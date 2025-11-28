人生必訪的冬日絕景！銀山溫泉交通、管制、住宿一次看

銀山溫泉街。圖 ／ adobe stock

如果你是泡湯迷，那你絕對不能錯過銀山溫泉拉！銀山溫泉位於山形縣尾花澤市，不僅擁有最天然的溫泉可以泡湯還有免費足湯！除了早期日本電視劇《阿信》有在此取景，也因為神似日本動漫電影《神隱少女》的能登屋，成為許多人去日本旅遊的選擇！銀山溫泉幾乎完整保留了文化景觀～當你在銀山溫泉街拍照，就像置身於日本大正時期般，讓你不用修圖也能美美的！

銀山溫泉交通

從JR東京站出發

-JR新幹線+巴士

1.從JR東京站搭乘「山形新幹線」至JR大石田站轉搭「銀山花笠號巴士」至銀山溫泉站下車，總車程約4小時。

從JR仙台站出發

-JR新幹線+JR新幹線+巴士

1. 從JR仙台站 > 「仙山線」 > JR山形站 > 「山形新幹線」 > JR大石田站 > 「銀山花笠號巴士」 > 銀山溫泉，總車程約3小時。

2. 從JR仙台站 > 「仙山線」 > JR羽前千歲站 > 「山形線」 > JR大石田站 > 「銀山花笠號巴士」 > 銀山溫泉，總車程約3小時30分。

-巴士+巴士

1. 從JR仙台站 > 「山交巴士（往新庄）」 > 尾花澤等候區 > 「銀山花笠號巴士」 > 銀山溫泉，總車程約2小時30分。

銀山溫泉管制資訊

隨著銀山溫泉的旅遊人流增加，今年冬季也延續實施了交通管制，想要前往銀山溫泉旅遊的話，務必要留意時間與規定喔！

管制期：2025年12月~2026年3月中旬

交通管制：

區域／十分一關所跡至銀山溫泉方向縣道188號線

時間／9:00-20:00

對象／一日遊旅客（入住銀山溫泉的旅客可開車進入）

快速通行證：適用期間為2025/12/1～2026/3/10，價格另包含大正浪漫館至銀山溫泉間的接駁巴士費用；購買快速通行證者可優先搭乘接駁巴士、其餘無通行證旅客則須排隊等待才能上車。

銀山溫泉住宿｜住溫泉街附近超有氛圍感

銀山溫泉可以說是從早美到晚，無論清晨或夜裡都有不同的景緻，所以有機會一定要來這裡住上一晚！然溫泉街的旅館數量不多且需提早3~6個月至官網訂房、總是一房難求，所以大家如果有計畫前往的話要記得早點安排！倘若真的來不及訂房的話也可以考慮看山形地區的住宿唷！

能登屋旅館｜神隱少女湯屋原型ｘ國家認證文化財產

能登屋旅館。圖 ／ agoda

說到銀山溫泉絕對不能不提到能登屋旅館(Notoya Ryokan)，擁有百年歷史、充滿日式氛圍的能登屋除了是熱門打卡景點外，住宿更是超級搶手！尤其在旺季12~3月更是需要拚手速才能入住！這裡的溫泉分為室內外浴池、露天觀景浴及洞穴浴，且為一泊二食，泡完湯還能享受美味的懷石料理真的超級幸福～

開放訂房時間︰6個月前

交通︰

1.銀山溫泉巴士站步行約6分鐘

2.飯店提供一天兩趟來回大石田站的接駁車，需預約

仙峽之宿 銀山莊｜獨享私人湯屋ｘ自然美景超享受

仙峽之宿 銀山莊。圖 ／ agoda

仙峽之宿 銀山莊(Ginzanso)就在銀山溫泉巴士站旁邊，雖然離溫泉街有一小段路不過一下車就能直奔飯店放行李非常方便！飯店內的房間都很寬敞！加上大片的玻璃採光，隨時都能欣賞窗外的山雪美景。而溫泉則有室內浴池、露天風呂和3種不同基岩的岩盤浴。想體驗在地料理的民眾，也可以選擇加購晚餐，飯店每個月都會有不同的菜單，堅持提供旅人最高品質的料理饗宴！

開放訂房時間︰6個月前

交通：

1.銀山溫泉巴士站步行約1分鐘

2.一天提供三班JR大石田站前往飯店之免費接駁車，需預約

山形地區住宿｜不用搶破頭的超平價飯店

搶不到銀山溫泉的住宿？房價太高刷不下去？沒關係！我們也可以選擇住的遠一點再搭車前往，這裡小編再來推薦幾間飯店，不只離JR超近、搭幾站就能抵達大石田站，更重要的是價格超級平易近人！是一個很不錯的替代方案呦~

山形櫻桃東根站前超級飯店｜商務簡約 ｘ免費自助式早餐

山形東根站櫻桃超級飯店。圖 ／ agoda

山形東根站櫻桃超級飯店。圖 ／ agoda

山形櫻桃東根站前超級飯店(Super Hotel Yamagata Sakurambo-Higashine Station Front)坐落於JR櫻桃東根車站旁，距離銀山溫泉區有一段距離，但只要搭乘四站就能抵達JR大石田站，非常方便！住宿環境為商務簡約風格，提供單人房型、雙人房型與連通房型，溫泉部分也有室內的公共浴場可以使用。另外，飯店每天都會提供免費自助式早餐，有中式、日式還有美式，豐富的菜色你一定要試試！

交通：JR櫻桃東根站東口步行約6分鐘

訂房網評價︰8.6/10 (agoda)

微笑飯店櫻桃東根｜距離機場車程10分鐘ｘ免費停車場

微笑飯店櫻桃東根。圖 ／ agoda

微笑飯店櫻桃東根。圖 ／ agoda

微笑飯店櫻桃東根(Smile Hotel Sakurambo Higashine)同樣位在JR櫻桃東根車站旁，館內共有47間客房，環境舒適明亮且機能良好，周邊就有便利商店與餐廳，距離山形機場也相當近！飯店提供的自助式早餐，內容豐富營養均衡，有西式與日式餐點可以選擇，飯店房型多樣，不管是家庭、情侶還是個人自由行都超適合～

交通：JR櫻桃東根站東口步行約4分鐘

訂房網評價︰8.0/10 (agoda)

村山西口飯店｜鄰近地鐵站ｘ飯店內有拉麵店

村山西口飯店。圖 ／ agoda

村山西口飯店。圖 ／ agoda

村山西口飯店(MURAYAMA West Entrance Hotel)位在JR村山站旁，鄰近地鐵站，門口設有免費停車場，就算自駕也很方便！飯店提供單人房型與雙人房型，住在2樓東側的房客，還可以看到一旁地鐵站火車進出入的場景，超級療癒～村山西口飯店也設有溫泉浴場供住客使用，飯店內甚至還有拉麵店，味蕾與身心皆能滿足！計畫要前往銀山溫泉以及其他山形縣地方旅遊的民眾，村山西口飯店是間高cp值的飯店選擇！

交通：JR村山站西口步行約2分鐘

訂房網評價︰8.2/10 (agoda)

銀山是個好山、好水的溫泉地，這裡有免費的銀山溫泉街足浴、壯觀的銀山瀑布和舒適的銀山溫泉飯店，無論你是想要好好地的跟朋友聊天小酌、徹夜談心，還是想要獨自來趟愜意之旅，銀山溫泉自由行都非常適合你～

