走出國門走進世界 第12屆國際金旅獎 四大遊程引領「出境旅遊」新標竿

2025-11-30 15:00 旅奇傳媒 TR Omnimedia
多洛米堤山區以獨特白雲石地質構造聞名，周遭山區更擁有壯麗景觀。　圖：shutterstock／來源
多洛米堤山區以獨特白雲石地質構造聞名，周遭山區更擁有壯麗景觀。　圖：shutterstock／來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】世界如此遼闊，每一次出發，都是為了靠近那份美的想像。不管是藝術文化、世界建築或地理風情，甚至風土美食與宗教慶典，都吸引著你我一次次出發探索，從近鄰到遠方，都讓我們在萬里行路中以雙眼收藏風景，譜出四季樣貌。

由中華民國旅行業品質保障協會主辦「第12屆國際金旅獎」出境旅遊類獎項吸引眾多優質行程角逐，脫穎而出的精采行程展現台灣旅行業者在產品設計、創意體驗與服務品質上的卓越表現。 從越南北部的山海戀曲，到義大利多洛米堤的秘境探索，到靜岡農村的手作交流，每一條路線都是一次精心策劃的文化旅程，也是一場感官與心靈的盛宴。

本屆獲獎行程橫跨亞洲與歐洲，涵蓋教育、創意、農家體驗、自然探索等多元主題，充分體現「國際金旅獎」對旅遊品質的高度要求與創新精神。 出境旅遊類獎項評選宗旨，期望透過獎項選拔鼓勵旅行業者開發「價格合理、行程透明、服務滿意」的優質旅遊行程，以提升整體旅遊品質，協助業者行銷產品，並讓消費者能安心選購、放心旅遊，達到業者與消費者互信雙贏的目標。

▲陸地景致搭配郵輪巡遊，體驗北越獨特人文自然風景。　圖：尊榮假期／提供
▲陸地景致搭配郵輪巡遊，體驗北越獨特人文自然風景。　圖：尊榮假期／提供

◎中南半島組 獲獎旅行社：尊榮假期＋蒔晴旅遊＋天海旅行社

獲獎行程：《北越山海戀五日遊》

山與海的交織，是北越最動人的風景。此行程為三家旅行社共推的PAK產品，以喀斯特地形為主軸，串聯陸地與海洋的奇景，搭配經典蘭夏灣國賓號郵輪，讓旅客在甲板上享用米其林晚餐，感受海風與星光的浪漫。

餐食設計融合越南與法國風味，從街頭越式咖啡到精緻法越融合料理，每一口都是文化的交會；景點部份深入河內千年古都，走訪三十六街，體驗越南人千年來的生活軌跡。懷舊的越南街景，搭配全程國際五星旅館住宿，讓旅客在品味中感受北越的獨特魅力。這不只是一次旅行，更是一場山海之戀的沉浸式體驗。

▲以近郊輕旅行概念，跳脫常規感受靜岡與熱海、伊豆之美。　圖：三益旅行社／提供
▲以近郊輕旅行概念，跳脫常規感受靜岡與熱海、伊豆之美。　圖：三益旅行社／提供

◎創意組 獲獎旅行社：三益旅行社

獲獎行程：《海之富士—靜岡教育旅行六日》

靜岡，是日本的靈性之地，也是創意旅行的絕佳舞台。此行程以「近郊輕旅行」為主軸，串聯熱海、伊豆大室山與下田等度假勝地，融合地理、人文與自然美景，旅客將入住農家，與在地人交流，體驗農村生活，並參與手作活動，製作獨一無二的紀念品。在這場生活體驗中，感受靜岡的美，不在於壯麗，而在於細膩；不在於熱鬧，而在於靜謐，廣邀遊人一同品味見證。三益旅行社以創意為筆，描繪出一幅靜岡的生活風景，讓旅人在慢步調中感受深度。

▲義大利多洛米堤山區的布拉耶斯湖。　圖：誠翔運通旅行社／提供
▲義大利多洛米堤山區的布拉耶斯湖。　圖：誠翔運通旅行社／提供

◎南歐組 獲獎旅行社：誠翔運通旅行社

獲獎行程：《北義秘境—多洛米堤十二日》

多洛米堤，是義大利的靈魂山脈，也是攝影師與登山者的夢幻天堂。誠翔運通以「五大經典步道」為主軸，串聯西、北、東多洛米堤的絕美景點，包括刀峰山、休斯高原、富內斯山谷、米蘇里納湖、三尖峰等，並延伸至北義阿爾卑斯雙湖區的科摩湖與加達湖。

行程搭配長榮或國泰航空米蘭進出，住宿安排精緻，餐食更是亮點：龍蝦麵、香烤豬腳、義式烤牛，甚至米其林推薦與三星米其林餐廳，讓旅人在山水之間，也能享受味蕾的饗宴。這是一趟結合自然、藝術與美食的深度之旅，讓北義的秘境不再遙遠。

▲以品質與尊爵體驗，享受不一樣的峴港假期。　圖：世倢國際旅行社／提供
▲以品質與尊爵體驗，享受不一樣的峴港假期。　圖：世倢國際旅行社／提供

◎中南半島組 獲獎旅行社：世倢國際旅行社

獲獎行程：《真品峴行．臻會選．懷舊古都尊爵五日》

峴港，是越南的靜謐之地，也是懷舊與現代交融的舞台。世倢國際旅行社以「透明、尊爵、無購物」為核心，打造出一條誠信且高品質的行程。從門票費用到餐食價格，皆清楚標示，午餐USD15-40、晚餐USD20-40，並標明餐廳名稱，讓旅客了解用餐環境與價值。

住宿安排於海邊五星級度假旅館，並保留時間享用飯店設施；交通則採用大型43人座遊覽車，不因人數而縮減舒適度。全程無購物，並考量台灣與韓國市場的需求，以客人權益為優先。這是一趟誠信之旅，也是一場尊爵的文化探索。

旅遊品質標竿 創新與誠信的交會

「國際金旅獎」不只是表揚,更是引領,本屆獲獎行程展現台灣旅行業者在產品設計上的創新力與文化深度,也體現對旅客權益的尊重與誠信。從教育旅行到自然探索,從創意手作到美食饗宴,每一條路線都值得被記錄與讚賞。品保協會以「國際金旅獎」持續引領台灣旅遊品牌走向國際,讓旅人在每一次出發中,看見台灣旅行業者對品質的承諾,也感受到世界對美好旅程的回應。

#靜岡 #越南 #秘境

旅遊最強檔來了：ITF旅展＋雙11一次攻略，買10送1、99元飯店餐券都在這(持續更新...)

旅遊最強檔來了：ITF旅展＋雙11一次攻略，買10送1、99元飯店餐券都在這(持續更新...)

2025-11-01 13:29 女子漾 /編輯周意軒

ITF台北國際旅展在11月7日登場，雙11緊接登場，普發現金1萬元預計最快11月12日入帳，三檔疊加直接把年末旅遊與餐飲優惠推到最高點。今年不只飯店餐券、聯合住宿券全面開打，連線上旅行社、日韓機票、海外訂房平台都祭出限量折扣碼與快閃券。以下把時間、價格與門檻一次整理，搭配實用下單攻略，讓妳「先領券、再結帳、還能疊回饋」，買到最划算。

1 台北萬豪「1+1好食成雙」快閃（11/3–11/17）

活動亮點：下殺54折起，最高現省逾1,500元。館內 Garden Kitchen 平日午間原價每人1,280元+10%，雙人同行第二人加購價111元+10%。怎麼買最省：兩人同行等於「1,280+111」再加服務費，均攤後單人價直降。適合想先暖身卡位的人氣餐廳。

2 易遊網「折扣放大節」線上旅展（10/31–11/13）

活動亮點：全站3折起，豪撒300萬折扣碼。單筆滿6,000最高再現折1,000。日韓機票999元、五星飯店99元起、饗食天堂餐券90元、機票/飯店/團旅5折券等限量爆品。與插畫IP「醜白兔」合作，還能免費下載LINE聯名貼圖與抽聯名商品。

怎麼買最省：先領折扣碼→鎖定限量爆品時段→滿6,000疊現折1,000，組合訂更划算。

3 寒舍集團／艾麗線上旅展＋現場櫃

期間：寒舍線上即日起–11/10；艾麗線上即日起–11/14；寒舍旅展快閃櫃 11/1–11/6（台北喜來登1樓）

現場獨賣：台北喜來登「十二廚」、寒舍艾美「探索廚房」每組2.5萬元餐券組，最低約73折起，加贈單人25折券4張。現場買2張礁溪寒沐住宿券，再送住宿折抵25%券1張。

熱門票券與價格：

1）寒舍聯合住宿券 5,200/張（旅展或快閃櫃買10送1）

2）礁溪寒沐「一泊一食乘風居」平日/小旺日雙人 7,800/張

3）台北寒舍艾美「探索廚房」平日雙人 4,000/張

4）寒舍25餐券組：十二廚每組19張 25,000；探索廚房每組14張 25,000

5）寒居 BeGood 戰斧牛排券 1,999/套

6）礁溪寒沐 MU TABLE 平日單人午餐 760/張；自助餐＋會館使用 1,080–1,780/張

7）映之湯湯屋雙人平日 2,500/張（現場買10送1）

8）台北艾麗「景隅豪華客房」雙人一泊二食 7,500/張；LA FARFALLA 與 The Terrace 餐飲票券多款

怎麼買最省：餐券組均價越低越划算，買10送1等同再打9折；「25折券」適合攻熱門檔期加碼用。

4 凱撒飯店線上旅展（10/17起）

聯合住宿券 2,699/張（買10送1）；台北凱撒精緻四人房 5,999/張；板橋凱撒薈萃客房 4,999/張；台北凱達一泊二食 3,688/張。

餐飲票券：聯合自助餐券 850/張（買10送1、買20送2、買50送10）；999元雙人套餐券可於多館酒吧使用；990元主廚美饌券可換招牌菜，或加價升等至希爾頓青雅。六人套餐券、888元饗食券也有買送組合。

怎麼買最省：「聯合」票券通用性高、庫存耐放；大量買送很適合年末聚餐或團體分食。

5 國泰飯店觀光事業線上旅展（10/13–11/23）

王牌票券：和逸飯店全台五館聯合住宿券 3,500/張（買10送1）；台北慕軒經典客房 6,660/張。

餐飲主力：台北萬怡 MJ Kitchen 假日下午茶單人券買10送1；平日自助午餐單人券 999起（限時買10送1）；慕軒餐飲通用券 1,480/張；GUSTOSO 海陸龍蝦＆肋眼雙人套餐 4,380/張；Cozzi Market 單人平日午晚餐 955/張、假日1,155/張；Blu Bar 海洋雙人下午茶買1送1；巧虎夢想樂園一大一小純入園券 500/張買5送1；各館也有便當/套餐與沙拉吧票券組。

怎麼買最省：「買10送1」直接拉低單價，親子族可把「巧虎樂園」一起帶走排寒假。

6 阿里山英迪格酒店官網專案（即日起–11/30）

專案：無憂住含早晚（雙人）16,500+15.5%起，含早餐＋ton’u Kitchen 半自助晚餐；限時加贈阿里山森林遊樂區門票2張、森林鐵路支線車票4張，並提供遊樂區定時接駁。

怎麼買最省：等於「一泊二食＋門票＋交通接駁」一次買齊，高山行程零碎成本全包最方便。

7 六福旅遊集團線上旅展（10/27 12:00–11/16）

整體折扣：住宿券34折起、餐券54折起、樂園門票46折起。

必搶清單：

1）六福村雙人套票 1,300（約46折），萬聖墓碑鎮全新造鎮＋夜間大秀與百人活屍遊行

2）關西六福莊「FUN鬆玩 6,188」約34折，雙人入住含活動體驗＋早餐2客＋六福村無限進出手環2條，指定日再升等18坪客房、第三人不加價（專案內容以公告為準）

3）台北六福萬怡「Stay Leofoo, Earn More」透過萬豪旅享家訂房，加價65++送6,565點，含Mini Bar、停車與健身中心

4）敘日全日餐廳自助百匯平日午晚餐券 9+1套 11,700（單張1,170），現正澎派海港季

5）粵亮「神仙乾坤燒鵝四吃」4,099，桌邊煙燻儀式感滿點，4–6人份

6）美食周遊券8張/套 4,000，可彈性兌換三廳指定品或升級整套料理

8 樂天旅遊 11.11 Sale（10/31–11/12）

活動亮點：指定住宿9折；11/11當天限量1,111張快閃券，含5折、6折、65折、7折，以及9折、95折通用券，單筆折抵上限50,000日幣（約9,960元），適用期至2026/10/31。

滑雪加碼：11/11指定住宿再9折，上限10,000日幣（約2,012元），區域含長野、新潟、北海道、群馬。

怎麼買最省：把高單價的「北海道/長野連住」或「溫泉旅宿」放進購物車，搭最猛的5折、6折券，省錢幅度最有感。||

9 Trip.com（11/10–11/14）

Trip.com雙11旅展首發華麗優惠連擊， 11月 10 日中午12點，持Visa卡不限卡別優先購買單程直飛台北往沖繩999元機票。晚間 9 點30分，Trip.com鑽石會員及白金會員，分別可開搶包含機票、住宿、票券等價值10,000元、5,000元優惠代碼大禮包。晚間 10 點，持Visa卡可領千元飯店優惠碼，Visa無限卡再享加碼優惠預訂商務艙滿額折抵$5,000，先結帳先贏，數量有限，領完為止。11月 11 日祭出日本熱門景點機票與住宿超狂銅板價！中午11點搶先開賣，交通位置、景色極佳，適合放鬆與深度旅遊的札幌東急REI飯店、京都八條都飯店、環球景觀酒店函館住宿，每晚只要11元起超值價格，平日每晚最高省4000元，假日更激省6600元；中午 12 點推出，單程直飛台北往東京、大阪、沖繩機票，只要 11 元，不到50元驚喜尖叫價；另外亦有街口支付專屬優惠代碼，機票、飯店最高折抵 1,000 元。晚間 9 點30分，使用街口支付購買單程直飛台北往福岡、北海道、名古屋機票，可享限量 999 元優惠價！

Trip.com年末超寵粉，提前送出聖誕、跨年狂歡豪華五重禮！ 11月11日至11月13日中午12點30分，首禮送出限量日本、韓國、泰國機票、住宿500元優惠代碼。其次為晚間10點二重禮，先釋出街口支付用戶獨享折抵2222 元和 333 元的機票、飯店優惠代碼，以及機票、住宿分別折抵的 1111 元和 333 元限量優惠代碼，數量有限，使用完為止。第三重禮瞄準親子與多人自由行旅遊需求，Trip.com升級家庭旅遊優惠，雙11旅展期間於活動頁點擊「立即參加」，預訂一張含2位乘客以上的指定地點（台灣出發至東京、大阪、沖繩、首爾、釜山、上海、香港、曼谷）機票與飯店，付款成功後可一次獲得1,600 Trip Coins（等值新台幣約500元）。

❤台中❤新地標【臺中綠美圖】~☆自然人文★完美融合

❤台中❤新地標【臺中綠美圖】~☆自然人文★完美融合

2025-11-23 19:54 Belinda的玩美甜蜜窩

#台中新地標

#臺中綠美圖❤

由妹島和世與西澤立衛所組成的SANAA建築事務所

及臺灣劉培森建築師事務所攜手設計

臺中市立美術館、圖書館共構文化場館

試營運時平日去的~人潮還可以

擺拍什麼的都還算順暢

由八座立方量體組成

量體間各自獨立卻又彼此連接

以流動&通透做為設計核心

將自然光與公園綠意被柔和的引進室內

使用者的身影也透過薄膜般的建築外殼

轉換為極具活力的動態色彩

完美融和公園與室內的交流

空透的建築設計

視線可穿透建築物各空間

也是種蠻特別的視覺饗宴~!!

中美館為當代美術館

高27公尺單一玻璃展廳

各常設展廳及特別展廳

擬深根在地並培植年輕藝術家

是當代藝術及在地藝術交流的重要基地!!

圖書館的設計採分齡分棟

兒童、青少年及樂齡使用

有獨立空間卻又彼此串連

館藏結合藝術文化與在地特色

超過五十萬冊的圖書與電子書

是間充滿人文特色的閱讀知識殿堂~!!

圖書館內座位區超多且寬敞

傳統大書桌、沙發區、時尚鋼琴烤漆椅等

燈光充足，且多處提供充電

應該會吸引不少學生、上班族

來此讀書或趕報告吧~

戶外也有不少裝置藝術

鵝黃色的甜甜圈椅超可愛

坐起來感覺頗奇妙

但不難坐就是~!!

#臺中綠美圖#臺中市立美術館#臺中市立圖書館#臺中新地標

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#時尚 #藝術家 #打卡景點 #展覽帶逛

這些竟然在監獄做的？10大監獄美食出爐，第 5 名被台灣國寶狂讚是「全台最好吃」

這些竟然在監獄做的？10大監獄美食出爐，第 5 名被台灣國寶狂讚是「全台最好吃」

2025-11-27 16:17 女子漾／編輯王廷羽
這些竟然在監獄做的？10大監獄美食出爐，第 5 名被台灣國寶狂讚是「全台最好吃」。圖片來源：宜蘭新聞網、矯正機關自營產品展售商城- 法務部
這些竟然在監獄做的？10大監獄美食出爐，第 5 名被台灣國寶狂讚是「全台最好吃」。圖片來源：宜蘭新聞網、矯正機關自營產品展售商城- 法務部

大家知道「台灣監獄美食」嗎？指的不是在監獄裡可以吃的美食，而是受刑人學習技能後製作的烘焙點心、醬料等，可以透過「矯正機關自營產品展售商城」購買，熱門商品包含臺中監獄的狀元糕、彰化監獄的蛋黃酥、臺北監獄的辣味豆干等等，在社群平台台上也有大量的討論度，今天女子漾為大家盤點那些神秘又好吃的「監獄美食」，一起來看！

2025 台灣監獄美食推薦總整理：品項、價格、哪裡買⋯一次看！

台灣監獄美食推薦 1. 台北女子看守所「重乳酪蛋糕」

台北女子看守所的「重乳酪蛋糕」十分有名！完全走實力派路線，無添加防腐劑、零加水，用的是澳洲進口乳酪，一層一層全靠手工打造，入口就是濃、香、純三連擊，減糖配方不甜膩，底部還有酥脆餅乾，好吃到不知不覺吃光光。無論送禮或自己吃，都很適合，當作辦公室下午茶也是超適合，平價又美味！

台北女子看守所「重乳酪蛋糕」，210 元。圖片來源：FB @法務部矯正署臺北女子看守所
台北女子看守所「重乳酪蛋糕」，210 元。圖片來源：FB @法務部矯正署臺北女子看守所

台灣監獄美食推薦 2. 桃園女子看守所「黃金泡菜」

這款桃園女子看守所的「黃金泡菜」也是綁上名！主打嚴選天然食材，搭上特別研發的「南瓜 × 味噌」金色醬汁，色澤明亮、讓人食指大動，入口是清爽系路線，微酸微甜不會膩，連不敢吃重口味的人都可以接受～全程無防腐劑、無人工色素，乾淨配方吃起來超安心，不管是拌麵、配飯還是單吃，都是那種會不小心一口接一口的！

桃園女子看守所「黃金泡菜」袋裝 200 元，罐裝 160 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部
桃園女子看守所「黃金泡菜」袋裝 200 元，罐裝 160 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部

台灣監獄美食推薦 3. 桃園女子看守所「南棗核桃軟糖」

桃園女子監獄的「南棗核桃軟糖」甜而不膩、爽口不黏牙，既滿足味覺，也討喜視覺與口感享受，選用天然食材，不添加人工香料或防腐劑，每一口都能吃出健康與純粹的美味，是下午茶或零食時刻的理想小點！

桃園女子監獄「南棗核桃軟糖」，180 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部
桃園女子監獄「南棗核桃軟糖」，180 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部

台灣監獄美食推薦 4. 花蓮看守所「土鳳梨酥」

花蓮看守所的「土鳳梨酥」不只外觀好看又好吃～採用台南關廟的台鳳 2 號、3 號及台農 17 號土鳳梨熬煮而成，酸甜適中、果肉纖維豐富；原味鳳梨餡則選用金鑽鳳梨搭配冬瓜，比例完美，甜而不膩、鳳梨香氣滿滿。外皮選用天然食材與頂級安佳無鹽奶油，不添加防腐劑，外酥內軟，每一口都讓人停不下來！

花蓮看守所「土鳳梨酥」，280 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部
花蓮看守所「土鳳梨酥」，280 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部

台灣監獄美食推薦 5. 台中監獄「狀元糕」

台中監獄得的狀元糕在網路上討論度非常高！選用綠豆簧手工研磨、壓模成型，口感鬆軟綿密、風味獨特，老少咸宜，冰涼後更是清爽可口。曾獲臺灣國寶級書法家周良敦讚譽，特別題字「天下最好吃的綠豆糕在臺中監獄」，更增添文化價值。包裝以紅金為主色、黑底襯托，喜氣洋洋，自用送禮都超合適！

台中監獄「狀元糕」，170 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部
台中監獄「狀元糕」，170 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部

台灣監獄美食推薦 6. 台東監獄「鮮奶吐司」

台東監獄的「鮮奶吐司」網友們紛紛讚譽有加，甚至被搶購至時常缺貨！這款鮮奶吐司選用新鮮鮮奶製作，口感紮實又香甜，百吃不膩！不只美味，價格也超親民，是每天早餐、下午茶甚至宵夜的最佳選擇，簡單一片就能療癒味蕾，平價又安心，CP 值滿分。

台東監獄「鮮奶吐司」，50 元。 圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部
台東監獄「鮮奶吐司」，50 元。 圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部

台灣監獄美食推薦 7. 宜蘭監獄「蛋黃酥」

宜蘭監獄「蛋黃酥」使用帶土鹹鴨蛋，搭配嚴選食材純手工製作，每一顆都是滿滿心意！紅土鹹蛋黃濃郁厚實，酥皮選用進口無水奶油，烘烤出完美黃金比例的層次口感。無論自用或中秋送禮，都能讓人一口就感受到滿滿幸福與誠意！

宜蘭監獄「蛋黃酥」，380 元。圖片來源：宜蘭新聞網
宜蘭監獄「蛋黃酥」，380 元。圖片來源：宜蘭新聞網

台灣監獄美食推薦 8. 台南監獄「貝果」

台南監獄的「貝果」也很值得嘗試看看！堅持使用實在原料，每一顆貝果都經過揉壓、攪拌、烘烤，注入滿滿靈魂。遵循正統發酵手法，呈現自然麵香與彈牙嚼勁，多種口味任君挑選，讓每一口都能感受到手作的誠意與香氣，完美開啟一天的美味時光！

台南監獄「貝果」，20 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部
台南監獄「貝果」，20 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部

台灣監獄美食推薦 9. 嘉義監獄「3Q 餅」

嘉義監獄的 3Q 餅名稱就有感謝之意！酥脆特製餅皮包裹軟 Q 麻糬，內餡層層驚喜：新鮮豬肉鬆、鹹蛋黃、紅豆泥交織出鹹香甜的多層次滋味，每一口都能吃到烘烤後的香酥脆，再搭上紐西蘭進口無鹽奶油與低筋麵粉的紮實口感，完全不加人工香料、防腐劑。無論送禮還是自用，都是滿滿心意的最佳首選！

嘉義監獄「3Q 餅」，340 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部
嘉義監獄「3Q 餅」，340 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部

台灣監獄美食推薦 10. 屏東監獄「醬油」

屏東監獄的「醬油」選用非基因改造黃豆，經過 365 天慢慢發酵熟成，每一滴都凝聚了數十年釀造經驗。傳統手工精釀，香氣濃郁、層次豐富，是料理界的極品神器，無論拌飯、沾醬還是烹煮，都能瞬間提升風味，讓人一試成主顧！

屏東監獄「醬油」，70 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部
屏東監獄「醬油」，70 元。圖片來源：矯正機關自營產品展售商城- 法務部

以上產品都可以在矯正機關自營產品展售商城官網買到，不過要特別注意不是任何時候都有的，有興趣的讀者可以有空就到官網看看，選擇自己喜歡的商品，支持台灣矯正署的產品！最後亦可延伸閱讀：盤點台灣人騎機車載過最誇張的 10 大物品：床架、充氣游泳池⋯簡直沒有極限！

#烘焙 #蛋黃酥 #美食推薦

❤日本❤大阪住宿【OKINI_Hotel別館】~體驗☆日劇極簡風★

❤日本❤大阪住宿【OKINI_Hotel別館】~體驗☆日劇極簡風★

2025-11-02 22:01 Belinda的玩美甜蜜窩

頗具日劇感的飯店#OKINI_Hotel別館❤

矮樓層、筆直陽台及整齊的房門

放眼望去就是地方小站#萩丿茶屋站❤

電車要做((各停))才會到

且房內可清晰聽見車子進站的聲音!!

房內設施走極簡風

榻榻米地板、兩張床墊

開放式洗手台、矮櫃、小圓椅等

其餘空間就是留白~

房間寬敞，但浴室超擠

簡單到開門瞬間真的會傻眼

大概是因沒住過這麼精簡的吧~~><"

因第1天及第3~5天都住這間飯店

第二輪入住的房間浴室竟有浴缸

美中不足是洗手台及洗澡是同個水源

無法邊卸妝、邊放洗澡水

有點浪費時間就是

浴缸也有點迷你~洗個澡一直撞到!!

連續入住不會打掃

隔天自己拎垃圾出來

生活耗品、毛巾等放一樓

路過都可隨時補貨囉

有點服務倒挺貼心

飯店提供可外借的愛心透明傘

畢竟這幾天真的就大太陽、大雨輪流出現

無法理解的謎樣天氣~

就跟上班族心情差不多吧..><"

早餐提供簡易自助吧

選擇不多，但吃飽沒問題

日式為主~每日菜色會稍微變換

獨特的六分割盤

吃粥配的小菜正好一次裝滿囉!!

#大阪住宿#OKINI_Hotel別館

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#飯店 #極簡風 #上班族 #住宿推薦

❤台北❤經典美味【新葡苑】~☆上海&廣東★菜擄獲饕客的心

❤台北❤經典美味【新葡苑】~☆上海&廣東★菜擄獲饕客的心

2025-11-01 19:51 Belinda的玩美甜蜜窩

經典老字號美味#新葡苑❤

用實力~征服了挑嘴某娃的胃!!

新葡苑❤

上海、廣東兩大菜系

上海本幫菜港式海鮮飲茶

除了提供道地中華料理外

亦融合台灣在地飲食文化

不斷追求突破與創新

從菜色擺盤、品酒選擇到店內裝潢

均以時尚創新手法重現

分店已拓展至日本、中國

特別的是各分店菜系不同

大葉高島屋這家是#上海菜❤

其他分店幾乎都廣東菜

下次來吃吃看廣東菜

才知道差異在哪囉~!!

不愛青菜的某娃

看到端上桌的#上海菜飯❤

滿臉疑惑的問她要吃什麼

我就說妳先吃吃看~招牌耶

心不甘情不願的吃了一小口

又接著一小口、一小口⋯無限個一小口

((恩~大概覺得不難吃吧?!))

其他菜色就依個人喜好

一人挑一道菜

喜歡蝦子的某娃選了#鹹蛋蝦仁❤

蝦仁飽滿彈牙，鹹蛋裹附的相當入味

我挑了安全且適合全家的#老皮嫩豆腐❤

果然是熟悉的美味~

蘇先生愛的#燒味雙拼❤

拚了油雞跟烤鴨

還有叉燒跟牛腱可選

也是美味的頗有水準

至於腸粉因已點蝦仁

這輪就選#蔥花炸兩腸粉❤

油條炸得相當酥脆呢

以上菜色三個人吃剛剛好~

想不到隔幾天某娃突然說

下次再去吃週末吃的

一時空白的問~週末吃什麼

((對瑣事魚腦記憶的娘...><"))

小妞略帶不耐的說

：就那個⋯奇怪的菜飯

：喔~好。 ((菜飯感覺無辜??))

#台北美食#上海菜推薦#新葡苑

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#上海 #時尚 #美食探店 #台北美食

