感的魚皮裡，包裹著口感細嫩鮮味滿滿的魚肉，擠上新鮮檸檬汁享用，或者搭配啤酒，非常對味。
清酒大蛤
享用烤物、刺身前先點一盤清酒大蛤暖暖胃。
選用大尺寸蛤蜊，蒸煮過之後也沒有縮水依舊維持著飽滿肉質，可以仔細品嚐帶有淡淡酒香，且完美釋放蛤蜊鮮鹹味的清甜湯頭。
松露炸薯條
外層酥脆、內部鬆軟綿密的現炸薯條，沾點帶有濃郁菌菇香氣的松露醬吃。
鮮香菇炒水蓮
炒得恰到好處不會過老的鮮香菇炒水蓮，保持了水蓮清甜爽脆的口感。
明太子桂丁土雞菲力串燒
由左至右依序是：日式櫛瓜串燒、鮮採香菇串燒、肥腸串燒、明太子桂丁土雞菲力串燒、豬五花串燒、美國Choice嫩牛肋串燒。
直火炭烤串燒推薦必點：脆皮雞腿串燒、明太子桂丁土雞菲力串燒、無骨牛小排串燒、炙烤鹽蔥牛舌、時蔬串燒。
鮭魚飯糰
1388元吃到飽方案
海鱺刺身四切
海鱺刺身四切、鮭魚肚刺身四切
取自鮭魚油脂最豐富部位的鮭魚肚刺身，口感軟嫩有濃郁的油脂香氣；肉質紮實、富口感的海鱺刺身，可以仔細咀嚼鎖在魚肉裡的清爽甘甜。
炙燒鮭魚肚握
油脂豐富的鮭魚肚經過炙燒後，豐厚油脂會被完全釋放的炙燒鮭魚肚握，入口綿密、香氣十足，帶有濃郁的魚油香氣。
巨大海蝦毛毛蟲壽司
推薦必點的浮誇系招牌壽司！
壽司卷上鋪著大塊且份量十足、香甜彈牙的海蝦肉，搭配包入玉子燒、小黃瓜等清爽配料的花壽司捲，一口一個好滿足。
明太子大蛤炒烏龍麵
上桌後將上層的明太子拌入奶油烏龍麵中享用，多了一層明太子的獨特鹹香，搭配大顆鮮味飽滿的蛤蜊，相當好吃。
軟殼蟹手捲
不同於常見的蘆筍或蝦子手捲，包入半隻軟殼蟹，吃起來沒有硬殼感，口感層次豐富。
卡滋蝦手捲
炙烤鹽蔥牛舌
將牛舌切成薄片經過炙烤後，保有牛舌脆口彈牙的口感，靈魂日式蔥鹽與牛舌本身的鮮甜完美結合，味道清爽且開胃。
消費資訊
用餐日期：2025/11
吃到飽方案：每人998元、1388元、1688元
用餐酌收10%服務費
用餐時間120分鐘、點餐90分鐘
付款方式：現金
狗一下居食酒堂忠孝店吃到飽推薦嗎
高CP值日本料理吃到飽口袋名單加一！
加上服務費千元左右的價位，可以吃到生魚片、握壽司、串燒、炸物、熟食等77道日本料理品項非常多元，性價比很高。
為了確保料理的新鮮度、熱度，採現點現做方式出餐，上餐速度算快不會等太久；有濃厚日本居酒屋氛圍的用餐空間，很適合朋友、家人、公司聚餐。
狗一下居食酒堂忠孝店最新優惠活動資訊
10人用餐，送沖繩生啤3000ml
~2026/02/28平日用餐，10位以上用餐，每人單點消費700元以上，送豪邁沖繩生啤酒3000ml。
P.S.訂位時須主動電話告知參加尾牙春酒活動。
P.S.本項優惠限114/11/1至115/2/28平日使用，國定假日、彈性放假日、春節期間(115/2/14~115/2/22)、指定日期(12/24、12/31)均不適用。
P.S.吃到飽方案不適用。
Google評論升級飲料暢飲
Google評論，升級可樂、雪碧、檸檬紅茶、蘋果汁暢飲。
狗一下居食酒堂忠孝店最新吃到飽價位
台北大安區聚餐餐廳推薦_狗一下居食酒堂忠孝店最新吃到飽價位，2025/11/30
台北大安區聚餐餐廳推薦相關資訊
狗一下居食酒堂忠孝店
熱門搜尋：台北大安區聚餐餐廳推薦、忠孝復興捷運站美食餐廳推薦、忠孝敦化捷運站美食餐廳推薦、大安區居酒屋口袋名單、大安區日本料理餐廳推薦
⏰ 營業時間
11：30~14：30；17：00~22：30
📍 地址：台北市大安區敦化南路一段190巷18號
電話： 02 2731 3585
品牌資訊
_點擊橘字進入傳送門
_追蹤我們的instagram，獲得更多即時美食旅遊資訊
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數