環亞機場服務管理集團於松山機場-環亞藝空間舉辦年終音樂藝文茶會 攜手台灣三星電子、海神畫廊 共創跨界文化交流

環亞機場服務管理集團於台北松山機場環亞貴賓室之「環亞藝空間」舉辦年終音樂藝文茶會。 圖：環亞機場服務管理集團／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】全球機場待客服務領導品牌環亞機場服務管理集團（Plaza Premium Group，PPG）於台北松山機場環亞貴賓室（Plaza Premium Lounge, PPL）之「環亞藝空間」舉辦年終音樂藝文茶會，為旅客打造結合藝術、文化與音樂的沉浸式午後雅集。

▲茶會邀約台灣三星電子、海神畫廊攜手合作，體驗多元豐富的藝文氛圍。 圖：環亞機場服務管理集團／提供

本次茶會邀約台灣三星電子（Samsung Electronics Taiwan）及海神畫廊（Neptune Gallery）攜手合作，賓客除可享用精緻茶點、道地台灣小吃外，更能欣賞由台北知名青少年樂團—林口國中弦樂團帶來的公益演出，體驗多元豐富的藝文氛圍。活動嘉賓包括松山機場代表鄭堅中先生、台灣三星電子團隊、海神畫廊藝術總監胡閔堯先生及本次參展藝術家們，共同為跨界文化交流揭開序幕。

環亞集團北亞區總經理張慧君女士表示：「我們很高興能在松山機場環亞貴賓室，以藝術、音樂交織的形式迎接年末。此次與三星及海神畫廊的合作，讓我們得以打造兼具文化深度與美學質感的沉浸式體驗。我們也希望旅客在啟程前，能在這個空間稍作停留、放慢步調，讓藝術為旅程增添更多意義。對我們而言，貴賓室不僅是旅程的起點，更是通往在地文化的溫度與魅力之門。」

Samsung The Frame Pro 打造「24 小時藝術館」數位體驗

本次活動感謝台灣三星電子的支持，現場展示 The Frame Pro 美學AI 智慧顯示器，為環亞貴賓室與藝空間注入嶄新數位藝文氣息，首度以電子畫框呈獻本次合作畫廊與藝術家的作品。作為「Samsung 設計生活系列」的重點產品，The Frame Pro 以抗反光螢幕、精準的 Mini LED 背光技術及通過 Pantone 認證的色彩呈現，讓旅客能以極致畫質欣賞藝術作品與影音內容。

The Frame Pro 亦內建三星藝術市集(Samsung Art Store)，收錄超過 4,000 件來自世界知名博物館及藝術家的作品，包括 MoMA、芝加哥藝術博物館、泰德現代美術館等；並與 Disney、Pixar、Star Wars 等品牌合作推出獨家典藏。配合 2025 巴黎巴塞爾藝術展，本次平台更新增 22 件全新數位藝術作品，展現科技與藝術融合的無限可能。

▲茶會邀請林口國中弦樂團帶來精彩演出。 圖：環亞機場服務管理集團／提供

林口國中弦樂團 — 用音樂跨越文化與世代

由林口國中劉銘恩校長領軍的弦樂團自 2012 年成立以來，在指揮許家銘老師帶領下屢獲國際肯定，足跡遍及總統府、台北 101、奇美博物館等指標性場館演出，更於 2024 年在新加坡萊佛士音樂節獲得最高榮譽「金獎」，展現不凡的音樂能量。

本次茶會中，樂團特別以「古今開來」為主題，帶來兩首風格迥異的曲目演出，讓旅客在機場感受不同面向的文化魅力：

•〈廟埕 The Temple Square〉：以台灣廟會文化為靈感，融合民謠、歌仔戲與傳 統節奏，呈現濃厚的在地文化風情。

•〈Golden〉：改編自 2025 年電影《Kpop 獵魔女團》，由虛擬女團 Huntr/x 演唱，以輕快節奏與鮮明旋律展現年輕世代的自信與活力。

海神畫廊攜手四位台灣藝術家 —— 年終壓軸聯展《福爾摩沙・四季之歌》

環亞藝空間同步推出全新聯展《福爾摩沙・四季之歌》，由海神畫廊藝術總監胡閔堯策展，邀請四位台灣藝術家—吳逸萱、王勁之、蔡宇貞、陳奕龍—以當代視角詮釋台灣四季的自然與文化意象。本次展出作品橫跨岩彩、油畫與新媒材等多種形式，呈現四季主題的多元風貌：

•吳逸萱：擅長岩彩與金箔技法，以光影捕捉自然瞬息；特別為松山機場環亞貴賓室創作象徵台灣都會意象的拍照裝置作品《城光曙霖》網美形象牆。

•王勁之：代表系列「鏡花」「萬象」以寶石般的岩彩色調展現東方「侘寂」與「幽玄」意境。

•蔡宇貞：以古典油畫技法為基底，將日常物件轉化為深具故事感的視覺敘事。

•陳奕龍：融合寫實與抽象語彙，探討時間、記憶與空間的流動，呈現跨文化的藝術思考。

此外，展覽亦呈現台灣藝術家呂逸凡的《花語・綻放》系列，以飽和色彩展現花朵的生命力與細膩層次，為展區帶來豐富的實體與數位視覺體驗。

《福爾摩沙・四季之歌》聯展

．展期：2025年11月27日–2026年7月31日

．地點：台北松山機場第一航廈三樓—環亞貴賓室(Plaza Premium Lounge) /環亞藝空間

．營業時間：每日 05:30–20:30

