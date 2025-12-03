下機即Check-in！羽田機場附近飯店整理一次看

東急羽田卓越大酒店(Haneda Excel Hotel Tokyu)位於羽田機場T2國內線內，直接和羽田機場相連接，搭乘飛機往返都非常方便！房間空間寬敞、裝潢明亮整潔，還可以從窗戶直接觀賞飛機跑道，並且隔音完善不怕被飛機聲影響！除了一流的景致，東急羽田卓越大酒店提供日式與西式的美味早餐，讓你在啟程前能舒適的大啖一餐，吃飽再慢慢出發，完全不著急，非常適合喜歡悠閒步調的旅客。
訂房網評價：8.5/10(agoda)
交通：羽田機場第2航站樓步行約5分鐘
羽田機場維拉芳泉大飯店
羽田機場維拉芳泉大飯店(Hotel Villa Fontaine Grand Haneda Airport)同樣位在第三航廈，下飛機後就可以速速入住超輕鬆！房間內部簡約乾淨外、飯店的機能也很不錯，有設置24小時自動外幣兌換機、二樓也有LAWSON，隨時要換錢或是肚子餓都不用煩惱！此外，飯店也有溫泉及健身房（皆需付費），泡湯的同時還能一覽富士山眼中真的超級雙倍享受。
訂房網評價：8.9/10(agoda)
交通：羽田機場第3航站樓步行約1分鐘
羽田機場飯店｜天空橋站住宿
羽田大都會大飯店
2023年10月中新開幕的羽田大都會大飯店(Hotel Metropolitan Tokyo Haneda)離羽田空港第三航廈僅一站的距離，交通時間大約五分鐘。飯店頂樓的觀景台能夠俯瞰整座羽田機場，還能看到飛機起降，甚至有些客房內也可以看見機場，超夢幻～飯店內部走都會時尚感，裝潢俐落沉穩，非常適合商務人士，另外，設施除了餐廳buffet之外，也有健身房、投幣洗衣間等，想在這裡多住幾天也完全沒問題！
訂房網評價：9.2/10(agoda)
交通：京急機場線「天空橋」站出站即抵達
羽田機場飯店｜穴守稻荷站住宿
東京羽田日航都市飯店
東京羽田日航都市飯店(Hotel JAL City Haneda Tokyo) 地點便利，離地鐵距離很近，且有免費機場接駁來往羽田機場，最早凌晨5:00就有車從飯店開往羽田機場國際航廈，對於隔天有早班班機的旅客是非常好的住宿選擇、最晚一班機場至飯店的接駁車也有到晚上12點。且飯店周邊附近有超商和Sukiya，對旅客來說相當便利、半夜抵達或清晨出門都不怕會餓肚子。
訂房網評價：8.5/10(agoda)
交通：免費接駁/京急機場線「穴守稻荷站」步行約5分鐘
羽田機場飯店｜大鳥居站住宿
羽田美居酒店
羽田美居酒店(Mercure Tokyo Haneda Airport)是法國時尚連鎖飯店品牌「Mercure Hotel」在日本開設的第9間飯店，位在「大鳥居站」附近，搭乘京急空港線至羽田機場只需要8分鐘路程，交通超方便！館內設有餐廳、酒吧、健身中心和會議室等，設施齊全，客房裝潢以東京都會風格為主，簡約大氣，讓所有旅客都可以在這裡獲得充分的休息，非常推薦剛下飛機或是隔天一早就要出發機場的旅客選擇羽田美居酒店～