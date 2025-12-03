2025-12-03 10:56 FunTime旅遊比價
冬天去北海道看雪！札幌景點、美食推薦，好吃、好玩、好逛的都在這！
位在日本北海道道央地區的札幌，是北海道最大的都市。這裡有許多知名的人氣景點、餐廳，更是進出北海道必經的觀光路線！這次小編整理了幾個札幌超人氣的景點、美食以及購物聖地，一起來看看有哪些札幌景點吧！
札幌景點推薦
小樽運河
小樽運河是許多人來北海道必訪的景點之一，雖然不在札幌市區，但同樣位處於道央地區，是許多人到札幌旅遊的必經之地。小樽運河距離札幌市區僅有45分左右的車程，作為北海道早期的港口都市，從河邊兩旁都能看見日本風情與歐式混搭的建築，而隨著時代變遷，小樽運河漸漸轉型為景點商店街，如今兩旁的紅倉庫也改建為玻璃工藝、文創小物、餐廳等商店，無論是要散步賞景、購物吃美食還是拍照，都能在小樽運河一次滿足～
交通：JR小樽站步行約13分鐘
白色戀人公園觀光工廠
以北海道知名伴手禮「白色戀人」為主題的休閒觀光工廠，就位在地鐵「宮之澤站」附近。一進入園區，就能看見各種歐式庭園建築以及花草樹木，不同的節日，還會有主題限定的造景及燈飾，不管怎麼拍都超好看！而工廠內除了可以參觀白色戀人的生產線之外，還可以預約DIY自製餅乾或是客製餅乾鐵盒等體驗。另外，園區內也有販售許多限定的甜點和伴手禮，有興趣的朋友可千萬別錯過～
交通：地鐵宮之澤站步行約7分鐘
開放時間：玫瑰花園10:00-18:00／白色戀人工廠10:00-17:30
工廠入場票價：成人（高中生以上）800日圓／兒童（4歲～初中生）400日圓／3歲以下免費
北海道廳舊本廳舍
北海道廳舊本廳舍為紅磚所建造的巴洛克風格建築，建於西元1888年，以「開拓使札幌本廳舍堂」為範本所建，曾經在西元1909年內部失火燒毀，現在保存下來的建築則是西元1968年依照原本樣貌重建的。目前館內設有北海道立文書館以及北海道歷史畫廊，都有免費開放供民眾參觀，展示內容則跟北海道發展歷史文物與資料有關，大家可以到這裡逛逛、拍拍照～
交通：JR札幌站步行約10分鐘
開放時間：8:45-17:30（假日公休）
札幌市時計台
札幌市時計台建於1878年是札幌的著名觀光景點，是北海道少數保存至今的美式建築，同時也是19世紀日本引進西方教育與北海道開墾時期的象徵。計時台曾經被日本人評為「三大失望名勝」之一，位處札幌市區，交通便利，同時也是日本現存最古老的鐘樓，因此也是國家重要的文化財產。鐘樓外拍照的觀光客不少，內部還有關於札幌市時計台的小型展覽，是個非常值得探訪的小景點～
交通：JR札幌站步行約10分鐘
開放時間：8:45-17:10（最後入場時間17:00）
入館票價：成人200日圓（高中生以下免費）
札幌美食推薦
Picante 札幌站前店
說道札幌美食，絕不能錯過當然就是湯咖哩啦！這次小編吃的是這家超有名的湯咖哩專賣店「PICANTE」，位於札幌市區，其特色是由大量蔬菜打造出健康的人氣咖哩，可從濃郁系、清爽和風系、濃郁藥膳系及每日替換等4種湯頭當中選擇自己喜歡的咖哩湯，主食也有「雞腿」或「基本蔬菜」等約8種選擇，自己搭配就是王道！
小編小提醒：湯咖哩不僅觀光客喜愛，連當地人也常光顧，還沒到營業時間就可以看到外頭有人在排隊，建議大家在營業時間前15分鐘左右來等唷！
交通：JR札幌站步行約2分鐘
營業時間：11:00-15:30（週三公休）
札幌中央批發市場
到北海道旅行，首當其中必吃的當然就是「海鮮」！札幌出產的肉類與海鮮都很新鮮，也蘊含了比日本其他地方的產品更豐富的風味，雖然到處都可以吃到海鮮美食，但要嚐到鮮味就來札幌中央批發市場看看吧！在這裡有許多批發廠商可以比價，以合理的價錢買到當地的海產絕對沒問題！當然，在這裡可以吃到的丼飯也絕對超級鮮甜，絲毫不輸給函館朝市唷！
交通：JR桑園站步行約13分鐘／地鐵二十四軒站步行約13分鐘
札幌購物推薦
狸小路商店街
在札幌，除了札幌車站以外，藥妝店激戰區自然是知名的狸小路商店街，整條商店街長達1公里，從1丁目到7丁目每段商店街大大小小的藥妝店超過十幾家，競爭激烈、比價比到手軟！這裡還有許多餐廳、藥妝店及土產店，傳統與新形態的商店都可以在這邊看到。
交通：地鐵大通站步行約5分鐘
業務スーパー 業務超市
但其實小編在貍小路商店街逛的最開心的並不是藥妝店，而是這間「業務スーパー」，業務超市在全日本地區有相當多分店，裡面什麼東西都有，就像是個大批發的賣場，生活日用品、蔬菜、水果、零食、酒、飲料通通都有，重點是價格超便宜！雖然是業務超市，可是一般人也可以購買，不需要辦什麼卡，價格經濟又實惠，絕對比其他賣場和便利超商便宜得多，如果想要買宵夜或是零食作為伴手禮，業務超市可是非常好逛的地方唷！
交通：地鐵大通站步行約2分鐘
營業時間：9:00-22:00
薄野不夜城
薄野是日本札幌市中央區著名的紅燈區，與東京新宿的歌舞伎町及九州福岡的中洲被列為「日本三大紅燈區」；薄野不夜城是東京巨蛋的3倍大，十字路口NIKKA的招牌和鐘相當具代表性。札幌市中心的購物區，都集中在JR車站經大通公園到薄野一帶，這裡有多達4,000家商店，有各式各樣的餐廳、居酒屋、酒吧、咖啡廳等，而且都開得非常晚，是來到札幌最棒的娛樂場所，雖然是不夜城，聲色場所也不少，但近年治安變佳，商務人士和年輕人來來往往非常多，就算是女性也可以前往唷！
交通：地鐵薄野站
