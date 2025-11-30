走出國門走進世界 第12屆國際金旅獎 四大遊程引領「出境旅遊」新標竿

多洛米堤山區以獨特白雲石地質構造聞名，周遭山區更擁有壯麗景觀。 圖：shutterstock／來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】世界如此遼闊，每一次出發，都是為了靠近那份美的想像。不管是藝術文化、世界建築或地理風情，甚至風土美食與宗教慶典，都吸引著你我一次次出發探索，從近鄰到遠方，都讓我們在萬里行路中以雙眼收藏風景，譜出四季樣貌。

由中華民國旅行業品質保障協會主辦「第12屆國際金旅獎」出境旅遊類獎項吸引眾多優質行程角逐，脫穎而出的精采行程展現台灣旅行業者在產品設計、創意體驗與服務品質上的卓越表現。 從越南北部的山海戀曲，到義大利多洛米堤的秘境探索，到靜岡農村的手作交流，每一條路線都是一次精心策劃的文化旅程，也是一場感官與心靈的盛宴。

本屆獲獎行程橫跨亞洲與歐洲，涵蓋教育、創意、農家體驗、自然探索等多元主題，充分體現「國際金旅獎」對旅遊品質的高度要求與創新精神。 出境旅遊類獎項評選宗旨，期望透過獎項選拔鼓勵旅行業者開發「價格合理、行程透明、服務滿意」的優質旅遊行程，以提升整體旅遊品質，協助業者行銷產品，並讓消費者能安心選購、放心旅遊，達到業者與消費者互信雙贏的目標。

▲陸地景致搭配郵輪巡遊，體驗北越獨特人文自然風景。 圖：尊榮假期／提供

◎中南半島組 獲獎旅行社：尊榮假期＋蒔晴旅遊＋天海旅行社

獲獎行程：《北越山海戀五日遊》

山與海的交織，是北越最動人的風景。此行程為三家旅行社共推的PAK產品，以喀斯特地形為主軸，串聯陸地與海洋的奇景，搭配經典蘭夏灣國賓號郵輪，讓旅客在甲板上享用米其林晚餐，感受海風與星光的浪漫。

餐食設計融合越南與法國風味，從街頭越式咖啡到精緻法越融合料理，每一口都是文化的交會；景點部份深入河內千年古都，走訪三十六街，體驗越南人千年來的生活軌跡。懷舊的越南街景，搭配全程國際五星旅館住宿，讓旅客在品味中感受北越的獨特魅力。這不只是一次旅行，更是一場山海之戀的沉浸式體驗。

▲以近郊輕旅行概念，跳脫常規感受靜岡與熱海、伊豆之美。 圖：三益旅行社／提供

◎創意組 獲獎旅行社：三益旅行社

獲獎行程：《海之富士—靜岡教育旅行六日》

靜岡，是日本的靈性之地，也是創意旅行的絕佳舞台。此行程以「近郊輕旅行」為主軸，串聯熱海、伊豆大室山與下田等度假勝地，融合地理、人文與自然美景，旅客將入住農家，與在地人交流，體驗農村生活，並參與手作活動，製作獨一無二的紀念品。在這場生活體驗中，感受靜岡的美，不在於壯麗，而在於細膩；不在於熱鬧，而在於靜謐，廣邀遊人一同品味見證。三益旅行社以創意為筆，描繪出一幅靜岡的生活風景，讓旅人在慢步調中感受深度。

▲義大利多洛米堤山區的布拉耶斯湖。 圖：誠翔運通旅行社／提供

◎南歐組 獲獎旅行社：誠翔運通旅行社

獲獎行程：《北義秘境—多洛米堤十二日》

多洛米堤，是義大利的靈魂山脈，也是攝影師與登山者的夢幻天堂。誠翔運通以「五大經典步道」為主軸，串聯西、北、東多洛米堤的絕美景點，包括刀峰山、休斯高原、富內斯山谷、米蘇里納湖、三尖峰等，並延伸至北義阿爾卑斯雙湖區的科摩湖與加達湖。

行程搭配長榮或國泰航空米蘭進出，住宿安排精緻，餐食更是亮點：龍蝦麵、香烤豬腳、義式烤牛，甚至米其林推薦與三星米其林餐廳，讓旅人在山水之間，也能享受味蕾的饗宴。這是一趟結合自然、藝術與美食的深度之旅，讓北義的秘境不再遙遠。

▲以品質與尊爵體驗，享受不一樣的峴港假期。 圖：世倢國際旅行社／提供

◎中南半島組 獲獎旅行社：世倢國際旅行社

獲獎行程：《真品峴行．臻會選．懷舊古都尊爵五日》

峴港，是越南的靜謐之地，也是懷舊與現代交融的舞台。世倢國際旅行社以「透明、尊爵、無購物」為核心，打造出一條誠信且高品質的行程。從門票費用到餐食價格，皆清楚標示，午餐USD15-40、晚餐USD20-40，並標明餐廳名稱，讓旅客了解用餐環境與價值。

住宿安排於海邊五星級度假旅館，並保留時間享用飯店設施；交通則採用大型43人座遊覽車，不因人數而縮減舒適度。全程無購物，並考量台灣與韓國市場的需求，以客人權益為優先。這是一趟誠信之旅，也是一場尊爵的文化探索。

旅遊品質標竿 創新與誠信的交會

「國際金旅獎」不只是表揚，更是引領，本屆獲獎行程展現台灣旅行業者在產品設計上的創新力與文化深度，也體現對旅客權益的尊重與誠信。從教育旅行到自然探索，從創意手作到美食饗宴，每一條路線都值得被記錄與讚賞。品保協會以「國際金旅獎」持續引領台灣旅遊品牌走向國際，讓旅人在每一次出發中，看見台灣旅行業者對品質的承諾，也感受到世界對美好旅程的回應。

