這塊軟餅乾甜度很低！抹茶專賣店「史奇福」推超強新品

史奇福時不時就有新品出現，招牌的霜淇淋、巴斯克和可麗露是固定品項，最新力作是抹茶和紅茶口味的軟餅乾！抹茶軟餅乾奢侈用了包括小山園在內的8款抹茶粉，就是要抹到心坎裡～

史奇福的軟餅乾有兩種尺寸，小顆的約20-25克，大顆的40-45克，中間再加上些許干納許，回烤後會有些微流心的效果。









這兩款口味都走濃厚路線，甜度比市售的軟餅乾更低，如果兩款都吃建議中間休息一下以免味道打架。紅茶香氣更濃一些，抹茶款的尾韻帶了一絲苦，苦完還會回甘，小顆的吃一顆就完全能解抹茶癮了～

史奇福每週霜淇淋口味會變動，每次供應兩款，濃抹茶是固定口味，變動口味這週是新口味黑芝麻，霜淇淋最後還會加上只用黑芝麻、不含一滴水和糖的芝麻醬，無糖就超級香，吃完感覺頭髮都變黑了～

黑芝麻目前只供應到12/1，何時會再出現就要注意店家公告。同時間也推出了芝麻巴斯克，芝麻控可以先預訂以免向隅！

特濃抹茶軟餅乾，3入350元（大顆）； 島根紅茶軟餅乾，3入330元（大顆）；迷你綜合軟餅乾，6入350元（小顆）；最純黑芝麻霜淇淋，120元

每到史奇福必吃的抹茶霜淇淋，自己插上抹茶軟餅乾的視覺效果十足，不過兩款味道都重，抹茶軟餅乾質地又比較容易碎掉，其實沒到那麼合拍，還是單吃就好！

最後要大力推薦史奇福的可麗露，是最喜歡的外酥內綿類型，大顆的中間有灌餡，小顆的脆度更高，每次都要帶一整袋回家才甘心！店家另外有供應常溫甜點瑪德蓮，布丁、各種茶類飲品也有一定水準，有到國父紀念館附近千萬別錯過～





特濃小山園抹茶霜淇淋，190元

《史奇福 Skiff》

📍 地址：台北市大安區延吉街131巷33號

🚇 捷運：國父紀念館站，1號出口步行約3分鐘

☎️ 電話：（02）8732-0368

🕛 營業時間：1200~1930

❌ 公休日：星期二



