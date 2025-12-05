2025中信兄弟總冠軍賽在大巨蛋，來去台北住一晚。新莊飯店推薦【驛德世紀酒店】-鄰近輔仁大學，距離輔大捷運站約900公尺。價格親民，CP值高。

2025的中華職棒總冠軍賽，10月18日在台北大巨蛋開打。

熟悉的朋友都知道，我們一家是棒球迷，支持的隊伍則是中信兄弟。

只要兄弟有打進總冠軍賽，基本上我們都會選一天進場看球。

住在台中的我們，往年都是就近去洲際棒球場觀賽。

今年冠軍賽首戰那一週，剛好要去台北參加活動，

就決定來去大巨蛋看總冠軍賽，順便住一晚。

由於決定得很匆促，大巨蛋周邊的飯店幾乎都訂不到了，

不然就是超出預算太多。

連我們之前第一次去大巨蛋看球住的那間也客滿，住宿文看下方連結:

柯達大飯店-台北天津館

最後我找到比較遠的驛德世紀酒店，一住住到了新莊，

雖然距離真的是遠了許多，但飯店新、價格平價。

多平價呢?

週六晚上兩大一小入住雙人房，$2800元含早餐。

是不是很可以啊!

驛德世紀酒店 地理位置與停車場

驛德世紀酒店位於新北市新莊區，距離新莊輔大站900公尺，走路大概10-15分鐘。

雖然說離台北市中心有段路，但周邊自有商圈。

鄰近輔仁大學、新莊COSTCO、新莊老街、新莊棒球場。

飯店設有停車場，就在地下室，而且是免費的。

話說停車免費這件事，蠻加分的。

因為台北很多飯店是沒有停車場，或者即使有，但位子也超少啊!

驛德世紀酒店不僅給你滿滿停車位，還是平面式。

而且乾淨新穎，住遠一點好像也值得了?

驛德世紀酒店 飯店大廳

一踏進驛德世紀酒店，從大廳設計便可聞到年輕時尚的氣息。

check in大廳櫃台旁，有一個L型沙發休息區。

另外還有幾個單人座沙發，坐起來超舒服的。

角落的牆面有蝴蝶與花的造景，雖然不是很懂，但還蠻美的啦!

我個人對於這一櫃的水晶球比較有興趣，

有人也對水晶球、音樂盒這類的東西沒抵抗力嗎?我從小就好喜歡。

除了前面櫃台旁的沙發區，靠進電梯的後端，也有一區可休息。

喔對了，這間飯店有一個小缺點，就是它進房時間比一般飯店晚，

要17:00才能進房，退房時間則是隔天早上11:00。

我很少遇到這麼晚才能進房的，當天球賽是17:00開打，

因此我們是先把車停在飯店，辦理check in手續放完行李後，

短暫休息後，便搭捷運前往台北大巨蛋了。

大家如果想要可以直接進房間，記得17:00後比較保險喔!

通常可以提前一些，不過也是要視現場狀況，安排行程時記得考慮一下。

驛德世紀酒店 標準雙人房

我們入住的是雙人房，兩小床的設計。

房間不大，約7坪大小。

雖說房間不大，但該有的配備都沒少。

42吋液晶電視，也走小巧風格。

礦泉水、咖啡包、茶包與快煮壺放在一起，在冰箱上方櫃子。

衛浴一樣是小小的一間，我們的房型是沒有浴缸的。

只有乾溼分離淋裕間，附有免治馬桶。

我們一家三口兩大一小入住剛剛好，並不會感到擁擠。

驛德世紀酒店 驛德百匯自助早餐

飯店共有兩間餐廳，分別在一、二樓。

一樓是驛德百匯，二樓則叫四季餐廳，都是提供早餐的餐廳。

平日應該只開放一樓餐廳，如果假日或者人潮眾多時，二樓就會開放。

像我們那天就是到二樓用餐，其實我覺得一樓座位狀況看起來也沒有很滿啊!

但工作人員是直接請我們上二樓，

也不錯，畢竟人少坐起來比較舒適。

以它房間的價位，我們覺得早餐很可以耶!

匯集各國特色佳餚，嚴選在地優質食材，比想像中精緻。

早餐用餐時間是6:30至10:00，

用早餐時看到不少非台灣的旅客，以中國、香港居多。

住飯店早餐必吃清粥小菜!大家會這樣嗎?

平常根本不會吃的東西，去到飯店突然就很想吃，

尤其出國，可以吃到稀飯的話，更是滿滿感動，蠻莫名其妙的XDD

整體來說，驛德世紀酒店房間新又乾淨，大廳明亮，

做為旅行或出差停留的飯店，

這間鄰近輔仁大學的四星級酒店，給大家參考囉!

最後分享一下，

我們去大巨蛋看中華職棒總冠軍開幕戰的心得。

從飯店步行至輔大站，大概15分鐘，

再轉乘一次捷運，約40分後抵達台北大巨蛋。

距離上次踏進大巨蛋，已隔了一年半，

有冷氣的棒球場，果然還是跟記憶中一樣，舒舒服服。

不過對中信兄弟迷而言，

這真的是一場讓人無言的比賽，哈哈哈!

被3比0完封，實在令人太傷心了。

看苳的表情有多臭，輸球所以心情不美麗的小孩，呵呵!

驛德世紀酒店 相關資訊

今年中華職棒總冠軍隊伍，最終是由樂天桃猿拿下。

好啦!球賽也打完快兩個月了，我們早就釋懷。

球賽有輸有贏，勝敗乃兵家常事，

好好生活，才是最重要的囉!

驛德世紀酒店

地址:新北市新莊區後港一路169號

電話:02-29086888

網站:https://www.yidear-hotel.com//