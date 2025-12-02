善導寺美食｜上班族午餐救星！這不是吃草，是能當正餐的「溫沙拉」🥗 還有超銷魂秘滷牛腱與現萃茶，打破妳對健康餐盒的冷冰冰印象，吃完下午開會戰鬥力滿點！

還有半小時就要午休了，坐在辦公室電腦前的妳，是不是跟我一樣正陷入那種「靈魂出竅」的狀態？

每天早上出門前，看著我家那隻六歲的賓士貓「點點」翻著肚子在沙發上睡得香甜，我都好想直接請假加入她的行列。

但現實是，我們還得面對成堆的報表和下午那個不知道會不會準時結束的馬拉松會議。

這時候，如果午餐還吃到那種油膩膩的排骨便當，或是為了身材硬吞那種像是吃草一樣的冰冷沙拉，下午絕對會厭世到極點，甚至趴在桌上直接昏迷。

午餐，應該要是我們社畜一天當中最重要的「充電站」才對啊！🔋

最近我在善導寺捷運站附近，發現了一個讓我眼睛一亮的寶藏店家——「PRO 健康餐桌」。

​老實說，第一次路過看到那整片落地窗和簡約清新的裝潢，我還以為是哪家新開的網美咖啡廳，走進去才發現，這裡賣的餐點完全打中我的心。

這不是一般的沙拉，而是可以當一餐的溫暖餐食 🔥

妳知道那種感覺嗎？

像是冬天或是辦公室冷氣開太強的時候，吃生菜沙拉就像是在受刑。每一口都冷進心坎裡，胃也跟著縮成一團。

但這裡主打的是「溫沙拉」。這三個字對我來說簡直是救贖。

就像我們女生保養皮膚要知道冷熱交替一樣，腸胃其實也喜歡溫暖的對待。

​PRO 健康餐桌的核心理念就是「這不是一般的沙拉，而是可以當一餐的溫暖餐食」。

這句話真的不是隨便說說，當店員把那盤冒著微熱氣息的餐點端上來時，我彷彿聽見我的胃在歡呼：「終於不用再吃冰塊了！」

那些讓我回訪無數次的必點清單 📝

這幾次去吃，我把他們家的招牌都試了一輪，甚至還外帶回公司燒其他的同事。

來跟妳們分享一下我的私心排名，完全是真實感受，沒有在那邊跟妳客套的。

如果妳今天是那種「我不管，我就是要對自己好一點」的心情，請毫不猶豫點這一道，而且聽我一句勸：一定要升級 A 套餐！

單吃沙拉或許妳會覺得「嗯，很健康」，但加了 A 套餐後，這頓飯直接變成超滿足的「豪華定食」。

​首先，那塊鮭魚排一上桌，表皮煎得金黃焦脆，還帶著炙燒後的香氣，根本是在引誘犯罪。

用叉子切開，裡面的魚肉還是嫩的，油脂在嘴裡化開的瞬間，早上被客戶退件的怒氣大概消了一半。

重點來了，A 套餐附的藜麥飯和羅宋湯簡直是神助攻。

​那碗紅通通的羅宋湯，不是那種自助餐店隨便煮的洗鍋水喔！

喝得出來是用大量蔬菜和番茄下去熬的，酸甜濃郁，每一口都喝得到蔬菜的鮮甜，熱呼呼的一口喝下去，整個身體都暖起來。

再配上一口Q彈有嚼勁的藜麥飯，那種碳水化合物帶來的踏實感，真的會讓人覺得「啊，我有好好吃飯」。

至於醬料，我強烈建議妳試試看他們的醬料哲學。

​我自己是搭配清爽的牧晨優格醬，還有一個雖然要加價但絕對值得的松露菌菇醬。

這松露醬沾一點在蔬菜或是鮭魚上，那種濃郁的森林氣息，瞬間讓整盤餐點高級感爆棚。

西班牙烘蛋溫沙拉（搭配：森語野菜醬 + 巴薩米克油醋醬）🍳

如果不想要大魚大肉，想要輕盈一點，這道烘蛋是首選。

烘蛋本人長得超可愛，厚實圓潤，切面可以看到滿滿的蔬菜丁鑲嵌在裡面，像是珠寶盒一樣。

咬下去蛋香濃郁，口感蓬鬆濕潤，完全不會乾。

這次我選了不加價的森語野菜醬，這名字聽起來就很像宮崎駿電影裡會出現的東西對吧？





​吃起來帶有一種自然的草本清香，配上酸酸甜甜的巴薩米克醋，非常開胃。

秘滷牛腱精緻餐盒 🥩





有時候經期來，或是真的餓到前胸貼後背，光吃沙拉可能壓不住心裡的野獸。

這時候我就會點這個牛腱餐盒！

​這牛腱滷得非常透，不是那種硬邦邦要咬斷牙齒的口感，而是軟嫩中帶著一點筋的Q度，滷汁的香氣完全滲透進去。

搭配旁邊的半顆溏心蛋，還有煮得恰到好處的藜麥飯，每一口都是滿足

這道菜給我的感覺，很像小時候放學回家，媽媽從廚房端出來的那種味道，有一種樸實但強大的療癒感。

而且對於有在健身的朋友來說，這滿滿的蛋白質簡直是完美補給

方便帶走又不會灑得湯湯水水，真的是我們這種趕時間上班族的好夥伴。

空間與氛圍：短暫逃離辦公室的防空洞 🌿

店內的裝潢走的是一種清新明亮的風格，有大片的落地窗看著街道熙熙攘攘，但妳坐在裡面卻覺得很寧靜。

牆上掛著一些綠色植栽，還有一隻可愛的LOGO插畫。

​對於我們這種整天盯著螢幕的人來說，這裡就像是一個短暫的防空洞。

妳可以在這裡好好的滑手機、發呆，或是拍幾張美照發個限動（這裡的光線超好拍，不用修圖氣色就很好）。

​其實現在健康餐盒滿街都是，但我會一直回來 PRO 健康餐桌，是因為他們真的很懂「吃」這件事不只是填飽肚子。

如果妳下次經過中正區，不知道要吃什麼，或是受夠了油膩的便當，不妨來試試看。

哪怕只是為了那一口沾了松露醬的熱騰騰花椰菜，我覺得都值得。

​對了！記得加入他們的LINE @750mduoo，可以直接線上訂餐，省得現場排隊。

而且週二會員日買主餐還有番茄蔬菜湯 1 元的優惠，這 CP 值不拿白不拿啊！

我們賺錢很辛苦，該省的還是要省，這樣才有錢買更多罐罐給主子，妳說是吧？😹

PRO 健康餐桌

📍 地址｜台北市中正區杭州南路一段5號

🚇 交通｜善導寺捷運站步行可達

💬 官方 LINE｜@750mduoo (可線上訂餐)