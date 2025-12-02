喝一杯就暖起來！7 道冬天自製熱飲：蘋果茶、可可到薑汁撞奶全都有

網友提供

別再滑手機了！候機時間也能逛到失心瘋

你是否也有過這種衝動？登機前那段空檔突然很想「大逛一圈」機場，彷彿不逛就會錯過什麼。可能是旅人模式啟動，心情鬆了，想好好犒賞自己；也可能早已鎖定目標，準備趁免稅價入手心頭好，享受只有機場才有的購物快感。

其實在桃園機場，候機時間完全能變成一場迷你「購物微旅行」！補齊愛用品、挑機場限定販售商品、帶走代表城市的小禮物；有些人喜歡在登機前買點東西，為旅程留下獨特記憶；也有人用「最後一逛」替旅程收個漂亮尾。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，整理出「機場旅客十大購物原因」，並加碼推薦桃園機場的話題好物，替旅程增加一個會想起來就微笑的瞬間！

No.1 免稅吸引力

翻攝官網／昇恆昌

翻攝官網／昇恆昌走進機場免稅店，最迷人的從來不是華麗的裝潢，而是那種「市區絕對找不到」的價格魔力。除了果粉熱愛的iPhone能用免稅價格帶走外，美妝控也常在這裡挖到寶，省去百貨周年慶排隊的疲憊，就能買到最新的熱門保養，例如蘭蔻超極限肌因精華露150ml，連玩具迷喜歡的POP MART、Noodoll這裡也有。

對習慣逛百貨、精打細算的人來說，免稅店就像城市裡的「靜音版天堂」：沒有喧囂、沒有推擠，只剩下讓人心情變好的好價格。有人分享「出國出境前先買好，回國再領取好簡單」。另外，還有部落客提到，「昇恆昌免稅購物網24小時都能在線上挑選商品」、「要特別注意一下，註冊、刷信用卡結帳以及到時候領取的人都要同一個」。

小提醒：如果你也想趁免稅價入手心頭好，其實流程蠻簡單！以桃園國際機場為例，只要在航班起飛前45天到24小時內，上昇恆昌免稅購物網下單即可。出國當天完成海關證照查驗後，記得在起飛前1至2小時到離登機門最近的商品服務中心提貨。不想帶著飛？也能選擇寄放，等回國再一次領取。

No.2 幫朋友代購

網友提供

翻攝官網／昇恆昌只要踏進機場，大家心裡的小劇場大概都一樣：「要不要順便幫朋友帶點什麼？」代購彷彿成了出國前的指定任務，其中最容易讓人失手的就是免稅限定款，像是Roots推出的T恤，胸前那個超醒目的「TAIWAN」字樣，不只穿起來有型，更像是把家鄉自豪地穿在胸口，走到哪裡都很拉風。

如果你是在桃園第二航廈，更不能錯過C10候機室旁的文萃市集。這裡聚集一堆台灣在地品牌，主打永續、文化、創新，逛起來比買伴手禮還有趣。STANCAVE TW的「DV TAIWAN」棒球衣和帽TEE更是人氣王，簡單、俐落又超有台灣精神，很多人一看到就默默拿著合適尺寸拿去結帳。自留很驕傲，送禮更體面。

No.3 犒賞自己

網友提供

網友提供忙了一整年，偶爾也該替自己按下「犒賞鍵」。尤其出國旅行時，走進機場免稅店那一刻，心情真的會突然變很放鬆，像是正式向日常說聲「辛苦了」！

不論是想買台Nintendo Switch 2在旅途中打發時間、入手一個百搭的COACH Brooklyn Hobo、看一看昇恆昌珠寶的鑽石項鍊，還是默默把Grand Seiko名錶納入人生清單，挑一件自己真心喜歡的小物，就像替未來的自己準備一份小確幸，網友表示「 最近想入手ysl唇釉或脣膏犒賞自己， 打算在桃園機場昇恆昌免稅店入手」。

小提醒：出國血拼要記得最新規定！財政部關務署提醒，若入境時攜帶的自用品完稅價格超過3萬5,000元，就要主動走紅線申報，買得開心之餘，也別忘了讓通關更順利。

No.4 出國儀式感

網友提供

翻攝官網／昇恆昌旅行真正開始的瞬間，不是在按下訂票鍵的那天，其實是在護照蓋章、準備過海關的那一刻。逛免稅店挑一件只在這裡買得到的小物，特色零食、限量酒款、或旅行限定飾品，就像替旅程加上一段專屬的開場儀式。

像TOM FORD私人調香系列的神祕東方禮盒，就是不少旅人出國前最愛買的旅行香氣。沉香、烏木與檀木的層次混合，彷彿踏出國門的那秒就能成為更迷人的自己。而Swarovski的Symbolic項鍊Travel Retail限定款，也常被當成「旅行穿搭開運小物」，讓整趟旅程從造型開始就亮了起來。

No.5 收藏機場限定版商品

翻攝官網／昇恆昌

翻攝官網／昇恆昌對不少旅人來說，會在機場特別逛一圈，其實就是為了那些「只在這裡才買得到」的限定版。機場的魅力，不只是免稅，而是那種錯過就真的沒有、回市區也找不到的稀有感。

像昇恆昌與金門酒廠合作推出的「金酒窖藏恆久紀念酒」，就是典型的機場限定版。用9年陳釀調和、經坑道熟成，風味從草本、烏梅到微甘尾韻層層堆疊；黑金瓶身勾勒出的台灣輪廓，也讓人一看就知道這是專為旅人打造的設計。不是因為多貴，而是因為「只有在機場才遇得到」，自然成了很多人旅行前會想帶走的紀念。

噶瑪蘭台灣之韻系列「海洋」單一麥芽威士忌也是如此，限量、免稅獨賣、帶著島國風味，正是會讓旅客在登機前猶豫一秒、最後還是乖乖打包的類型。

No.6 送家人朋友禮物

昇恆昌提供

網友提供機場購物的最大樂趣，就是替家人朋友挑一份「從旅途中帶回來的心意」。免稅店的商品不但包裝精緻、種類齊全，還能買到不少市區買不到的限定款，讓送禮變得輕鬆又有面子。

如果想送實用的，逛免稅店買個歐舒丹Lucky 8護手霜套組、Victoria Secret睡袍、Tory Burch飾品、Dr. Wu與提提研的保養品組合或阿原的艾草皂都很棒！也許正是因為這些貼心的小禮物，讓人感受到旅行的延續，不只是買東西，而是帶一點溫度回家，網友表示「想到免稅店的小香組合」、「免稅店買的芒果凍有被喜歡」。

No.7 職場交際伴手禮

網友提供

網友提供臨時有商務行程、來不及準備伴手禮時，機場其實是職場交際的救援站。無論是送同事、合作夥伴或海外客戶，都能在這裡找到兼具品味與代表性的禮物。像國立故宮博物院推出的「翠玉小白菜刺刺金螢版」小物，或結合茄芷袋、台灣夜市與小吃元素的刺繡零錢包，既實用又富含在地文化，很適合作為展現誠意的小禮。

桃園機場第二航廈C10候機室旁的博物館商店更是亮點之一。這裡集合文化部所屬多家館所的文創商品及出版品，彷彿機場中的小型藝術展，讓旅客也能輕鬆選到格調出眾的商務伴手禮。

值得一提的是，茄芷袋甚至曾被香港旅遊網站評為最有「接地氣」的台灣時尚單品！耐用、輕便、防水，難怪深受文青與海外旅客喜愛。網友分享，「耐用、輕便又防水的特性，無論當購物袋或日常使用都極具特色。」

No.8 肚子餓、嘴饞

昇恆昌提供

網友提供候機時最怕的不是無聊，而是肚子突然開始咕咕叫。這時去機場商店「覓食」一下，很多人甚至會直接買一包塞進隨身包，打算在飛機上邊吃邊耍廢，瞬間讓旅程從味蕾開始變美好。

像被米其林必比登點名、昇恆昌與博仁堂聯手推出的「府城五香脆蝦餅」，就是那種一打開就秒被搶光的等級——香、脆、涮嘴，完全停不下來。如果想吃更有氣質的點心，「無二」系列的堅果餅（粉、紅、3號）走的是低調精緻路線，一片滿嘴香，超適合在候機室慢慢享受。甜點控則不能錯過涵碧樓監製的「紅玉厚餡蛋捲」，茶香、奶香一次到位，帶回家當伴手禮也不會失手。

No.9 補買旅行用品

昇恆昌提供

網友提供出門旅行最怕的就是金魚腦突然發作，不是忘了帶保養品，就是忘了帶充電線；更慘的是怕認床睡不好、腸胃在出國第一天就鬧脾氣。別緊張，過海關後其實還有「最後補救站」：機場的旅行用品天堂。像是免稅限定的GABA雙層錠、益生菌粉包等小小一包的健康補給品，超適合塞在隨身包裡。時差太重？吃太好？腸胃卡關？這些小幫手能讓你的旅程重新開機。

至於最常被忘記、又超困擾的吹風機問題，如果你怕飯店那種「吹半小時還是濕的」弱弱風，可以在機場直接入手KINYO全球電壓無刷吹風機。電壓自動切換、無國界可用，馬達安靜又有力，重點是90度可摺疊、收納方便，塞進行李都不佔位。

No.10 花光旅遊金

網友提供

網友提供旅程來到尾聲時，口袋裡常會剩下一些零星的外幣或旅遊金，不多，卻也捨不得帶回家放到遺忘。這時機場就成了旅人最後的「消化站」，把剩下的旅遊金湊一湊，換個小紀念品或小點心，不但不浪費，還能添上一個溫暖的收尾。

不少網友分享自己的「花光外幣妙招」，像機場超熱門的台灣伴手禮，舊振南的小金磚鳳梨酥、武子靖的黑金鳳梨酥，或是海邊走走的機場限定款蛋捲，都是每次回國都會被朋友敲碗想吃的好物！喜歡喝茶的人，收到阿里山烏龍茶等高山茶更是滿心歡喜。其他人也提到，「去機場書店買明信片留念也不錯」、「當作特別的收藏、換給要去旅行的朋友，還可以在機場購物買點小東西」、「在當地機場免稅店全部梭掉補差額」。

