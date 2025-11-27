冬天三大進補美食，吃完暖你一整個寒冬！

寒冷的冬天就是要進補一下，在冷颼颼的天氣和三五好友、家人一同吃著暖呼呼的火鍋是最幸福的事情。今天小編就要來介紹幾間雙北地區知名的冬令進補名店，無論你是要吃薑母鴨、羊肉爐、麻油雞，這篇一次網羅雙北市最好吃、冬天必吃的進補店，讓你好好補補身子好過冬呀～

薑母鴨

三重霸味薑母鴨總店

三重霸味薑母鴨總店。圖／IG, chenlangan

全台灣第一間霸味食補薑母鴨就在三重，每到用餐時間總是客滿！三重霸味薑母鴨總店還有一個很有特色的點餐方式，他的畫卡跟我們考試時需要用2B鉛筆畫記的答案卡一樣XDD 三重霸味薑母鴨總店使用炭火烹煮，吃起來和一般的薑母鴨味道比起來多了一點炭火的香氣。敢吃內臟的朋友來到三重霸味薑母鴨總店一定要點，吃起來完全沒有腥味，強力推薦要各點上一份來試試看唷！

地址：新北市三重區重陽路一段100號

電話：02-29877904

營業時間：15:00-00:00

老主顧炭燒紅蟳薑母鴨總店

老主顧炭燒紅蟳薑母鴨總店。圖／ IG, jony3108

吃薑母鴨還不夠！位在民權東路上的老主顧炭燒紅蟳薑母鴨總店，結合了薑母鴨與紅蟳，將麻油的燥熱與紅蟳的寒性融合，使湯頭更加鮮甜美味。老主顧炭燒紅蟳薑母鴨有別於一般的薑母鴨，熬煮的湯頭較為清爽，沒有超重的薑味和厚重的麻油，但依然保有濃醇度，喝起來甘甜不膩口、不嗆辣，非常適合怕酒味又想喝湯的朋友～再來就是店內必點的紅蟳，螃蟹雖然不大，但非常新鮮，經過熬煮過後也能吃到紅蟳原有的鮮味，蟹肉在吸飽湯之後，配上蟹殼內滿滿的蟹膏，超級暖胃，有興趣的朋友一定要提早預約呦！

FunTime小提醒：生意真的太好了，所以有用餐一個半小時的限制喔！

地址：台北市中山區民權東路二段67號

電話：02-25952328

營業時間：17:00-01:00（16:30-00:00開放外帶）

羊肉爐

下港吔羊肉爐

下港吔羊肉爐，圖／FunTime小編群

這間下港吔羊肉爐在台北地區相當有名，用餐時間沒有提前預訂很難吃到。下港吔羊肉爐就在捷運站附近，交通很方便。這間羊肉爐除了一般羊肉爐常見的配料之外，很特別的是他還有很多跟羊肉相關的料理，其中店內的招牌品項是沙茶羊肉、烤羊串和羊太妹，這幾項招牌菜幾乎每桌必點，建議去下港吔吃羊肉爐之外也可以點這幾道菜來試試。下港吔有分為一館和二館，就隔條馬路的距離而已，人數眾多的話會被排到二館去，那裏都是大圓桌。小編覺得兩間分館的位置很少，建議要去吃之前務必先訂位，以免滿心期待到現場卻沒位置XDD

地址：台北市中山區天祥路18號

電話：02-25367922

時間：11:30-01:00

車庫羊肉爐

車庫羊肉爐。圖／IG, ching_foodtravel

車庫羊肉爐隱身在台北市的合江街巷弄內，非常不起眼，沒有招牌，最一開始連名字都沒有，但因為是在車庫內營業，因此饕客們變為它取了「車庫羊肉爐」的稱號。這裡的羊肉爐用料其實與外面的大同小異，但湯頭在經過老闆的獨門調理過後，有著獨特的濃郁香味，而羊肉的部分沒有羊騷味，肉質非常的鮮嫩，吃過的人都讚不絕口。這間店非常有個性，當日下午兩點才會開放當日訂位，依照用餐人數配羊肉爐鍋底（含火鍋料和蔬菜），而且只有18:00和19:50兩場，每次一百分鐘。每日18:15開放外帶羊肉鍋。這間店規定這麼多，但是永遠都是一位難求，由此可知它的美味程度值得讓大家絕對跟他難以訂位的程度是成正比的～

地址：台北市中山區合江街93巷10號

電話：02-25039503

時間：18:00-21:00（週日公休）

麻油雞

阿男麻油雞

阿男麻油雞。圖／ IG, truthshum

阿男麻油雞位於南機場夜市中，入選了米其林必比登，也從原本的小攤位變成現在的店面，受歡迎程度可見一斑！其中，最夯的麻油雞腿太晚來可就吃不到了！軟嫩的雞肉，用筷子輕輕夾就可以讓他骨肉分離，而且點麻油雞腿老闆還會幫你去骨，是不是很貼心！跟曖昧中的對象一起去吃也不用怕吃雞腿的醜相被看見了XDD 阿男麻油雞的湯頭不會有很重的麻油香，反而雞湯的味道會重一點，雞湯的鮮甜帶著麻油的香氣、鮮嫩的雞肉沾上店家特製的醬料，堪稱一絕！阿男麻油雞的價格不貴，經濟實惠CP值高，重點東西又好吃，難怪不分季節總是有著滿滿的人潮在排隊！

地址：台北市中正區中華路二段311巷34號

電話：09-55572506

時間：17:00-23:00（週一公休）

施家麻油腰花

施家麻油腰花。圖／IG,minnie.weng

台北老字號的施家麻油腰花，許多人是他的忠實粉絲。老舊、不起眼的店面，不知情的人或許會直接路過、然後就錯過了這碗好味道。即使是夏天，施家麻油腰花人潮依舊不減，可想而知他美味的程度難以抵擋。店內的招牌品項「麻油腰花」使用當天採買的新鮮食材，不會有血腥味。彈牙不會老的腰花加上不油膩的湯頭，一口接著一口停不下來。記得點麻油腰花時，要再配上一碗滷肉飯，這可是來到施家麻油腰花每桌必點的組合。

地址：台北市信義區松山路538-2號

電話：09-70193121

時間：11:00-23:00（週一公休）

