新春就吃這一桌！天成大飯店「外帶年菜」奢華升級　限量預購開跑

2025-12-01 13:29 舌尖上的旅人 Eric Hsu

新年是團圓的大日子，現代人不僅講求美味還要便利，外帶年菜成為新商機。台北天成大飯店推出全新「六合同春團圓年菜外帶」10人份常溫年菜，每套8888元，匯聚拼盤、圓蹄、佛跳牆等年節珍饌，讓美食飄香一整年。

「六合同春欣欣向榮」常溫外帶年菜，美食輕鬆上桌。天成飯店提供
「六合同春欣欣向榮」常溫外帶年菜，美食輕鬆上桌。天成飯店提供

全新「六合同春團圓年菜外帶」菜色，包含「五福大拼盤」匯聚烏魚子、油雞、肝腸、豬腱與海蜇5款好料，「油爆海大蝦」外殼炸得金黃香酥，彈牙蝦肉令人吮指回味，「元蹄燴玉筍」圓潤外型象徵團圓與圓滿，圓蹄入口即化超誘人，「干翅鮑魚佛跳牆」精選珍貴食材魚翅、鮑魚搭配排骨、魚皮、蹄筋、北菇、甘栗等燉煮而成，「樹子蒸石斑」挑選新鮮龍虎斑蒸煮，魚鮮肉嫩。即日起至2026年2月6日開放預購。

招牌「干翅鮑魚佛跳牆」用料豐富超美味。天成飯店提供
招牌「干翅鮑魚佛跳牆」用料豐富超美味。天成飯店提供

天成同步提供多款單點年菜，像是天成燒肥鵝、櫻花蝦珍珠等，每道688元起。其中「天成御品鍋」嚴選排翅、美參、烏骨雞、干貝、金華火腿、蹄筋等食材入甕燉煮，每份6666元。將珍饈融於一鍋的「天成燒肥鵝」，精選3公斤以上的白羅曼鵝，以10多種獨家藥材，填入鵝肚醃漬48小時，待香氣完全透入骨肉，皮香薄脆，每份4888元。針對素食者推薦這款素跳牆，「天成素佛跳牆」加入猴頭菇、茶樹菇、麻竹筍、蓮子、白果、甘栗、芋頭等，每份1588元。

「元蹄燴玉筍」象徵團圓年節必備。天成飯店提供
「元蹄燴玉筍」象徵團圓年節必備。天成飯店提供



 

舌尖上的旅人 Eric Hsu

舌尖上的旅人 Eric Hsu

我是Eric，身兼記者、主編、模特等多重身份，同時也是個嗜吃如命的男子，熱愛一步一腳印探索世界，典型金牛座性格對美的事物異常著迷，喜歡在燈光美氣氛佳環境，來杯微醺酒精放慢步調，以文字描繪感情與時尚觀點

#年菜 #珍珠 #飯店 #佛跳牆

❤台中❤新地標【臺中綠美圖】~☆自然人文★完美融合

❤台中❤新地標【臺中綠美圖】~☆自然人文★完美融合

2025-11-23 19:54 Belinda的玩美甜蜜窩

#台中新地標

#臺中綠美圖❤

由妹島和世與西澤立衛所組成的SANAA建築事務所

及臺灣劉培森建築師事務所攜手設計

臺中市立美術館、圖書館共構文化場館

試營運時平日去的~人潮還可以

擺拍什麼的都還算順暢

由八座立方量體組成

量體間各自獨立卻又彼此連接

以流動&通透做為設計核心

將自然光與公園綠意被柔和的引進室內

使用者的身影也透過薄膜般的建築外殼

轉換為極具活力的動態色彩

完美融和公園與室內的交流

空透的建築設計

視線可穿透建築物各空間

也是種蠻特別的視覺饗宴~!!

中美館為當代美術館

高27公尺單一玻璃展廳

各常設展廳及特別展廳

擬深根在地並培植年輕藝術家

是當代藝術及在地藝術交流的重要基地!!

圖書館的設計採分齡分棟

兒童、青少年及樂齡使用

有獨立空間卻又彼此串連

館藏結合藝術文化與在地特色

超過五十萬冊的圖書與電子書

是間充滿人文特色的閱讀知識殿堂~!!

圖書館內座位區超多且寬敞

傳統大書桌、沙發區、時尚鋼琴烤漆椅等

燈光充足，且多處提供充電

應該會吸引不少學生、上班族

來此讀書或趕報告吧~

戶外也有不少裝置藝術

鵝黃色的甜甜圈椅超可愛

坐起來感覺頗奇妙

但不難坐就是~!!

#臺中綠美圖#臺中市立美術館#臺中市立圖書館#臺中新地標

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#時尚 #藝術家 #打卡景點 #展覽帶逛

這些竟然在監獄做的？10大監獄美食出爐，第 5 名被台灣國寶狂讚是「全台最好吃」

這些竟然在監獄做的？10大監獄美食出爐，第 5 名被台灣國寶狂讚是「全台最好吃」

2025-11-27 16:17 女子漾／編輯王廷羽
這些竟然在監獄做的？10大監獄美食出爐，第 5 名被台灣國寶狂讚是「全台最好吃」。圖片來源：宜蘭新聞網、矯正機關自營產品展售商城- 法務部
這些竟然在監獄做的？10大監獄美食出爐，第 5 名被台灣國寶狂讚是「全台最好吃」。圖片來源：宜蘭新聞網、矯正機關自營產品展售商城- 法務部

大家知道「台灣監獄美食」嗎？指的不是在監獄裡可以吃的美食，而是受刑人學習技能後製作的烘焙點心、醬料等，可以透過「矯正機關自營產品展售商城」購買，熱門商品包含臺中監獄的狀元糕、彰化監獄的蛋黃酥、臺北監獄的辣味豆干等等，在社群平台台上也有大量的討論度，今天女子漾為大家盤點那些神秘又好吃的「監獄美食」，一起來看！

2025 台灣監獄美食推薦總整理：品項、價格、哪裡買⋯一次看！

台灣監獄美食推薦 1. 台北女子看守所「重乳酪蛋糕」

台北女子看守所的「重乳酪蛋糕」十分有名！完全走實力派路線，無添加防腐劑、零加水，用的是澳洲進口乳酪，一層一層全靠手工打造，入口就是濃、香、純三連擊，減糖配方不甜膩，底部還有酥脆餅乾，好吃到不知不覺吃光光。無論送禮或自己吃，都很適合，當作辦公室下午茶也是超適合，平價又美味！

台北女子看守所「重乳酪蛋糕」，210 元。圖片來源：FB @法務部矯正署臺北女子看守所
台北女子看守所「重乳酪蛋糕」，210 元。圖片來源：FB @法務部矯正署臺北女子看守所

台灣監獄美食推薦 2. 桃園女子看守所「黃金泡菜」

這款桃園女子看守所的「黃金泡菜」也是綁上名！主打嚴選天然食材，搭上特別研發的「南瓜 × 味噌」金色醬汁，色澤明亮、讓人食指大動，入口是清爽系路線，微酸微甜不會膩，連不敢吃重口味的人都可以接受～全程無防腐劑、無人工色素，乾淨配方吃起來超安心，不管是拌麵、配飯還是單吃，都是那種會不小心一口接一口的！

桃園女子看守所「黃金泡菜」袋裝 200 元，罐裝 160 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部
桃園女子看守所「黃金泡菜」袋裝 200 元，罐裝 160 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部

台灣監獄美食推薦 3. 桃園女子看守所「南棗核桃軟糖」

桃園女子監獄的「南棗核桃軟糖」甜而不膩、爽口不黏牙，既滿足味覺，也討喜視覺與口感享受，選用天然食材，不添加人工香料或防腐劑，每一口都能吃出健康與純粹的美味，是下午茶或零食時刻的理想小點！

桃園女子監獄「南棗核桃軟糖」，180 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部
桃園女子監獄「南棗核桃軟糖」，180 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部

台灣監獄美食推薦 4. 花蓮看守所「土鳳梨酥」

花蓮看守所的「土鳳梨酥」不只外觀好看又好吃～採用台南關廟的台鳳 2 號、3 號及台農 17 號土鳳梨熬煮而成，酸甜適中、果肉纖維豐富；原味鳳梨餡則選用金鑽鳳梨搭配冬瓜，比例完美，甜而不膩、鳳梨香氣滿滿。外皮選用天然食材與頂級安佳無鹽奶油，不添加防腐劑，外酥內軟，每一口都讓人停不下來！

花蓮看守所「土鳳梨酥」，280 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部
花蓮看守所「土鳳梨酥」，280 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部

台灣監獄美食推薦 5. 台中監獄「狀元糕」

台中監獄得的狀元糕在網路上討論度非常高！選用綠豆簧手工研磨、壓模成型，口感鬆軟綿密、風味獨特，老少咸宜，冰涼後更是清爽可口。曾獲臺灣國寶級書法家周良敦讚譽，特別題字「天下最好吃的綠豆糕在臺中監獄」，更增添文化價值。包裝以紅金為主色、黑底襯托，喜氣洋洋，自用送禮都超合適！

台中監獄「狀元糕」，170 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部
台中監獄「狀元糕」，170 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部

台灣監獄美食推薦 6. 台東監獄「鮮奶吐司」

台東監獄的「鮮奶吐司」網友們紛紛讚譽有加，甚至被搶購至時常缺貨！這款鮮奶吐司選用新鮮鮮奶製作，口感紮實又香甜，百吃不膩！不只美味，價格也超親民，是每天早餐、下午茶甚至宵夜的最佳選擇，簡單一片就能療癒味蕾，平價又安心，CP 值滿分。

台東監獄「鮮奶吐司」，50 元。 圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部
台東監獄「鮮奶吐司」，50 元。 圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部

台灣監獄美食推薦 7. 宜蘭監獄「蛋黃酥」

宜蘭監獄「蛋黃酥」使用帶土鹹鴨蛋，搭配嚴選食材純手工製作，每一顆都是滿滿心意！紅土鹹蛋黃濃郁厚實，酥皮選用進口無水奶油，烘烤出完美黃金比例的層次口感。無論自用或中秋送禮，都能讓人一口就感受到滿滿幸福與誠意！

宜蘭監獄「蛋黃酥」，380 元。圖片來源：宜蘭新聞網
宜蘭監獄「蛋黃酥」，380 元。圖片來源：宜蘭新聞網

台灣監獄美食推薦 8. 台南監獄「貝果」

台南監獄的「貝果」也很值得嘗試看看！堅持使用實在原料，每一顆貝果都經過揉壓、攪拌、烘烤，注入滿滿靈魂。遵循正統發酵手法，呈現自然麵香與彈牙嚼勁，多種口味任君挑選，讓每一口都能感受到手作的誠意與香氣，完美開啟一天的美味時光！

台南監獄「貝果」，20 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部
台南監獄「貝果」，20 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部

台灣監獄美食推薦 9. 嘉義監獄「3Q 餅」

嘉義監獄的 3Q 餅名稱就有感謝之意！酥脆特製餅皮包裹軟 Q 麻糬，內餡層層驚喜：新鮮豬肉鬆、鹹蛋黃、紅豆泥交織出鹹香甜的多層次滋味，每一口都能吃到烘烤後的香酥脆，再搭上紐西蘭進口無鹽奶油與低筋麵粉的紮實口感，完全不加人工香料、防腐劑。無論送禮還是自用，都是滿滿心意的最佳首選！

嘉義監獄「3Q 餅」，340 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部
嘉義監獄「3Q 餅」，340 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部

台灣監獄美食推薦 10. 屏東監獄「醬油」

屏東監獄的「醬油」選用非基因改造黃豆，經過 365 天慢慢發酵熟成，每一滴都凝聚了數十年釀造經驗。傳統手工精釀，香氣濃郁、層次豐富，是料理界的極品神器，無論拌飯、沾醬還是烹煮，都能瞬間提升風味，讓人一試成主顧！

屏東監獄「醬油」，70 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部
屏東監獄「醬油」，70 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部

以上產品都可以在矯正機關自營產品展售商城官網買到，不過要特別注意不是任何時候都有的，有興趣的讀者可以有空就到官網看看，選擇自己喜歡的商品，支持台灣矯正署的產品！最後亦可延伸閱讀：盤點台灣人騎機車載過最誇張的 10 大物品：床架、充氣游泳池⋯簡直沒有極限！

【本文為JUSKY街星授權提供】

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#烘焙 #蛋黃酥 #美食推薦

❤日本❤大阪住宿【OKINI_Hotel別館】~體驗☆日劇極簡風★

❤日本❤大阪住宿【OKINI_Hotel別館】~體驗☆日劇極簡風★

2025-11-02 22:01 Belinda的玩美甜蜜窩

頗具日劇感的飯店#OKINI_Hotel別館❤

矮樓層、筆直陽台及整齊的房門

放眼望去就是地方小站#萩丿茶屋站❤

電車要做((各停))才會到

且房內可清晰聽見車子進站的聲音!!

房內設施走極簡風

榻榻米地板、兩張床墊

開放式洗手台、矮櫃、小圓椅等

其餘空間就是留白~

房間寬敞，但浴室超擠

簡單到開門瞬間真的會傻眼

大概是因沒住過這麼精簡的吧~~><"

因第1天及第3~5天都住這間飯店

第二輪入住的房間浴室竟有浴缸

美中不足是洗手台及洗澡是同個水源

無法邊卸妝、邊放洗澡水

有點浪費時間就是

浴缸也有點迷你~洗個澡一直撞到!!

連續入住不會打掃

隔天自己拎垃圾出來

生活耗品、毛巾等放一樓

路過都可隨時補貨囉

有點服務倒挺貼心

飯店提供可外借的愛心透明傘

畢竟這幾天真的就大太陽、大雨輪流出現

無法理解的謎樣天氣~

就跟上班族心情差不多吧..><"

早餐提供簡易自助吧

選擇不多，但吃飽沒問題

日式為主~每日菜色會稍微變換

獨特的六分割盤

吃粥配的小菜正好一次裝滿囉!!

#大阪住宿#OKINI_Hotel別館

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#飯店 #極簡風 #上班族 #住宿推薦

❤台北❤經典美味【新葡苑】~☆上海&廣東★菜擄獲饕客的心

❤台北❤經典美味【新葡苑】~☆上海&廣東★菜擄獲饕客的心

2025-11-01 19:51 Belinda的玩美甜蜜窩

經典老字號美味#新葡苑❤

用實力~征服了挑嘴某娃的胃!!

新葡苑❤

上海、廣東兩大菜系

上海本幫菜港式海鮮飲茶

除了提供道地中華料理外

亦融合台灣在地飲食文化

不斷追求突破與創新

從菜色擺盤、品酒選擇到店內裝潢

均以時尚創新手法重現

分店已拓展至日本、中國

特別的是各分店菜系不同

大葉高島屋這家是#上海菜❤

其他分店幾乎都廣東菜

下次來吃吃看廣東菜

才知道差異在哪囉~!!

不愛青菜的某娃

看到端上桌的#上海菜飯❤

滿臉疑惑的問她要吃什麼

我就說妳先吃吃看~招牌耶

心不甘情不願的吃了一小口

又接著一小口、一小口⋯無限個一小口

((恩~大概覺得不難吃吧?!))

其他菜色就依個人喜好

一人挑一道菜

喜歡蝦子的某娃選了#鹹蛋蝦仁❤

蝦仁飽滿彈牙，鹹蛋裹附的相當入味

我挑了安全且適合全家的#老皮嫩豆腐❤

果然是熟悉的美味~

蘇先生愛的#燒味雙拼❤

拚了油雞跟烤鴨

還有叉燒跟牛腱可選

也是美味的頗有水準

至於腸粉因已點蝦仁

這輪就選#蔥花炸兩腸粉❤

油條炸得相當酥脆呢

以上菜色三個人吃剛剛好~

想不到隔幾天某娃突然說

下次再去吃週末吃的

一時空白的問~週末吃什麼

((對瑣事魚腦記憶的娘...><"))

小妞略帶不耐的說

：就那個⋯奇怪的菜飯

：喔~好。 ((菜飯感覺無辜??))

#台北美食#上海菜推薦#新葡苑

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#上海 #時尚 #美食探店 #台北美食

🎄聖誕水晶球大集合🔮 全家獨家 限量是殘酷的 ͟͟͞͞➳ 購買指定商品就能獲得

🎄聖誕水晶球大集合🔮 全家獨家 限量是殘酷的 ͟͟͞͞➳ 購買指定商品就能獲得

2025-11-27 22:45 VVN 小安
圖／文 : VVN
圖／文 : VVN

又到了收藏水晶球的聖誕節了！

這次全家推出超多可愛又有氛圍的水晶球，來找找自己喜歡的款式吧❄️

先來分享我獲得的明治Meiji水晶球，有雪人⛄️、聖誕樹🎄、雪花❄️ 還有迷你巧克力🍫

再來是，好時Hershey’s，藍色款和咖啡色款，都好想擁有喔！！！

可口可樂的更可愛了！

還有更多選擇～

心動不如馬上行動～～～ 這麼可愛的水晶球們，就在全家超商唷！


VVN 小安

VVN 小安

💁🏻‍♀️歡迎來到VVN的快樂天地 喜歡簡單快樂的紀錄生活~ 我們一起吃美食 and 開心旅遊吧! ❤️IG: VVN.WA2EAT ❤️YouTube Channel: VVN WA!

#開箱 #聖誕節 #超商新品 #可口可樂 #全家Familymart

