馬來西亞新山旅遊【新山一日散策】走訪柔佛古廟、印度廟、中央車站、金海灣，陳旭年文化街與Shopping Mall，體驗新山魅力。

馬來西亞的新山，是馬來西亞最南，也是距離新加坡最近的一個城市。

做為馬來西亞半島南部的金融和物流中心，

新山的經濟競爭力排名僅次於首都吉隆坡，

也是馬來西亞都市化發展最快的城市。

我還蠻有感的，因為我們在新山住的地方離中央車站很近，

走進車站看到很多房仲在賣房，周邊也很多大樓正在興建。

在車站時有遇到房仲要跟我們推銷，但我婉拒了。

現在有點後悔應該去了解一下，純粹想知道行情如何。

在新山住了兩晚，腳步放慢了下來，這篇就來分享我們在新山走了哪些景點。

新山 柔佛古廟

由於我們住的地方，就在新山市區，走路便可以到的景點不少。

新山住宿文章看這:https://cetustar.com/shama-suasana-johor-bahru/

像是柔佛古廟就是其中一個景點。

柔佛古廟是新山最古老的建築物之一，周圍被高聳的摩天大樓包圍著，頗妙的畫面。

跟我們台灣寺廟感覺蠻像的，因為柔佛古廟象徵五個不同籍貫的人相互合作的精神，

這五個分別是「廣東幫」，「福建幫」，「客家幫」，「潮汕幫」和「海南幫」，

難怪覺得很眼熟。

連牆面的解說都是繁體中文字，很親切。

我們當天還遇到馬來西亞的學生團體參觀，應該是大學生或高中生。

有解說員隨行，他們都看得、聽得很認真，想必是回去有作業要教吧!

不然我們真的是隨便逛一圈就離開了耶!

他們怎麼如此投入XDD

新山 阿魯米古拉惹馬里安曼廟(印度廟)

新山有兩座著名的印度廟，

一個是位於市中心的阿魯米古拉惹馬里安曼廟（Arulmigu Rajamariamman Devasthanam），

另一個則是世界首座玻璃廟—阿魯米古斯里拉惹卡麗安曼玻璃廟（Arulmigu Sri Rajakaliamman Glass Temple）。

我們造訪的是阿魯米古拉惹馬里安曼廟，也是步行就到的距離。

我覺得印度廟很美，我很喜歡它們五顏六色的建築外觀。

話說我們只有在門外拍張照，沒有進去。

因為印度廟參訪時的禁忌很多，包括需脫鞋、穿著保守，

男女性都需穿著長褲，避免穿著過於裸露的背心。

看我跟林恰恰兩個，都穿得完全不合格啊!

我們家能去的就只有當天穿長褲的苳了，

但也無法放她一個人進去，只好在外面拍拍照就好。

印度廟的特色是建築上常以人體意象為概念，並強調對神的虔誠。

晚上打上燈的印度廟更美了，根本可以當成一個漂亮的建築物來欣賞。

大家如果想進去參觀，記得全身包緊緊，尊重他們的文化喔!

新山 陳旭年文化街

陳旭年街（Jalan Tan Hiok Nee）是新山市中心的一條老街，

是早期華人開闢新山時最為繁榮的街區，這裡可以看到華人的文化。

比較可惜的是，我們在陳旭年文化街待的時間不長，

因為造訪的時候已是晚上，很多店家都已關門，

我們就去周邊的夜市晃了一下。

這個夜市賣的東西，跟我們熟悉的不太一樣。

我們只簡單逛了一圈，就慢慢走回飯店。

這時才大概晚上8點多，街邊店家都已關門，走在路上其實還蠻冷清的。

是我們沒有走到熱鬧的地方嗎?

一樣是市中心，記得之前去越南胡志明的夜晚，十分歌舞昇平，

相比之下，馬來西亞的新山，便顯得格外寂靜。

新山 金海灣

為什麼我們到晚上才有時間去陳旭年文化街呢?

因為我們傍晚跑去了金海灣，順便在這吃了晚餐才離開。

記得我規劃旅遊的宗旨，就是每到一個國家，都想去他們的海邊走走。

其實是蠻無聊的一個宗旨，畢竟有些地方的海，並不是真正的海XDD

就像這個金海灣，它是由港口改造而成的人工海灘。

所以海不是想像中的藍色，沙也不是記憶裡的白色，不過這裡還是有可看的點。

一個是它的日落很漂亮，再來便是它的海灘與大樓相鄰，

這種交融的景象，很特別。

畢竟在台灣，很難看到沙灘旁邊，會有一棟棟的高樓大廈吧!

新山 金海灣商場Beletime Danga Bay

金海灣這裡有一個金海灣商場，提供住宿、購物、餐飲等多元化選擇。

商場一樓廣場就有許多小餐廳，不覺得這樣的場景，

座落在海灘旁邊，很有意思嗎?

聚集了許多人種，華人、印度人，以及不少的西方臉孔。

不過感覺起來都是長期住在這個區域的人，像我們這樣的觀光客，顯得稀少。

我們後來選擇在商場裡面吃晚餐，有冷氣吹以外，坐起來也比較舒適。

像這樣的用餐環境，乾淨明亮。

我們在新山停留的日子，逛了很多shopping mall，

每一個都好逛好買，又好便宜，

所以我真是蠻遺憾，沒認真去聽一下房仲的講解(誤)

當天晚餐點了這些，還有飲料沒入鏡，全部花不到台幣500元。

還是在shopping mall裡面餐廳吃的喔!

商場裡面很多兒童遊樂場，

類似我們台灣百貨公司裡的親子遊樂園，包場玩裡面所有設施的那種。

可能平日晚上的關係，幾乎都沒人，

我有看一下價格，大概300多塊台幣可以玩一天。

根本小孩的天堂啊!

新山 中央車站 JBCC廣場

最後介紹一下新山重要的火車站-新山中央車站。

中央車站於2010年開幕，如果我們從新加坡來新山，

不包車選擇坐火車方式的話，就是在這個車站下車。

不過之後還有更好的選擇，新山與新加坡的捷運，已經開始在建造了。

預計於2027年1月1日開通，雖然這是預計，但看起來至少是已經在動工的樣子。

若真能通車，真的會方便非常多。

車站裡面蠻簡單的，可能因為火車班次不多的關係，

我前面提到有許多房仲在這裡賣房子，感覺房仲都比旅客多XDD

車站附近超多SHOPPING MALL可逛，

我認真說，你空著行李箱來新山沒問題，

吃的穿的用的，都來這裡買就好了。

我們在這裡買了鞋、行李箱、還有衣服，價格實在太可愛，不買對不起自己。

台灣人來這裡也不用擔心飲食問題，根本一堆台灣餐廳。

有種沒出國的錯覺。

很可惜沒看到雞排，不然生活在馬來西亞，應該是一件蠻幸福的事。

一般人來到新山，會去的通常就是樂高樂園。

由於我們已經安排了新加坡環球影城，就沒有考慮再花時間去樂高樂園。

反而選擇簡單的在市區走走晃晃，

讓我們看見了這個與新加坡隔著柔佛海峽，位於馬來半島最南端的新山，最生活化的面貌。