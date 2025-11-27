士林官邸菊展明(28)日登場 最佳賞花期12月上旬！



士林官邸菊展入口外觀(攝影：曹憶雯)

【旅遊經 洪書瑱報導】





「待到秋來九月八，我花開時百花殺。」正是賞秋菊的最佳寫照，每每秋冬之際，賞花盛事就是賞菊了，在台北這座繁華城市，每一年的賞菊盛會，當屬「士林官邸菊展」，而今(2025)年士林官邸菊展將於明(28)日登場，活動主題為「藝菊圓夢」，顧名思義，代表這場「花會」是串聯夢想、花藝與藝術而打造15大創意展區與一系列互動活動，邀請大家走入一場從視覺到心靈都被療癒的秋日盛宴，欣賞這「滿城盡帶黃金甲」的盛況美景！但提醒由於近期受天氣變化影響，今年花期略為延後，最佳賞花期將落在 12 月上旬。





士林官邸菊展一隅(攝影：曹憶雯)





士林官邸菊展一隅(攝影：曹憶雯)





士林官邸菊展_大立菊(攝影：曹憶雯)





士林官邸菊展一隅(攝影：曹憶雯)





士林官邸菊展一隅(攝影：曹憶雯)





蛻菊藝術裝置(圖：台北市公園處)





園區種植多種草花，展現繽紛(圖：台北市公園處)

公園處藍舒凢處長表示，今年的菊展是一場以「夢想啟航、築夢踏實、希望綻放」為主軸的沉浸式展演。每個展區都像一本正在翻動的夢想立體書，引領旅人一步步走入花藝與故事交織的多層次世界。一踏入園區，首先迎接大家的是以熱氣球、飛行器與彩色花卉組成的「藝菊圓夢」展區，象徵夢想乘風而起，成打卡必訪的第一站。









向日葵(圖：台北市公園處)





士林官邸菊展各類菊花(攝影：曹憶雯)





士林官邸菊展各類菊花(攝影：曹憶雯)





士林官邸菊展各類菊花(攝影：曹憶雯)





士林官邸菊展各類菊花(攝影：曹憶雯)





而「向陽築夢」，展區中陸續盛開的「千陽」與「萬陽」向日葵迎光綻放，如同花語中的「勇敢」與「專一」，提醒每個追夢者，夢想從來不怕陽光太亮，而是怕你不敢追。緊接著由觀葉植物與造型菊共同打造的「夢花園」則充滿童趣與想像力，公園處園藝團隊打造的主角變色龍「花傻傻」與牠的蝴蝶、狐狸、大象、小鹿等夥伴們，也展現了他們各自象不同性格與魅力，邀請大家在這裡看見最真實的自己、勇敢做自己。







士林官邸菊展一隅_台日友好笠間花節展區(攝影：曹憶雯)





士林官邸菊展一隅(攝影：曹憶雯)





「菊開祈願．台日友好－笠間菊花節」，旅人可在祈願獻燈、和傘、狐狸、球形波波菊映襯下感受日式神社氛圍中，讓您一圓去日本旅行的夢想；接著來到充滿金色光芒的「圓元不絕」展區，以各式菊搭配新臺幣千元與五百元鈔票中的臺灣國鳥「帝雉」與「梅花鹿」及滿溢的財寶箱與許願池，打造最華麗的財富花園，期盼大家早日實現財富自由的夢想；隨後的「花開聲不息」展區以菊花彩片及風鈴搭配孔雀草、萬壽菊、一串紅交織出色彩奔放的四季花海，讓您的夢想早日開花。



鼓王李科穎爵士鼓演出(圖：台北市公園處)





公園處園藝管理所主任吳旻靜表示，11月28日開幕日14:00 將於露天音樂座舉辦「圓夢大使主題活動」，將邀請擁有20年以上演出經驗的「鼓王」李科穎帶來演出，為菊展「鼓」出「麗量」與「精彩」。李科穎6歲接觸鼓藝、16歲勇闖街頭，他用實力證明什麼叫「追夢不設限」。活動現場還將開放「上台許夢」，民眾只要勇敢說出自己的夢想，就能獲得象徵希望萌芽的「向日葵種子組」，讓每位參與者從親手種植開始，為自己的夢想下注、讓希望落地。







活動一(圖：台北市公園處)





活動二(圖：台北市公園處)





此外，2025菊展也化身「全民創作舞台」，推出「攝影比賽」及「短影音募集挑戰」，讓每位參觀者都能成為夢想紀錄者，用鏡頭說出自己的花語故事。短影音募集活動只需拍攝 30秒至1分鐘，上傳至 YouTube Shorts、Facebook Reels、Instagram Reels 並填寫報名表，即可角逐最大獎 FUJIFILM instax mini 99 拍立得相機套組。每日前10名出示當日完成報名畫面者，更可獲得限定好禮。

攝影比賽多達14個獎項，總獎金高達 5萬5千元，攝影愛好者不妨從鏡頭出發，捕捉菊展最細緻的工藝、最驚喜的布展巧思與最動人的光影美景。相關活動資訊可至「士林官邸旅客粉絲團」與「花IN台北官方網站」查詢。



※.2025士林官邸菊展~藝菊圓夢──

展期：2025年11月28日至12月14日

活動地點：士林官邸公園(臺北市士林區福林路60號)

開放時間：戶外展區8時至19時；室內展館8時30分至17時