望月樓「冬季蟹宴」強勢開席　超狂鱈場蟹3吃奢華鉅獻

2025-12-02 20:29 舌尖上的旅人 Eric Hsu

新北高空景觀餐廳「望月樓」迎接冬季，推出全新「冬令精選」菜單，12月5日至1月31日快閃登場，由行政主廚邱龍俊一手打造，帶給味蕾極大滿足感。

「金湯芙蓉魚子醬鱈場蟹腿」能嚐到滿滿大海鮮味。望月樓提供
「金湯芙蓉魚子醬鱈場蟹腿」能嚐到滿滿大海鮮味。望月樓提供

冬季限定菜色以「鱈場蟹」尤為吸睛，精選俄羅斯5L等級鱈場蟹入饌，碩大肥美，選用鮮美蟹腿製作，打造3款佳餚美饌佳品，每道售價4880元+10%。招牌「金湯芙蓉魚子醬」，以滑嫩的芙蓉蒸蛋鋪底，放上清蒸的鱈場蟹腿，澆淋以上湯調和的南瓜泥芡汁，搭配魚子醬妝點，色香味俱全。

「南乳貢寮鮑燜豬腳」選用貢寮鮑入菜，海陸雙饗一次滿足。望月樓提供
「南乳貢寮鮑燜豬腳」選用貢寮鮑入菜，海陸雙饗一次滿足。望月樓提供

創意菜「檸香鹽烤」鱈場蟹腿先以蔥薑水、米酒去腥，加入混合十三香、檸檬椒鹽的特製調料，小火燒烤至外殼微焦，高溫鎖住滿滿大海精華，讓人愈吃愈上癮。「南乳貢寮鮑燜豬腳」靈感來自經典粵菜「南乳燜豬手」與「豬蹄燒鮑魚」，選用新北貢寮鮑為食材，豬前腳中段炸香、鮑魚以蔥薑水汆燙，入砂鍋與南乳、麥芽糖、紹酒、米酒、醬油及八角、花椒、月桂葉、辣椒等多種香料燜燒，軟嫩豬腳超級下飯。

冷冷天氣最適合來上一碗「當歸藥膳羊腩煲」。望月樓提供
冷冷天氣最適合來上一碗「當歸藥膳羊腩煲」。望月樓提供

台味料理「當歸藥膳羊腩煲」選用澳洲油脂分布均勻的中段帶皮羊腩，以花椒、八角與米酒汆燙備用，小火炒出當歸、川芎、老薑等香氣，再放入羊肉翻炒，入口淡淡藥材香氣久久不散。另道「麻油松阪豬燴猴頭菇」美味精髓來自北港純黑麻油，低溫煸香老薑，放入肉質嫩中帶脆的松阪豬炒香，加米酒、高湯，與炸鵪鶉蛋、泡發的猴頭菇燒煮。

舌尖上的旅人 Eric Hsu

舌尖上的旅人 Eric Hsu

我是Eric，身兼記者、主編、模特等多重身份，同時也是個嗜吃如命的男子，熱愛一步一腳印探索世界，典型金牛座性格對美的事物異常著迷，喜歡在燈光美氣氛佳環境，來杯微醺酒精放慢步調，以文字描繪感情與時尚觀點

#貢寮 #豬腳 #香氣 #螃蟹料理

❤台中❤新地標【臺中綠美圖】~☆自然人文★完美融合

❤台中❤新地標【臺中綠美圖】~☆自然人文★完美融合

2025-11-23 19:54 Belinda的玩美甜蜜窩

#台中新地標

#臺中綠美圖❤

由妹島和世與西澤立衛所組成的SANAA建築事務所

及臺灣劉培森建築師事務所攜手設計

臺中市立美術館、圖書館共構文化場館

試營運時平日去的~人潮還可以

擺拍什麼的都還算順暢

由八座立方量體組成

量體間各自獨立卻又彼此連接

以流動&通透做為設計核心

將自然光與公園綠意被柔和的引進室內

使用者的身影也透過薄膜般的建築外殼

轉換為極具活力的動態色彩

完美融和公園與室內的交流

空透的建築設計

視線可穿透建築物各空間

也是種蠻特別的視覺饗宴~!!

中美館為當代美術館

高27公尺單一玻璃展廳

各常設展廳及特別展廳

擬深根在地並培植年輕藝術家

是當代藝術及在地藝術交流的重要基地!!

圖書館的設計採分齡分棟

兒童、青少年及樂齡使用

有獨立空間卻又彼此串連

館藏結合藝術文化與在地特色

超過五十萬冊的圖書與電子書

是間充滿人文特色的閱讀知識殿堂~!!

圖書館內座位區超多且寬敞

傳統大書桌、沙發區、時尚鋼琴烤漆椅等

燈光充足，且多處提供充電

應該會吸引不少學生、上班族

來此讀書或趕報告吧~

戶外也有不少裝置藝術

鵝黃色的甜甜圈椅超可愛

坐起來感覺頗奇妙

但不難坐就是~!!

#臺中綠美圖#臺中市立美術館#臺中市立圖書館#臺中新地標

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#時尚 #藝術家 #打卡景點 #展覽帶逛

這些竟然在監獄做的？10大監獄美食出爐，第 5 名被台灣國寶狂讚是「全台最好吃」

這些竟然在監獄做的？10大監獄美食出爐，第 5 名被台灣國寶狂讚是「全台最好吃」

2025-11-27 16:17 女子漾／編輯王廷羽
這些竟然在監獄做的？10大監獄美食出爐，第 5 名被台灣國寶狂讚是「全台最好吃」。圖片來源：宜蘭新聞網、矯正機關自營產品展售商城- 法務部
這些竟然在監獄做的？10大監獄美食出爐，第 5 名被台灣國寶狂讚是「全台最好吃」。圖片來源：宜蘭新聞網、矯正機關自營產品展售商城- 法務部

大家知道「台灣監獄美食」嗎？指的不是在監獄裡可以吃的美食，而是受刑人學習技能後製作的烘焙點心、醬料等，可以透過「矯正機關自營產品展售商城」購買，熱門商品包含臺中監獄的狀元糕、彰化監獄的蛋黃酥、臺北監獄的辣味豆干等等，在社群平台台上也有大量的討論度，今天女子漾為大家盤點那些神秘又好吃的「監獄美食」，一起來看！

2025 台灣監獄美食推薦總整理：品項、價格、哪裡買⋯一次看！

台灣監獄美食推薦 1. 台北女子看守所「重乳酪蛋糕」

台北女子看守所的「重乳酪蛋糕」十分有名！完全走實力派路線，無添加防腐劑、零加水，用的是澳洲進口乳酪，一層一層全靠手工打造，入口就是濃、香、純三連擊，減糖配方不甜膩，底部還有酥脆餅乾，好吃到不知不覺吃光光。無論送禮或自己吃，都很適合，當作辦公室下午茶也是超適合，平價又美味！

台北女子看守所「重乳酪蛋糕」，210 元。圖片來源：FB @法務部矯正署臺北女子看守所
台北女子看守所「重乳酪蛋糕」，210 元。圖片來源：FB @法務部矯正署臺北女子看守所

台灣監獄美食推薦 2. 桃園女子看守所「黃金泡菜」

這款桃園女子看守所的「黃金泡菜」也是綁上名！主打嚴選天然食材，搭上特別研發的「南瓜 × 味噌」金色醬汁，色澤明亮、讓人食指大動，入口是清爽系路線，微酸微甜不會膩，連不敢吃重口味的人都可以接受～全程無防腐劑、無人工色素，乾淨配方吃起來超安心，不管是拌麵、配飯還是單吃，都是那種會不小心一口接一口的！

桃園女子看守所「黃金泡菜」袋裝 200 元，罐裝 160 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部
桃園女子看守所「黃金泡菜」袋裝 200 元，罐裝 160 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部

台灣監獄美食推薦 3. 桃園女子看守所「南棗核桃軟糖」

桃園女子監獄的「南棗核桃軟糖」甜而不膩、爽口不黏牙，既滿足味覺，也討喜視覺與口感享受，選用天然食材，不添加人工香料或防腐劑，每一口都能吃出健康與純粹的美味，是下午茶或零食時刻的理想小點！

桃園女子監獄「南棗核桃軟糖」，180 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部
桃園女子監獄「南棗核桃軟糖」，180 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部

台灣監獄美食推薦 4. 花蓮看守所「土鳳梨酥」

花蓮看守所的「土鳳梨酥」不只外觀好看又好吃～採用台南關廟的台鳳 2 號、3 號及台農 17 號土鳳梨熬煮而成，酸甜適中、果肉纖維豐富；原味鳳梨餡則選用金鑽鳳梨搭配冬瓜，比例完美，甜而不膩、鳳梨香氣滿滿。外皮選用天然食材與頂級安佳無鹽奶油，不添加防腐劑，外酥內軟，每一口都讓人停不下來！

花蓮看守所「土鳳梨酥」，280 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部
花蓮看守所「土鳳梨酥」，280 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部

台灣監獄美食推薦 5. 台中監獄「狀元糕」

台中監獄得的狀元糕在網路上討論度非常高！選用綠豆簧手工研磨、壓模成型，口感鬆軟綿密、風味獨特，老少咸宜，冰涼後更是清爽可口。曾獲臺灣國寶級書法家周良敦讚譽，特別題字「天下最好吃的綠豆糕在臺中監獄」，更增添文化價值。包裝以紅金為主色、黑底襯托，喜氣洋洋，自用送禮都超合適！

台中監獄「狀元糕」，170 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部
台中監獄「狀元糕」，170 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部

台灣監獄美食推薦 6. 台東監獄「鮮奶吐司」

台東監獄的「鮮奶吐司」網友們紛紛讚譽有加，甚至被搶購至時常缺貨！這款鮮奶吐司選用新鮮鮮奶製作，口感紮實又香甜，百吃不膩！不只美味，價格也超親民，是每天早餐、下午茶甚至宵夜的最佳選擇，簡單一片就能療癒味蕾，平價又安心，CP 值滿分。

台東監獄「鮮奶吐司」，50 元。 圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部
台東監獄「鮮奶吐司」，50 元。 圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部

台灣監獄美食推薦 7. 宜蘭監獄「蛋黃酥」

宜蘭監獄「蛋黃酥」使用帶土鹹鴨蛋，搭配嚴選食材純手工製作，每一顆都是滿滿心意！紅土鹹蛋黃濃郁厚實，酥皮選用進口無水奶油，烘烤出完美黃金比例的層次口感。無論自用或中秋送禮，都能讓人一口就感受到滿滿幸福與誠意！

宜蘭監獄「蛋黃酥」，380 元。圖片來源：宜蘭新聞網
宜蘭監獄「蛋黃酥」，380 元。圖片來源：宜蘭新聞網

台灣監獄美食推薦 8. 台南監獄「貝果」

台南監獄的「貝果」也很值得嘗試看看！堅持使用實在原料，每一顆貝果都經過揉壓、攪拌、烘烤，注入滿滿靈魂。遵循正統發酵手法，呈現自然麵香與彈牙嚼勁，多種口味任君挑選，讓每一口都能感受到手作的誠意與香氣，完美開啟一天的美味時光！

台南監獄「貝果」，20 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部
台南監獄「貝果」，20 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部

台灣監獄美食推薦 9. 嘉義監獄「3Q 餅」

嘉義監獄的 3Q 餅名稱就有感謝之意！酥脆特製餅皮包裹軟 Q 麻糬，內餡層層驚喜：新鮮豬肉鬆、鹹蛋黃、紅豆泥交織出鹹香甜的多層次滋味，每一口都能吃到烘烤後的香酥脆，再搭上紐西蘭進口無鹽奶油與低筋麵粉的紮實口感，完全不加人工香料、防腐劑。無論送禮還是自用，都是滿滿心意的最佳首選！

嘉義監獄「3Q 餅」，340 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部
嘉義監獄「3Q 餅」，340 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部

台灣監獄美食推薦 10. 屏東監獄「醬油」

屏東監獄的「醬油」選用非基因改造黃豆，經過 365 天慢慢發酵熟成，每一滴都凝聚了數十年釀造經驗。傳統手工精釀，香氣濃郁、層次豐富，是料理界的極品神器，無論拌飯、沾醬還是烹煮，都能瞬間提升風味，讓人一試成主顧！

屏東監獄「醬油」，70 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部
屏東監獄「醬油」，70 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部

以上產品都可以在矯正機關自營產品展售商城官網買到，不過要特別注意不是任何時候都有的，有興趣的讀者可以有空就到官網看看，選擇自己喜歡的商品，支持台灣矯正署的產品！最後亦可延伸閱讀：盤點台灣人騎機車載過最誇張的 10 大物品：床架、充氣游泳池⋯簡直沒有極限！

【本文為JUSKY街星授權提供】

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#烘焙 #蛋黃酥 #美食推薦

🎄聖誕水晶球大集合🔮 全家獨家 限量是殘酷的 ͟͟͞͞➳ 購買指定商品就能獲得

🎄聖誕水晶球大集合🔮 全家獨家 限量是殘酷的 ͟͟͞͞➳ 購買指定商品就能獲得

2025-11-27 22:45 VVN 小安
圖／文 : VVN
圖／文 : VVN

又到了收藏水晶球的聖誕節了！

這次全家推出超多可愛又有氛圍的水晶球，來找找自己喜歡的款式吧❄️

先來分享我獲得的明治Meiji水晶球，有雪人⛄️、聖誕樹🎄、雪花❄️ 還有迷你巧克力🍫

再來是，好時Hershey’s，藍色款和咖啡色款，都好想擁有喔！！！

可口可樂的更可愛了！

還有更多選擇～

心動不如馬上行動～～～ 這麼可愛的水晶球們，就在全家超商唷！


VVN 小安

VVN 小安

💁🏻‍♀️歡迎來到VVN的快樂天地 喜歡簡單快樂的紀錄生活~ 我們一起吃美食 and 開心旅遊吧! ❤️IG: VVN.WA2EAT ❤️YouTube Channel: VVN WA!

#開箱 #聖誕節 #超商新品 #可口可樂 #全家Familymart

❤日本❤大阪住宿【OKINI_Hotel別館】~體驗☆日劇極簡風★

❤日本❤大阪住宿【OKINI_Hotel別館】~體驗☆日劇極簡風★

2025-11-02 22:01 Belinda的玩美甜蜜窩

頗具日劇感的飯店#OKINI_Hotel別館❤

矮樓層、筆直陽台及整齊的房門

放眼望去就是地方小站#萩丿茶屋站❤

電車要做((各停))才會到

且房內可清晰聽見車子進站的聲音!!

房內設施走極簡風

榻榻米地板、兩張床墊

開放式洗手台、矮櫃、小圓椅等

其餘空間就是留白~

房間寬敞，但浴室超擠

簡單到開門瞬間真的會傻眼

大概是因沒住過這麼精簡的吧~~><"

因第1天及第3~5天都住這間飯店

第二輪入住的房間浴室竟有浴缸

美中不足是洗手台及洗澡是同個水源

無法邊卸妝、邊放洗澡水

有點浪費時間就是

浴缸也有點迷你~洗個澡一直撞到!!

連續入住不會打掃

隔天自己拎垃圾出來

生活耗品、毛巾等放一樓

路過都可隨時補貨囉

有點服務倒挺貼心

飯店提供可外借的愛心透明傘

畢竟這幾天真的就大太陽、大雨輪流出現

無法理解的謎樣天氣~

就跟上班族心情差不多吧..><"

早餐提供簡易自助吧

選擇不多，但吃飽沒問題

日式為主~每日菜色會稍微變換

獨特的六分割盤

吃粥配的小菜正好一次裝滿囉!!

#大阪住宿#OKINI_Hotel別館

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#飯店 #極簡風 #上班族 #住宿推薦

【懶人包】2025 機場必買清單：免稅優勢、限定商品到最後補貨...旅客最常購物的10大原因

【懶人包】2025 機場必買清單：免稅優勢、限定商品到最後補貨...旅客最常購物的10大原因

2025-11-28 15:02 DailyView網路溫度計
網友提供
網友提供

別再滑手機了！候機時間也能逛到失心瘋

你是否也有過這種衝動？登機前那段空檔突然很想「大逛一圈」機場，彷彿不逛就會錯過什麼。可能是旅人模式啟動，心情鬆了，想好好犒賞自己；也可能早已鎖定目標，準備趁免稅價入手心頭好，享受只有機場才有的購物快感。

其實在桃園機場，候機時間完全能變成一場迷你「購物微旅行」！補齊愛用品、挑機場限定販售商品、帶走代表城市的小禮物；有些人喜歡在登機前買點東西，為旅程留下獨特記憶；也有人用「最後一逛」替旅程收個漂亮尾。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，整理出「機場旅客十大購物原因」，並加碼推薦桃園機場的話題好物，替旅程增加一個會想起來就微笑的瞬間！

No.1 免稅吸引力

翻攝官網／昇恆昌

翻攝官網／昇恆昌走進機場免稅店，最迷人的從來不是華麗的裝潢，而是那種「市區絕對找不到」的價格魔力。除了果粉熱愛的iPhone能用免稅價格帶走外，美妝控也常在這裡挖到寶，省去百貨周年慶排隊的疲憊，就能買到最新的熱門保養，例如蘭蔻超極限肌因精華露150ml，連玩具迷喜歡的POP MART、Noodoll這裡也有。

對習慣逛百貨、精打細算的人來說，免稅店就像城市裡的「靜音版天堂」：沒有喧囂、沒有推擠，只剩下讓人心情變好的好價格。有人分享「出國出境前先買好，回國再領取好簡單」。另外，還有部落客提到，「昇恆昌免稅購物網24小時都能在線上挑選商品」、「要特別注意一下，註冊、刷信用卡結帳以及到時候領取的人都要同一個」。

小提醒：如果你也想趁免稅價入手心頭好，其實流程蠻簡單！以桃園國際機場為例，只要在航班起飛前45天到24小時內，上昇恆昌免稅購物網下單即可。出國當天完成海關證照查驗後，記得在起飛前1至2小時到離登機門最近的商品服務中心提貨。不想帶著飛？也能選擇寄放，等回國再一次領取。

No.2 幫朋友代購

網友提供

翻攝官網／昇恆昌只要踏進機場，大家心裡的小劇場大概都一樣：「要不要順便幫朋友帶點什麼？」代購彷彿成了出國前的指定任務，其中最容易讓人失手的就是免稅限定款，像是Roots推出的T恤，胸前那個超醒目的「TAIWAN」字樣，不只穿起來有型，更像是把家鄉自豪地穿在胸口，走到哪裡都很拉風。

如果你是在桃園第二航廈，更不能錯過C10候機室旁的文萃市集。這裡聚集一堆台灣在地品牌，主打永續、文化、創新，逛起來比買伴手禮還有趣。STANCAVE TW的「DV TAIWAN」棒球衣和帽TEE更是人氣王，簡單、俐落又超有台灣精神，很多人一看到就默默拿著合適尺寸拿去結帳。自留很驕傲，送禮更體面。

No.3 犒賞自己

網友提供

網友提供忙了一整年，偶爾也該替自己按下「犒賞鍵」。尤其出國旅行時，走進機場免稅店那一刻，心情真的會突然變很放鬆，像是正式向日常說聲「辛苦了」！

不論是想買台Nintendo Switch 2在旅途中打發時間、入手一個百搭的COACH Brooklyn Hobo、看一看昇恆昌珠寶的鑽石項鍊，還是默默把Grand Seiko名錶納入人生清單，挑一件自己真心喜歡的小物，就像替未來的自己準備一份小確幸，網友表示「 最近想入手ysl唇釉或脣膏犒賞自己， 打算在桃園機場昇恆昌免稅店入手」。

小提醒：出國血拼要記得最新規定！財政部關務署提醒，若入境時攜帶的自用品完稅價格超過3萬5,000元，就要主動走紅線申報，買得開心之餘，也別忘了讓通關更順利。

No.4 出國儀式感

網友提供

翻攝官網／昇恆昌旅行真正開始的瞬間，不是在按下訂票鍵的那天，其實是在護照蓋章、準備過海關的那一刻。逛免稅店挑一件只在這裡買得到的小物，特色零食、限量酒款、或旅行限定飾品，就像替旅程加上一段專屬的開場儀式。

像TOM FORD私人調香系列的神祕東方禮盒，就是不少旅人出國前最愛買的旅行香氣。沉香、烏木與檀木的層次混合，彷彿踏出國門的那秒就能成為更迷人的自己。而Swarovski的Symbolic項鍊Travel Retail限定款，也常被當成「旅行穿搭開運小物」，讓整趟旅程從造型開始就亮了起來。

No.5 收藏機場限定版商品

翻攝官網／昇恆昌

翻攝官網／昇恆昌對不少旅人來說，會在機場特別逛一圈，其實就是為了那些「只在這裡才買得到」的限定版。機場的魅力，不只是免稅，而是那種錯過就真的沒有、回市區也找不到的稀有感。

像昇恆昌與金門酒廠合作推出的「金酒窖藏恆久紀念酒」，就是典型的機場限定版。用9年陳釀調和、經坑道熟成，風味從草本、烏梅到微甘尾韻層層堆疊；黑金瓶身勾勒出的台灣輪廓，也讓人一看就知道這是專為旅人打造的設計。不是因為多貴，而是因為「只有在機場才遇得到」，自然成了很多人旅行前會想帶走的紀念。

噶瑪蘭台灣之韻系列「海洋」單一麥芽威士忌也是如此，限量、免稅獨賣、帶著島國風味，正是會讓旅客在登機前猶豫一秒、最後還是乖乖打包的類型。

No.6 送家人朋友禮物

昇恆昌提供

網友提供機場購物的最大樂趣，就是替家人朋友挑一份「從旅途中帶回來的心意」。免稅店的商品不但包裝精緻、種類齊全，還能買到不少市區買不到的限定款，讓送禮變得輕鬆又有面子。

如果想送實用的，逛免稅店買個歐舒丹Lucky 8護手霜套組、Victoria Secret睡袍、Tory Burch飾品、Dr. Wu與提提研的保養品組合或阿原的艾草皂都很棒！也許正是因為這些貼心的小禮物，讓人感受到旅行的延續，不只是買東西，而是帶一點溫度回家，網友表示「想到免稅店的小香組合」、「免稅店買的芒果凍有被喜歡」。

No.7 職場交際伴手禮

網友提供

網友提供臨時有商務行程、來不及準備伴手禮時，機場其實是職場交際的救援站。無論是送同事、合作夥伴或海外客戶，都能在這裡找到兼具品味與代表性的禮物。像國立故宮博物院推出的「翠玉小白菜刺刺金螢版」小物，或結合茄芷袋、台灣夜市與小吃元素的刺繡零錢包，既實用又富含在地文化，很適合作為展現誠意的小禮。

桃園機場第二航廈C10候機室旁的博物館商店更是亮點之一。這裡集合文化部所屬多家館所的文創商品及出版品，彷彿機場中的小型藝術展，讓旅客也能輕鬆選到格調出眾的商務伴手禮。

值得一提的是，茄芷袋甚至曾被香港旅遊網站評為最有「接地氣」的台灣時尚單品！耐用、輕便、防水，難怪深受文青與海外旅客喜愛。網友分享，「耐用、輕便又防水的特性，無論當購物袋或日常使用都極具特色。」

No.8 肚子餓、嘴饞

昇恆昌提供

網友提供候機時最怕的不是無聊，而是肚子突然開始咕咕叫。這時去機場商店「覓食」一下，很多人甚至會直接買一包塞進隨身包，打算在飛機上邊吃邊耍廢，瞬間讓旅程從味蕾開始變美好。

像被米其林必比登點名、昇恆昌與博仁堂聯手推出的「府城五香脆蝦餅」，就是那種一打開就秒被搶光的等級——香、脆、涮嘴，完全停不下來。如果想吃更有氣質的點心，「無二」系列的堅果餅（粉、紅、3號）走的是低調精緻路線，一片滿嘴香，超適合在候機室慢慢享受。甜點控則不能錯過涵碧樓監製的「紅玉厚餡蛋捲」，茶香、奶香一次到位，帶回家當伴手禮也不會失手。

No.9 補買旅行用品

昇恆昌提供

網友提供出門旅行最怕的就是金魚腦突然發作，不是忘了帶保養品，就是忘了帶充電線；更慘的是怕認床睡不好、腸胃在出國第一天就鬧脾氣。別緊張，過海關後其實還有「最後補救站」：機場的旅行用品天堂。像是免稅限定的GABA雙層錠、益生菌粉包等小小一包的健康補給品，超適合塞在隨身包裡。時差太重？吃太好？腸胃卡關？這些小幫手能讓你的旅程重新開機。

至於最常被忘記、又超困擾的吹風機問題，如果你怕飯店那種「吹半小時還是濕的」弱弱風，可以在機場直接入手KINYO全球電壓無刷吹風機。電壓自動切換、無國界可用，馬達安靜又有力，重點是90度可摺疊、收納方便，塞進行李都不佔位。

No.10 花光旅遊金

網友提供

網友提供旅程來到尾聲時，口袋裡常會剩下一些零星的外幣或旅遊金，不多，卻也捨不得帶回家放到遺忘。這時機場就成了旅人最後的「消化站」，把剩下的旅遊金湊一湊，換個小紀念品或小點心，不但不浪費，還能添上一個溫暖的收尾。

不少網友分享自己的「花光外幣妙招」，像機場超熱門的台灣伴手禮，舊振南的小金磚鳳梨酥、武子靖的黑金鳳梨酥，或是海邊走走的機場限定款蛋捲，都是每次回國都會被朋友敲碗想吃的好物！喜歡喝茶的人，收到阿里山烏龍茶等高山茶更是滿心歡喜。其他人也提到，「去機場書店買明信片留念也不錯」、「當作特別的收藏、換給要去旅行的朋友，還可以在機場購物買點小東西」、「在當地機場免稅店全部梭掉補差額」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2024年11月11日至2025年11月10日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

《網路溫度計DailyView》

看更多網路溫度計文章
出國送禮首選！十大熱門台味必買推薦　桃園機場一次全收齊
2025全台人氣新飯店TOP 10！度假氛圍、航空景觀、360度無邊際泳池太夢幻
桃園機場9大免費好去處！兒童遊戲區、隱藏版貴賓室　出國必收懶人包
懶人包／韓國行動電源禁令再升級！日、泰、歐入境新規上路
不吃睡不著！網友激推十大超商宵夜　必買話題新品總整理

｢女子漾｣網站上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#機場 #伴手禮 #保養品

18+