[嘉義東區]北興老牌魯熟肉。最好吃的還是花生糯米腸 #傳承到四代70年老店

202510 嘉義東區 北興老牌滷熟肉

上大學前我都是住在附近，對台林街這一帶可有18年的記憶

以前父母親大人都很常帶我來外帶，而且就只買糯米腸而已！

搬家後都沒再來訪，過了這麼多年，這還是我頭一遭來內用跟點其他東西，吃完後還是覺得...還是糯米腸最好吃(笑)

(客串演出: J哥、Na哥)

商家名稱：北興老牌魯熟肉(嘉義市東區台林街119號)

相關連結：FB粉絲專頁

營業資訊：05-2756093 週二至日11:00-19:00；週一休

​▲北興老牌魯熟肉 店面

看店家FB介紹說他們已經有七十年歷史，目前已經傳承到第四代，那至少我本人有吃到跨代吧(自豪)

店外扛棒還保留以前舊版招牌(長方形)，以及新的招牌(圓形)

202510 嘉義東區 北興老牌滷熟肉

​▲北興老牌魯熟肉 店面

是個三角店面，門口就是點餐區，有炸糯米腸的油鍋和擺放魯熟肉的展示台

(客串演出: J哥、Na哥)

202510 嘉義東區 北興老牌滷熟肉

​▲北興老牌魯熟肉 展示台

北興老牌魯熟肉 菜單(拍攝日期：2025.10)

202510 嘉義東區 北興老牌滷熟肉

202510 嘉義東區 北興老牌滷熟肉

​(左後)花枝

花枝的硬度已經是可接受範圍的上限，再硬一點就不ok了

(右前)紅燒肉

就是炸紅糟肉，逼油夠完整所以麵衣很香脆，只是沒有吸油處理，導致表面還是有殘留很多油，雖然麵衣乾脆但還是會吃到不少附在上面的炸油

(右後)豬肝

好乾硬，完全不行

202510 嘉義東區 北興老牌滷熟肉

​糯米腸

看那個大小粗細不一的糯米腸，就知道腸衣是貨真價實豬大腸啊，裡面除了包糯米，還有整粒花生。

我都還記得，父親大人都會跟老闆說「請給我花生多一點的」切面上有四、五顆花生的那種，他最愛了

豬大腸腸衣帶點韌性，並且還是有些有豬大腸的獨特味道，糯米紮實又Q，卻不會太黏牙，花生香綿，和糯米和腸衣的味道搭配得很好吃；搭配是甜醬油膏，配著辛嗆蒜末更是對味

202510 嘉義東區 北興老牌滷熟肉

​(左後)花椰菜

(右後)豬心

僅次於豬肝的乾，尚可接受

(前)脆腸

我最愛的豬內臟之一「脆腸/生腸」，看得出有兩種部位，腸壁比較厚實的部位很Q脆好咬，滿意；但比較細、切段的部位就過於硬韌

202510 嘉義東區 北興老牌滷熟肉

​小肚

小肚就是膀胱，口感像麵腸，蓬蓬軟軟的又有韌性，這口感我不愛

管頭

我吃過天梯、豬舌、豬臉頰，卻是第一次看過「管頭」，直接點兩份。這部位就是豬食道和氣管的頭處，也就是咽喉、會厭處，所以切一切就是一盤滿滿的軟骨。軟骨稍硬但還是咬的動，只是吃到後來真的有點嘴痠

以上。